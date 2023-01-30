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Польша передаст Украине истребители F-16, если это решение поддержит НАТО, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f16

Польша может передать Украине свои истребители F-16, если такое решение поддержит НАТО.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, готова Польша передать Украину свои истребители F-16.

Читайте: Резников об истребителях для Украины: Невозможное сегодня будет возможно завтра
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Топ комментарии
+21
вже не здивуюсь як зелені скажуть польщі щоб заплатила нам за це
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30.01.2023 13:08
+21
А у нас уже готовы хотя бы пару десятков бетонированных ангаров около взлеток, в том числе и с металлической сеткой от дронов (ну вон как иранские здания некоторые прикрыты на арматуре и сетках)?

Самолеты должны быть очень хорошо защищены, в первую очередь маскировкой на местности, чтобы кацапы не знали, куда пускай ракету, то есть ангаров нужно в 5 раз больше, чем есть самолетов. И заодно вставить как следует коммерческим фирмам, которые продают кацапам спутниковые изображения (через фирму-прокладку в какой-нибудь Аргентине или Швейцарии якобы как заказчик, хотя очевидно, что им нафиг не сдались снимки нашей страны). Вот тогда и можно будет уверенно поставлять нам самолеты, когда есть ангары с сеткой от любого дрона, и ложные цели и маневры от кацапских ракет, которые кстати не будут высокоточными в утопленный в земле бункер, покрытый травкой или снегом на фоне соседней местности.
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30.01.2023 13:12
+13
Польщі респект!!!
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30.01.2023 13:12
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вже не здивуюсь як зелені скажуть польщі щоб заплатила нам за це
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30.01.2023 13:08 Ответить
клас, п'ять балів !!! ))
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30.01.2023 16:08 Ответить
ZEботик ку-ку!
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30.01.2023 18:42 Ответить
то діаспора ))) французька і німецька
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30.01.2023 18:43 Ответить
ну не знаю...
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30.01.2023 18:51 Ответить
А у нас уже готовы хотя бы пару десятков бетонированных ангаров около взлеток, в том числе и с металлической сеткой от дронов (ну вон как иранские здания некоторые прикрыты на арматуре и сетках)?

Самолеты должны быть очень хорошо защищены, в первую очередь маскировкой на местности, чтобы кацапы не знали, куда пускай ракету, то есть ангаров нужно в 5 раз больше, чем есть самолетов. И заодно вставить как следует коммерческим фирмам, которые продают кацапам спутниковые изображения (через фирму-прокладку в какой-нибудь Аргентине или Швейцарии якобы как заказчик, хотя очевидно, что им нафиг не сдались снимки нашей страны). Вот тогда и можно будет уверенно поставлять нам самолеты, когда есть ангары с сеткой от любого дрона, и ложные цели и маневры от кацапских ракет, которые кстати не будут высокоточными в утопленный в земле бункер, покрытый травкой или снегом на фоне соседней местности.
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30.01.2023 13:12 Ответить
а якщо з Польщі злітати і там базуватись? Так нам зручніше та безпечніше.
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30.01.2023 13:14 Ответить
И кацапы это расценять как то что Польше вступила в войну.
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30.01.2023 13:18 Ответить
Ну і що? Нехай і поляки починають воювати, до цього все йде.
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30.01.2023 13:39 Ответить
Ти трохи тупий?
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30.01.2023 14:34 Ответить
Нехай стріляють кацапи по Польщі якщо хочуть воювати з НАТО ми про себе повинні думати в першу чергу
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31.01.2023 07:47 Ответить
да что бы там они не решали против страны НАТО они сейчас ни за что не полезут они войну с Украиной еле тянут , если придёт такая удача и НАТО вступит в войну ну это недели 2
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30.01.2023 21:44 Ответить
Но это не помешает им пулять уже по Польше ракетами.
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30.01.2023 21:46 Ответить
да ладно какая разница - это агрессия против страны НАТО а поляки молчать не будут как Эрдоган когда кацапы турецкое судно обстреляли
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30.01.2023 22:03 Ответить
Как Беларусь? Заманчиво, но НАТО не пойдёт на это по крайней мере сейчас.
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30.01.2023 23:18 Ответить
З Польщі дуже далеко.
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30.01.2023 13:19 Ответить
З Польщі ніхто не дозволить.
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30.01.2023 13:21 Ответить
Радянські літаки навчилися маскувати, думаю надання петріотів повинно ще покращити безпеку.
Інша справа, що поляк згадав згоду НАТО, а не Штатів. Зрозуміло, що Угорщина та певно і Шольц не погодяться. Але виробник не вони, а саме Америка. Можливо тут малась на увазі підміна для патрулювання переданих нам літаків літаками однієї з країн альянсу.
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30.01.2023 13:30 Ответить
а F-16 не взлетит оттуда же, откуда МиГ-29?
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30.01.2023 13:52 Ответить
где пишут, что не могут взлетать с наших аэродромов? на кацапских телеграмахзаборах?
А своя специфическая инфраструктура нужна для любой техники. У нас сейчас и для HMMWV свои специализированные СТО-рембазы есть.
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30.01.2023 14:13 Ответить
летаргия была с 14-го года? Сочуствую.
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30.01.2023 14:35 Ответить
Злетить. "інфраструктура" - це не ЗПС. Це:
* зв'язок;
* розвідка;
* ПММ;
* обслуговування;
* ремонти;
* запчастини;
* оновлення ПЗ тощо.

