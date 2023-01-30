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Северная Корея поставила "Вагнеру" ракеты для войны РФ с Украиной, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Северная Корея поставляла в ЧВК "Вагнера" ракеты для ведения боевых действий России против Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник в Сеуле во время выступления перед студентами Сеульского университета, состоявшегося в рамках визита генсека Альянса в Южную Корею, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также указал, что угрозы, существующие для европейской безопасности, являются и угрозами для Индо-Тихоокеанского региона.

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"Северная Корея поставила ракеты российской группе Вагнера, еще больше разжигая агрессивную войну России против Украины. Президент Путин начал войну почти год назад, чтобы взять под контроль страну и лишить людей свободы. В ответ НАТО и союзники по НАТО, а также наши партнеры по всему миру, включая Южную Корею, осудили эту незаконную и неоправданную войну. И мы оказываем Украине беспрецедентную помощь", - рассказал Столтенберг.

Генсек альянса убежден, что эта поддержка имеет большое значение для украинцев, "помогая им не только выжить, но и оттеснить российского захватчика, и освободить свою территорию".

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"Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Потому что, если президент Путин победит, ему и другим авторитарным лидерам будет сообщено, что они могут добиться желаемого с помощью силы. Это сделало бы мир более опасным, а нас - более уязвимыми", - подчеркнул он.

Столтенберг констатировал, что "то, что происходит в Европе, имеет значение для Индо-Тихоокеанского региона, и то, что происходит здесь, в Азии, имеет значение для НАТО".

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Среди существующих генсек назвал угрозу, исходящую от Северной Кореи, которая "продолжает свое провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания, прошедшие за последний год, а также продолжающуюся ядерную деятельность и риторику вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН".

"Это представляет собой явную и непосредственную угрозу для Республики Корея, всего региона и международного мира и безопасности", - уточнил генсек, призвав Пхеньян прекратить "свои провокации и полностью соблюдать международное право".

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"Наша безопасность взаимосвязана, поэтому мы должны оставаться едиными и твердыми, настаивать на полном соблюдении Устава ООН и не допустить, чтобы угнетение и тирания возобладали над свободой и демократией. Вы можете рассчитывать на то, что НАТО поддержит Республику Корея и других партнеров-единомышленников в содействии миру, защите нашей общей безопасности и сохранении глобальной системы, основанной на нормах и ценностях", - заключил Столтенберг.
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Топ комментарии
+18
Чекаємо в десять разів більшої симетричної відповіди від Республіки Корея. Там і США їх підбадьорюють.
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30.01.2023 14:58
+14
А коли будуть хірячити завади і бункера жирного кіма?
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30.01.2023 15:07
+9
Домовлено з Південною Кореєю про допомогу Україні і скоріше за все мова йшла про танки та інше необхідне озброєння!
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30.01.2023 15:04
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Чекаємо в десять разів більшої симетричної відповіди від Республіки Корея. Там і США їх підбадьорюють.
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30.01.2023 14:58 Ответить
Домовлено з Південною Кореєю про допомогу Україні і скоріше за все мова йшла про танки та інше необхідне озброєння!
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30.01.2023 15:04 Ответить
А коли будуть хірячити завади і бункера жирного кіма?
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30.01.2023 15:07 Ответить
Наші котики все витримають, навіть балістичні ракети з КНР, КНДР, Ірану, РФ.
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30.01.2023 15:08 Ответить
Серйозно ?
Хоч це почитайте, замість марафону 95. Може розвидніється.

