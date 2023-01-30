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Госпогранслужба (5422) граница (4757) Кабмин (13804) Немчинов Олег (169)

В ГПСУ подадут списки чиновников, которым можно выезжать за границу, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

кордон

Все ведомства должны передать Госпогранслужбе списки должностных лиц, которым разрешено выезжать за границу.

Об этом в еженедельном обзоре заявил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Все ведомства обязаны подать Государственной пограничной службе списки таких должностных лиц и, соответственно, будет осуществляться пропуск через государственную границу только тех, кто имеет на это разрешение и имеет веские основания. А именно лечение, опекунство и прочее, что прописано в этом постановлении" , – сказал он.

Мнистр добавил, что постановление "О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" Кабинет Министров принял 27 января.

"Министерствам, центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, руководителям хозяйствующих субъектов подать в трехдневный срок в Администрацию Государственной пограничной службы списки лиц, предусмотренных в пункте 214 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 г. № 57, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, даты рождения, занимаемой должности и в дальнейшем в случае кадровых изменений подавать обновленную информацию не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения", - говорится в постановлении.

Также читайте: Нардеп Тищенко пересек границу законно, - Госпогранслужба
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Топ комментарии
+15
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30.01.2023 14:57
+7
Загнали тупих хохлів у рабство показавши тупе кіно, впустили ворога в країну і стібуться з тупих українців, от жи2.але за тупість треба платити
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30.01.2023 15:07
+7
а чому так пишу???
воювати мають всі, крім нас
допомагають ЗСУ всі, крім нас
прості на передовій, ми в теплих краях
родичі, рідні людей воюють чи служать, наші в ніці, куршавелі, на крайняк в буковелі
ну приблизно так....
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30.01.2023 15:07
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30.01.2023 14:57 Ответить
деякі жиди воюють за Україну в окопах, а деякі етнічні українці прислужують кацапам.
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30.01.2023 15:16 Ответить
Українці не прислужували ніколи ні кацапам нікому. А от хохли такі є.
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30.01.2023 15:35 Ответить
і в твоїй уяві яка відсоткова пропорція між справжніми українцями і хохлами ?
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30.01.2023 15:51 Ответить
Дурне питання.
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30.01.2023 18:06 Ответить
рівно 3 дні вистачило кабміну що б закон один для всіх
став законом для простих людей
опікунство та лікування вже є в законі
а це щось таке чого не зможуть зробити прості але будуть робити можновладці
короче.
вони для себе улюблених щось придумали
ну а як жити так як всі
не панська справа, закон виконувати
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30.01.2023 15:03 Ответить
Всі поідуть на лікування -- стануть такими хворими -- ну овощ .
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30.01.2023 15:04 Ответить
ото керівники держвідомств понабивають кармани - тепер підлеглі понесуть конверти щоб включили в ті списки.
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30.01.2023 15:06 Ответить
Загнали тупих хохлів у рабство показавши тупе кіно, впустили ворога в країну і стібуться з тупих українців, от жи2.але за тупість треба платити
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30.01.2023 15:07 Ответить
так хто винен ?

хитрі жиди чи тупі хохли ?

тупих треба лишати права голосу
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30.01.2023 15:18 Ответить
Винні тупі
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30.01.2023 16:29 Ответить
а чому так пишу???
воювати мають всі, крім нас
допомагають ЗСУ всі, крім нас
прості на передовій, ми в теплих краях
родичі, рідні людей воюють чи служать, наші в ніці, куршавелі, на крайняк в буковелі
ну приблизно так....
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30.01.2023 15:07 Ответить
"-новая партия корабельных сосен?
- это опекунши 100500 сирот дерьмака-абрахамии, спасённых арахамовичем. тяжелое наследие слугонародного режима..."
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30.01.2023 15:11 Ответить
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30.01.2023 15:35 Ответить
Все люди равны, но есть те, кто рАвнее?
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30.01.2023 15:30 Ответить
Тому і появився Семюел Кольт, «Господь Бог створив всіх людей різними, а полковник Кольт зробив їх рівними»
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30.01.2023 16:36 Ответить
Скільки коштує місце в списку?
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30.01.2023 15:43 Ответить
Це все дурниці. Хто має гроші зробить групу, або дасть на лапу гроші. Взагалі то так москалів не перемогти, силою змусти воювати і закривати кордони не потрібно. Буде тільки гірше.
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30.01.2023 15:46 Ответить
Далі Мостиски проїзд зачинен. Чого витрачати
гроші державні.
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30.01.2023 16:08 Ответить
тепер вони всі поїдуть на лікування і будуть постити ті самі фоточки - какая разніца))
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30.01.2023 18:02 Ответить
 
 