Щось не складно зробити. А щось без кваліфікованого персоналу, який навчати місяці і роки - просто неможливо.

Аналогічно - з важкими танками. Україна витримує 12й місяць війни з засрашкою не тому, що ми вже такі ідеальні й прям "одним махом десятьох убивахом". Ні, це тому, що Україна здатна самотужки:
* ремонтувати, відновлювати та переоснащувати після кожної атаки: антенами, засобами зв'язку, прицільними комплексами, запчастинами до трансмісії та двигунів свої 1600 танків;
* ремонтувати та відновлювати захоплені 500+ танків засрашки;
* ремонтувати та відновлювати свої декілька тисяч арт-систем - є стволи (або запаси, або виробництво для відновлення), є виробництво великої номенклатури запчастин;
* ремонтувати та відновлювати ті сотні танків, які надала Польща (модернізовані Т-72) та інші західні партнери;
* все це тягати (залізничні платформи витримують, трали є, дороги витримують).

Оце є інфораструктура. Без неї - бігали би з калашами та джавелінами по лісах. І все. Чого і очікували в лютому 2022 більшість країн НАТО від нас.
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30.01.2023 16:42 Ответить
Гарно розклали. Олещуку В ГШ посилали? Бо мабуть вони там лохи якісь, і ніхєра не зроблено і не робиться.
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30.01.2023 19:07 Ответить
Міг-29, це я особисто бачив спокійно вилітає із бетонки Ягодин-Київ, думаю Ф-16 так не може там інші вимоги до взлітно-посадкової полоси.
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30.01.2023 19:42 Ответить
а эти F-16 на авиабазе Эдвардс или на авиабазе Розуэлл?
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30.01.2023 19:49 Ответить
Лёгкий вопрос.
Ответ: Не там и не там. На Эдвардс не базируются Ф-16. Это не столь операционная база, сколько научно-исследовательская тестовая и экспериментальная лаборатория, хотя и огромная. А вот Розуелл (Roswell) не существует (закрыта) с 1967 года.
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31.01.2023 06:49 Ответить
иронию понимаете??
это Миргород.
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31.01.2023 06:55 Ответить
Ну, почему же, Антонов 26 как раз мог оказаться на Эдвардс (мало ли, что там американцы могли изучать) а вот 5 штук Ф-16 - вряд ли.
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31.01.2023 07:04 Ответить
вообще-то на самом деле 7 штук F-16.
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31.01.2023 07:09 Ответить
Я косил под зануду. Больше не буду
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31.01.2023 07:20 Ответить
Ф-16 є на озброєнні в таких країнах, як Ірак, Чилі, Венесуела, Єгипет.
Можете подивитися на ЗПС в ціх краіїнах (особливо Чилі та Венесуела): Україна має як мінімум не гіршу інфраструктуру.
Ну і як варіант, є палубний Ф-18, який по міцності шасі, дасть фору МіГ-29.
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30.01.2023 14:07 Ответить
F-18 очень большие сомнения что дадут ту F-16 пожаться а каждый день проволочек запада это жизни украинцев
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30.01.2023 21:56 Ответить
Погугліть фото ф16 в Миргороді на бетонці під час спільних навчань кілька років тому. Так це не багаторазове використання і полоси треба вирівнювати, але і шасі на цьому літаку не таке вже ніжне.
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30.01.2023 14:17 Ответить
некогда. Проще пи*донуть комент с умным видом.
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30.01.2023 14:27 Ответить
взлетать и садиться будут точно также, как f-16 в 11-ом году в Миргороде, F-15 в Староконстантинове в 18-ом...
насчёт меньших нагрузок - вам, конечно, лучше знать, этой ****** весь рунет забит.
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30.01.2023 14:53 Ответить
перестаньте нести эту пургу в коментах.
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30.01.2023 14:56 Ответить
та приходится читать, то какую-то ***ту про снаряды, потом про F-16... куда ж от вас денешься.
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30.01.2023 18:55 Ответить
Миргород ще пам.ятає B-17. P-51. P-38...пора продовжувати традиції.
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30.01.2023 17:35 Ответить
Ну, 5 не 5, а по паре бетонированных ангаров-укрытий на самолет иметь таки надо бы. И 3-4 аэродрома-базы (с ангарами, складами ГСМ и боеприпасов, ПВО, КП и узлами "крытой" связи).
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30.01.2023 13:32 Ответить
у нас этих ангаров как говна у кацапа за баней. Просто никто из местных комментаторов не знает где и сколько. Впрочем, это и хорошо.
(если шо - фото 14-го года)


