РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4410 посетителей онлайн
Новости Помощь раненым Война
32 984 69

Бригаде ВСУ, которую вывели из-под Бахмута, нужна помощь в психологической реабилитации воинов, - военный психолог Скиртач

зсу

Воинам бригады ВСУ, выведенной из-под Бахмута, нужна помощь в психологической реабилитации.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал военный психолог Алексей Скиртач, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья и коллеги, вопросы и просьбы ко всем. Мою бригаду вывели из Бахмута под Киев. Бригада только с 24.02.22 повоевала в самых горячих точках: Лисичанск, Северодонецк, Херсон, Бахмут... Большинство бойцов имеют множественные контузии и серьезные психологические проблемы. Но военные госпитали забиты, туда ложат самых тяжелых, поэтому у меня стоит задача, пока есть время и нас не бросили в новую горячую точку, найти возможность разместить ребят с психологическими проблемами по больницам, санаториям, центрам реабилитации... Главное, чтобы это было в Киеве или области (желательно в северной части столицы: Оболонь, Пуща, Новые Петровцы, Ирпень). Основная задача - привести ребят в порядок. Направление от медчасти - не проблема. Буду безмерно благодарен за помощь любого характера", - рассказал Скиртач.

Читайте также: Более 15 миллионов украинцев будут иметь психические расстройства в результате войны, - Минздрав

Автор: 

благотворительность (610) помощь (7784) психологи (129) психика (62) волонтеры (2632) психиатрия (124) ВСУ (6564)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+57
А чем занимается менистерство обороны?
Яйца считает?
показать весь комментарий
30.01.2023 17:49
+47
Хлопцям тупо потрібна ротація!

Всім!
Війна триває вже скоро рік, надзвичайно інтенсивна, кривава та виснажлива.
Або воює вся нація, або єдиний глямурний кіздафон
показать весь комментарий
30.01.2023 17:50
+33
А не пора ли эту бригаду заменить на фронте бригадами " Монако", " 95 й квартал" и " Зеленожопые орлы дерьмака" !!
показать весь комментарий
30.01.2023 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чем занимается менистерство обороны?
Яйца считает?
показать весь комментарий
30.01.2023 17:49 Ответить
Із золотими яйцями рєзнікова ми не побачимо сталевих танків Заходу...
показать весь комментарий
30.01.2023 17:51 Ответить
Вони яйця закуповують на кілограми 😠
показать весь комментарий
30.01.2023 17:52 Ответить
навар рахує
показать весь комментарий
30.01.2023 17:59 Ответить
чешет
показать весь комментарий
30.01.2023 20:08 Ответить
Ти знаєш, яйця то яйцями, але ти впевнений, що у Мноборони існують якісь потужності та інфраструктура, що би розмістити людей на психологічну реабілітацію? Чи якщо ти це то ці санаторіі з'являться?
показать весь комментарий
30.01.2023 20:47 Ответить
Номера батальонов и бригад можно разглашать? Я не буду, но найти по ссылке- не вопрос.
показать весь комментарий
30.01.2023 17:49 Ответить
Попробуйте найти номер бригады по ссылке! Сообщите, если получится
показать весь комментарий
31.01.2023 01:44 Ответить
А ключ от квартиры, где деньги лежат, вам не найти заодно?
показать весь комментарий
31.01.2023 10:00 Ответить
Хлопцям тупо потрібна ротація!

