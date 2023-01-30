Бригаде ВСУ, которую вывели из-под Бахмута, нужна помощь в психологической реабилитации воинов, - военный психолог Скиртач
Воинам бригады ВСУ, выведенной из-под Бахмута, нужна помощь в психологической реабилитации.
Об этом на своей странице в фейсбуке написал военный психолог Алексей Скиртач, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья и коллеги, вопросы и просьбы ко всем. Мою бригаду вывели из Бахмута под Киев. Бригада только с 24.02.22 повоевала в самых горячих точках: Лисичанск, Северодонецк, Херсон, Бахмут... Большинство бойцов имеют множественные контузии и серьезные психологические проблемы. Но военные госпитали забиты, туда ложат самых тяжелых, поэтому у меня стоит задача, пока есть время и нас не бросили в новую горячую точку, найти возможность разместить ребят с психологическими проблемами по больницам, санаториям, центрам реабилитации... Главное, чтобы это было в Киеве или области (желательно в северной части столицы: Оболонь, Пуща, Новые Петровцы, Ирпень). Основная задача - привести ребят в порядок. Направление от медчасти - не проблема. Буду безмерно благодарен за помощь любого характера", - рассказал Скиртач.
Пожалуйста, подождите...
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Яйца считает?
Всім!
Війна триває вже скоро рік, надзвичайно інтенсивна, кривава та виснажлива.
Або воює вся нація, або єдиний глямурний кіздафон
покличуть після того як хлопці, дівчата пройдуть реабілітацію десь, але не в депжавних установах???
і до не державних теж
як що не враховувати обладнання і що тобі в сраку дують то пікарі в приватних не краще а може й гірше чим в державних, за те в рази дорожче
в Трускавці ще цього літа було тисячі номерів в закритих санаторіях таких як
"рубін" чи "алмаз"
але ніхто навіть думки не мав щось зробити
і таких санаторіїв, не працюючих сотні....
так що про мощності це пусте а специ, то згоден
іноземні поїхали б але їх не запрощують
Спочатку нормально спілкувалися, потім він почав нести якусь маячню про світову революцію і тп.
Ій теж потрібен був психолог після тої розмови.
А от то, що держава кладе болт на реабілітацію бійців і люди вимушені шукати варіанти самі, це державі згодом може вилизти дуже боком.
Бо все частіше такі випадки стають відомі, і напевне це лише вершина айсбергу. І це ж лише тільки початок, що почнеться коли армію демобілізують...
Наша держава це чиновники і керівний клас. Бо народ в керуванні цієї держави участі не бере. Ну окрім того, що його раз в 5 років формально питають, хто буде його грабувати і керувати тією самою державою.
На яйця кретину Резнікову грошей досить, а на все інше якось скрутно.
Але де ті люди, які би мали цим займатись?
От наприклад воїн з Чернігівщини з трасами черепа, якого доглядає батько. Ніхто з місцевої влади і не поцікавився. Людину треба терміново везти закордон, а він 5 місяців овочем пролежав. Лише допомога людей та волонтерів.
а МЕР - у Львові, судиться.....
Тим паче, що в установах реабілітація суто формальна - зроблять тести, можливо випишуть заспокійливі.
Щодо здирництва серед спеціалістів, буває як, певне, і серед всіх інших верств населення. Але, так само, є і нормальні люди, які працюють за домовленістю - воїни сплачуть таку суму, яка їм під силу, і яку вони готові викласти на своє відновлення. Одразу хочу упередити гнівні оклики на кшталт, безоплатної допомоги.
По перше, все, що дається задарма, не цінується і не має ніякої користі. А по друге, психологи - це люди, які повинні якось жити самі і годувати свої сім'ї також, і це їх хліб, зауважу, не дуже легкий. Бо проблеми клієнтів пропускаються через себе, беручи частину собі і потім їх відпрацьовють, часто своїм життям.
Тому, впевнена, що потрібно шукати або реабілітаційні групи в тих же соц мережах, або шукати індивідуально спеціаліста по його публікаціям, коментарям, відгукам, зв'язуватися через соцмережі, спершу поговоривши з психологом про суть проблеми, почувши його голос, манеру спілкування, а потім домовлятися про все інше. На превеликий жаль, зараз дуже утруднено надання допомоги онлайн через перебої із світлом та інтернетом, але все ж можливо... Хто стукає, тому відкривають.