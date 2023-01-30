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Новости Политика Украины
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мэр (1631) Полтава (682) суд (24702) мера пресечения (362) Мамай Александр (10)

Суд во второй раз отказался отправить в СИЗО мэра Полтавы Мамая, подозреваемого в разглашении данных о ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

мамай

Суд Полтавы 30 января оставил городского голову Александра Мамая, подозреваемого в разглашении информации о размещении подразделений ВСУ, без меры пресечения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Змист".

По данным журналистов, материалы дела по Александру Мамаю Полтавский апелляционный суд рассмотрел со второй попытки. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Также читайте: СБУ сообщила о подозрение мэру Полтавы Мамаю. ФОТО (обновлено)

По делу о разглашении данных про ВСУ прокуратура оспаривала решение Киевского районного суда по избранию меры пресечения и отстранению от должности Мамая. В результате суд оставил без изменений решение Киевского райсуда - не избирать городскому голове никаких мер.

Отмечается, что у апелляционного суда еще одно заседание, на котором прокуроры попытаются обжаловать отстранение городского головы от должности.

Читайте также: Мэр Полтавы Мамай останется на свободе: суд не отправил его в СИЗО

Напомним, 29 декабря СБУ вручила мэру Полтавы Мамаю подозрение в разглашении информации. По данным следствия, он рассказал о формировании в Полтаве новой части и указал адрес штаба. Мамаю грозит до 12 лет лешения свободы.
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Топ комментарии
+20
у Львові такий самий суд... все вирішує бабло
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30.01.2023 14:43
+18
А чого його не у Львові судять а місцевий "суд" ?
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30.01.2023 14:38
+16
Нє -- ну тоді замість Мамая закрити суд .
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30.01.2023 14:39
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30.01.2023 14:38 Ответить
беркут от квартала--хотят больше крови..скоро повесточников резать будут
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30.01.2023 16:27 Ответить
А чого його не у Львові судять а місцевий "суд" ?
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30.01.2023 14:38 Ответить
у Львові такий самий суд... все вирішує бабло
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30.01.2023 14:43 Ответить
не тільки бабло, суддівська мафія, нам дісталася в спадок з часів радянської окупації, і більшість з них, дивляться і приймають, по можливості, проросіянські рішення.
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30.01.2023 14:52 Ответить
та да, вспоминается судья-"колядник" с лямом зелени. наверное уже на заслуженном отдыхе где-то на островах, при чем - с чистой совестью, отсидел вроде даже. наверное всяких колаборантов и предателей если бы и посадили в 14м году - уже бы тоже выпустили.
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30.01.2023 14:58 Ответить
цікаво, скільки років потрібно Україні, щоб здихатися цього бидла?
і цікаво це відбудеться еволюційно чи революційно?
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30.01.2023 14:39 Ответить
хоча, ні, не цікаво! заї6ало
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30.01.2023 14:41 Ответить
Шкода, але еволюційно не вийде, хід історії останніх революцій. Мафія так міцна зрослася що ак просто її не подолати. Цілі династії , батько, син, дочка, зять, кум, племінник, племінник зятя, коханка, син коханки, ...... Тільки революційним шляхом. І в подальшому закон про недопущення "сімейственості " в органах суду, прокуратурі, держустановах, уряді ..
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30.01.2023 15:42 Ответить
Нє -- ну тоді замість Мамая закрити суд .
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30.01.2023 14:39 Ответить
чому замість? разом
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30.01.2023 16:10 Ответить
сумніваюся, що це якийсь агент русні, він просто дурень. надто відкрито воно розляпало таку важливу інформацію, але покарання має бути достойним
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30.01.2023 14:40 Ответить
з такою логікою, ми там, де ми є. І нічого не змінюється...
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30.01.2023 14:53 Ответить
Типу не дурень, але косить під дурня, так буде правдивіше, але не пройшло, люди вже не ті, а суд втім майже той що і був раніше
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30.01.2023 15:54 Ответить
Мабуть в двері СІЗО не пролазить.
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30.01.2023 14:40 Ответить
Да здравствует самый гуманный суд в мире! Суки ссучені
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30.01.2023 14:40 Ответить
...рекс - пекс - фекс - в странє ....-00раков)))))))))))
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30.01.2023 14:42 Ответить
отнеситесь с пониманием к судьям. они, а вдруг орки придут, а им еще с мамаем работать. предусмотрительные суки.
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30.01.2023 14:44 Ответить
тепер зрозуміло, хто "керує" країною

