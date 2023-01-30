Трухин снова не явился на судебное заседание по делу о предложении взятки на месте ДТП. Адвокаты утверждают, что он в командировке

В Высшем антикоррупционном суде сегодня 30 января состоялось заседание по делу о предложении взятки народным депутатом Александром Трухиным на месте ДТП. Сам Трухин на заседание не явился якобы из-за командировки.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что адвокат нардепа просил не озвучивать куда уехал, потому что командировка, по его словам, связана с укреплением обороноспособности страны.

При этом командировки Трухина заканчиваются аж 12 февраля, однако распоряжение спикера парламента Руслана Стефанчука защита не предоставила.

Адвокат добавил, что следующая командировка Трухина запланирована на 14 февраля в Одессу.

Как пишет Центр противодействия коррупции, прокурор САП Денис Демкив "удивил" тем, что не видит проблемы в том, что Трухин пропускает очередное заседание.

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"Учитывая, что у нас война и, как справедливо заметили судьи по поводу последних скандалов с выездами чиновников за границу, то я уверен, что основания у Трухина были веские и поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то проблема", — заявил по этому поводу Демкив.

Следующее заседание 15 февраля в 15.00.

Ранее, 4 января, подготовительное заседание суда по уголовному производству по обвинению нардепа Александра Трухина в предложении взятки патрульному полицейскому перенесли. Тогда нардеп не явился в суд, а его защитник Олег Щевич сообщил, что нардеп заболел коронавирусом, о чем свидетельствует больничное письмо и это стало основанием для переноса заседания на другую дату.