Франция подтвердила соглашение с Италией о закупке 700 ракет для ЗРК SAMP/T, который готовят Украине
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Франция и Италия подписали контракт на закупку до 700 ракет Aster с целью усиления противовоздушной обороны стран.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, информацию подтвердило министерство вооруженных сил Франции.
Агентства оборонных закупок двух стран сообщили франко-итальянскому консорциуму Eurosam, в состав которого входят Thales и MBDA, о заключении контракта в конце прошлого года, говорится в заявлении министерства.
Накануне Reuters сообщил со ссылкой на источники, что две страны уже практически добились согласия о передаче Украине ЗРК SAMP/T.
Система, созданная общим франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.
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