Польша передаст Украине истребители F-16, если это решение поддержит НАТО, - Моравецкий
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Польша может передать Украине свои истребители F-16, если такое решение поддержит НАТО.
Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, готова Польша передать Украину свои истребители F-16.
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+21 Born 5ab2300a
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+13 Serhiy Talatynnik
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Самолеты должны быть очень хорошо защищены, в первую очередь маскировкой на местности, чтобы кацапы не знали, куда пускай ракету, то есть ангаров нужно в 5 раз больше, чем есть самолетов. И заодно вставить как следует коммерческим фирмам, которые продают кацапам спутниковые изображения (через фирму-прокладку в какой-нибудь Аргентине или Швейцарии якобы как заказчик, хотя очевидно, что им нафиг не сдались снимки нашей страны). Вот тогда и можно будет уверенно поставлять нам самолеты, когда есть ангары с сеткой от любого дрона, и ложные цели и маневры от кацапских ракет, которые кстати не будут высокоточными в утопленный в земле бункер, покрытый травкой или снегом на фоне соседней местности.
Інша справа, що поляк згадав згоду НАТО, а не Штатів. Зрозуміло, що Угорщина та певно і Шольц не погодяться. Але виробник не вони, а саме Америка. Можливо тут малась на увазі підміна для патрулювання переданих нам літаків літаками однієї з країн альянсу.
телеграмахзаборах?
А своя специфическая инфраструктура нужна для любой техники. У нас сейчас и для HMMWV свои специализированные СТО-рембазы есть.
* зв'язок;
* розвідка;
* ПММ;
* обслуговування;
* ремонти;
* запчастини;
* оновлення ПЗ тощо.
Щось не складно зробити. А щось без кваліфікованого персоналу, який навчати місяці і роки - просто неможливо.
Аналогічно - з важкими танками. Україна витримує 12й місяць війни з засрашкою не тому, що ми вже такі ідеальні й прям "одним махом десятьох убивахом". Ні, це тому, що Україна здатна самотужки:
* ремонтувати, відновлювати та переоснащувати після кожної атаки: антенами, засобами зв'язку, прицільними комплексами, запчастинами до трансмісії та двигунів свої 1600 танків;
* ремонтувати та відновлювати захоплені 500+ танків засрашки;
* ремонтувати та відновлювати свої декілька тисяч арт-систем - є стволи (або запаси, або виробництво для відновлення), є виробництво великої номенклатури запчастин;
* ремонтувати та відновлювати ті сотні танків, які надала Польща (модернізовані Т-72) та інші західні партнери;
* все це тягати (залізничні платформи витримують, трали є, дороги витримують).
Оце є інфораструктура. Без неї - бігали би з калашами та джавелінами по лісах. І все. Чого і очікували в лютому 2022 більшість країн НАТО від нас.
Ответ: Не там и не там. На Эдвардс не базируются Ф-16. Это не столь операционная база, сколько научно-исследовательская тестовая и экспериментальная лаборатория, хотя и огромная. А вот Розуелл (Roswell) не существует (закрыта) с 1967 года.
это Миргород.
Можете подивитися на ЗПС в ціх краіїнах (особливо Чилі та Венесуела): Україна має як мінімум не гіршу інфраструктуру.
Ну і як варіант, є палубний Ф-18, який по міцності шасі, дасть фору МіГ-29.
насчёт меньших нагрузок - вам, конечно, лучше знать, этой ****** весь рунет забит.
(если шо - фото 14-го года)
У нас тих ангарів, хоч попою іж.
Де - не твоє собаче діло!
1) Самолёты не на взлётке, а на рулёжке.
2) Отсутствует какая-либо боевая нагрузка.
3) В 99.9% вероятности дополнительные баки пусты.
А ВПП там там приблизительно такая же, как и рулежка.
Прилетели американцы, типа, смотрите пацаны какие "бибики" у нас есть... не-е-е покататься не дадим.
трехсторонние учения тогда были, еще Польша участвовала, и тогда из Калифорнии прилетело авиакрыло (7 бортов). Подполковник Скотт Паттон может вам подробно рассказать - он тогда командовал этим авиакрылом.
приезжалиприлетали родственники
Полтавская область. Аэродром сейчас обстреливается?
I know the way out. Hungary takes Russian oil and uses it in its industry, and then sells these products. Just ban the Hungarian products made from Russian oil and the heroin addicts will get well again. Justify this by preventing financing of the Russian terrorism. 🛢🇷🇺⛔