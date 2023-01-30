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Новости Война
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Завезенные из РФ в Мелитополь полицейские боятся, что в селах их просто поубивают, - мэр Федоров

рф,поліція,росіяни

Ввезенные во временно захваченный Мелитополь Запорожской области 800 полицейских из РФ боятся сил сопротивления, а "кадыровцы" контролируют местные "суды" и "прокуратуру"

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Еспресо.

"Знаком является то, что их не развезли по городам и селам. Они все живут на временно оккупированной Мелитопольщине. Днем разъезжаются по временно оккупированным населенным пунктам, но ночью снова собираются на Мелитопольщине, потому что боятся сил сопротивления, того, что в селах их просто поубивают", - заметил городской голова.

В частности добавляют, что он отметил, что новые партии "гауляйтеров" и "гастролеров" РФ должны завозить из-за сверхнизкой коллаборации жителей временно оккупированных территорий Запорожской области.

Кроме этого, он также сообщил, что россияне начали "узаконивать" тюрьмы и застенки на временно оккупированных территориях. "Гауляйтерами" издан указ о легализации 28 тюрем, из которых три – в Запорожской области.

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"Если раньше мы говорили, что только на территории временно оккупированного Мелитополя есть по меньшей мере пять пыточных, то часть из них рашисты уже "легализовали", - отметил мэр.

Отвечая на вопрос о роли так называемых "кадыровцев" во временно захваченном Мелитополе, Федоров сообщил, что, кроме них, в РФ мало желающих ехать на оккупированные украинские земли. Подчиненные же главе Чечни Рамзану Кадырову кадры активно едут сюда, беря под контроль не только военную ситуацию и мародерство, но и созданные оккупационными "властями" так называемые суды и прокуратуры.

"Также мы видели, что месяц назад на оккупированную территорию Запорожской области приезжал очередной "смотрящий" Армен Саркисян, назначенный "куратором" тюрем и заключенных на ВОТ", - добавил Федоров.

Автор: 

Мелитополь (613) оккупация (10130) Федоров Иван (466)


