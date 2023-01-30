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Новости Санкции против России
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Польша и другие страны могут выдвинуть ультиматум МОК, если россиян и белорусов допустят на Олимпиаду-2024

спорт,олімпіада

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна вместе с другими может выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета, если россиян и белорусов допустят к Олимпийским играм в 2024 году.

Об этом Бортничук сказал Polskie Radio, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предпринимаем ряд мер на международной арене. Речь идет о министрах спорта 40 стран, которые подписали обращение, чтобы создать определенное давление на руководство Международного олимпийского комитета. О деталях я вас проинформирую, когда будет уже о чем информировать. Потому что ситуация требует сегодня сначала меньше говорить. Основное бремя в этом вопросе лежит на Польше и Великобритании", — сказал министр спорта Польши.

Он считает сценарий с ультиматумом вполне реальным, однако не хотел бы, чтобы Польша была единственной выдвинувшей его страной. В этом вопросе Бортничук выступает за создание эффективной коалиции стран.

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25 января стало известно, что российским и белорусским спортсменам рекомендовали участвовать в Олимпийских играх. Российских и белорусских спортсменов хотят допустить к Олимпийским играм 2024 года в Париже под нейтральным флагом. В то же время, МОК будет проверять каждого спортсмена на предмет соблюдения правил Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса. В частности, от них потребуют не поддерживать войну в Украине. В случае несоблюдения условий участник будет отстранен. В ответ на такую позицию Зеленский пригласил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха в Бахмут. "Нейтральности не существует". Владимир Зеленский пригласил главу МОК в Бахмут, чтобы понял, что нейтральности не существует. Национальный олимпийский комитет Украины рассмотрит возможность бойкота летних Олимпийских игр – в случае, если российским и белорусским спортсменам разрешат вернуться на международные спортивные арены до прекращения агрессии против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска. Президент Зеленский написал письмо президенту Макрону из-за возможного допуска российских спортсменов на Олимпийские игры, которые состоятся в Париже в 2024 году.

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Автор: 

Беларусь (7888) бойкот (244) Олимпиада (1136) Польша (8405) россия (95420) спорт (2425)


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Топ комментарии
+26
Браво! Тільки солідарність інших країн допоможе позбутись кацапського лайна в спорті!
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30.01.2023 18:09
+17
в першу чергу треба вигнати кацапів з ООН це поставить все на свої місця !
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30.01.2023 18:17
+12
Какие нах москали на Олимпиадах?...Этому МОК совсем фляга засвистела?
Разрушены стадионы, тренировочные центры в Украине...оккупирована часть территории, где также осталась спортивная инфраструктура, для полноценной подготовки украинских олимпийцев, многие ушли на фронт, даже погибли... Где здесь принципы Fair play?

PS. Спорт, как заменитель ВОИН и КОНФЛИКТОВ в 21веке...Какая нах олимпиада для кацапофф, если их страна пренибрегает этим, ведёт настоящие войны?
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30.01.2023 19:12
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Браво! Тільки солідарність інших країн допоможе позбутись кацапського лайна в спорті!
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30.01.2023 18:09 Ответить
Малюється альтернативна Всесвітня олімпіада Речі Посполитої 2 за участі 40 країн... 🤔
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30.01.2023 18:14 Ответить
в першу чергу треба вигнати кацапів з ООН це поставить все на свої місця !
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30.01.2023 18:17 Ответить
та простіше простого.

треба тільки умовити десь 150 країн за це проголосувати на генеральній асамблеї.

хто там у нас зараз дипломатію очолює ?

Єрмак ?
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30.01.2023 20:08 Ответить
Кулеба . дермак очолює президента !
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30.01.2023 20:21 Ответить
... може висунути...
а може і не висунути...
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30.01.2023 18:11 Ответить
коітус якийсь
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30.01.2023 20:10 Ответить
Та зараз треба, цю смердючу клоаку треба задавлювати в зародку
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30.01.2023 18:14 Ответить
А хто це інші країни? Амін ти що!
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30.01.2023 19:18 Ответить
Макрон пірне у мікрофон 😂
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30.01.2023 18:16 Ответить
таак, треба цім п....сам з МОКу своєрідний"рамштайн" показати
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30.01.2023 18:19 Ответить
Не получится изолировать. Арахамия подсуетится: скажет кацапы с белорусами очень помогали депортированным жителям Украины.
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30.01.2023 18:26 Ответить
Дякую полякам за нашу підтримку! Друзі і брати пізнаються в біді, а ті що називали себе "братами" бажали нашої смерті, ще й оббрехавши нас, зробивши у своїй пропаганді нацистами і фашистами.
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30.01.2023 18:27 Ответить
МОК з Макроном обгівняться по повній, коли половина країн цивілізованого світу бойкотують ці ОІ
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30.01.2023 18:32 Ответить
Запустити у Париж і поселити у буцегарню. Як мінімум- до канця війни.
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30.01.2023 18:38 Ответить
Олімпійські ігри під час міжнародних воєн не проводяться взагалі..
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30.01.2023 18:47 Ответить
Тут головне, щоб МОК не дав в задню...
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30.01.2023 19:02 Ответить
для мєльдонієвих мутантів замутити окремішню сібіріаду - тайожниє ігри
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30.01.2023 19:08 Ответить
фанерний біатлон
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30.01.2023 19:28 Ответить
Какие нах москали на Олимпиадах?...Этому МОК совсем фляга засвистела?
Разрушены стадионы, тренировочные центры в Украине...оккупирована часть территории, где также осталась спортивная инфраструктура, для полноценной подготовки украинских олимпийцев, многие ушли на фронт, даже погибли... Где здесь принципы Fair play?

PS. Спорт, как заменитель ВОИН и КОНФЛИКТОВ в 21веке...Какая нах олимпиада для кацапофф, если их страна пренибрегает этим, ведёт настоящие войны?
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30.01.2023 19:12 Ответить
Якщо ПТН ПНХ виводить війська - нехай МОК при цій умові дає дозвіл......
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30.01.2023 19:26 Ответить
Років через 20..
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30.01.2023 20:00 Ответить
Так и представляю как во времена ВОВ немцев приглашают на олимпиаду, потому что:

"Спорт вне политики блаблабла" но при этом именно кацапский спорт это одно и из орудий кацапской внешней политики.
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30.01.2023 23:11 Ответить
 
 