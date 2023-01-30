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Новости За рубежом
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МИД РФ (1628) россия (91348) Рябков (47)

МИД РФ: "России от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рябков,сергій

России вроде бы ничего не нужно от стран Запада, но НАТО при этом "зомбирует" соседние страны "русофобскими страшилками".

Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал в интервью российскому государственному агентству РИА Новости, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным рвением, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны", - сказал Рябков.

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По его словам, Россия неоднократно давала понять "и по-доброму, и в более жесткой форме", что не оставит без ответа такую политику Запада.

"Мы не уступим свои законные интересы в области безопасности и не дадим в обиду российских людей. Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески натравливать Киев против России", - добавил замминистра.

Рябков заверил, что Россия всеми имеющимися средствами будет противостоять попыткам США нанести РФ стратегическое поражение.

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Он отметил, что "практически по всем азимутам, которые можно представить себе с точки зрения двустороннего диалога с США", ситуация сейчас безысходна.
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Топ комментарии
+99
На**й з України, сволочі.
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30.01.2023 13:41
+88
Так идите нах..й в свою Парашу и не высовывайте свою дебильную двойную голову из дырки в её полу, кретины конченные.
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30.01.2023 13:42
+84
Нігуя собі -- окупували в нас 1\5 територіі -- і даите нам спокіи .
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30.01.2023 13:43
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Десь весною 2022 було сформована теза тем перемовин для режиму путіна - Крим, Москва, Урал...на якому зараз етапі перемовини?
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30.01.2023 15:34 Ответить
.

заскавчала рашистська гнида. це добре. значить добре прищемили хвости ********** ))
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30.01.2023 15:32 Ответить
Oleg Khvoshchevsky сейчас с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.

6 ч. ·

Интересные новости приходят с БОЛОТ))..ЧВК вагнер,во главе с ПОВАРИХОЙ путина,ОПУЩЕННЫМ в тюрьме Пригожиным,придумало очень доходный бизнес.Вначале Пригожин под видом отправки на войну с Украиной,вытащил из российских тюрем всех ДЕНЕЖНЫХ зеков,которые за МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ,отдаваемых ПОВАРИХЕ,уходили от ПОЖИЗНЕННЫХ сроков,выходя на свободу.При этом НИКТО из БОГАЧЕЙ-ПРЕСТУПНИКОВ и не думал воевать,рискуя жизнью.Они скупали элитное жилье в Донецке и там отсидевшись с проститутками и обслугой пол года,получив полную амнистию,данную им как ГЕРОЯМ ВОЙНЫ,ЯКОБЫ лично уничтоживщим ПО ДЕСЯТКУ ХАМЕРСОВ,сразу же сваливали в Турцию и в другие страны,которые принимают россиян.Ну и тут как положено в насквозь пораженной коррупцией стране,к богатым зекам присоеденились чиновники,депутаты и всякое отребье типа Рогозина,которые позаписывали и себя и детей своих и даже жен и любовниц в ГЕРОИ ВОЙНЫ)))Из за массового паломничества ГЕРОЕВ в Донецк,в городе на 50 процентов выросли цены на недвижимость,черную,красную икру и на прочие деликатесы)))Рестораны переполнены,элитные проститутки едут в Донецк с Сочи,а ГЕРОИ все прибывают и прибывают)))При чем некоторым из героев,УНИЧТОЖИВШИМ ЛИЧНО БАТАРЕЮ с БАНДЕРОВЦАМИ уже под ВОСЕМДЕСЯТ ЛЕТ))))В госдуме РФ,депутаты хвастаются друг перед другом,сколько их самих и детей их прошло сквозь ГОРНИЛА ДОНЕЦКОГО РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО ФРОНТА)))Говорят уже выстроилась очередь из тех ГЕРОЕВ,кто ЗАПИСАЛСЯ на МИФИЧЕСКОЕ уничтожение ЛЕОПАРДОВ и Ф-16))))))))).....ПЕРЕМОГА блізка друзі))Все это КОНЧЕННОЕ ПЛЕМЯ мы отправим в АД...
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30.01.2023 15:33 Ответить
.

знакомая вата с дыныры и лыныры воет страшно, что жить стало невозможно, цены там зашкаливают, залетная рашистская сволочь сорит деньгами, а местные с нищенскими подачками ничего не могут больше себе позволить. еще относительно дешевая недвижимость, но и ее отжимают, публика, припершаяся из паРаши- это просто писец.

