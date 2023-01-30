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Среди российских медалистов на Олимпиаде в Токио были члены ЦСК армии РФ, – Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024 на Олимпийских играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Россия завоевала 71 медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них выиграли спортсмены, которые также являются членами Центрального спортивного клуба российской армии. Армии, совершающей бесчинства, которая убивает, насилует, грабит. Вот кого невежды из МОК хотят поставить под белым им соревноваться", - отметил министр.
Напомним, ранее глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск на международные старты российских спортсменов, придерживающихся олимпийской хартии, то есть не поддерживающих войну в Украине.
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