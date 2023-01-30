МИД РФ: "России от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
России вроде бы ничего не нужно от стран Запада, но НАТО при этом "зомбирует" соседние страны "русофобскими страшилками".
Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал в интервью российскому государственному агентству РИА Новости, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным рвением, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны", - сказал Рябков.
По его словам, Россия неоднократно давала понять "и по-доброму, и в более жесткой форме", что не оставит без ответа такую политику Запада.
"Мы не уступим свои законные интересы в области безопасности и не дадим в обиду российских людей. Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески натравливать Киев против России", - добавил замминистра.
Рябков заверил, что Россия всеми имеющимися средствами будет противостоять попыткам США нанести РФ стратегическое поражение.
Он отметил, что "практически по всем азимутам, которые можно представить себе с точки зрения двустороннего диалога с США", ситуация сейчас безысходна.
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заскавчала рашистська гнида. це добре. значить добре прищемили хвости ********** ))
6 ч. ·
Интересные новости приходят с БОЛОТ))..ЧВК вагнер,во главе с ПОВАРИХОЙ путина,ОПУЩЕННЫМ в тюрьме Пригожиным,придумало очень доходный бизнес.Вначале Пригожин под видом отправки на войну с Украиной,вытащил из российских тюрем всех ДЕНЕЖНЫХ зеков,которые за МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ,отдаваемых ПОВАРИХЕ,уходили от ПОЖИЗНЕННЫХ сроков,выходя на свободу.При этом НИКТО из БОГАЧЕЙ-ПРЕСТУПНИКОВ и не думал воевать,рискуя жизнью.Они скупали элитное жилье в Донецке и там отсидевшись с проститутками и обслугой пол года,получив полную амнистию,данную им как ГЕРОЯМ ВОЙНЫ,ЯКОБЫ лично уничтоживщим ПО ДЕСЯТКУ ХАМЕРСОВ,сразу же сваливали в Турцию и в другие страны,которые принимают россиян.Ну и тут как положено в насквозь пораженной коррупцией стране,к богатым зекам присоеденились чиновники,депутаты и всякое отребье типа Рогозина,которые позаписывали и себя и детей своих и даже жен и любовниц в ГЕРОИ ВОЙНЫ)))Из за массового паломничества ГЕРОЕВ в Донецк,в городе на 50 процентов выросли цены на недвижимость,черную,красную икру и на прочие деликатесы)))Рестораны переполнены,элитные проститутки едут в Донецк с Сочи,а ГЕРОИ все прибывают и прибывают)))При чем некоторым из героев,УНИЧТОЖИВШИМ ЛИЧНО БАТАРЕЮ с БАНДЕРОВЦАМИ уже под ВОСЕМДЕСЯТ ЛЕТ))))В госдуме РФ,депутаты хвастаются друг перед другом,сколько их самих и детей их прошло сквозь ГОРНИЛА ДОНЕЦКОГО РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО ФРОНТА)))Говорят уже выстроилась очередь из тех ГЕРОЕВ,кто ЗАПИСАЛСЯ на МИФИЧЕСКОЕ уничтожение ЛЕОПАРДОВ и Ф-16))))))))).....ПЕРЕМОГА блізка друзі))Все это КОНЧЕННОЕ ПЛЕМЯ мы отправим в АД...
знакомая вата с дыныры и лыныры воет страшно, что жить стало невозможно, цены там зашкаливают, залетная рашистская сволочь сорит деньгами, а местные с нищенскими подачками ничего не могут больше себе позволить. еще относительно дешевая недвижимость, но и ее отжимают, публика, припершаяся из паРаши- это просто писец.
в большой депрессии, но признаться самим себе, что это они сами себе все накликали на свою голову в начале 2014 года, никак.
Сюрреал1зм
Сначала коня потерял, потом сбросил шлем и доспехи. Остался только с мечом.
Отощал от голода и жажды. И вдруг видит вдалеке озеро. Собрался рыцарь с силами и ринулся к воде. Но у самого озера вдруг увидел трехглавого дракона. Бросился рыцать на дракона и стал с ним сражаться. День бился - одну голову срубил, еще день - вторую. На третий день дракон упал без сил. Но и у рыцаря сил совсем не осталось. Рухнул он на землю рядом с драконом. Лежат, дышат.
Дракон вдруг из последних сил поднимает оставшуюся голову и тихо спрашивает:
- Рыцарь, а ты чего хотел-то?
- Воды попить.
- Ну так и пил бы…
Думают что у них в загоне им все позволено, так что и в мире вести себя так будут.
не обижайте плешивую бункерную крысу !
она обосралась, но все равно грозится броситься на любого.
Забув він додати " всіма наявними засобами крім ядерних"
Бо якщо всіма наявними, то це ядерна світова війна, а як відомо, в такій війні всім буде хана, оскільки тіки ядерного арсеналу РФ достатньо для знищення всього земної кулі 17 разів, а у американців не менше, тож всім буде кінець
Нащо реагувати на крики з дурдому?