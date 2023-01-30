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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) Зеленский (16609) конкурс (1129) Шабунин (473) Офис Президента (1693)

Слова Зеленского о директоре НАБУ используют для давления на комиссию. ОП надеется получить в финале кого-нибудь из своих кандидатов, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Украинские власти подгоняют конкурсную комиссию закончить как можно быстрее конкурс на должность директора НАБУ. Хотя до этого Кабмин полгода тормозил проведение конкурсного отбора. ЕС и МВФ требуют провести конкурс до конца марта. Качественно провести конкурс через неделю невозможно. Офис президента надеется, что при такой спешке не удастся качественно проверить кандидатов и таким образом Банковая сможет протащить "своего" кандидата.

Об этом сообщил глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Президент заявил, что Украина уже через неделю должна завершить конкурс на директора НАБУ. Закончить конкурс в столь короткие сроки - просто невозможно.

Эту цитату президента, сказанную перед студентами Колледжа Европы, используют для давления на комиссию.

Дело в том, что именно сейчас комиссия проверяет всех 22 отобранных кандидатов на добродетель.

Сделать качественно такую проверку за пару недель – невозможно. Это кропотливая работа по сбору информации, собеседованиям и общению с общественностью.

Читайте также: Директора НАБУ выберут через два-три месяца, - член конкурсной комиссии Кос

По результатам этого этапа комиссия должна подать тройку финалистов на рассмотрение Кабмина, который и определит победителя.

Именно поэтому реалистичные рамки для окончания конкурса – до середины марта.

Краткие сроки, в которые власти пытаются загнать комиссию, не дадут последней сделать свою работу качественно. Таким образом, часть Банковой надеется получить в финале кого-нибудь из своих "недопроверенных" кандидатов.

О том, кто есть кто из финалистов, мы в ЦПК уже писали тут.

Напомню, до этого Кабмин во главе со Шмыгалем ПОЛГОДА задерживал начало конкурса. После чего начал подгонять комиссию закончить его как можно быстрее.

Уважаемые власти, только не надо говорить, что вы это делаете по требованию ЕС или МВФ. Последние требуют совсем другие сроки:

  1. В меморандуме с МВФ четко сказано – директор НАБУ должен быть назначен до конца марта.
  2. ЕС вообще требует проведения конкурса в первом квартале 2023-го, а назначение – вплоть до конца второго.

Поэтому и МВФ, и ЕС готовы подождать пару недель, чтобы получить добропорядочного директора НАБУ на следующие 7 лет", - рассказал Шабунин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директор НАБУ будет избран к концу недели, - Зеленский
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Топ комментарии
+18
А в якихось нормальних країнах хоч колись обирали клоуна , чи то тілько нам так повезло ?
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30.01.2023 16:48
+17
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30.01.2023 16:47
+13
Поки що правда , а хто стоіть - це запитання до нього!
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30.01.2023 16:49
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Та " какая разница"
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30.01.2023 16:26 Ответить
Банкова *опу рве.
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30.01.2023 16:55 Ответить
...ліш би нє ... (с)
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30.01.2023 17:02 Ответить
ЗАспокойтеся! Там уже все вирішено! Тиждень і все буде ....
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30.01.2023 16:32 Ответить
На жаль так, за правління зеленського сподіватись на справедливість для українців не варто, проте й не варто спокійно спостерігати за цим.
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25.02.2023 20:58 Ответить
Шабунін, ти або хрестик зніми, або штани натягни.
Керівника акп обирали занадто довго, а набу занадто швидко.
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30.01.2023 16:41 Ответить
Ти дурень чи таким намагаєшся казатись?
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30.01.2023 18:08 Ответить
А ти?
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30.01.2023 18:43 Ответить
Півтора року зелений преЗЕдент не підписував призначення голови САП, вже ОБРАНОГО за конкурсом. Якщо ти плутаєш Шабуніна з презеленським, то тобі в дурку терміново.
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30.01.2023 21:56 Ответить
там все серйозно
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25.02.2023 21:00 Ответить
Интересно кто за Шабуниным стоит?
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30.01.2023 16:44 Ответить
Поки що правда , а хто стоіть - це запитання до нього!
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30.01.2023 16:49 Ответить
"Центр протидії корупції" існує на гранди.
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30.01.2023 16:56 Ответить
головне, що він існує
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30.01.2023 18:53 Ответить
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30.01.2023 16:47 Ответить
Сирський говногенерал, положив стільки народу під Бахмутом і раніше під Лисичанськом.
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30.01.2023 17:49 Ответить
Ну ти б , мабуть,не положив?
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30.01.2023 18:54 Ответить
Ну тоді можна сказати, що який говнокомандувач, такі в нього і говногенерали?
Так по твоєму, товарисч Остап?
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30.01.2023 19:17 Ответить
Не уявляю , щоб при Пороху таке було.
Як би його не поливали брудом.

