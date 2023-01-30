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Запад отнял у Сербии Косово, но Крым никогда больше не будет Украиной, - президент Хорватии Миланович

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

миланович,міланович

Президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими антиукраинскими заявлениями, призвал не сравнивать ситуацию Косова с незаконной аннексией Крыма.

"Пока вы не поймете, что Сербия и Россия - это не одно и то же? Что это, к сожалению, болезненный факт и опасность. Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Его забрали у Сербии. Кто это сделал, как не мы? Разве мы признали Косово? Это не аннексия, а узурпация. Как это называется? Изъятие", - сказал Миланович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Милановича, это концепция, в которой кто-то считает, что имеет право.

"То же самое касается Крыма - Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы", - сказал он.

Он заявил, что "Россия - опасная страна" и что, по его словам, никто этого не понимает.

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"Вы сравниваете сербов с мировой ядерной сверхдержавой. Безумные эмоции и ненависть подвергают Европу большой опасности", - сказал Миланович на проводах контингента хорватских солдат в миссию НАТО в Литве.

Он отметил, что то, что украинцы патологически ненавидят русских, это факт, при этом утверждая, что "хорваты не так сильно ненавидели сербов", как, по его словам, "те, кто там, ненавидят русских".

"Путин и его люди были крутыми до вчерашнего дня. Они преуспели на самом высоком уровне немецкой политики. И вдруг они стали самыми большими врагами... Немецкие танки в России? Ну, удачи, удачи", - отметил Миланович.

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Когда журналисты напомнили ему об ошибочности его оценок в отношении Украины, когда он утверждал, что Россия никогда не нападет на Украину, потому что у нее не хватает солдат, Миланович повторил, что был прав.

"Не хватает. Это было плохое решение России, потому что они думали, что правительство [в Украине] развалится. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, как они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие", - сказал Миланович и добавил, что он пытается открыть глаза другим, потому что, как он говорит, "мы вступаем в войну со сверхдержавой".

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Топ комментарии
+83
У Орбана появился конкурент за член во рту от Пукина...
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30.01.2023 16:42
+44
Боже, опять те самые тезисы. Смените уже методичку.
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30.01.2023 16:39
+42
Мене дивує як люди з проросійською і антизахідною риторикою мають змогу забиратись на найвищі державні щаблі західних країн. Це якийсь оксюморон. Він же не один такий.
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30.01.2023 16:43
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Ану давай прізвища провідних німецьких (чому саме німецьких?) генералів, які кажуть щось про Крим. Хотілось би подискутувати, але з ким? І яка це наддержава, яка воює зеками? Курам на сміх "друга армія світу"
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30.01.2023 18:16 Ответить
Пугануть атомным можно раз, можно два. На третий тебе скажут что сами тебя атомным *****, только дернись
Лимит пугалок и пйлом и его шестерками исчерпан.
Ядерные ракеты НАТО бьют копытами в стойле, погладывая на дуРашку.
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30.01.2023 18:16 Ответить
Як би там не було але албанці із косоварам із ким я не розмовляв тут в Америці ниють про «какую страну прасралі». За хорватами я такого не помічав і був час я із деколькими сім'ями товаришував. Хорвати нормальні, до речі.
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30.01.2023 18:17 Ответить
Яку країну просрали албанці? Цікаво))
Албанія була донедавніх пір комуняцькою диктатурою, де навіть було заборонено купатись на морі. Всі комуняцькі прєлєсті наліцо коли від'їхати кудись далі від курортних міст типу Вльори чи Саранди - інколи дивишся на ті руїни ферм і дамб які поглинула природа, і розумієш що це фільм після апокаліпсису а не Албанія
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30.01.2023 18:50 Ответить
хорвати це:
******* хорвати - це поєднання "червоних" (Croatia Rubea, Crvena Hrvatska, які, певно, пішли на Балкани всі) і "білих" (Bijela Hrvatska). Власне, цю інтеграцію символічно втілено у шахівниці прапора. Але прабатьківщину і хорвати, і сам візантійський імператор-письменник Костянтин Багрянородний у "Про управління імперією" називають саме Білою. Найімовірніше вказуючи на Захід України, наші Карпати ("хрещені далматинські хорвати походять від нехрещених хорватів, які живуть за горами Угорськими").
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30.01.2023 19:23 Ответить
Це один з підкормлених ******
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30.01.2023 18:24 Ответить
Дійсно, і чому українці так патологічно ненавидять росіян...
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30.01.2023 18:29 Ответить
Андрій Боголюбський і П'йотр перший знають
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30.01.2023 18:51 Ответить
Сергій П'ятаченко виділяє кілька тематичних груп таких прислів'їв:
історичні аспекти взаємин (Іде москаля так, як трави; Служив Москві, Іване, а вона ж його гане; Московське панування, то… жартування);ставлення до російської армії, що заходила в той чи інший населений пункт на постій (Москалики, соколики, позаїдали ви наші волики; а як вернетесь здорови, то noїcтe й корови; 3 салдатом - не з своїм братом, не стягайся; Для того й вуланчики, щоб запирали чуланчики);оцінка характеру, звичаїв та норм поведінки сусідів (Москва люта; Москаль на сльози не вдаря; Москва сльозам не вірить; Москаль як ворона, та хитріший чорта; Не великий москаль, та страшний; Москаль з бicoм порадились, та й на лихо понадились; Мабуть, москаль тоді красти перестане, як чорт молицця Богу стане; Так і нам було казано: "Москаля бійтесь, бо він заріже");оцінка ставлення москалів до українців (Москаль не свій брат, не помилує; Од чорта одхристисся, а від москаля не одмолисся; Москалеві годИ як трясці, а все бісом дивицця);поради щодо взаємин з москалями (Від москаля поли вріж та тікай; З москалем дружи, а камінь за пазухою держи; Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями).

