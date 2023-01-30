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Франция подтвердила соглашение с Италией о закупке 700 ракет для ЗРК SAMP/T, который готовят Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ппо,aster

Франция и Италия подписали контракт на закупку до 700 ракет Aster с целью усиления противовоздушной обороны стран.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, информацию подтвердило министерство вооруженных сил Франции.

Агентства оборонных закупок двух стран сообщили франко-итальянскому консорциуму Eurosam, в состав которого входят Thales и MBDA, о заключении контракта в конце прошлого года, говорится в заявлении министерства.

Накануне Reuters сообщил со ссылкой на источники, что две страны уже практически добились согласия о передаче Украине ЗРК SAMP/T.

Система, созданная общим франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.

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две батареи дайте, лучше четыре... очень поможет...
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30.01.2023 14:17 Ответить
Виховані люди кажуть
-Дякуємо.
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30.01.2023 14:32 Ответить
за что? еще же не произошло ничего ))
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30.01.2023 15:31 Ответить
 
 