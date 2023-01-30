Суд во второй раз отказался отправить в СИЗО мэра Полтавы Мамая, подозреваемого в разглашении данных о ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Суд Полтавы 30 января оставил городского голову Александра Мамая, подозреваемого в разглашении информации о размещении подразделений ВСУ, без меры пресечения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Змист".
По данным журналистов, материалы дела по Александру Мамаю Полтавский апелляционный суд рассмотрел со второй попытки. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.
По делу о разглашении данных про ВСУ прокуратура оспаривала решение Киевского районного суда по избранию меры пресечения и отстранению от должности Мамая. В результате суд оставил без изменений решение Киевского райсуда - не избирать городскому голове никаких мер.
Отмечается, что у апелляционного суда еще одно заседание, на котором прокуроры попытаются обжаловать отстранение городского головы от должности.
Напомним, 29 декабря СБУ вручила мэру Полтавы Мамаю подозрение в разглашении информации. По данным следствия, он рассказал о формировании в Полтаве новой части и указал адрес штаба. Мамаю грозит до 12 лет лешения свободы.
Пожалуйста, подождите...
і цікаво це відбудеться еволюційно чи революційно?
нікому не дивно, що за наявності монобільшості (яка дозволяє знімити навіть конституцію), ніяк не можуть найти управу на суддівське кодло?... чи не хочуть...
а по суті - проект судівської реформи (не фасадних замін, а реформ) вже давно є від західних союзників... і вони постійно тицяють яневтіка для хоча б якихось кроків там... останнім часом, "гальмування" з постачанням зброї - теж через вимоги певних кроків у цьому напрямку
А якщо серйозно, то я не розумію, яка тут взагалі може бути проблематика питання. Якщо суд не бажає судити запроданця, значить, суд теж складається із запроданців, отже, замість одного довбойоба-мамая в сізо мають зайти і довбойоб, і судді.
а не якусь муйню нести в народ
брати до нігтя треба щоб всів знали як то воно - допомагати ворогу.
але...
дуже сильно брати до нігтя міських голів це наближати перетворення посади президент в царя.
а там і спроба узурпації влади як це робив вже кучма та янукович...