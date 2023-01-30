Завезенные из РФ в Мелитополь полицейские боятся, что в селах их просто поубивают, - мэр Федоров

Ввезенные во временно захваченный Мелитополь Запорожской области 800 полицейских из РФ боятся сил сопротивления, а "кадыровцы" контролируют местные "суды" и "прокуратуру"

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Еспресо.

"Знаком является то, что их не развезли по городам и селам. Они все живут на временно оккупированной Мелитопольщине. Днем разъезжаются по временно оккупированным населенным пунктам, но ночью снова собираются на Мелитопольщине, потому что боятся сил сопротивления, того, что в селах их просто поубивают", - заметил городской голова.

В частности добавляют, что он отметил, что новые партии "гауляйтеров" и "гастролеров" РФ должны завозить из-за сверхнизкой коллаборации жителей временно оккупированных территорий Запорожской области.

Кроме этого, он также сообщил, что россияне начали "узаконивать" тюрьмы и застенки на временно оккупированных территориях. "Гауляйтерами" издан указ о легализации 28 тюрем, из которых три – в Запорожской области.

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"Если раньше мы говорили, что только на территории временно оккупированного Мелитополя есть по меньшей мере пять пыточных, то часть из них рашисты уже "легализовали", - отметил мэр.

Отвечая на вопрос о роли так называемых "кадыровцев" во временно захваченном Мелитополе, Федоров сообщил, что, кроме них, в РФ мало желающих ехать на оккупированные украинские земли. Подчиненные же главе Чечни Рамзану Кадырову кадры активно едут сюда, беря под контроль не только военную ситуацию и мародерство, но и созданные оккупационными "властями" так называемые суды и прокуратуры.

"Также мы видели, что месяц назад на оккупированную территорию Запорожской области приезжал очередной "смотрящий" Армен Саркисян, назначенный "куратором" тюрем и заключенных на ВОТ", - добавил Федоров.