Ryanair нанимает в Украине пилотов и бортпроводников, готовясь к возвращению после войны
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Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair нанимает большое количество украинских пилотов и бортпроводников. Таким образом, она готовится к возвращению на украинский рынок после окончания войны с Россией.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
"Мы полны решимости вернуться в Украину, как только это станет безопасным", – заявил генеральный директор компании Майкл О'Лири.
Перед полномасштабным вторжением РФ он говорил, что рассматривает возможность размещения в Украине до 20 самолетов.
"Мы нанимаем достаточное количество украинских пилотов и бортпроводников специально для того, чтобы мы могли… восстановить базы в Украине, если и когда это будет безопасно", - сказал О'Лири аналитикам после публикации финансовых результатов за третий квартал.
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