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Ryanair нанимает в Украине пилотов и бортпроводников, готовясь к возвращению после войны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ryanair

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair нанимает большое количество украинских пилотов и бортпроводников. Таким образом, она готовится к возвращению на украинский рынок после окончания войны с Россией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

"Мы полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным", – заявил генеральный директор компании Майкл О'Лири.

Перед полномасштабным вторжением РФ он говорил, что рассматривает возможность размещения в Украине до 20 самолетов.

"Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли… восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", - сказал О'Лири аналитикам после публикации финансовых результатов за третий квартал.

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демпинг...
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30.01.2023 16:17 Ответить
поясни
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30.01.2023 17:51 Ответить
зелень мне противна
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30.01.2023 17:56 Ответить
ясно...ну я тож рукколу не люблю, хотя укроп обожаю...только при чем тут Ryanair....
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30.01.2023 18:01 Ответить
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30.01.2023 23:42 Ответить
Блин, шо-та знают.
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30.01.2023 16:25 Ответить
3-5 млн біженців у ЄС мають же на чомусь повертатися до дому після нашої Перемоги.
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30.01.2023 18:51 Ответить
Оптимістично, ****...але ж річ не тільки в бойових діях на території України, а і в наявності божевільного сусіда, що з ним робити?
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30.01.2023 17:52 Ответить
можливо щось знають!
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30.01.2023 18:03 Ответить
Молодці. Обожнюю "раян".
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30.01.2023 18:50 Ответить
 
 