Всім!
Війна триває вже скоро рік, надзвичайно інтенсивна, кривава та виснажлива.
Або воює вся нація, або єдиний глямурний кіздафон
показать весь комментарий
30.01.2023 17:50 Ответить
Це так. Единий спосіб ту ротацію забазпечити- мобілізація і підготовка резерву.
показать весь комментарий
30.01.2023 20:48 Ответить
Взагалі-то війна триває вже 8 років.
показать весь комментарий
30.01.2023 22:10 Ответить
то ця бригада державі вже не потрібна???
покличуть після того як хлопці, дівчата пройдуть реабілітацію десь, але не в депжавних установах???
показать весь комментарий
30.01.2023 17:50 Ответить
Ти до державного стоматолога ходиш?
показать весь комментарий
30.01.2023 17:58 Ответить
так
і до не державних теж
як що не враховувати обладнання і що тобі в сраку дують то пікарі в приватних не краще а може й гірше чим в державних, за те в рази дорожче
показать весь комментарий
30.01.2023 18:03 Ответить
Це може десь у вас так? У держ.стоматології на Вербицького здирають в 2 рази дорожче, ніж у приватного. І роблять в рази гірше, і гарантії півроку немає.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:14 Ответить
Ну та й ходи собі, а тут лікар просить колег надати хорошу і якісну допомогу, тобі яка різниця?
показать весь комментарий
30.01.2023 18:34 Ответить
Ну досить вже тотального хейту. Немає і близько у МО потужностей для "проведення ребілітаціяїї". Кількість госпіталів у першу чергу би збільшити. І лікарів додатково мобілізувати, це першочергово.
показать весь комментарий
30.01.2023 20:52 Ответить
нема тому що влада не думає про тих хто має повернутись живими.
в Трускавці ще цього літа було тисячі номерів в закритих санаторіях таких як
"рубін" чи "алмаз"
але ніхто навіть думки не мав щось зробити
і таких санаторіїв, не працюючих сотні....
так що про мощності це пусте а специ, то згоден
іноземні поїхали б але їх не запрощують
показать весь комментарий
30.01.2023 22:08 Ответить
А чії це санторії твої, чи міноборони? Зараз критично недостає не санаторіїв, а польових госпіталей, розширення діючих госпіталів для поранених, яких із кожним днем усе більше. Критична нехватка військових медикив, яких потрібно мобілізівати. А ти, маючи свої санаторіїї, не хочеш передати їх навіть під реабілітацію?
показать весь комментарий
30.01.2023 22:20 Ответить
Что значит твои,мои или минобороны,люди тоже не пренадлежат минобороне но их никто не спрашивает и забирают на войну,также и санатории временно забрать для нужд минобороны и использовать как https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sxsrf=AJOqlzX8pzxQ-Ky3cUfyxaqGVy3KlEBXYA:1675128347792&q=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjz9P2w0_D8AhU1jYkEHd77AMoQkeECKAB6BAgIEAE реабилитационный центр ,тем более вышеупомянутый алмаз с рубином пустуют не первый год и приватезированы неизвестно как.
показать весь комментарий
31.01.2023 03:28 Ответить
Троль-здрисни, ти не цікавий, тому що не креативний.
показать весь комментарий
31.01.2023 11:32 Ответить
До Фірфаніі можна всіх відправити 😡
показать весь комментарий
30.01.2023 17:53 Ответить
в Межигірря?
показать весь комментарий
30.01.2023 18:08 Ответить
в "хатинку" мертветчука!
показать весь комментарий
30.01.2023 19:06 Ответить
занято!
показать весь комментарий
30.01.2023 18:08 Ответить
Хіба коля катлєта в Тайланді може вже домовився?
показать весь комментарий
30.01.2023 19:12 Ответить
Це була биинепогана ідея. Для цього потрібна постанова Кабміну. Із 99 відсотковою вірогідністтю іі небуде.
показать весь комментарий
30.01.2023 20:54 Ответить
А не пора ли эту бригаду заменить на фронте бригадами " Монако", " 95 й квартал" и " Зеленожопые орлы дерьмака" !!
показать весь комментарий
30.01.2023 17:54 Ответить
Коля-котлєта вже мчить з Таїланду. Його дєрьмак комбригом призначив.
показать весь комментарий
30.01.2023 17:58 Ответить
