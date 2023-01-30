Северная Корея поставила "Вагнеру" ракеты для войны РФ с Украиной, - Столтенберг
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Северная Корея поставляла в ЧВК "Вагнера" ракеты для ведения боевых действий России против Украины.
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник в Сеуле во время выступления перед студентами Сеульского университета, состоявшегося в рамках визита генсека Альянса в Южную Корею, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также указал, что угрозы, существующие для европейской безопасности, являются и угрозами для Индо-Тихоокеанского региона.
"Северная Корея поставила ракеты российской группе Вагнера, еще больше разжигая агрессивную войну России против Украины. Президент Путин начал войну почти год назад, чтобы взять под контроль страну и лишить людей свободы. В ответ НАТО и союзники по НАТО, а также наши партнеры по всему миру, включая Южную Корею, осудили эту незаконную и неоправданную войну. И мы оказываем Украине беспрецедентную помощь", - рассказал Столтенберг.
Генсек альянса убежден, что эта поддержка имеет большое значение для украинцев, "помогая им не только выжить, но и оттеснить российского захватчика, и освободить свою территорию".
"Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Потому что, если президент Путин победит, ему и другим авторитарным лидерам будет сообщено, что они могут добиться желаемого с помощью силы. Это сделало бы мир более опасным, а нас - более уязвимыми", - подчеркнул он.
Столтенберг констатировал, что "то, что происходит в Европе, имеет значение для Индо-Тихоокеанского региона, и то, что происходит здесь, в Азии, имеет значение для НАТО".
Среди существующих генсек назвал угрозу, исходящую от Северной Кореи, которая "продолжает свое провокационное и дестабилизирующее поведение, включая беспрецедентные ракетные испытания, прошедшие за последний год, а также продолжающуюся ядерную деятельность и риторику вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН".
"Это представляет собой явную и непосредственную угрозу для Республики Корея, всего региона и международного мира и безопасности", - уточнил генсек, призвав Пхеньян прекратить "свои провокации и полностью соблюдать международное право".
"Наша безопасность взаимосвязана, поэтому мы должны оставаться едиными и твердыми, настаивать на полном соблюдении Устава ООН и не допустить, чтобы угнетение и тирания возобладали над свободой и демократией. Вы можете рассчитывать на то, что НАТО поддержит Республику Корея и других партнеров-единомышленников в содействии миру, защите нашей общей безопасности и сохранении глобальной системы, основанной на нормах и ценностях", - заключил Столтенберг.
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Хоч це почитайте, замість марафону 95. Може розвидніється.
https://censor.net/ua/blogs/3396604/yak_mi_dokotilisya_do_takogo_jittya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_79748956
Яке ж брехло.
А главное то, что без одобрения/разрешения Китая, КНДР даже чихнуть не посмеет.
Думаю что и Китай помогает ********* боеприпасами. И западные разведки об этом знают. Но не говорят об этом публично, пытаясь уговорить Китай не делать этого, "по тихому". Публичное оглашение этой информации - это как ядерная бомба для Запада: придется реагировать. А как реагировать? Санкции на Китай? Серьезно?
Ну тогда придется кратно увеличивать поставки техники и вооружений в Украину. А это явно не входит в ближайшие планы Запада.
А свои банальные лозунги про "зрадоботов" оставьте бабушкам возле подъезда.
Если помните ещё во времена Кучмы поймали двух северокорейский шпионов которые выведывали наши ракетные секреты. У меня родственник работал тогда в СБУ, так даже тогда эти додики работали и в интересах Китая. Гум помощь от Америки это чтоб не сдохли и в цифрах посмотрите это копейки. Китай никому не будет помогать просто так, не имея контроля, а копеешные деньги корейцев им не нужны.
Без Китая КНДР давно бы развалилась. Эти гум подачки в цифрах посмотри там просто смешно.
Но опять же все это через Китай и с его одобрения. В итоге мы имеем на фоне пупсика и Лаоса чуть ли не демократический Китай в Азии. И управляют китайцы пупсиком в ручном режиме или вы думаете воны корейские нужны Китаю. А все эти представления пупсика дешёвый цирк. С 2019 СШа туда ничего не даёт вообще. Южно Корейские и европейские организации полушпионские и поставляют сущии крохи так для виду.
Ну прямо якісь мозахісти, їй богу. Це вже про демократів.