А цей недонаполеончик не переносить критики, а щей мстиве створіння
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30.01.2023 19:15 Ответить
А в якихось нормальних країнах хоч колись обирали клоуна , чи то тілько нам так повезло ?
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30.01.2023 16:48 Ответить
Был телеведущий Рейган, но видимо у него было понимание что и как делать. А возможно у него была грамотная команда и он принимал все решения обдуманно и взвешенно.
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30.01.2023 16:51 Ответить
Рейган до обрання президентом у 1980-му двічі був губернатром Каліфорнії. У 1966-му і 1970 роках. А от так із арени цирку забрали, та посадили у крісло прездента - ноу- хау Коломойського.
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30.01.2023 17:41 Ответить
Не уявляю, щоб Рейган міг сказати своїм виборцям - "я вам ничево не должен"
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30.01.2023 18:59 Ответить
А еще он, может быть, не плевал на законы
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30.01.2023 18:55 Ответить
По-перше, Рейган - актор Голівуду (77 фільмів).
По-друге, до обрання президентом Рейган 20 років був функціонером республіканської партії і пройшов там всі сходинки.
По-третє, у 1941 році він ДОБРОВОЛЬЦЕМ вступив до армії, але був комісований з експедиційного корпусу через поганий зір.
По-четверте, це не Рейган змусив презеленського призначати на вищі державні посади агентів кремля.
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30.01.2023 22:12 Ответить
И самое главное. Рейган шел на должность президента, не воровать и не распиливать госбюджет на друзей и подружек.
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30.01.2023 16:52 Ответить
Жан-Беде́ль Бока́сса -президент Центральноафриканської Республіки (1966-1976), пізніше самопроголошений імператор (1976-1979). Потім когось з'їв на на обід.
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30.01.2023 17:13 Ответить
Ну так нам тоді пощастило що клоун не людожер.
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30.01.2023 18:11 Ответить
Ні ми перші бо таких 73 відсоткових довбнів немає ніде в нормальних країнах
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30.01.2023 17:50 Ответить
Шоумены в политике очень распространенное явление по очевидным причинам. А с президентом у нас другая история. Как правило кандидата выдвигает какая то партия на базе его популярности, у нас же кандидаты сами по себе, что Порошенко, что Зеля. А партия рисуется уже под победителя и зачастую там одни и теже хари.
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30.01.2023 17:51 Ответить
А до чого тут Порошенко?
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30.01.2023 18:56 Ответить
А к тому что хрен редьки не слаще. У нас к власти только клоуны и лезут. Одни Голобородько увидели, другие Гетьмана, а по сути им просто власть нужна. А все текущее шобло депутатов под шумок лезет к победителю как "партия". На другие выборы президент скорее всего будет другим, партия будет другая, а морды теже. По сути должно быть наоборот, политическая сила, которая выдвигает своих кандидатов. Поэтому каждые выборы все веселее и веселее...
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30.01.2023 21:27 Ответить
Ви порівнюєте редьку (доволі корисний овоч доречі) не з хріном, а з перечним газом з газового балончика. Перечний газ ви може і не пробували, а зеленського (якщо ви дійсно з України) мали би вже напробуватися по горло.
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30.01.2023 22:18 Ответить
Не лише клоуна, також зека-рецедивіста і одного із засновників 5 колини окупанта в Україні.
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30.01.2023 18:56 Ответить
Тягнули резину, а зараз хочуть у турборежимі! Це що, згадати молодість? Нехай вже обирають якісно,без поспішки!!!
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30.01.2023 16:57 Ответить
Радує лише, що через тупість зе-команди всі їхні корупційні "хитрощі" як на долоні.
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30.01.2023 17:01 Ответить
За Шабуниным стоят представители США, которые не воруют, а что?
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30.01.2023 17:01 Ответить
Головне, що за Шабуніним НЕ стоять кремлівські рашисти. Стосовно ОП такої впевненості нема.
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30.01.2023 22:20 Ответить
Памятається, під чс виборівНАБУ став до 73 % строю. Одного разу організували комісію ВР по нац безпеці. Головував Пашинський, експертом був Антоха із своїми телефонними записами і шість годин в прямому ефірі патякали про торсіонні вали до БТРів ще щось і вимагали приєднати плівки Антохи до кримсправи. А Ситник тихим голосом заперечував. Там і Серлещ "блістав" і Шибунін з компашкою. А потім ходив разом з Богданом по кабінетам НАБУ гордо задерши голову. Теж гранти відробляв ? І Антохи немає, і Пашинський щез, і все таке....
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30.01.2023 17:07 Ответить
А можна поменше обговорюсати Шабуніна, подобається він вам чині,
а більше по темі і по суті?

