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Франция и Австралия договорились о совместном производстве 155-мм снарядов для нужд Украины

снаряд,155,мм

Австрия и Франция помогут Украине производством 155 мм снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил на совместной пресс-конференции в Париже министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Вместе с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом мы решили предложить нашу общую помощь Украине. Речь идет о нашем совместном производстве снарядов калибра 155 мм, в которых нуждается Украина", - подчеркнул Лекорню.

С французской стороны будет участвовать в партнерстве компания Nexter, которая осуществляет производство вооружений и военной техники.

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Австралия (430) оружие (10203) помощь (7784) Франция (3500) Лекорню Себастьян (70)


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Топ комментарии
+7
можно узнать, может я слепая - где написано в статье что непосредствеенное производство будет расположено в австралии? австралия может поставлять сырье и деньги например.
Вижу ясно - франция и концерн Nexter
расположен он во Франции, к вашему сведению.
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30.01.2023 19:20
+6
Тайное становятся явным.
Как Израиль смог запустить беспилотники, по нескольким городам Ирана, если он находится далековато от Ирана: с самолета пятого поколения F-35.
ПВО Ирана не смогли его обнаружить.
https://www.youtube.com/watch?v=dg0S_oCV5Zo
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30.01.2023 18:35
+5
Будучи французом я на него наезжаю. Он наконец-то понял, не знаю кто ему объяснил, но заняло много времени. Теперь надо Шольца учить, или может лечить.
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30.01.2023 20:19
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Логистическое плечо зашкаливает своим расстоянием... Еще дальше для производства боеприпасов только Антарктида...
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30.01.2023 18:20 Ответить
Зато 2 современных снарядных производства, построенных недавно ( в отличии от нас), серьёзные финансовые ресурсы и желание нам помогать, а не голову в песок и "мы у себя в домике" на другом конце планеты от нас
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30.01.2023 18:24 Ответить
Это конвейер. Если производство будет постоянным, конвейер чётко будет доводить товар с точки а в точку б. Проблема только в начальной стадии. Ну и поломки конвейера могут повлиять. А это зависит от эго нашего правительства.
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30.01.2023 18:45 Ответить
Четко это за какое время? Сколько идет корабль от Австралии до Германии? Не путать с Австрией.
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30.01.2023 18:49 Ответить
можно узнать, может я слепая - где написано в статье что непосредствеенное производство будет расположено в австралии? австралия может поставлять сырье и деньги например.
Вижу ясно - франция и концерн Nexter
расположен он во Франции, к вашему сведению.
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30.01.2023 19:20 Ответить
Представьте, что это задача по математике.
Завод производит х- снарядов за месяц.
Нужен у-кораблей, чтоб их перевести.
Если х больше, чем у может перевести, то значит у+с, за месяц кораблей.
Тут больше, проблем в затратах на доставку, чем просто доставить.
Ну и начальный подвоз, это долго.
А надо учитывать, количество расхода снарядов, под это и нужно рассчитывать мощность завода.
Как то так.
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30.01.2023 21:04 Ответить
В том-то и дело... Почему не отдать прямо со своих складов готовые снаряды, а тем временем спокойно налаживать производство взамен отданных снарядов?
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31.01.2023 01:48 Ответить
Де написано, що виробництво буде в Австралії? Зрадабот?
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30.01.2023 21:07 Ответить
А сколько идет поезд от Страсбурга до Львова? Я подскажу - менее суток. Даже интересно стало, вы хоть чем нибудь в жизни довольны?
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31.01.2023 00:13 Ответить
Тайное становятся явным.
Как Израиль смог запустить беспилотники, по нескольким городам Ирана, если он находится далековато от Ирана: с самолета пятого поколения F-35.
ПВО Ирана не смогли его обнаружить.
https://www.youtube.com/watch?v=dg0S_oCV5Zo
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30.01.2023 18:35 Ответить
У Израиля много чего есть. Например дроны которые летают на 1 тыс км.

Боевые дроны Израиля: какие БПЛА использует ЦАХАЛ

18:50, 21 июля 2022

амый сокровенный секрет Израиля был обнародован вчера вечером: обнародована информация о четырех основных боевых дронов, используемых ЦАХАЛом.

Использование ЦАХАЛом боевых дронов был один из самых сокровенных секретов Израиля, и тем не менее военная цензура запретила какую-либо публикацию об этом почти на 30 лет. В среду вечером наконец позволили сказать: Израиль как имеет, так и использует беспилотники для нанесения ударов по целям вблизи и вдали от границ страны.

Об этом https://www.jpost.com/israel-news/article-712739 сообщает The Jerusalem Post.

Израиль уже много лет известен как лидер в области беспилотных технологий и продал сотни платформ военным по всему миру.

В Израиле эскадрильи беспилотников принимали участие в бесчисленных операциях. Они также использовались против целей в Сирии, Ливане, секторе Газе и других местах в рамках операция Армии обороны Израиля.

