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ЕС не может запретить странам Африки торговать с Россией, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Евросоюз не способен помешать торговле России со странами Африки. При этом ЕС не просит африканские страны "выбирать сторону" в войне в Украине, а лишь соблюдать устав ООН.
Об этом глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сказал в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать", – сказал он.
При этом, по словам Борреля, разница между желанием "пощадить Россию" и отказаться признать явное нарушение россиянами международного права в Украине.
"Мы не просим их и не просим никакие африканские страны или страны мира выбирать сторону. Мы только просим их встать на сторону устава ООН", - добавил он.
Топ комментарии
+5 5 копійок
показать весь комментарий30.01.2023 13:33
+3 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий30.01.2023 13:33
+3 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий30.01.2023 13:41
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Пожалуйста, подождите...
і може пояснити голодному народу, чому вони голодні
і все стане на місце
не треба нам їздити по вухах
зруйнувати таку економіку як польська, потрібно два-три тижні
навіть не місяць. ДЖОРЖ СОРОС.....
що казати про африку????
А то всі такі правильні і законослухняні стали, що аж страшно.
заборонивши африканцям жерти продукти з українського зерна.
це те саме як швейцарія забороняє передавати зброю українцям якщо та зброя продавалася швейцарією.
звісно, якщо президент не сцикло.
Країни Африки також мають підпадати під такі санкції.