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Новости За рубежом
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Власти РФ выделили 17 млн рублей на создание интернет-базы "патриотических песен". Ответственный – Газманов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газманов,путін

Российский певец Олег Газманов, поддерживающий войну России против Украины, взялся создать интернет-базу "патриотических песен, которые сейчас нужны". И получил под это 17 млн рублей из бюджета РФ.

Средства выделил Президентский фонд культурных инициатив, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание Сирена.

Для базы песен уже был создан сайт. В планах – конкурс и гала-концерт в Ставропольском крае.

"У нас нет ни одной медиа-площадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны… Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять?Я же на всех не напишу.......Я хочу волну прогнать, хочу реку собрать  этих песен!", - заявил Газманов.

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Номинантов конкурса намерены объявить в июле, гала-концерт провести в августе или сентябре.

Конкурс пока профинансировали только на этот год, но организаторы собираются провести еще один такой же в следующем году.

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Топ комментарии
+20
Ну у нас Ленка Кравец освоит 33 ляма на быдлошоу от 95 квартала для канала дом, так шо газманов этот лох
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30.01.2023 15:42
+14
"владимирскийЦентарл"
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30.01.2023 15:47
+13
А в пеклі за "патріатічную пєсню" відповідальний Кабздох))
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30.01.2023 15:40
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А в пеклі за "патріатічную пєсню" відповідальний Кабздох))
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30.01.2023 15:40 Ответить
взагалі старий алкаш Газманов - мітка для кацапів, де вони проїбуть наступного разу) Вже "виступав" в Ізюмі та Херсоні, так що стежимо, куди поїде далі
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30.01.2023 15:41 Ответить
срать им и срать до 95
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30.01.2023 15:42 Ответить
Ну у нас Ленка Кравец освоит 33 ляма на быдлошоу от 95 квартала для канала дом, так шо газманов этот лох
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30.01.2023 15:42 Ответить
Разве не 65 миллионов?
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30.01.2023 18:44 Ответить
Конкретно на ленку 33
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30.01.2023 20:03 Ответить
Обісранці не розуміють чому в них нема пісень, які би хоч якось дотягували до рівня нашої Калини.
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30.01.2023 15:43 Ответить
Це добре,нам менше роботи буде потім всіх виловлювати до суду.
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30.01.2023 15:43 Ответить
"владимирскийЦентарл"
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30.01.2023 15:47 Ответить
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30.01.2023 15:55 Ответить
*************** моряк ***...........................
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30.01.2023 15:47 Ответить
Сынок этого урапатриота небось уже штурмует Бахмут))
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30.01.2023 15:50 Ответить
Сдохни,газманов.
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30.01.2023 15:53 Ответить
В следующем? Газманов оптимист, однако...
А вообще новость для последней полосы "Литературной газеты".
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30.01.2023 15:53 Ответить
Привіт диверсанТ !
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30.01.2023 16:15 Ответить
phantom4, привет
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31.01.2023 01:10 Ответить
Дуже добре пам'ятаю турне цього клоуна Харківщиною та Херсонщиною минулою осінню.
Запрошую на весняні концерти у Мелітополі та Луганську.
А вже солдати ЗСУ потурбуються відміною цього неподобства
Досвід з осені у них лишився, як і звільнені території
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30.01.2023 15:54 Ответить
А чем лучше шапито-95, которое выделило 65 млн грвн подружке ЗЕ, но шоу по ТВ? Абсолютно ничем.
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30.01.2023 15:56 Ответить
Такі самі совкодрочери
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30.01.2023 16:41 Ответить
Патріотічниє пєсні, пляскі, цигани з ведмедями і шаманами будуть зупиняти Абрамси з Леопардами.
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30.01.2023 16:09 Ответить
гязманов, симням, путлер та інші чисто руські... Вибачте російські, бо національність "русскій" вигадана, а точніше вона їм замінює рособурямонготароболото!
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30.01.2023 16:27 Ответить
ОлЄг Газманов. Він ОлЄг. А то ***** у чехів не Петро Павло?
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30.01.2023 16:31 Ответить
ответственный - газмясов
солист - лавров
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30.01.2023 17:26 Ответить
резніков має геніяльну ідею для розпилу - створення бази заборонених російських пісень.

тут і створювати нічого не треба буде, просто позичить готову у газманова, ага.
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30.01.2023 17:38 Ответить
"Єсаул, єсаул, что ж ти бросил коня? Пристрелить не піднялась рука?.."
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30.01.2023 18:10 Ответить
Совет от Демусики: "Запретите все песни, кроме патриотических."
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30.01.2023 18:57 Ответить
Хроники **********
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30.01.2023 19:18 Ответить
 
 