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30.01.2023 14:33 Ответить
У нас серьёзные проблемы с полевой фортификацией, а вы про защищённые объекты ВВС... И действительно зачем заниматься такими сложными проблемами, когда можно толкануть продукты и ГСМ по тройной цене и потом смыться в монакский батальон. А потом все вопят : почему нам серьёзного вооружения не дают. А мы готовы его принять?
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30.01.2023 13:33 Ответить
Вам, що миють в Польщі унітази та підробляють в Лахті - скажу так.
У нас тих ангарів, хоч попою іж.
Де - не твоє собаче діло!
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30.01.2023 13:51 Ответить
Якщо МІГи ховають, то і F-16 сховають. Правда в F-16 двигун з самого низу, тому потрібно багато приділяти увагу полосі.
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30.01.2023 14:33 Ответить
ну да, F-16 только на хороших полосах эксплуатируют
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30.01.2023 15:01 Ответить
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30.01.2023 17:36 Ответить
На фото:
1) Самолёты не на взлётке, а на рулёжке.
2) Отсутствует какая-либо боевая нагрузка.
3) В 99.9% вероятности дополнительные баки пусты.
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30.01.2023 23:48 Ответить
точно. Они до сих пор там, потому что чудом сели, а уже взлететь не могли - топлива нет, и ВПП плохая. Пришлось разбирать и железной дорогой в Польшу увозить.
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31.01.2023 04:46 Ответить
Рулёжка отвратительная, но для "кукурузника" подойдёт. Взлётку мы не видим. Я не знаю, что они делали в Украине, один Ф-16 приписан к базе в Алабаме, другой в Айове (оба на парковке), но если даже они прилетели из Италии (Авиано), то на обратном пути могли и в воздухе заправиться. На фото не видна реальная эксплупатация самолёта. Возможно, просто дружественный визит. Поэтому, на мой взгляд данная фотка не несёт никакой смысловой нагрузки и просто является а-ля "янки в Украине".
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31.01.2023 05:55 Ответить
Пилоты прилетали к родственникам в Миргород.
А ВПП там там приблизительно такая же, как и рулежка.
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31.01.2023 06:26 Ответить
Какие пилоты и к каким родственникам? Если серьёзно, вы можете сказать, что там делали Ф-16?
Прилетели американцы, типа, смотрите пацаны какие "бибики" у нас есть... не-е-е покататься не дадим.
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31.01.2023 06:58 Ответить
Господи! шож вы такие серьёзные??
трехсторонние учения тогда были, еще Польша участвовала, и тогда из Калифорнии прилетело авиакрыло (7 бортов). Подполковник Скотт Паттон может вам подробно рассказать - он тогда командовал этим авиакрылом.
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31.01.2023 07:08 Ответить
О! Так это ещё до войны. А сейчас, что с аэродромом стало?
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31.01.2023 07:23 Ответить
Вот это ВПП для F-16

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31.01.2023 08:16 Ответить
ничего. Он всё время действующий. Там тактическая авиация базируется.
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31.01.2023 08:37 Ответить
Вот. то время, когда приезжали прилетали родственники



