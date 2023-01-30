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В Германии прокремлевские активисты собирали деньги на снаряжение для армии РФ, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кобаснікова,шлунд

Группа пророссийских активистов в Германии собирала деньги, на которые покупали рации, телефоны и наушники для российских оккупантов в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Центральное место в группе занимали супруги – Елена Колбасникова и Макс Шлунд. Они в конце прошлого года передали российскому офицеру Дмитрию Ткачеву сумму в 500 евро. Супруги знали, что эти деньги пойдут на телекоммуникационное оборудование для российских военных. При этом санкции ЕС ограничивают поставки такого оборудования оккупантам.

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Reuters утверждает, что у Колбасникова и Шлунда есть скрытые связи с российским государством, россиянами, попавшими под санкции или ультраправыми. При этом они продвигают в Германии промосковскую позицию.

Да, они получили от берлинского отделения российского государственного агентства по продвижению культуры "Россотрудничество" билеты для поездки в Москву на конференцию, на которой выступал президент России Владимир Путин. После этого берлинская прокуратура заявила, что проводит расследование по берлинскому офису агентства.

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В сообщении, направленном в октябре сторонникам в частной группе WhatsApp, Колбасникова написала: "Мы перевели 500 евро для 42-й мотострелковой дивизии Российской Федерации на приобретение радиостанций, наушников и радиотелефонов".

"Мы разговаривали с ними в Донецке. Они находятся на передовой. Мой муж служил с одним из них", - написала она заглавными буквами под десятком восклицательных красных знаков.

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Регламент ЕС от 25 февраля 2022 г. запрещает поставлять или финансировать закупку определенных товаров для российских военных. В список товаров, на которые распространяется запрет, входит "радиооборудование (например, передатчики, приемники и трансиверы)".

Согласно немецкому законодательству, уголовное наказание за нарушение санкций составляет до пяти лет лишения свободы.

В Управлении защиты конституции земли Северный Рейн-Вестфалия, где проживают Шлунд и Колбасникова, подтвердили, что группа, в которую входят супруги, пытается продвигать официальный нарратив Москвы по поводу ее агрессии против Украины.

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Шлунд, обучавшийся в российской военной академии, переехал в Германию в 2012 году. Позже он начал встречаться с Колбасниковой, которая родом из Украины и работала в Германии медсестрой.

После вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года пара организовывала протесты в Кельне, призывая немецкое правительство прекратить вооружать Украину и заключить мир с Москвой.
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Топ комментарии
+27
Гнати потрібно кацапську мразоту завідусіль , як тільки з'явиться 😠
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30.01.2023 14:23
+23
Німці, лікуйте це бидло... бо буде прям як у нас, коли відсотків 30 країни тупо касапоголові на всю свою дупу..
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30.01.2023 14:23
+22
Цим обожнювачам руського міру факел в дупу та хай летять на історичну батьківщину.
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30.01.2023 14:25
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Скільки Шольц вложив?
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30.01.2023 14:19 Ответить
Німці, лікуйте це бидло... бо буде прям як у нас, коли відсотків 30 країни тупо касапоголові на всю свою дупу..
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30.01.2023 14:23 Ответить
Пора німцям відправляти в росію нового лєніна в пломбованому вагоні.
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30.01.2023 17:55 Ответить
Шлунда спалить в печке. Колбасникову отдать в мусульманское гетто.
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30.01.2023 14:23 Ответить
Ходить и клянчить помощь для ВТОРОЙ(***) армии мира кацапам не западло???????! Дебилы горлопатые!!!!
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30.01.2023 14:23 Ответить
Гнати потрібно кацапську мразоту завідусіль , як тільки з'явиться 😠
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30.01.2023 14:23 Ответить
Цим обожнювачам руського міру факел в дупу та хай летять на історичну батьківщину.
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30.01.2023 14:25 Ответить
почекайте так це ж "біженці" від "рєжіма"
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30.01.2023 14:29 Ответить
баба - українка
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30.01.2023 14:36 Ответить
а вона не може бути з родини колоністів, завезених в Україну?
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30.01.2023 14:39 Ответить
як зручно
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30.01.2023 14:40 Ответить
паспорт України, не дорівнює українка. Відкрию для вас ще, що ворожі до України громадяни України, не тільки політично не українці, а, в більшості випадках, і етнічно не українці.
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30.01.2023 14:46 Ответить
що тут зручного? очевидно, що зайда або висiрок зайд. це просто правда.

