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Среди российских медалистов на Олимпиаде в Токио были члены ЦСК армии РФ, – Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

олімпіада

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024 на Олимпийских играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Россия завоевала 71 медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них выиграли спортсмены, которые также являются членами Центрального спортивного клуба российской армии. Армии, совершающей бесчинства, которая убивает, насилует, грабит. Вот кого невежды из МОК хотят поставить под белым им соревноваться", - отметил министр.

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск на международные старты российских спортсменов, придерживающихся олимпийской хартии, то есть не поддерживающих войну в Украине.

Читайте: МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне, - Кулеба
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я б не назвав це навіглаством з боку МОК...це проплачена зацікавленність і вороже ставлення до принципів демократії, а також ганебне нехтування принципами олімпійського руху
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30.01.2023 13:22 Ответить
Ну коррумпированы они. Сколько лично ты заплатил МОК, хотя бы 5 млн евро насыпал им? Ах, ничего не дал? Ну тогда закрой рот и не вякай. Их купили. Ты им не платишь, кацапы платят. Кто МОКу платит, те спортсмены и будут выступать. Вот и все. Не хочешь кацапов видеть - перекупи МОК. Так мир устроен.
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30.01.2023 13:24 Ответить
Так тільки світ кацапчиків влаштований, а не весь світ. Прогнули шольца - прогнемо і мок.
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30.01.2023 14:14 Ответить
насРать..
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30.01.2023 13:31 Ответить
Кацапня гроші грубі платить у М О К,і внесками,і не тільки.А гроші не пахнуть.
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30.01.2023 13:49 Ответить
Ну хочет это продажное МОК допустить рашистов на олимпиаду под видом, что они не поддерживают войну. Ок, пусть каждый рашистский спортсмен на камеру официально скажет, что он против развязанной ****** войны и считает её преступной. Интересно, сколько таких насобирается?
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30.01.2023 14:15 Ответить
 
 