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Топ комментарии
+27
Не треба обманювати їхні сподівання.
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30.01.2023 17:16
+21
Бійтеся кацапи, тут вам пиз***ць!
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30.01.2023 17:18
+10
Вони такі прості та наївні - думають що довго проживуть
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30.01.2023 17:18
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Не треба обманювати їхні сподівання.
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30.01.2023 17:16 Ответить
Ні.
К жителям Херсона нет претензий. Они проснулись - враг уже во дворе был. В Мелитополе, под оккупацией остались "ждуны". Которым, в лучшем случае, было похер под кем жить. В худшем случае ждали кацапов.
Они резать будут?
Вы полагаете Буданов там оставил глубоко законспирированную сеть сотрудников - диверсантов? Власти закладывали схроны с оружием?
Ах, да. Не живут по сёлам! Фильм "Иди - смотри" полицаи на телеге едут. Всю громаду Мелитополя ,по хорошей дороге, спасибо (ну вы знаете кому) за час проехать можно. Зачем в селе ночевать?
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30.01.2023 18:52 Ответить
О боги, звідки тобі дивану знати про рух спротиву на окупованих територіях
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30.01.2023 19:50 Ответить
Одна з останніх виїзджала с хутора перед оккупацией. Знаю как сложилась жизнь оставшихся.
А Вы?
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30.01.2023 21:00 Ответить
А я всього лише воював, щоб менше окупованих територій було
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30.01.2023 21:32 Ответить
С моим счастьем за 6 км дальше мого хутора кацапов остановили и с апреля дальше не пускают.
Слава Украине.
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30.01.2023 21:56 Ответить
Буданову лиш бы 3.14...
Чем сопротивлятся?
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30.01.2023 19:54 Ответить
👍
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31.01.2023 12:43 Ответить
Бійтеся кацапи, тут вам пиз***ць!
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30.01.2023 17:18 Ответить
Вони такі прості та наївні - думають що довго проживуть
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30.01.2023 17:18 Ответить
Вони думають шо попадуть в рай.
Īм так Вова сказав.
А шо īм в росii мучаться.
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30.01.2023 19:38 Ответить
Армена Саркісяна, - "куратора" в'язниць і ув'язнених все ж таки потрібно буде спалити так як в оккупантів мають бути соціальні лифти та рух кадрів.
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30.01.2023 17:23 Ответить
не нада баятца ...верьте и знайте шо так и будет!!!
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30.01.2023 17:28 Ответить
https://socportal.info/ua/news/v-melitopole-kadyrovtcy-iznasilovali-rossiiskuiu-zhurnalistku/ - я все розумію...кацапи, горці - каша, але чому вони це витворяють саме у нас
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30.01.2023 19:32 Ответить
ага))) читал на телеграмм))) маладцы))) так не уважать гавносми )))))
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30.01.2023 19:37 Ответить
хорошо бы, канешно, шоб помучали, перед отсылкой к кабздоху.
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30.01.2023 17:30 Ответить
Гени пальцями не роздавиш!
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30.01.2023 17:33 Ответить
и что тут плохого
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30.01.2023 17:50 Ответить
Більше приїдуть - більше подохнуть. Як то в Макіївці. 600 дохлих каціф.
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30.01.2023 18:51 Ответить
Пусть валит обратно в свои *****. Или ночю в гости придёт Химарс животворящий.
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30.01.2023 17:53 Ответить
Правильно понимают. Дайте им по унитазу, заверните в ерный пакет и грузом 200 на историческую родину. В мокшандию. Вслед за русским кораблем.
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30.01.2023 18:03 Ответить
ніхто вбивать не буде, вбивають людей!
А там просто заріжуть, заріжуть як свиню
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30.01.2023 18:09 Ответить
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30.01.2023 18:20 Ответить
Мелітополь-єто Україна . Вспомните, какую непокору делали мелитопольци: митинги, украинские флаги, толпой шли на вооруженних оккупантов . Да , репрессиями єти звери разогнали людей . Но єто- украинци ,они на своей земле и еще много кацапов будет зарезано, взорвано , пристукното . Ми вернем Мелитополь и в єтом не может бить сомнений.
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30.01.2023 18:33 Ответить
А тут много есть писак, которые обозвали коллаборантами всех, кто попал в оккупацию и возмущались тем, что детям с оккупированных территорий разрешили продолжать обучение в украинских ВУЗах оффлайн. Альтернатива - переход в местные ВУЗы под контролем рашистских "писателей истории".
Я у них спрашивал, - чем же Мелитополь хуже Бучи, там ведь тоже люди были в оккупации?, Отвечают: "ты не понял, это другое".
Мелитополь - это такая Украина, что некоторым городам Закарпатья еще поучиться патриотизму у них нужно.
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30.01.2023 19:30 Ответить
Чим міста гірші?
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30.01.2023 18:36 Ответить
ссат значит уважают
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30.01.2023 18:46 Ответить
І правильно зроблять, якщо повбивають! Непрошені гості гірше татарина...
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30.01.2023 18:50 Ответить
Та немає там ніякого спротиву. У Херосні був. З самого початку було видно, що люди там реально будуть рашистів по ночам душити.
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30.01.2023 19:17 Ответить
Ага, тебе оттуда виднее, какое там сопротивление. Говорю тебе как коренной мелитополец, у которого там сотни знакомых - сопротивление есть, но сейчас в городе орков больше, чем жителей уже и многих панртизан поймали и запытали до смерти или увезли в неизвестном направлении. Но среди тех, кто боится активно сопротивляться очень много людей, с надеждой ожидающих приход ВСУ.
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30.01.2023 19:33 Ответить
"...в селах їх просто повбивають" , а що, є варіанти?))
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30.01.2023 19:33 Ответить
мушу перепроситись.варіанти є- гойдалки)
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30.01.2023 21:02 Ответить
Мелитопольские бандеровцы пачемута не любят раzzейскава салдата, асвабадителя от свободы выбора, дома, имущества и жизни.
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30.01.2023 19:39 Ответить
Помиляються вони в одному - повбивають, але не просто. Там така уява у митців.
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30.01.2023 20:14 Ответить
а нахер же ви їхали? собаці собача смерть
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30.01.2023 20:51 Ответить
Боятся, значит уважают.
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30.01.2023 21:33 Ответить
Ну то таке. Если почитать по соседству комментарии по заметке о мобилизации, то казламордым мусорам можно ничего не бояться (((
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31.01.2023 00:24 Ответить
 
 