Польша и другие страны могут выдвинуть ультиматум МОК, если россиян и белорусов допустят на Олимпиаду-2024

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна вместе с другими может выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета, если россиян и белорусов допустят к Олимпийским играм в 2024 году.

Об этом Бортничук сказал Polskie Radio, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предпринимаем ряд мер на международной арене. Речь идет о министрах спорта 40 стран, которые подписали обращение, чтобы создать определенное давление на руководство Международного олимпийского комитета. О деталях я вас проинформирую, когда будет уже о чем информировать. Потому что ситуация требует сегодня сначала меньше говорить. Основное бремя в этом вопросе лежит на Польше и Великобритании", — сказал министр спорта Польши.

Он считает сценарий с ультиматумом вполне реальным, однако не хотел бы, чтобы Польша была единственной выдвинувшей его страной. В этом вопросе Бортничук выступает за создание эффективной коалиции стран.

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