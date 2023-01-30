Слова Зеленского о директоре НАБУ используют для давления на комиссию. ОП надеется получить в финале кого-нибудь из своих кандидатов, - Шабунин
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Украинские власти подгоняют конкурсную комиссию закончить как можно быстрее конкурс на должность директора НАБУ. Хотя до этого Кабмин полгода тормозил проведение конкурсного отбора. ЕС и МВФ требуют провести конкурс до конца марта. Качественно провести конкурс через неделю невозможно. Офис президента надеется, что при такой спешке не удастся качественно проверить кандидатов и таким образом Банковая сможет протащить "своего" кандидата.
Об этом сообщил глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Президент заявил, что Украина уже через неделю должна завершить конкурс на директора НАБУ. Закончить конкурс в столь короткие сроки - просто невозможно.
Эту цитату президента, сказанную перед студентами Колледжа Европы, используют для давления на комиссию.
Дело в том, что именно сейчас комиссия проверяет всех 22 отобранных кандидатов на добродетель.
Сделать качественно такую проверку за пару недель – невозможно. Это кропотливая работа по сбору информации, собеседованиям и общению с общественностью.
По результатам этого этапа комиссия должна подать тройку финалистов на рассмотрение Кабмина, который и определит победителя.
Именно поэтому реалистичные рамки для окончания конкурса – до середины марта.
Краткие сроки, в которые власти пытаются загнать комиссию, не дадут последней сделать свою работу качественно. Таким образом, часть Банковой надеется получить в финале кого-нибудь из своих "недопроверенных" кандидатов.
О том, кто есть кто из финалистов, мы в ЦПК уже писали тут.
Напомню, до этого Кабмин во главе со Шмыгалем ПОЛГОДА задерживал начало конкурса. После чего начал подгонять комиссию закончить его как можно быстрее.
Уважаемые власти, только не надо говорить, что вы это делаете по требованию ЕС или МВФ. Последние требуют совсем другие сроки:
- В меморандуме с МВФ четко сказано – директор НАБУ должен быть назначен до конца марта.
- ЕС вообще требует проведения конкурса в первом квартале 2023-го, а назначение – вплоть до конца второго.
Поэтому и МВФ, и ЕС готовы подождать пару недель, чтобы получить добропорядочного директора НАБУ на следующие 7 лет", - рассказал Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
Керівника акп обирали занадто довго, а набу занадто швидко.
Так по твоєму, товарисч Остап?
Як би його не поливали брудом.
А цей недонаполеончик не переносить критики, а щей мстиве створіння
По-друге, до обрання президентом Рейган 20 років був функціонером республіканської партії і пройшов там всі сходинки.
По-третє, у 1941 році він ДОБРОВОЛЬЦЕМ вступив до армії, але був комісований з експедиційного корпусу через поганий зір.
По-четверте, це не Рейган змусив презеленського призначати на вищі державні посади агентів кремля.
а більше по темі і по суті?
Вас хвилює особа Шабуніна чи те, що ОПу знов протискує своїх людей на всі можливі посади?
От цікаво клоун 🤡 може самостійно без дозволу єрмака в душ, наприклад, сходити ?
А зєлєнкою він теж з під дозволу єрмака спить? А з мєндєль? От заїбали ці питання .
Бачте як цікаво коли в країні ********** клоун ,мародер і зрадник і все це одночасно.
Вони ж, начебто, незалежна комісія, чи я помиляюсь?
За законом про НАБУ:
Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше чотирьох членів Конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів Конкурсної комісії, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій
Написано ж чітко, не менше двох людей від іноземних організацій мають дати "добро" , а всього таких від ціх організацій людей троє, при тому що для прийняття рішення достатньо чотири.
Тобто, в будь якому випадку, без погодження з іноземними організаціями, будь якого рішення комісії цієї просто не буде! І Президент, чи хто там, хоч вся Рада, можуть ставити будь які терміни та будь яких кандидатів, це нічого не змінює.
В чому проблема? В даному випадку, на відміну від " корупційних яєць ", пан Шабунін каже для мене незрозуміли речі, та малює незрозумілу проблему. Чи він вважає дурнями міжнародних партнерів, які проголосують за якусь не їхню людину, якщо їх поквапити?
И мало ему не покажется.
"Президент заявив, що Україна вже через тиждень має завершити конкурс на директора НАБУ"
На якій підставі він це заявляє?
Якщо президент не дотримується закону, то імпічмент такому президенту!
Президидент як ніхто повинен дотримуваьтися закону!