І скільки такі бригади протримаються? Чи хочете щоб ще й Бахмут втратили? Таких краще до фронту і близько не підпускати
показать весь комментарий
30.01.2023 19:13 Ответить
Вчора моїй дружині один з них дзвонив - колишній її учень.
Спочатку нормально спілкувалися, потім він почав нести якусь маячню про світову революцію і тп.
Ій теж потрібен був психолог після тої розмови.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:10 Ответить
Фото прислав.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:26 Ответить
Зверніться в МО або прямо до Верховного.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:34 Ответить
Козел лахтінський, ПНХ!
показать весь комментарий
30.01.2023 18:35 Ответить
Якщо Ви є на фото - готовий вибачитись.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:48 Ответить
Поцілуй в сраку свого боса Пригожина, паскуда!
показать весь комментарий
30.01.2023 18:50 Ответить
Гарно законспірувалися. Слава Україні! Смерть російським окупантам!
показать весь комментарий
30.01.2023 18:54 Ответить
Вишиванку ще надінь, тобі зайву порцію мівіни пригожин на підлогу кине!
показать весь комментарий
30.01.2023 18:58 Ответить
Мабуть вашій дружині ідеї його сподобалися)
показать весь комментарий
30.01.2023 18:35 Ответить
А де міністерство оборони, де головнокомандувач ?! Чому не приймають заходи щодо реабілітації захисників!? Якщо приймати контпродуктивний Закон №8271, що посилює кримінальну відповідальність військових то в вас хватає натхнення і переконань, виступів і запевнень в ЗМІ що то все вірно і більше ніяк . А щоб підвищити вимоги до безглуздих дій командирів цим же законом то ні ні. Чому коли треба відновити боєздатність військових ви в кущі. І знову волонтери , народ України все що може віддає АРМІЇ. Народ Віддасть армії все . А де дії держави.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:12 Ответить
Дії держави в розкраданні усього до чого можна дотягнутися!
показать весь комментарий
30.01.2023 18:14 Ответить
ці змучені воїни владі не потрібні тому і звертаються за допомогою до Українців.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:03 Ответить
Разместить воинов в санаториях чтобы потом рашисты накрыли ракетами как в военных частях? Вас ничего не учит я вижу
показать весь комментарий
30.01.2023 18:14 Ответить
Так не треба афішувати розміщення
показать весь комментарий
30.01.2023 18:31 Ответить
Наводчиков хватает, как наемных, так и добровольных.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:40 Ответить
Ну ЗАЧЕМ это публиковать ?! Сейчас *********** будут плясать от слов про"психологическое"... !!!
показать весь комментарий
30.01.2023 18:22 Ответить
Насрать де там і хто плясати буде. Ще б по свинособачих загонах лазити та дивитися що вони жруть та чим серуть.
А от то, що держава кладе болт на реабілітацію бійців і люди вимушені шукати варіанти самі, це державі згодом може вилизти дуже боком.
показать весь комментарий
30.01.2023 19:12 Ответить
Ну якщо наша срана держава навіть психологічну допомогу організувати не здатна, страшно подумати як справи з виплатами сім'ям загиблих, покалічених.
Бо все частіше такі випадки стають відомі, і напевне це лише вершина айсбергу. І це ж лише тільки початок, що почнеться коли армію демобілізують...
показать весь комментарий
30.01.2023 18:24 Ответить
Не плутай державу з владою.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:30 Ответить
Ні, це ти не плутай державу та країну.
Наша держава це чиновники і керівний клас. Бо народ в керуванні цієї держави участі не бере. Ну окрім того, що його раз в 5 років формально питають, хто буде його грабувати і керувати тією самою державою.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:35 Ответить
Народ все влаштовує. Бо чиновників не з космосу присилають. Вони виходять з народу. Плоть від плоті.
показать весь комментарий
31.01.2023 00:24 Ответить
Навіть? А де взяти раптово таку кількість психологів? Ви уявляєте скільки їх зараз потрібно стало?
