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Новости За рубежом
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ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

боррель

Евросоюз не способен помешать торговле России со странами Африки. При этом ЕС не просит африканские страны "выбирать сторону" в войне в Украине, а лишь соблюдать устав ООН.

Об этом глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать", – сказал он.

При этом, по словам Борреля, разница между желанием "пощадить Россию" и отказаться признать явное нарушение россиянами международного права в Украине.

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"Мы не просим их и не просим никакие африканские страны или страны мира выбирать сторону. Мы только просим их встать на сторону устава ООН", - добавил он.
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Топ комментарии
+5
Тоді нехай країни Африки не виють що у них голод якщо не дамо їм зерна.
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30.01.2023 13:33
+3
ЕС (і весь інший цивілізований світ) може перестати годувати країни Африки. І через пів року торгувати буде нікому.
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30.01.2023 13:33
+3
але може не годувати їх
і може пояснити голодному народу, чому вони голодні
і все стане на місце
не треба нам їздити по вухах
зруйнувати таку економіку як польська, потрібно два-три тижні
навіть не місяць. ДЖОРЖ СОРОС.....
що казати про африку????
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30.01.2023 13:41
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Мавп москальских на екзотіку потягнуло
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30.01.2023 13:30 Ответить
Тоді нехай країни Африки не виють що у них голод якщо не дамо їм зерна.
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30.01.2023 13:33 Ответить
ЕС (і весь інший цивілізований світ) може перестати годувати країни Африки. І через пів року торгувати буде нікому.
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30.01.2023 13:33 Ответить
Про що він взагалі каже , якщо тільки 9% фірм із всіх які працюють в оркостані покинули цю недокраіну. Зрозуміло що вони не всі з Європи але велика частина їх саме з європейських країн
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30.01.2023 13:35 Ответить
але може не годувати їх
і може пояснити голодному народу, чому вони голодні
і все стане на місце
не треба нам їздити по вухах
зруйнувати таку економіку як польська, потрібно два-три тижні
навіть не місяць. ДЖОРЖ СОРОС.....
що казати про африку????
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30.01.2023 13:41 Ответить
Просто не потрібно звертати увагу на «продовольчі кризи».
А то всі такі правильні і законослухняні стали, що аж страшно.
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30.01.2023 13:53 Ответить
а Україна може.

заборонивши африканцям жерти продукти з українського зерна.

це те саме як швейцарія забороняє передавати зброю українцям якщо та зброя продавалася швейцарією.

звісно, якщо президент не сцикло.
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30.01.2023 13:58 Ответить
В таком случае, другие могут не давать кредиты на выращивание того самого зерна. Как дают например "Кернелу" или "Нибулону". И тогда будет ли вообще в Украине зерно?
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30.01.2023 14:06 Ответить
Цивілізований світ вводить санкції проти тих, хто торгує з окупантом, порушником міжнародних норм.
Країни Африки також мають підпадати під такі санкції.
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30.01.2023 14:15 Ответить
Ваша громкая речь ни о чем, даже спорить бесполезно....
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30.01.2023 14:23 Ответить
Звичайно. Якщо у вас немає аргументів на вашу користь.
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30.01.2023 14:26 Ответить
Но ЕС может наложить санкции на торговцев с мордором.
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30.01.2023 16:29 Ответить
тогда хрен вам а не Украинское зерно!
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30.01.2023 18:53 Ответить
 
 