Долгое время израильские журналисты, сообщающие об ударах, были вынуждены приписывать использование ударных БПЛА «иностранным СМИ» или использовать «летательные аппараты» вместо того, чтобы публиковать слова «беспилотники» или «беспилотная авиационная система».

Использование ударных дронов широко задокументировано западными СМИ, а в 2011 году Wikileaks опубликовал тысячи документов, подтверждающих использование ВВС таких платформ для целенаправленных атак в Газе.

Согласно данным, ЦАХАЛ использует четыре основных ударных дрона: Eitan (Heron TP), Zik (Hermes 450), Kohav (Hermes 900) и Shoval (Heron 1).

Eitan, известный во всем мире как Heron TP, является «рабочей лошадкой» ВВС Израиля. Разработанный как многоцелевая платформа с многочисленными конфигурациями полезной нагрузки, он может выполнять различные задачи, включая сбор разведывательных данных, наблюдение, обнаружение целей и многое другое.

Оснащенный спутниковым каналом передачи данных и электрооптическими инфракрасными датчиками, Eitan обеспечивает разведку наземным войскам в боевых условиях, может создавать профили движения и атаковать цели.

Он оснащен системами автоматического взлета и посадки (ATOL), спутниковой связи (SATCOM) для увеличения дальности полета, полностью дублированной авионикой и многим другим. Беспилотник длиной 15 м и размахом крыльев 26 м также имеет спутниковую связь для миссий за пределами прямой видимости.

С запасом хода более 30 часов Eitan способен летать на расстояние до 1 000 км на максимальной высоте 40 000 футов. Его способность передавать точную информацию на таких расстояниях делает его вероятным вариантом на тот случай, если Израиль решит нанести удары по целям во вражеских странах.

Eitan участвовал в боевых действиях во время операции «Литой свинец» в 2008 году, еще до того, как он был официально передан ВВС. С тех пор он широко использовался во время операции «Защитный край» в Газе в 2014 году и во время многочисленных вспышек насилия в анклаве, управляемом ХАМАСом.
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30.01.2023 19:22 Ответить
Гм, если есть ф35, то нафиг на него цеплять беспилотник? Почему нельзя просто уе.ать имеющимся штатным ракетным вооружением?
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31.01.2023 00:19 Ответить
А тим часом на кацапії - В России уничтожили снарядный завод, а Путину рассказывают сказки

https://www.obozrevatel.com/person/alfred-koh.htm
https://www.obozrevatel.com/person/alfred-koh.htm Альфред Кох

Вот есть (было?) в Новосибирске такое предприятие - Сибсельмаш. Чтобы было понятно: крупнейшее промышленное предприятие города. Оно производило сельскохозяйственную технику. Но это так, для вида. В качестве хобби. Основной его продукцией (70%) были боеприпасы. И прежде всего - артиллерийские снаряды.

За время Великой Отечественной войны Сибсельмаш произвел 48 миллионов снарядов. Каждый третий снаряд был произведен на этом предприятии. И после войны оно продолжало быть головным предприятием по производству снарядов.

В лихие 90-е, имея доходы бюджета в 10 (десять) раз меньшие, чем сейчас, государство все-таки находило возможность если и не загружать производственные мощности завода оборонзаказом (столько снарядов России было не нужно: она не собиралась ни с кем воевать), то хотя бы выделять деньги на содержание мобилизационных мощностей.

Однако, в жирные (путинские) нулевые средства на содержание мобилизационных мощностей выделяться перестали и предприятие оказалось перед перспективной банкротства.

Военные забили тревогу: крупнейшее предприятие по производству боеприпасов могло просто исчезнуть. А вместе с ним пропадет и уникальное оборудование, готовые производственные линии, ноу-хау, технологические навыки, многолетний производственный опыт и т.д.

И предприятие в 2008 году передают Госкорпорации (ГК) "Ростехнологии" (то есть цельному генерал-полковнику госбезопасности, доктору экономических наук Сергею Викторовичу Чемезову). Бравый чекист тут же обещает предприятию "золотой дождь" аж в 800 млн. рублей… Но этих денег он не выделяет. Немного позже обещает чуть меньше: 600 миллионов рублей. Но и этого не дает. Предприятие под его чутким руководством начинает разрушаться…

Потеряв всякую надежду на собственника (коим является чемезовская ГК "Ростехнологии") руководство Сибсельмаша вместе с военными обращается напрямую в Министерство промышленности. И от Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга выделяются деньги на поддержание мобилизационных мощностей. Важно подчеркнуть, что с самого начала мобилизационное задание с предприятия - не снималось.

Я специально так подробно все описываю, чтобы вы понимали: лучший путинский друг Чемезов, с 2008 года владеет крупнейшим российским предприятием по производству боеприпасов. И к моменту передачи его в собственность "Ростехнологии" это предприятие сохранило все производственные мощности по производству боеприпасов.

Чемезов палец о палец не ударил для того, чтобы сохранить эти мощности. Этим занимались кто угодно: директор завода, департамент Минпромторга, Минобороны. Все. Но только не фактический владелец 100% акций.

