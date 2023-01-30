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Россия не отказалась от намерений получить баллистические ракеты от Ирана, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін,іран

Одна из основных угроз для Украины, которая "висит в воздухе" и может быть реализована, - это получение Россией иранских баллистических ракет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"То, что есть – Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и определенным образом ракеты, о которых было объявлено ранее – Fateh и Zolfaghar – это баллистика, против баллистики мы не имеем сегодня средств. Но баллистика в России есть в виде тех же ракет "Кинжал". Это фактически комплекс, но воздушного базирования, который бьет по баллистической территории. Так же ракеты Х-22 и ракеты С-300 С-400 - зенитные ракеты, которые бьют по баллистической территории", - пояснил он.

Спикер Воздушных сил объяснил, что Украина могла бы уничтожать российские ракеты на позициях. В противном случае Силам обороны требуются современные комплексы противовоздушной обороны от западных партнеров.

"Это – вызовы и угрозы, которые сегодня стоят. Можно уничтожать их (ракеты. – Ред.) и на позициях. Но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T", – отметил Игнат.

В то же время союзники Украины уже выразили готовность передать комплексы.

"Мы видим сдвиги: Италия, Франция заявили о готовности передавать и эти системы, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, никуда не исчезла и должны на нее реагировать", - добавил он.

Читайте: Для защиты от российских баллистических и аэродинамических ракет Украине нужны комплексы SAMP/T и Patriot, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+4
Причем суд выиграл не он а британская юридическая компания.
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30.01.2023 15:29
+3
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30.01.2023 15:18
+3
А Кобелеву, про начисление заоблачных премий, миллер ничего не говорил ?
Про десятки миллиардов можно поподробнее !?
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30.01.2023 15:26
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30.01.2023 15:18 Ответить
И причем это пост в этой теме,пусть сначала еще разберутся куда исчезли деньги которые Порошенко дал Коболеву на развитие газодобычи?А то Коболев остался при новом президенте а газодобыча упала.
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30.01.2023 15:22 Ответить
А Кобелеву, про начисление заоблачных премий, миллер ничего не говорил ?
Про десятки миллиардов можно поподробнее !?
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30.01.2023 15:26 Ответить
Причем суд выиграл не он а британская юридическая компания.
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30.01.2023 15:29 Ответить
Тому що до влади прийшла ''какаяразніца'', яка оточила себе кацапськими ''кротами''!
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30.01.2023 15:34 Ответить
Ракеты могут прилететь своим ходом.
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30.01.2023 15:19 Ответить
Доставка своїм ходом. Закон бумеранга
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30.01.2023 15:26 Ответить
У кацапов появилась конкретная темка - нефть в обмен на ракеты !
Иран - ракеты на РФ своим ходом, а РФ - нефть самолётами на Иран !
Бартер имени ВВП ....
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30.01.2023 15:29 Ответить
У Ирана своей нефти навалом. Русня им может платить только краденным украинским зерном. И металлоломом, польза которого с успехом ВСУ явно катится в ноль.
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30.01.2023 16:06 Ответить
Мало того що Іран нафти має хоч залийся так ще ви пропонуєте нафту літаками возити - що тут скажеш .
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30.01.2023 17:29 Ответить
То може треба продовжити те що нещодавно зробив Ізраїль-бомбити іранські ВПК.
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30.01.2023 15:33 Ответить
Навіщо писати нездійсненну нісенітницю. Питання яким чином? Іран що з нами межує чи пропонуєте стріляти і запускати дрони через треті країни, а найголовніше питання, чим бомбити. Коротше, бомбити треба комплекси ППО, ПРО, наземні ракетні установки, стратегічні аеродроми і кораблі ворога сусіда, який напав і це реально, якщо захід нарешті дасть авіацію і далекобійні ракети
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30.01.2023 16:08 Ответить
А квартал-95, не отказался от намерений, воровать на должностях.
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30.01.2023 16:11 Ответить
Tраектории
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30.01.2023 16:14 Ответить
,,Кто-то,, методично уничтожает боевиков и оружие "Хизбаллы" на сирийско-иракской границе: в течение суток военные конвои из Ирана атакованы трижды.
,,Неизвестный,, военный самолет уничтожил грузовик с иранским оружием, как только тот въехал в Сирию из Ирака. Воздушная атака этого приграничного участка стала третьей за еще не истекшие сутки.

Среди ранее погибших - высокопоставленный командир одной из проиранских военных группировок и двое его подчиненных - также не сирийцев.
Неизвестный боевой беспилотник атаковал джип с боевиками как раз в тот момент, когда они подъехали к уничтоженной накануне автоколонне, 25 грузовиков, с иранским оружием.
Желание найти что-либо из уцелевших боеприпасов стало для них фатальным.
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30.01.2023 18:01 Ответить
 
 