https://censor.net/ua/blogs/3396604/yak_mi_dokotilisya_do_takogo_jittya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_79748956
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30.01.2023 16:34 Ответить
Сумно..
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30.01.2023 21:55 Ответить
****-тый поросенок-перекормыш - такой же фашист-сомодур, как и пуцькин, если не больший. На что он рассчитывает в этой игре? Или мозги так жиром заплыли, что думать - это уже не о нем?
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30.01.2023 15:11 Ответить
а какие у него варианты - стать резко демократом и пойти в Гаагу? А так такой союзник с нефтью, газом и ядерными технологиями.
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30.01.2023 16:35 Ответить
Это такой заповедник ...
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30.01.2023 20:40 Ответить
Щоб переміг ліліпутін, КНДР постачає ракети вагінерам. Як же добре, що на територію рф/рф це озброєння взагаліне попадало і цей факт не шкодить сруським/блідосруським лишатись "хорошими"!
Яке ж брехло.
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30.01.2023 15:21 Ответить
Сцикуни. Всі разом сцикуни. Вас ніхто не боіться і на вас всім насрать, імпотенти. А тому вас рано чи пізно дуже жорстоко трахнуть
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30.01.2023 15:25 Ответить
Получается московский режим живет под внешним управлением не только Ирана а даже северной Кореи?
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30.01.2023 15:25 Ответить
сподіваюсь ПівнКорея поставила ракети до 80 км, бо налякана ескалацією не меньше Столтнеберга
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30.01.2023 15:26 Ответить
И никто не увидел в этой новости главного.
А главное то, что без одобрения/разрешения Китая, КНДР даже чихнуть не посмеет.
Думаю что и Китай помогает ********* боеприпасами. И западные разведки об этом знают. Но не говорят об этом публично, пытаясь уговорить Китай не делать этого, "по тихому". Публичное оглашение этой информации - это как ядерная бомба для Запада: придется реагировать. А как реагировать? Санкции на Китай? Серьезно?
Ну тогда придется кратно увеличивать поставки техники и вооружений в Украину. А это явно не входит в ближайшие планы Запада.
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30.01.2023 15:29 Ответить
Кто вам это сказал, КНДР на Китай срать хотели. Они творят что хотят и своими выходками уже достали сам Китай, потому что кроме того беженцев КНДР не приносит Китаю ничего. Но у зрадоботов Китай это как липецкая фабрика, асфальт, в каждой бочке затычка. Китай к слову поставляет Европе редкоземельные металлы из которых те делают боеприпасы.
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30.01.2023 16:44 Ответить
Учите матчасть. И начните с 25 октября 1950 г. корейской войны.
А свои банальные лозунги про "зрадоботов" оставьте бабушкам возле подъезда.
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30.01.2023 17:00 Ответить
Тебе бы самому учить. Потому что с 50-тых много чего поменялось.
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30.01.2023 19:57 Ответить
КНДР це повністю залежна в економічному та політичному країна від рашки та Китая. На даний момент особливо від Китая жодних самостійних рішень такої ваги корейський пупсік не приймає. Навіть якщо не брати історичний аспект адже за північних корейців воювали китайці та совєти. На сьогодні без Китаю корейський пупсік просто довго не втримає владу. Тільки тому його американці не знесли...
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30.01.2023 18:02 Ответить
В экономическом да, но не в политическом. Как раз в политическом смысле пухляк творит что хочет и занимается провокациями и а сторону Китая. Это раз, во вторых КНР во проект мнению диванных знатоков всегда был против ядерной программы КНДР.
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30.01.2023 20:21 Ответить
Амеры не снесли кого? Его деда, ну да его спас Мао. Правда в конце 50-тых была попытка отстранения его же от власти, при чем со стороны Китая и внезапно СССР. А в современном мире пухляка сносить никто не будет, ни США ни Южная Корея.
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30.01.2023 20:23 Ответить
Вы ошибаетесь, там именно ручное управление как в Лаосе, чтоб показать цивилизованному миру что есть более недемократические страны и большее зло чем Китай. Вы думаете пухлик не понимает, что если прекратиться помощью с Китая, то ему не придет писец... Конечно он это понимает, без разрешения Китая никуда пупсик не лезет, от слова совсем. Посмотрите куда только пухлик ездит...
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30.01.2023 20:54 Ответить
Нет там никакого ручного управления. А пухляшу гуманитарку шлёт не только Китай. К слову США туда шлёт даже больше Китая.
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30.01.2023 21:25 Ответить
Вы ошибаетесь, весь ну почти весь импорт-экспорт это Китай, ну чуть-чуть ещё Индия, раша, Африка. Вы пробовали что-то экспортировать в Китай, скажу я Вам это ещё тот квест. Только если они сами покупают, ну ресурсы например. Что может вонючая Корея предложить китайцам если они даже яйца искусственные делают, мировая ж фабрика всё-таки. Экономика это и есть политика в особенности Китая.
Если помните ещё во времена Кучмы поймали двух северокорейский шпионов которые выведывали наши ракетные секреты. У меня родственник работал тогда в СБУ, так даже тогда эти додики работали и в интересах Китая. Гум помощь от Америки это чтоб не сдохли и в цифрах посмотрите это копейки. Китай никому не будет помогать просто так, не имея контроля, а копеешные деньги корейцев им не нужны.