З-поміж особистих характеристик героїв цієї розповіді нашим пращурам впадала в око їхня настирливість у нав'язуванні свого світогляду: Москаль ликом чваницця й кожному під ніс з ним пхаєцця. Деякі прислів'я про це мають межовий, категоричний характер: Хоч убий москаля, то він зуби вискаля.

Не проминула повз прискіпливий погляд українця і брехливість нашого персонажа: Казав москаль право, та й збрехав браво; Собака брехне - москаль віри пойме; Москаль тоді правду скаже, як чорт молицьця стане; Бов, бов по московські брехні; У йому стільки віри, як у москалеві правди). В арсеналі нашого народу є навіть оксюморонний (образне поєднання протиставлюваних понять, понять що виключають одне одного - В. В.) вислів московська правда. Ну, це ніби "біла чорнота")))

Окрему увагу звертає народний геній на москалеву лайку, адже такий спосіб висловлення емоцій чи оцінка об'єкта були нехарактерними для українського етносу, що сповідував зовсім інші морально-етичні принципи: Москаль викрутнями перебуваєцця, тім же він скрізь погано лаєцця. З цим прислів'ям пов'язаний вислів "по-московському лаять" - лаятися поганими словами.
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30.01.2023 19:32 Ответить
Ну якщо силою його не відбити, то дійсно не буде. На словах Крим Україна, але слова повинні бути підкріплені силою.
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30.01.2023 18:29 Ответить
Та ні, це не хорват. Це якась *****.
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30.01.2023 18:29 Ответить
Їхніх співвітчизників нищили кацапи(хорватів та угорців) , а вони зараз вибирають таких підарів ! Особливо мене дивують угорці - особисто був знайомий з людьми мого покоління , 60 років і більше . Вони люто ненавиділи кацапню і все совєцке . А їхнім дітям та онукам неначе пам'ять відбило . До речі , в нас теж схожа ситуація була до війни .
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30.01.2023 18:37 Ответить
Пожилые венгры и сейчас ненавидят русню. А кто помоложе, которые росли в 80-90 кацапа уже не видели и за последние 20 лет им хорошо надули в уши о "притеснениях венгерского языка в Закарпатье",
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31.01.2023 00:32 Ответить
Дайте йому там звіздюлєй.
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30.01.2023 18:38 Ответить
Втираешь рашистские нарративы? Причина операции НАТО в Югославии - война и этнические чистки сербами в Косово, а также стягивание около 40 000 военнослужащих Югославии для возможного вторжения на территорию Косова в обход соглашений о прекращении огня. НАТО пришдлось бомбить военные объекты Югославии, чтобы не погибли сотни тысяч людей. В Украине не было никаких этнических чисток русских, Украина не признала Косово, и Косово никто не аннексировал. Ты точно можешь увидеть в этом разницу, но сознательно распространяешь типичные поводы для нападения на Украину, которую постоянно озвучивают пропагандоны из мордора. Что касается, путлера, то собезъянничал он не у нынешнего Запада, а у Гитлера, причем с точностью до мелочей.
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30.01.2023 18:57 Ответить
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Джорджевича виновным по пяти пунктам, в том числе в убийствах и депортации. Согласно заключению суда, Джорджевич причастен к убийству "не менее 724 косовских албанцев" в период между январем и июнем 1999 года. В большинстве случаев жертвами становились мирные жители, в том числе женщины и дети.