Полтавская область. Аэродром сейчас обстреливается?
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31.01.2023 09:47 Ответить
На фото. Два "родственника" из штата Алабама и один из Айова.
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31.01.2023 10:46 Ответить
до 21-го отремонтировали ВПП и рулежки на восьми аэродромах, Восстановлены Мартыновка, Буялык, Червоноглинское... , а в 21-ом ремонтные работы продолжались еще на четырех. Не считая тех, которые были в приличном состоянии, типа Кульбакино, Франковска, Староконстантинова...
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31.01.2023 08:49 Ответить
Не двигун, а воздухозаборник, по сравнению с другими моделями находится довольно низко и поэтому при взлёте может засосать всякую хрень со взлётки. С шасси у Ф-16 проблем нет, но при полной нагрузке для миссии при взлёте желательно иметь ровную взлётку с минимумом широких стыков. Садиться проще.
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30.01.2023 23:40 Ответить
вам координаты ангаров в личку сбросить? или в телеграмм сразу?
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30.01.2023 18:43 Ответить
И побольше мобилизовать дворников с мётлами, чтобы постоянно перед взлётом и после тщательно подметать взлётку. Ф-16 такие фифы.
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30.01.2023 23:22 Ответить
це може робити робот-пилосос
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11.04.2023 14:03 Ответить
Польщі респект!!!
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30.01.2023 13:12 Ответить
слово за США....
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30.01.2023 13:16 Ответить
Зараз, НАТО це Ми.. Ми схвалюємо і щиро дякую польській нації..
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30.01.2023 13:20 Ответить
Хорошо съехал. Я уже себе даже представляю как Венгрия и не только изо всех сил будет рваться проголосовать в НАТО за предоставление нам истребителей
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30.01.2023 13:23 Ответить
А что венгия? НАТО нам досихпор ниодного патрона не отправидо как блок. Все поставки идут от имени отдельных стран и венгры с их вето вообще не приделах.
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30.01.2023 13:39 Ответить
Так в том то и дело, что Моравецкий говорит не о решении отдельных стран НАТО, а именно о решении НАТО как организации. Почувствуй разницу.
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30.01.2023 13:52 Ответить
Думаешь венгрия не хотела заблочить передачу танкв, еслиб могла? Да и в статье путаница с заголовком и текстом. В заголовке нато, а в тексте - страны нато. Разница большая как по мне
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30.01.2023 15:12 Ответить
Как раз о Венгрии я с сарказмом писал.
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30.01.2023 15:47 Ответить
Главное что Польша теперь будет выглядеть с хорошим лицом. А то, что знают, что может быть блокировка, это не важно.
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30.01.2023 13:31 Ответить
Поляки красавцы, что хотят поставить все что у них есть на вооружении. А если некоторые страны блочат, то тут уже к полякам вопросы. Со своей стороны они готовы любую поставку выполнить.
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30.01.2023 13:43 Ответить
могли би вже своi лiтаки почати виробляти в Польщi, бо ******* заблокують поставку. Треба вже нарештi зняти iх з русського газового шприца. Застрягли в горлi cволоти. Iм треба заводи своi наповнювати нафтою. А те що тисячi cуciдiв гинуть за парканом - що iм з того? Вони ще накачають нафти. Треба напевно пiдiйти до них не спереду, а прямо в зад - заборонити купувати продукцiю угорцiв, та пояснити тим що вони фiнансують тероризм. Ось тут воно, сволото, i cдохне.

I know the way out. Hungary takes Russian oil and uses it in its industry, and then sells these products. Just ban the Hungarian products made from Russian oil and the heroin addicts will get well again. Justify this by preventing financing of the Russian terrorism. 🛢🇷🇺⛔
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11.04.2023 14:15 Ответить
Винищувачі нато будуть на осінь, на жаль не раніше бо це складна річ, а на цю весну-літо скоріше за все дадуть офіційно авіацію совка.
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30.01.2023 13:33 Ответить
разрабатывают))
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30.01.2023 13:36 Ответить
дайте хотя бы те пару десятков польских мигов-29 и словацких тоже, а ф-16 то дело долгое в любом случае... а вообще танки-самолеты конечно важно, но АТАКМС важнее!!!
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30.01.2023 13:38 Ответить
Те ж у кінці 2023 го ?
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30.01.2023 14:43 Ответить
поляки виявилися найсміливішими за всіх інших в європі
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30.01.2023 15:15 Ответить
Тому що їхні кордони поруч.
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30.01.2023 17:20 Ответить
Ещё, танки не дали , а вы на самолёты ✈ уже нацелились, пока один трёп, и троли ,которые поддакивают Западу , сложно, тупые солдаты, инфраструктура , вам ****** ,рассказать, как защищали Тел-Авив , а самолёты, мессеры , собирали прямо в порту и в бой , все было очень быстро , счёт шёл на часы . А вы тут рассказываете , сказки . Было бы желание, я думаю ,что любой пилот мига подымит и F- 16. без проблем.
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30.01.2023 18:57 Ответить
 
 