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30.01.2023 23:09 Ответить
Ещё раз, КНДР живёт на подачки. Подачки всего мира. Какой импорт-экспрорт, что они могут импортировать кроме редких беженцев и раб. силы. Пухляк как раз в политическом плане полностью себе на уме. Марионеткой особенно Китая он не будет.
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31.01.2023 01:10 Ответить
Уголь, магнезит, морепродукты, одежда и какая-то продукция машиностроения в Китай, оружие и амуниция в Африку типа Буркина-Фасо. И всего этого хлама они продают на 2,$млрд до ковида было больше и ВВП было под 30млрд и продают только через Китай. Через рашу копейки идут. Это легальная торговля. А есть ещё контрабанда того же угля, людей и наркотиков и все через Китай он им и прекурсоры завозит. Понятно что даже для нас эти цифры просто смешные, но там зарплаты 12-20$, плюс много лагерей где вообще бесплатно почти работают люди. Как то так.
Без Китая КНДР давно бы развалилась. Эти гум подачки в цифрах посмотри там просто смешно.
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31.01.2023 11:33 Ответить
Все це капля в морі. КНДР живе на подачках всього світу.
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31.01.2023 13:44 Ответить
Цифры говорят о другом, как раз стоимость того продовольствия что всякие там красные кресты, некоторые страны поставляют в КНДР, даже в соотношении с этими двумя млрд. это капля в море.
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31.01.2023 17:04 Ответить
Кстати США с 2019 вообще в КНДР ничего не поставляет. Трамп заявил, что направлят только после того как откажутся от ядерных испытаний.
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31.01.2023 17:09 Ответить
Усім добре відомі політичні «прийоми» Кім Чен Іра на міжнародній політичній арені. Лідер Північної Кореї застосовує істеричні засоби і дотримується шантажистської тактики доти, доки не отримає взамін чергову подачку від країн Заходу, США чи Південної Кореї. «Принциповість» Кім Чен Іра має такий значний політичний люфт: сьогодні він може помпезно закрити ядерні реактори, а вже завтра, отримавши від Заходу бажане, знову шантажувати його тим, що ще нещодавно було предметом напруженого політичного торгу.
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31.01.2023 18:38 Ответить
Это все известно, опять же делается с одобрения Китая. Вы цифры и количество гуманитарки посмотрите и все станет ясно. Северная Корея живёт с двух торговля: это белый экспорт который указан выше и контрабанда наркотиков, угля, раб силы в Китай (50%налога с зароботка), хакерские атаки на банки особенно Филиппин и Малайзии целый доклад ЦРУ об этом есть я думаю заслуживающий доверия источник информации, какое-то даже раше оружие клепают (снаряды).
Но опять же все это через Китай и с его одобрения. В итоге мы имеем на фоне пупсика и Лаоса чуть ли не демократический Китай в Азии. И управляют китайцы пупсиком в ручном режиме или вы думаете воны корейские нужны Китаю. А все эти представления пупсика дешёвый цирк. С 2019 СШа туда ничего не даёт вообще. Южно Корейские и европейские организации полушпионские и поставляют сущии крохи так для виду.
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31.01.2023 19:11 Ответить
Еще раз, пупс как раз как политическая фигура полностью независим, будь это иначе никакой ядерной программы КНДР бы не было. Во вторых, даже если он поставляет снаряды с согласия КНР это не снаряды Китая. А именно со складов КНДР.
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31.01.2023 21:09 Ответить
Как Вы представляете Китай который открыто поставляет снаряды Буркина-Фасо и сейчас рашке?! Есть вещи которые даже для Китая слишком воняют. Для этого они и создали Лаос и КНДР (имеются ввиду режимы). Ядерная программа тоже сделалась с разрешения Китая. Китай счелкнет и КНДР не будет, думаете уголь их китайцам нужен, да ЮАР и Австралия дают такие объемы и цену (там открытый способ добычи) что КНДР и не снились. Но тут на первое место выходит уже геополитика, а не экономические интересы, у китайцев даже триады служат государству... А цифры вещь упрямая все в КНДР держится на Китае.
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01.02.2023 01:47 Ответить
То може тоді варто постачати в Україну далекобійну зброю і необмежувати дальність і цілі враження. Бо тут вже починається протистояння схід-захід.
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30.01.2023 15:41 Ответить
Ын не эскалирует ниразу, вот я понимаю паря, не то шо Шольц там какой то
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30.01.2023 15:44 Ответить
Які ракети ? Ракети бувають різними - від РСЗВ до рекет середньої дальності
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30.01.2023 15:48 Ответить
Подайте на войну

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30.01.2023 16:25 Ответить
За вихідки КНДР потрібно тиснути на Китай. КНДР це такий собі террористичний китайський офшор, а без допомоги Китаю вони не то, що ракету, а навіть самопал не виготовлять. Говоримо КНДР, а розуміємо КНР
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30.01.2023 17:45 Ответить
Приколююсь з панів-демократів. Скільки разів вони рятували цих косоглазих ублюдків від голодної сметі, постачаючи їм продовольство та нафтопродукти як гуманітарну допомогу. А ці їм на голову серуть і серуть, і серуть. Пора б вже і схаменутись.
Ну прямо якісь мозахісти, їй богу. Це вже про демократів.
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30.01.2023 18:27 Ответить
они не просто поставляют кацапам оружие, а с 15 года воюют на Донбасе против Украини под видом бурятов, тувинцев, якутов, калмыков и прочих монголов.
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30.01.2023 20:23 Ответить
 
 