в большой депрессии, но признаться самим себе, что это они сами себе все накликали на свою голову в начале 2014 года, никак.



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30.01.2023 15:48 Ответить
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30.01.2023 16:11 Ответить
я цю страшну дупу та рожеву курточку не забуваю з 2014 року.

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30.01.2023 16:28 Ответить
МЗС РФ дума що в інших нема пам яті ? Хто заборонив розрахунки в рублях в 1992 році ? Хто закрив експорт в РФ спирту та цукру з Украіни? Постійні перепони й наруга над нами потім Тузла вибори й т д й т п . А ****** ва всьом вінавата амєріка ?
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30.01.2023 15:38 Ответить
"хохлы тырят наш газ" (c)
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30.01.2023 15:44 Ответить
а зараз будуть просити , щоб у них , рфіян , купували по демпінговим цінам той газ , а ніхто не захоче його купувати , щоб вони не могли знову збільшувати свою армію !!!
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23.02.2023 10:19 Ответить
Реально, довбойоби. Чим скоріш ця ракова пухлина під назвою раzія зникне з мапи планети, тим вільніше буде дихати усін. Навіть самим болотним виродкам.
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30.01.2023 15:38 Ответить
На моє переконання кацапам більше спокою не буде. Це не ми зайшли на їх територію, це вони залізли на чужу землю зі своїм нацистським статутом. А реальні нацисти мають бути знищені, хоч як вони не прикривались своєю ідеологією "русского мира", бо ідеологія "русского мира" це війна і знищення народів, які хочуть приєднатися до вільної спільноти.
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30.01.2023 15:38 Ответить
Они хотят методично расчленять Украину и чтобы им никто не мешал!
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30.01.2023 15:43 Ответить
Skonajte do ranky. WSI.
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30.01.2023 15:43 Ответить
руские будни
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30.01.2023 15:44 Ответить
другими словами "дайте ***** возможность уничтожить Украину и ее народ..."
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30.01.2023 15:45 Ответить
В1ст1 з того св1ту
Сюрреал1зм
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30.01.2023 15:48 Ответить
Это как? Спокойной ночи мальчиши?
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30.01.2023 15:53 Ответить
Це лікується тільки кулями, снарядами, мінами, ракетами і усім, що трапиться під рукою
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30.01.2023 16:00 Ответить
хотят делать все что им вздумается, и чтоб за это ниче небыдлою... да ещё стали ультиматумы ставить, сделай то, отойди туда
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30.01.2023 16:07 Ответить
Дали би вам спокій на цвинтарі
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30.01.2023 16:13 Ответить
Шел как-то рыцарь по пустыне. Долго шел.
Сначала коня потерял, потом сбросил шлем и доспехи. Остался только с мечом.
Отощал от голода и жажды. И вдруг видит вдалеке озеро. Собрался рыцарь с силами и ринулся к воде. Но у самого озера вдруг увидел трехглавого дракона. Бросился рыцать на дракона и стал с ним сражаться. День бился - одну голову срубил, еще день - вторую. На третий день дракон упал без сил. Но и у рыцаря сил совсем не осталось. Рухнул он на землю рядом с драконом. Лежат, дышат.
Дракон вдруг из последних сил поднимает оставшуюся голову и тихо спрашивает:
- Рыцарь, а ты чего хотел-то?
- Воды попить.
- Ну так и пил бы…
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30.01.2023 16:20 Ответить
До чого брехливі і цинічні ці кацапські виродки,що б ви виздихали .
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30.01.2023 16:20 Ответить
Так забирай свой металолом вместе с остатками недобитых орков и " ГОЙЙДА " назад в рашку !!!
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30.01.2023 16:36 Ответить
Вот как развалится paшkа на части тогда и наступит мир и покой на долгие годы
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30.01.2023 16:38 Ответить
Сцикливий москальський гопник верещить, як сцикливий москальський гопник.
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30.01.2023 16:40 Ответить
І дійсно. Від цього сцикливо-гопницького московського верещання сцикливого московського гопника виникає запитання - а чи не гопник це москальське сцикло?
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30.01.2023 18:01 Ответить
Геть з України, КУЙЛО некрасиві!
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30.01.2023 16:43 Ответить
упертые бараны, великодержавные шовинистические лицемеры.
Думают что у них в загоне им все позволено, так что и в мире вести себя так будут.
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30.01.2023 16:49 Ответить
Послухай но, пес рябков, якшо твоїй недодержаві нічого не потрібно, то залізьте глибоко у будку й без команди цивілізованих країн не вилазьте.
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30.01.2023 16:51 Ответить
На перший погляд може здатись, що це якісь хворі неадеквати. Ці гнилі цинічні потвори все розуміють, і що вони говорять, і що роблять - така їх порода. З ними все ясно, розуміють тільки силу; а от те що, в середині держави, скільки мародерів(відповідно зрадників), може цій категорії посилити кримінальну відповідальність без права на пом'якшення. І розгляд справи не в печерському суді, а в новоствореному суді з діючих військових (юристів, в минулому, до війни) під спільним контролем захіних партнерів і громадськості. І закодавство оптимізувати для цього. Ось де точнопотрібно: «Їб…ш їх Вова»



