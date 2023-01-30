Запад отнял у Сербии Косово, но Крым никогда больше не будет Украиной, - президент Хорватии Миланович
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Хорватии Зоран Миланович, известный своими антиукраинскими заявлениями, призвал не сравнивать ситуацию Косова с незаконной аннексией Крыма.
"Пока вы не поймете, что Сербия и Россия - это не одно и то же? Что это, к сожалению, болезненный факт и опасность. Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Его забрали у Сербии. Кто это сделал, как не мы? Разве мы признали Косово? Это не аннексия, а узурпация. Как это называется? Изъятие", - сказал Миланович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Милановича, это концепция, в которой кто-то считает, что имеет право.
"То же самое касается Крыма - Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы", - сказал он.
Он заявил, что "Россия - опасная страна" и что, по его словам, никто этого не понимает.
"Вы сравниваете сербов с мировой ядерной сверхдержавой. Безумные эмоции и ненависть подвергают Европу большой опасности", - сказал Миланович на проводах контингента хорватских солдат в миссию НАТО в Литве.
Он отметил, что то, что украинцы патологически ненавидят русских, это факт, при этом утверждая, что "хорваты не так сильно ненавидели сербов", как, по его словам, "те, кто там, ненавидят русских".
"Путин и его люди были крутыми до вчерашнего дня. Они преуспели на самом высоком уровне немецкой политики. И вдруг они стали самыми большими врагами... Немецкие танки в России? Ну, удачи, удачи", - отметил Миланович.
Когда журналисты напомнили ему об ошибочности его оценок в отношении Украины, когда он утверждал, что Россия никогда не нападет на Украину, потому что у нее не хватает солдат, Миланович повторил, что был прав.
"Не хватает. Это было плохое решение России, потому что они думали, что правительство [в Украине] развалится. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Знаете, что будет, как они начнут проигрывать войну? Они используют ядерное оружие", - сказал Миланович и добавил, что он пытается открыть глаза другим, потому что, как он говорит, "мы вступаем в войну со сверхдержавой".
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Лимит пугалок и пйлом и его шестерками исчерпан.
Ядерные ракеты НАТО бьют копытами в стойле, погладывая на дуРашку.
Албанія була донедавніх пір комуняцькою диктатурою, де навіть було заборонено купатись на морі. Всі комуняцькі прєлєсті наліцо коли від'їхати кудись далі від курортних міст типу Вльори чи Саранди - інколи дивишся на ті руїни ферм і дамб які поглинула природа, і розумієш що це фільм після апокаліпсису а не Албанія
******* хорвати - це поєднання "червоних" (Croatia Rubea, Crvena Hrvatska, які, певно, пішли на Балкани всі) і "білих" (Bijela Hrvatska). Власне, цю інтеграцію символічно втілено у шахівниці прапора. Але прабатьківщину і хорвати, і сам візантійський імператор-письменник Костянтин Багрянородний у "Про управління імперією" називають саме Білою. Найімовірніше вказуючи на Захід України, наші Карпати ("хрещені далматинські хорвати походять від нехрещених хорватів, які живуть за горами Угорськими").
історичні аспекти взаємин (Іде москаля так, як трави; Служив Москві, Іване, а вона ж його гане; Московське панування, то… жартування);ставлення до російської армії, що заходила в той чи інший населений пункт на постій (Москалики, соколики, позаїдали ви наші волики; а як вернетесь здорови, то noїcтe й корови; 3 салдатом - не з своїм братом, не стягайся; Для того й вуланчики, щоб запирали чуланчики);оцінка характеру, звичаїв та норм поведінки сусідів (Москва люта; Москаль на сльози не вдаря; Москва сльозам не вірить; Москаль як ворона, та хитріший чорта; Не великий москаль, та страшний; Москаль з бicoм порадились, та й на лихо понадились; Мабуть, москаль тоді красти перестане, як чорт молицця Богу стане; Так і нам було казано: "Москаля бійтесь, бо він заріже");оцінка ставлення москалів до українців (Москаль не свій брат, не помилує; Од чорта одхристисся, а від москаля не одмолисся; Москалеві годИ як трясці, а все бісом дивицця);поради щодо взаємин з москалями (Від москаля поли вріж та тікай; З москалем дружи, а камінь за пазухою держи; Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями).
З-поміж особистих характеристик героїв цієї розповіді нашим пращурам впадала в око їхня настирливість у нав'язуванні свого світогляду: Москаль ликом чваницця й кожному під ніс з ним пхаєцця. Деякі прислів'я про це мають межовий, категоричний характер: Хоч убий москаля, то він зуби вискаля.
Не проминула повз прискіпливий погляд українця і брехливість нашого персонажа: Казав москаль право, та й збрехав браво; Собака брехне - москаль віри пойме; Москаль тоді правду скаже, як чорт молицьця стане; Бов, бов по московські брехні; У йому стільки віри, як у москалеві правди). В арсеналі нашого народу є навіть оксюморонний (образне поєднання протиставлюваних понять, понять що виключають одне одного - В. В.) вислів московська правда. Ну, це ніби "біла чорнота")))
Окрему увагу звертає народний геній на москалеву лайку, адже такий спосіб висловлення емоцій чи оцінка об'єкта були нехарактерними для українського етносу, що сповідував зовсім інші морально-етичні принципи: Москаль викрутнями перебуваєцця, тім же він скрізь погано лаєцця. З цим прислів'ям пов'язаний вислів "по-московському лаять" - лаятися поганими словами.
Что еще отрицаешь? Сбитие Гиркиным Боинга или пытки и убийства гражданского населения в Ирпене и Буче?
(Голос з Гааги: «Можем павтаріть!»)
Кстати, это даже не путинская методичка. Они, как обычно, ничего своего не сделали, даже методичек, а просто украли у доктора Геббельса.
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Примечательно что Сербия устроила Хорватии примерно то же что сейчас путиностан устроил Украине. Тока у сербско-хорватского заруба масштабы были поменьше. Но суть та же - хорваты решили отбежать подальше от Белграда. Сербы стали пускать кровь и ломать хорватам конечности.
Тем удивительнее смотреть как эта хорватская пропутинская подстилка топит сейчас за интересы кремлинов. Гидра прокремлевской коррупции поразила не только шредеров и орбанских *******.
HITLERA SOBAKI NA BALKANAX.