це як на вальку красныя труселя чомусь думають що вона українка, а насправдi 100 % кацапка-

алкоголiчка з погонялом тютiна. ви уявляєте собi українку з прiзвищем тютiна?
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30.01.2023 17:20 Ответить
На лубянке фамилий нарисуют каких захочешь, только б согласился служить.
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30.01.2023 15:49 Ответить
Панаєхавша. Колбаснікова, прізвище батька.
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30.01.2023 15:35 Ответить
так,це й найдивнiше!в iзраiлi такi також зустрiчаються.коли iх запитуэш-а чого ви тодi невсидiли в своэму каЦапстанi,та приперлися в краiну прозахiдних поглядiв,вiдповiдають,що це не моэ дiло...
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30.01.2023 14:43 Ответить
Ане на задании.
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30.01.2023 15:26 Ответить
Я не удивлюсь, что эти двое скоро будут вопить о возрождении ГДР и новой берлинской стене, чтобы защитить бедных немцев от немецких неонацистов, поддерживающих Украину. Спи Германия дальше
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30.01.2023 14:33 Ответить
Кацапів в тюрми по всьому світу - іншого вони не заслуговують....
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30.01.2023 14:35 Ответить
Шлунд обучался в российской военной академии. Значит он российский офицер не ниже капитана и похоже заслан в Германию как шпион, агент влияния или диверсант.
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30.01.2023 14:39 Ответить
Обычная Шляндра.
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30.01.2023 15:51 Ответить
Шлунд переїхав до Німеччини у 2012 році. Тоді він мав ще інше ім'я - Ростислав Теслюк. Журналісти з'ясували, що він навчався у військовій академії імені Жуковського та служив старшим лейтенантом ВПС росії.
шлунд-теслюк - манкурт, колбаснiкова бiльше схожа на расову кацапку. але обидва жили якийсь час в Українi.
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30.01.2023 17:15 Ответить
А не пора ли этой парочке придать из Европы ускорение по баллистической траектории?
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30.01.2023 14:43 Ответить
анка-меркелиха и петька-шредер в пилотках и буденовках?
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30.01.2023 14:48 Ответить
Кацапи це такі тварюки які ненавидять весь світ їдуть жити за кордон і навіть коли вже живуть там тривалий час мають роботу і житло їм це не подобається бо кацапи звикли керувати іншими народами поневолювати їх а тут виходить що треба рахуватися з тією країною де живеш і жити по тих законах а не пропонувати свої
Тому така ненависть і мабуть знали що можуть потрапити за грати але все одно таке робили
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30.01.2023 14:56 Ответить
Після того як пані ВЕРЕЩУК відкрила шлях виїзду з росіі до ЄС по внутрішнім українським пашпортам,тисячі колаборантів та зрадників з криму, ордло та деокупованих Україною територій,через росію,виїхали в країни ЄС.Чекайте багато тисячних мітингів "громадян України" за перемовини з рашистами та перемир'я.
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30.01.2023 15:26 Ответить
Немцы, пакуйте их в ближайший транспорт в Россию. Если не хотите чтобы "русский мир" пришёл к вам тоже.
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30.01.2023 15:28 Ответить
До вулика(тюрми) їх, а не додомцю. Щоб інші боялись.
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30.01.2023 15:37 Ответить
Пинка под зад им в направлении лаптестана. Пускай там волюнтаризмом и "волонтёрством" занимаются.
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30.01.2023 15:35 Ответить
депортувати на мацковію - це найсуворіше покарання!
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30.01.2023 15:41 Ответить
Здесь таких колбасниковых процентов 80 из числа рашкоязычных, даже у тех кто из Казахстана, мозги пролиты пропагандой ненависти как бетоном до такой степени, что никаким отбойником не возьмёшь.
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30.01.2023 15:55 Ответить


[2/2] Elena Kolbasnikova, an organiser and leader of pro-Russia rallies, and originally from Ukraine, attends a rally in Cologne, Germany, December 4, 2022
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30.01.2023 15:59 Ответить
Донбас?
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30.01.2023 16:09 Ответить
Шлунд переїхав до Німеччини у 2012 році. Тоді він мав ще інше ім'я - Ростислав Теслюк. Журналісти з'ясували, що він навчався у військовій академії імені Жуковського та служив старшим лейтенантом ВПС росії.
шлунд-теслюк - манкурт, колбаснiкова бiльше схожа на расову кацапку. але обидва жили якийсь час в Українi.
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30.01.2023 17:14 Ответить
Леопарди в них будуть раніше ніж у нас
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30.01.2023 16:31 Ответить
500 евров это ж такая пачечка
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30.01.2023 16:33 Ответить
Яка?
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30.01.2023 16:58 Ответить
аждо нiба..как если все сало сложить у стопку то буде гора аж до луны...у меня правда и 10 грн нет
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30.01.2023 23:15 Ответить
реготав.. 500 € , а я думав там десь під 50 000.
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30.01.2023 16:56 Ответить
так війна триватиме вічно як допомогати і нашим і вашим.

німці, визначайтеся, з ким ви.
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30.01.2023 17:49 Ответить
500€ это на пару раций с АлиЭкспресса😁
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30.01.2023 18:10 Ответить
Тупорылая комсомолка наводнила Германию свинособаками. Теперь не знают что с ними делать.
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30.01.2023 20:08 Ответить
 
 