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30.01.2023 16:56 Ответить
Сдохни, 💩💀
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30.01.2023 17:08 Ответить
Соловьева включите или Медведева. Они разнесут всю Европу. Дописжелись, теперь когда Украине дают танки , хаймарс, а и в будущем самалеты. ****** РФ мы никому не желаем зла с Европы, дайте нам тихо захватить Украину, а с вами мы позже разберемся
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30.01.2023 17:12 Ответить
Сколько угроз было ядерным по ударом по Британии , Германии , Польше. Теперь овечку включили. Если РФ проиграет в этой войне это конец Путину и его петушкам у которых политика на мощи рф построена. И всем будет плевать пропаганда типо РФ воюет со всем НАТО.
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30.01.2023 17:14 Ответить
когда в польше ,,солидарность,, поднялась против красножопых в москве визжали --- ,,братскую польшу мы в беде не оставим и никому не отдадим,, --- теперь поляки и в нато и в ес , а где совок куда он подевался , УКРАИНА БУДЕТ И В НАТО И В ЕС , а что будет с ********** ***** , то же что с сересером , уже пропагандоны кремля не трындят на всех аналах что санкции им похер
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30.01.2023 17:22 Ответить
І буде вам спокій.
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30.01.2023 17:31 Ответить
собственно вся Сущность существования недопереразвитых с лишними хромосомами, и с обломаніми рогами вяличия.....
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30.01.2023 17:36 Ответить
Щоб не дати образити наших людей, ми їх просто повбиваємо. Номальна логіка?
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30.01.2023 17:51 Ответить
Пітараси монголоїдні, йдіть наУЙ " скоти православні"
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30.01.2023 18:15 Ответить
Ты смотри какая гнида!! А что ты говорил год назад?? Или уже забыл тварь??
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30.01.2023 18:25 Ответить
Ублюдки кацапские! Пошли на....
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30.01.2023 18:41 Ответить
.

не обижайте плешивую бункерную крысу !

она обосралась, но все равно грозится броситься на любого.


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30.01.2023 18:49 Ответить
кацапи він такі... нахабні і брехливі до відразливості... рідня чортам...
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30.01.2023 18:54 Ответить
Всё будет как московиты хотят: ИХ УПОКОЯТ.
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30.01.2023 19:12 Ответить
забирай манатки і до водяного.
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30.01.2023 19:59 Ответить
Вот это поворот. Злое НАТО напало на белую и пушистую расею в трусиках.
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30.01.2023 20:04 Ответить
Рябков запевнив, що Росія всіма наявними засобами протистоятиме спробам США завдати РФ стратегічної поразки. Джерело: https://censor.net/ua/n3396574

Забув він додати " всіма наявними засобами крім ядерних"

Бо якщо всіма наявними, то це ядерна світова війна, а як відомо, в такій війні всім буде хана, оскільки тіки ядерного арсеналу РФ достатньо для знищення всього земної кулі 17 разів, а у американців не менше, тож всім буде кінець
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30.01.2023 20:21 Ответить
ну і що ви предлагаєте , шановний ??? ми , Україна , вже 9 років вмовляли - тільки роздавити оту кремлівську гниду !!!
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23.02.2023 10:28 Ответить
Панове читачі, шо ви так серйозно сприйняли параноїдальний висер з-за поребріка?
Нащо реагувати на крики з дурдому?
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30.01.2023 20:56 Ответить
Более 126 000 расиян уже приобрели покой
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30.01.2023 21:23 Ответить
Пусть идут на шляпу
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30.01.2023 23:44 Ответить
І Заходу разом з Україною від Росії нічого не треба. Просто дайте нам спокій, нарешті! Просто йдіть собі на...уй...
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23.02.2023 10:28 Ответить
Хай милять сраку
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23.02.2023 19:55 Ответить
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