Власти РФ выделили 17 млн рублей на создание интернет-базы "патриотических песен". Ответственный – Газманов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский певец Олег Газманов, поддерживающий войну России против Украины, взялся создать интернет-базу "патриотических песен, которые сейчас нужны". И получил под это 17 млн рублей из бюджета РФ.
Средства выделил Президентский фонд культурных инициатив, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание Сирена.
Для базы песен уже был создан сайт. В планах – конкурс и гала-концерт в Ставропольском крае.
"У нас нет ни одной медиа-площадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны… Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять?Я же на всех не напишу.......Я хочу волну прогнать, хочу реку собрать этих песен!", - заявил Газманов.
Номинантов конкурса намерены объявить в июле, гала-концерт провести в августе или сентябре.
Конкурс пока профинансировали только на этот год, но организаторы собираются провести еще один такой же в следующем году.
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А вообще новость для последней полосы "Литературной газеты".
Запрошую на весняні концерти у Мелітополі та Луганську.
А вже солдати ЗСУ потурбуються відміною цього неподобства
Досвід з осені у них лишився, як і звільнені території
солист - лавров
тут і створювати нічого не треба буде, просто позичить готову у газманова, ага.