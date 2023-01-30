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Новости Война
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Украине нужно минимум 300 танков и около 500 БМП для контрнаступления, - МИД

leopard

Украине необходимо как минимум 300 танков и 500 БМП для проведения контрнаступательных операций этой весной.

Об этом заявил заместитель главы МИД Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он опирается на цифры, предоставленные военным руководством Украины, в частности, министром обороны Алексеем Резниковым и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Речь идет о том, что мы бы хотели на это первое контрнаступление, которое готовится, это весеннее, нам нужно, чтобы было ну по крайней мере 300 танков, и где-то 500 боевых машин пехоты. И плюс для этого надо готовить военных, это тоже болезненная тема" , – сказал он.

Замглавы МИД отметил, что это тот минимум, который позволит спланировать украинским военным операцию с минимальными потерями, но максимальным эффектом.

"Это сверхсложная операция, которая может быть успешной только тогда, когда у нас есть достаточное количество БМП, БТРов, танков, обученных людей, артиллерии, поддержки из воздуха, дронов. Такого мир не видел с 45-го года. Это на Европейском континенте самая страшная война", - сказал Мельник.

К тому же он отметил, что Украина ожидает получить до 100 танков Leopard в рамках международной коалиции.

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оружие (10203) танк (2250) Мельник Андрей (228) БМП (397)


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Топ комментарии
+12
а в мзс одні пздоболи працюють?
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30.01.2023 17:03
+9
Якщо дадуть 299 то Зермаки звинуватять Захід у неможливості контрнаступу.
Шантаж.
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30.01.2023 17:03
+7
Вам здрадофілам кожного тижня контрнаступ подавай. Ми взагалі-то лише 2,5 місяці тому Херсон звільнили. Перед тим розповідали місяців п'ять, як його заільнимо. В результаті роки перетягли туди свій мотлох і ми звільнили як Херсон, так ще й Харківську область. Не наводьте зради свіжезареєстрований, на війні легко не бува
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30.01.2023 17:12
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Якщо дадуть 299 то Зермаки звинуватять Захід у неможливості контрнаступу.
Шантаж.
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30.01.2023 17:03 Ответить
321 намічается, 21 навіть зайві виявляться. То з Абрамсами рахували чи без - невідомо.
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30.01.2023 17:15 Ответить
а в мзс одні пздоболи працюють?
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30.01.2023 17:03 Ответить
Достатьньо одно Мельника. Саме зараз конкурує із Даніловим за право 5азиватися Арестовичем
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30.01.2023 17:17 Ответить
Якщо вона надскладна і надсекретна, то навіщо про це кожному говорити 🤦🤦🤦
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30.01.2023 17:04 Ответить
У нас нет 300 танков? Или нужно 300 леопардов? Разговоры о нашем контрнаступе от всех подряд уже реально смешат.
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30.01.2023 17:05 Ответить
Вам здрадофілам кожного тижня контрнаступ подавай. Ми взагалі-то лише 2,5 місяці тому Херсон звільнили. Перед тим розповідали місяців п'ять, як його заільнимо. В результаті роки перетягли туди свій мотлох і ми звільнили як Херсон, так ще й Харківську область. Не наводьте зради свіжезареєстрований, на війні легко не бува
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30.01.2023 17:12 Ответить
"Разговоры о нашем контрнаступе от всех подряд уже реально смешат" --- именно из за таких разговоров перед наступлением на харьковскую область она была освобождена,потому что все кто не лень говорили что будет контрнаступление на Херсон, и кацапы с харьковской области перебрасывали на Херсон много боеспособных частей,что стало ключевым в быстром осовбождении харьковской области
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30.01.2023 17:20 Ответить
Залужный озвучил эти цифры. Это цифры того, сколько не хватает
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30.01.2023 18:02 Ответить
Залужнии це вже сказав -- для чого повторювати .
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30.01.2023 17:10 Ответить
В США вже пишуть,що Абрамси взагалі в кінці 23го,чи на початку 24го отримаємо. Аби з Леопардами те саме не сталося. Якийсь безперервне абсурдне чесання язиками і не більше того.
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30.01.2023 17:13 Ответить
...Україна очікує отримати до 100 танків Leopard у рамках міжнародної коаліції. Але через рік. А від Шольца через три, може бути...
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30.01.2023 17:14 Ответить
Мельник! Ты забыл 2 авианосца и 5 подводных лодок! Хотя , и звездолет был бы не лишним!
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30.01.2023 17:14 Ответить
Вже зробили. Тільки вони ховаюиься під асфальтом.
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30.01.2023 17:35 Ответить
В нас "куча'' законсервованих танків стоїть! Не ''фонтан'', але це те що в нас вже є. Бо коли будуть західні невідомо!
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30.01.2023 17:16 Ответить
"В нас "куча'' законсервованих танків стоїть! '' --- со складов с танками пишешь? Или ты главный в стране по учету танков и другой бронетехники?
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30.01.2023 17:22 Ответить
Стояли.Именно так,в прошедшем времени.Что смогли,пошло в ход,часть ушла на донорство,оставшееся-металлолом.
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30.01.2023 21:05 Ответить
Это тот который просил подводную лодку?
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30.01.2023 17:20 Ответить
Той самий стратєХ.
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30.01.2023 22:16 Ответить
хто та для чого розганяє мульку про контрнаступ???
аби в мене було 400 мільярдів, я був би перший в рейтингу форбс
а реально, як що мама не дасть грошей то перезимую в кросовках....
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30.01.2023 17:30 Ответить
Як цікава шарашка цей МЗС
Доки президент Хорватії ліліпутіну сраку вилизує, воно танки рахує
Скільки танків експлуатує МЗС України? А скільки планує прийняти в штат?
Чи може б трохи попрацювали у своїй царині, так, чісто по пріколу.
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30.01.2023 17:49 Ответить
Як Захід зрозуміє, що ті звільнення у владі - це просто перестановка ліжок у барделі, то і 100 не дадуть, тому щоб отримати 300 танків і літаки, то треба усунути Дєрьмака та Татарова у першу чергу, а Коломойського у металевій клітці привезти до Америки, і думаю , що війна скінчиться у максимально короткі строки
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30.01.2023 18:18 Ответить
"Я стою в 84 км от Мелитополя "
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30.01.2023 18:49 Ответить
Не знаю, що там потрібно, але Буданов сказав, що у 2023р. війна скінчиться перемогою України. Тож європейці можуть потягнути з поставкою зброї - зекономлять кошти.
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30.01.2023 19:06 Ответить
Буданов сказал. Авторитет конечно как у зеленского. и у абдрыстовича. Куда дели кулебу?
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30.01.2023 20:20 Ответить
 
 