показать весь комментарий
30.01.2023 18:40 Ответить
То навіщо на кожному углу верещати, що в нас цінять військових і вони всім забезпечені, попри очевидну нестачу озброєння, броніків, навіть форми зимньої? Навіщо встановлювати непомірні виплати для сімей загиблих військових, яких очевидно взяти немає де, щоб потім чиновники морозились?
На яйця кретину Резнікову грошей досить, а на все інше якось скрутно.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:47 Ответить
У нас психологів як гавна... просто задармо вони не хочуть працювати🤬 0м всім по 800 грн за годину подавай. Кожний хоче нажитися на цій війні і забуваю завдяки кому живе
показать весь комментарий
30.01.2023 22:31 Ответить
800 грн на годину - це ще досить дешево. А задарма ніхто не хоче та й не має працювати - бо їсти щось потрібно. Інша справа - якщо б у нас була традиція, як у канадійців 1 день на тиждень присвячувати волонтерству...
показать весь комментарий
31.01.2023 01:09 Ответить
Уявляю скільки ж допомоги треба всяким Монатикам, Кошевим та іншим Пікаловим, яких Зе нагородив найвищими державними орденами! Колюні Тищенко так взагалі, треба памятник поставити за "титанічну працю" в Тайланді на користь України!!!
показать весь комментарий
30.01.2023 18:30 Ответить
Відпочинок і реабілітація дуже потрібна.
Але де ті люди, які би мали цим займатись?
От наприклад воїн з Чернігівщини з трасами черепа, якого доглядає батько. Ніхто з місцевої влади і не поцікавився. Людину треба терміново везти закордон, а він 5 місяців овочем пролежав. Лише допомога людей та волонтерів.
показать весь комментарий
30.01.2023 18:39 Ответить
З травмами черепа.*
показать весь комментарий
30.01.2023 18:41 Ответить
ОВА пише пости..... Немає часу!
а МЕР - у Львові, судиться.....
показать весь комментарий
30.01.2023 19:55 Ответить
Піпець.... За місяць до ротації ці питання уже повинні були бути вирішені......
показать весь комментарий
30.01.2023 19:30 Ответить
Хіба в нас нема міністерства у справах ветеранів?
показать весь комментарий
30.01.2023 21:26 Ответить
Міністерство є, але їм не до ветеранів
показать весь комментарий
31.01.2023 00:25 Ответить
славно всі поп#зделі, питання не вирішено.
показать весь комментарий
30.01.2023 21:43 Ответить
в Конче -Заспі стільки можливостей для реабілітації!!! там і бомбосховища надійні
показать весь комментарий
30.01.2023 21:52 Ответить
Якщо влада, яку обрав сам народ не переймається людьми, які цю владу захищають, тоді потрібно самостійно вирішувати нагальні проблеми і звертатися на реабілітацію індивідуально до психологів.
Тим паче, що в установах реабілітація суто формальна - зроблять тести, можливо випишуть заспокійливі.
Щодо здирництва серед спеціалістів, буває як, певне, і серед всіх інших верств населення. Але, так само, є і нормальні люди, які працюють за домовленістю - воїни сплачуть таку суму, яка їм під силу, і яку вони готові викласти на своє відновлення. Одразу хочу упередити гнівні оклики на кшталт, безоплатної допомоги.
По перше, все, що дається задарма, не цінується і не має ніякої користі. А по друге, психологи - це люди, які повинні якось жити самі і годувати свої сім'ї також, і це їх хліб, зауважу, не дуже легкий. Бо проблеми клієнтів пропускаються через себе, беручи частину собі і потім їх відпрацьовють, часто своїм життям.
Тому, впевнена, що потрібно шукати або реабілітаційні групи в тих же соц мережах, або шукати індивідуально спеціаліста по його публікаціям, коментарям, відгукам, зв'язуватися через соцмережі, спершу поговоривши з психологом про суть проблеми, почувши його голос, манеру спілкування, а потім домовлятися про все інше. На превеликий жаль, зараз дуже утруднено надання допомоги онлайн через перебої із світлом та інтернетом, але все ж можливо... Хто стукає, тому відкривають.
показать весь комментарий
31.01.2023 09:06 Ответить
 
 