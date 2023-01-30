В ГПСУ подадут списки чиновников, которым можно выезжать за границу, - Немчинов

Все ведомства должны передать Госпогранслужбе списки должностных лиц, которым разрешено выезжать за границу.

Об этом в еженедельном обзоре заявил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Все ведомства обязаны подать Государственной пограничной службе списки таких должностных лиц и, соответственно, будет осуществляться пропуск через государственную границу только тех, кто имеет на это разрешение и имеет веские основания. А именно лечение, опекунство и прочее, что прописано в этом постановлении" , – сказал он.

Мнистр добавил, что постановление "О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" Кабинет Министров принял 27 января.

"Министерствам, центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, руководителям хозяйствующих субъектов подать в трехдневный срок в Администрацию Государственной пограничной службы списки лиц, предусмотренных в пункте 214 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, даты рождения, занимаемой должности и в дальнейшем в случае кадровых изменений подавать обновленную информацию не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения", - говорится в постановлении.

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