Ничего удивительного, что после череды судебных разбирательств, Сибсельмаш признали банкротом, ввели на нем конкурсное производство и осенью 2021 года (за несколько месяцев до СВО) продали какой-то "живопырке" (ООО "Меракс" с уставным капиталов 12 тыс. рублей и оборотом в 200 млн. (чуть больше 3 млн. долларов).

Разумеется, "живопырка" тут же быстренько согласовала с местными властями программу перепрофилирования завода под торговые площади, жилые комплексы и склады. (гы-гы!). При полнейшем безразличии генералиссимуса Чемезова! (Может за ООО "Меракс" он и стоит, кстати. Иначе откуда такая прыть?).

С этого момента имущественный комплекс Сибсельмаша потихоньку исчезает. К октябрю 2022 года (война с Украиной идет уже вовсю и острый дефицит снарядов у россиян уже нельзя скрыть) имущественный комплекс "Сибсельмаш" не только фактически уже распродан, но и физически уничтожен.

Полностью снесена и выровнена площадка под зданиями литейных цехов, которые были задействованы в сплошной технологической цепочке по изготовлению снарядов. Из производственного комплекса продан на металлолом уникальный раскатной стан, предназначенный для изготовления снарядных заготовок. (Подобные станки в России не производятся). Также пущено на металлолом прессовое оборудование. То есть продана или уничтожена та часть имущественного комплекса, без которой невозможно обеспечить жизнедеятельность инфраструктуры завода и выполнить оборонные задачи.

Это все происходит сейчас! Во время войны! Но ни бессмысленный Минпромторг, ни Мантурова, ни Чемезова это обстоятельство совершенно не беспокоит. Они докладывают Путину о том, что производство снарядов увеличено не просто в разы, а на порядок (!) и что сообщения о дефиците снарядов на передовой - это вражеская клевета.

Итак: мы своими глазами видели бойцов Пригожина, которые называли Герасимова "пидором" потому, что у них нет снарядов. Но не верьте глазам и ушам своим, дорогие мои читатели: это все украинская дезинформация.

Мы видим независимую статистику, из которой следует, что интенсивность российских обстрелов снизилась с 60 тыс. выстрелов в сутки до 15 тыс. выстрелов. Но и это все - происки вражеских пропагандистов. А на самом деле, дорогой Владимир Владимирович, в армии никакого "снарядного голода" нет и она попросту завалена боеприпасами. По самое горло.

Теперь вы, дорогие читатели, понимаете, откуда Путин берет информацию, что промышленность гигантскими темпами перестраивается на военный лад, а заводы работают в три смены? Теперь вам понятно, откуда у него рождаются дикие идеи о превосходстве российского ВПК над западным? Теперь понятно, почему он принимает решение продолжить войну и даже начать наступление?

Что я могу сказать? Пусть все так и продолжается. Я только за. Мне лишь людей жалко. Пока все эти чемезовы, мантуровы и путины дербанят бюджет и лечат лохов по телевизору, в Украине гибнут люди.

Что еще можно добавить? Только то, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!
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30.01.2023 18:48 Ответить
Хорошо, что Чемезов есть! Надо ему орден дать.
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31.01.2023 00:15 Ответить
этой новостью буду затыкать рот всякому кто хоть раз наедет на Макрона.
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30.01.2023 19:16 Ответить
Будучи французом я на него наезжаю. Он наконец-то понял, не знаю кто ему объяснил, но заняло много времени. Теперь надо Шольца учить, или может лечить.
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30.01.2023 20:19 Ответить
Германия - вторая после США страна по кол-ву помощи Украины как в вооружениях, так и в живых деньгах.
Не зря боты стараются рассорить Украину и Германию.
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30.01.2023 20:30 Ответить
Я говорю о Шольце, не о Германии. К счастью в Германии демократия и у Шольца не абсолютная власть. Кстати меньше чем у Макрона во Франции. Шольц не может запретить передавать Украине любые товары. Но когда немецкие производители заявляют что у них есть склады наступательного оружия, а Шольц упирается как осёл до последнего, пользуется своей позицией чтобы запрещать их передачу, это проблема. Похоже он чуть не потерял власть из-за истории с танками.
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30.01.2023 21:27 Ответить
Гарна новина.Доставка снарядів - взагалі не проблема,головне - виробляти побільше та поскоріше.
Бо орки активізувалися...
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30.01.2023 19:25 Ответить
Nexter это те кто производят Ceasar. К сожалению их производство было настолько сокращено что даже не хватало на нужды самой Франции, всё уходило на экспорт. Только производство ствола занимает 450 часов. Сейчас они стали расширять заводы. Со всем остальным тоже самое: нужно искать людей, учить, строить цеха.
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30.01.2023 20:16 Ответить
450 часов, это больше восемнадцати суток! Их что, из куска стали ножовкой выпиливают?
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31.01.2023 00:17 Ответить
250 часов на станке из болванки + 200 ч ещё что-то. Масса ствола 1.7 т. Не удивительно, для точности вытачивается медленно.
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31.01.2023 09:21 Ответить
 
 