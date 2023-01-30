Россия не отказалась от намерений получить баллистические ракеты от Ирана, - Воздушные силы
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Одна из основных угроз для Украины, которая "висит в воздухе" и может быть реализована, - это получение Россией иранских баллистических ракет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
"То, что есть – Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и определенным образом ракеты, о которых было объявлено ранее – Fateh и Zolfaghar – это баллистика, против баллистики мы не имеем сегодня средств. Но баллистика в России есть в виде тех же ракет "Кинжал". Это фактически комплекс, но воздушного базирования, который бьет по баллистической территории. Так же ракеты Х-22 и ракеты С-300 С-400 - зенитные ракеты, которые бьют по баллистической территории", - пояснил он.
Спикер Воздушных сил объяснил, что Украина могла бы уничтожать российские ракеты на позициях. В противном случае Силам обороны требуются современные комплексы противовоздушной обороны от западных партнеров.
"Это – вызовы и угрозы, которые сегодня стоят. Можно уничтожать их (ракеты. – Ред.) и на позициях. Но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T", – отметил Игнат.
В то же время союзники Украины уже выразили готовность передать комплексы.
"Мы видим сдвиги: Италия, Франция заявили о готовности передавать и эти системы, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, никуда не исчезла и должны на нее реагировать", - добавил он.
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