Вас хвилює особа Шабуніна чи те, що ОПу знов протискує своїх людей на всі можливі посади?
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30.01.2023 19:05 Ответить
Навіть сумніву немає що там буде єрмака персонаж .
От цікаво клоун 🤡 може самостійно без дозволу єрмака в душ, наприклад, сходити ?
А зєлєнкою він теж з під дозволу єрмака спить? А з мєндєль? От заїбали ці питання .
Бачте як цікаво коли в країні ********** клоун ,мародер і зрадник і все це одночасно.
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30.01.2023 17:47 Ответить
батько наш зеленський , резников нам мати , яйця по 17 будуть купувати
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30.01.2023 18:11 Ответить
І купувати, і продавати
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30.01.2023 19:06 Ответить
А що, у комісії голосу немає, чи язика прикусили, що послати довбня не можуть?
Вони ж, начебто, незалежна комісія, чи я помиляюсь?
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30.01.2023 18:16 Ответить
Тож і МВФ, і ЄС точно готові почекати пару тижнів, щоб отримати доброчесного директора НАБУ на наступні 7 років", - розповів Шабунін. Джерело: https://censor.net/ua/n3396620

За законом про НАБУ:

Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше чотирьох членів Конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів Конкурсної комісії, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій


Написано ж чітко, не менше двох людей від іноземних організацій мають дати "добро" , а всього таких від ціх організацій людей троє, при тому що для прийняття рішення достатньо чотири.

Тобто, в будь якому випадку, без погодження з іноземними організаціями, будь якого рішення комісії цієї просто не буде! І Президент, чи хто там, хоч вся Рада, можуть ставити будь які терміни та будь яких кандидатів, це нічого не змінює.

В чому проблема? В даному випадку, на відміну від " корупційних яєць ", пан Шабунін каже для мене незрозуміли речі, та малює незрозумілу проблему. Чи він вважає дурнями міжнародних партнерів, які проголосують за якусь не їхню людину, якщо їх поквапити?
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30.01.2023 18:42 Ответить
Одно несомненно: в финале ОП получит.

И мало ему не покажется.
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30.01.2023 19:07 Ответить
Тоді треба вимагати дотримання закону!!!

"Президент заявив, що Україна вже через тиждень має завершити конкурс на директора НАБУ"

На якій підставі він це заявляє?
Якщо президент не дотримується закону, то імпічмент такому президенту!
Президидент як ніхто повинен дотримуваьтися закону!
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30.01.2023 19:12 Ответить
Рука рку миє, самі розпоряджаються державними ресурсами самі собі і перевіряючого виберають. Результат буде такий як завжди і далі будуть все розкрадати і розбазарювати, аби тільки щоб нарід не чого не заробив та оставався в злиднях.
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30.01.2023 20:20 Ответить
 
 