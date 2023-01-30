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Новости Скандалы в Слуге народа
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Трухин снова не явился на судебное заседание по делу о предложении взятки на месте ДТП. Адвокаты утверждают, что он в командировке

олександр,трухін

В Высшем антикоррупционном суде сегодня 30 января состоялось заседание по делу о предложении взятки народным депутатом Александром Трухиным на месте ДТП. Сам Трухин на заседание не явился якобы из-за командировки.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что адвокат нардепа просил не озвучивать куда уехал, потому что командировка, по его словам, связана с укреплением обороноспособности страны.

При этом командировки Трухина заканчиваются аж 12 февраля, однако распоряжение спикера парламента Руслана Стефанчука защита не предоставила.

Адвокат добавил, что следующая командировка Трухина запланирована на 14 февраля в Одессу.

Как пишет Центр противодействия коррупции, прокурор САП Денис Демкив "удивил" тем, что не видит проблемы в том, что Трухин пропускает очередное заседание.

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"Учитывая, что у нас война и, как справедливо заметили судьи по поводу последних скандалов с выездами чиновников за границу, то я уверен, что основания у Трухина были веские и поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то проблема", — заявил по этому поводу Демкив.

Следующее заседание 15 февраля в 15.00.

Ранее, 4 января, подготовительное заседание суда по уголовному производству по обвинению нардепа Александра Трухина в предложении взятки патрульному полицейскому перенесли. Тогда нардеп не явился в суд, а его защитник Олег Щевич сообщил, что нардеп заболел коронавирусом, о чем свидетельствует больничное письмо и это стало основанием для переноса заседания на другую дату.

Автор: 

взятка (6154) ВР (29234) командировки (40) Антикоррупционный суд (1206) Слуга народа (2629) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+26
Поїхав на допомогу жЮльці, підтримати Дубайську тероборону
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30.01.2023 17:35
+25
Раніше Зеля сяде чим Трухін.
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30.01.2023 17:17
+25
Він тихо пішов у ліс.
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30.01.2023 17:22
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За рулём грузовика!
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31.01.2023 11:20 Ответить
Дуже зайнята людина, багато працює … А може вона, як поважна персона захищає Батьківщину з рушницею у бою та не має часу на такі дрібниці ? А взагалі, куди це його відрядила країна, часом не у Дубай чи Тайвань, а може його закинули до ворога у тил, як розвідника? У мене є припущення, що це державна таємниця.
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31.01.2023 07:05 Ответить
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