Что еще отрицаешь? Сбитие Гиркиным Боинга или пытки и убийства гражданского населения в Ирпене и Буче?
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30.01.2023 19:06 Ответить
И еще: оправдывать убийства украинских стариков, женщин и детей тем, что кто-то кому-то в истории показал плохой пример - проявление шизофрении. Типа, вчера соседи сверху побили моего брата Васю, значит я сегодня убъю совего соседа справа.
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30.01.2023 19:03 Ответить
Во всех перечисленных случаях, США вмешивались в уже существующие конфликты, где и до того погибло уже очень много людей. Результатами такого вмешательства в большинстве случаев становилось уменьшение количества жертв. Можно вспомнить Вьетнам или истребление индейцев, чтобы оправдать нападение на соседнюю страну. Но все прекрасно понимают, что было бы желание, а повод найдется - казус белли. Но повторю еще раз: пояснять массовые убийства украинцев и присоединение Херсона к рф тем, что США делали в Афганистане или Ираке - шизофрения. У путлера оно начало чесаться еще в начале 2000-х, когда он решил начать восстанавливать СССР. Остальные объяснения - в пользу орков.
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30.01.2023 19:15 Ответить
такое же дерьмо и урод как и орбан!и после этого хорватию приняли в шенген?!
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30.01.2023 18:48 Ответить
Он точно не озвучивает мгнение хорватов. Хорваты помнят еще сербскую резню.
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30.01.2023 19:00 Ответить
Цей хорватський сцикун,перебуваючи у себе вдома ще й обісрався від ядерної "наддержави", тому і триндить всяку ахінєю. Потім щезне з політичного небосхилу і про нього забудуть як про бздливе недорозуміння
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30.01.2023 19:18 Ответить
Міланович, Мілошевич - а какая разница?!

(Голос з Гааги: «Можем павтаріть!»)
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30.01.2023 19:30 Ответить
Хотів, було, покпинити хорватів, а потім згадав про наше чудо, та й то не одне. Тому не буду.
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30.01.2023 19:31 Ответить
Да и фиг с ним, всё смешал в одну кучу и потом в итоге запел ту же песню - у РФ ядрёна бонба и весь мир должен перед ней раком встать, сначала Украина, потом Молдавия, потом Прибалтика, потом Польша и так далее ) Дядя может тебе в отставку пора, устал ты от должности походу )
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30.01.2023 19:39 Ответить
Старая ********** методичка, называется "А в США негров вешали..."
Кстати, это даже не путинская методичка. Они, как обычно, ничего своего не сделали, даже методичек, а просто украли у доктора Геббельса.
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30.01.2023 19:41 Ответить
Жаль ,а я любил отдыхать в Хорватии, теперь эти красавцы не увидят мои доллары.
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30.01.2023 19:48 Ответить
Цей дебіл не розуміє, що на місці України може бути і Хорватія.
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30.01.2023 20:03 Ответить
Сарако! Певно, не похмелився.
()
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30.01.2023 20:23 Ответить
Потекла крыша у хорвата. Руська курва где-то недалеко с пустым кошельком.
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30.01.2023 20:28 Ответить
Та він ********. Добре що в Хорватії основна влада в Прем'єра, а президент там ніхто. Прем'єр між іншим там адекватний.
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30.01.2023 20:46 Ответить
Нас рать на этого идиота.
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30.01.2023 20:48 Ответить
Коротше- всрався , пiди помийся та не залякуй порядних людей
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30.01.2023 20:51 Ответить
Все таки запад в каком то смысле недооценил путлера. А он и его кодла 20 лет подкупали всякое мудачье сидящее в правящих креслах на западе.
Примечательно что Сербия устроила Хорватии примерно то же что сейчас путиностан устроил Украине. Тока у сербско-хорватского заруба масштабы были поменьше. Но суть та же - хорваты решили отбежать подальше от Белграда. Сербы стали пускать кровь и ломать хорватам конечности.
Тем удивительнее смотреть как эта хорватская пропутинская подстилка топит сейчас за интересы кремлинов. Гидра прокремлевской коррупции поразила не только шредеров и орбанских *******.
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30.01.2023 20:54 Ответить
FASHISTOVSKI NASENIA! ZABIL PAZORNI ISTORIA FASHISTOVSKI PRAVITELSTVA XORVATII USTASHA.
HITLERA SOBAKI NA BALKANAX.
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30.01.2023 22:18 Ответить
🤬
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30.01.2023 22:53 Ответить
не бывать больше нашему отдыху в Хорватии. Есть другие страны. Это г* больше не интересует.
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30.01.2023 23:15 Ответить
Почему никто не называет сверхдержавой Пакистан или Индию? У них ведь тоже есть ядерное оружие
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31.01.2023 02:14 Ответить
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