нікому не дивно, що за наявності монобільшості (яка дозволяє знімити навіть конституцію), ніяк не можуть найти управу на суддівське кодло?... чи не хочуть...
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30.01.2023 14:47 Ответить
Судова гілка незалежна від інших гілок влади.. Не знав? Нєблагадарі
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30.01.2023 14:53 Ответить
З такою концентрованою владою, як у Зеленського, це не так.
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30.01.2023 14:55 Ответить
для тих, хто підгальмовує, повторю: монобільшість може змінити навіть Конституцію, прописавши, що судова гілка впідпорядковуються відтепер, наприклад, прем'єру...

а по суті - проект судівської реформи (не фасадних замін, а реформ) вже давно є від західних союзників... і вони постійно тицяють яневтіка для хоча б якихось кроків там... останнім часом, "гальмування" з постачанням зброї - теж через вимоги певних кроків у цьому напрямку
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30.01.2023 16:33 Ответить
Так зазвичай і працюють державні інститути влади в країнах, які через 1-2 роки будуть членами ЄС та НАТО.

А якщо серйозно, то я не розумію, яка тут взагалі може бути проблематика питання. Якщо суд не бажає судити запроданця, значить, суд теж складається із запроданців, отже, замість одного довбойоба-мамая в сізо мають зайти і довбойоб, і судді.
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30.01.2023 14:51 Ответить
Дивна історія. Мабуть ляп. Може і не він, а хтось із підлеглих. Неясно, що, де ..?
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30.01.2023 14:52 Ответить
"Дивна історія"? Почитайте биографию и высказывания этого ублюдка. В любой другой стране, где власть отстаивает национальные интересы, оно уже давно грызло бы шконку.
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30.01.2023 14:57 Ответить
+100, нє, +1000 , в курсі
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30.01.2023 15:04 Ответить
А він і є влада, - місцева. Міський голова, посада виборна.
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30.01.2023 20:17 Ответить
Потвори
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30.01.2023 15:01 Ответить
суд має сказати винен чи не винен
а не якусь муйню нести в народ
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30.01.2023 15:09 Ответить
А за що його на кічу? В доску свій. Татаров знає що робити і дєрмак не проти таких рішень. Його вбитий "укропами" брат підтримує.
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30.01.2023 15:10 Ответить
Мамай це вам не якийсь Атрощенко...
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30.01.2023 15:32 Ответить
Таких не треба судити, треба відразу страчувати, бо у країні діє воєнний стан. сБУ ууу, ауууу!
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30.01.2023 15:43 Ответить
А яке прізвище, ім'я та по-батькові у "суда"?
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30.01.2023 15:46 Ответить
Бенджамін Франклін і Уоллес Грант
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30.01.2023 15:52 Ответить
п-і-д-а-р-а-с-и
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30.01.2023 15:52 Ответить
Мамай - він і в Африці Мамай!)
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30.01.2023 16:04 Ответить
А чому ми чекаємо щось іншого від місцевого суду? По словах мого знайомого з Полтави, там за всі роки мамаїзму створилась така мафія, що скоріше в Полтаві в СІЗО піде Байден чи Зеленський ніж Мамай.
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30.01.2023 16:54 Ответить
Це мафія !
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30.01.2023 17:21 Ответить
В Україні немає суддів, які служать Закону: є проститутки у суддівських мантіях, що обслужать будь-кого, хто заплатить. Без розгрому суддівської мафії у нас немає майбутнього.
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30.01.2023 17:33 Ответить
важке питання.

брати до нігтя треба щоб всів знали як то воно - допомагати ворогу.

але...

дуже сильно брати до нігтя міських голів це наближати перетворення посади президент в царя.

а там і спроба узурпації влади як це робив вже кучма та янукович...
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30.01.2023 17:41 Ответить
Чому жодного прізвища суддів ніколи ЗМІ не називають? Толку від таких новин!
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30.01.2023 18:21 Ответить
Эти "юристы" и лысеют все одинаково, как в советском анекдоте.
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30.01.2023 18:49 Ответить
А кто его посадит он же памятник.
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30.01.2023 20:13 Ответить
 
 