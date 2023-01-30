Слова Зеленского о директоре НАБУ используют для давления на комиссию. ОП надеется получить в финале кого-нибудь из своих кандидатов, - Шабунин

Украинские власти подгоняют конкурсную комиссию закончить как можно быстрее конкурс на должность директора НАБУ. Хотя до этого Кабмин полгода тормозил проведение конкурсного отбора. ЕС и МВФ требуют провести конкурс до конца марта. Качественно провести конкурс через неделю невозможно. Офис президента надеется, что при такой спешке не удастся качественно проверить кандидатов и таким образом Банковая сможет протащить "своего" кандидата.

Об этом сообщил глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Президент заявил, что Украина уже через неделю должна завершить конкурс на директора НАБУ. Закончить конкурс в столь короткие сроки - просто невозможно.

Эту цитату президента, сказанную перед студентами Колледжа Европы, используют для давления на комиссию.

Дело в том, что именно сейчас комиссия проверяет всех 22 отобранных кандидатов на добродетель.

Сделать качественно такую проверку за пару недель – невозможно. Это кропотливая работа по сбору информации, собеседованиям и общению с общественностью.

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По результатам этого этапа комиссия должна подать тройку финалистов на рассмотрение Кабмина, который и определит победителя.

Именно поэтому реалистичные рамки для окончания конкурса – до середины марта.

Краткие сроки, в которые власти пытаются загнать комиссию, не дадут последней сделать свою работу качественно. Таким образом, часть Банковой надеется получить в финале кого-нибудь из своих "недопроверенных" кандидатов.

О том, кто есть кто из финалистов, мы в ЦПК уже писали тут.

Напомню, до этого Кабмин во главе со Шмыгалем ПОЛГОДА задерживал начало конкурса. После чего начал подгонять комиссию закончить его как можно быстрее.

Уважаемые власти, только не надо говорить, что вы это делаете по требованию ЕС или МВФ. Последние требуют совсем другие сроки:

В меморандуме с МВФ четко сказано – директор НАБУ должен быть назначен до конца марта. ЕС вообще требует проведения конкурса в первом квартале 2023-го, а назначение – вплоть до конца второго.

Поэтому и МВФ, и ЕС готовы подождать пару недель, чтобы получить добропорядочного директора НАБУ на следующие 7 лет", - рассказал Шабунин.

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