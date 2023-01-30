Франция и Австралия договорились о совместном производстве 155-мм снарядов для нужд Украины
Австрия и Франция помогут Украине производством 155 мм снарядов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил на совместной пресс-конференции в Париже министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
"Вместе с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом мы решили предложить нашу общую помощь Украине. Речь идет о нашем совместном производстве снарядов калибра 155 мм, в которых нуждается Украина", - подчеркнул Лекорню.
С французской стороны будет участвовать в партнерстве компания Nexter, которая осуществляет производство вооружений и военной техники.
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+7 Olga Belanova #552113
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+6 Anatoll #479262
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+5 Alexis Pavlov
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Вижу ясно - франция и концерн Nexter
расположен он во Франции, к вашему сведению.
Завод производит х- снарядов за месяц.
Нужен у-кораблей, чтоб их перевести.
Если х больше, чем у может перевести, то значит у+с, за месяц кораблей.
Тут больше, проблем в затратах на доставку, чем просто доставить.
Ну и начальный подвоз, это долго.
А надо учитывать, количество расхода снарядов, под это и нужно рассчитывать мощность завода.
Как то так.
Как Израиль смог запустить беспилотники, по нескольким городам Ирана, если он находится далековато от Ирана: с самолета пятого поколения F-35.
ПВО Ирана не смогли его обнаружить.
https://www.youtube.com/watch?v=dg0S_oCV5Zo
Боевые дроны Израиля: какие БПЛА использует ЦАХАЛ
18:50, 21 июля 2022
амый сокровенный секрет Израиля был обнародован вчера вечером: обнародована информация о четырех основных боевых дронов, используемых ЦАХАЛом.
Использование ЦАХАЛом боевых дронов был один из самых сокровенных секретов Израиля, и тем не менее военная цензура запретила какую-либо публикацию об этом почти на 30 лет. В среду вечером наконец позволили сказать: Израиль как имеет, так и использует беспилотники для нанесения ударов по целям вблизи и вдали от границ страны.
Об этом https://www.jpost.com/israel-news/article-712739 сообщает The Jerusalem Post.
Израиль уже много лет известен как лидер в области беспилотных технологий и продал сотни платформ военным по всему миру.
В Израиле эскадрильи беспилотников принимали участие в бесчисленных операциях. Они также использовались против целей в Сирии, Ливане, секторе Газе и других местах в рамках операция Армии обороны Израиля.
Долгое время израильские журналисты, сообщающие об ударах, были вынуждены приписывать использование ударных БПЛА «иностранным СМИ» или использовать «летательные аппараты» вместо того, чтобы публиковать слова «беспилотники» или «беспилотная авиационная система».
Использование ударных дронов широко задокументировано западными СМИ, а в 2011 году Wikileaks опубликовал тысячи документов, подтверждающих использование ВВС таких платформ для целенаправленных атак в Газе.
Согласно данным, ЦАХАЛ использует четыре основных ударных дрона: Eitan (Heron TP), Zik (Hermes 450), Kohav (Hermes 900) и Shoval (Heron 1).
Eitan, известный во всем мире как Heron TP, является «рабочей лошадкой» ВВС Израиля. Разработанный как многоцелевая платформа с многочисленными конфигурациями полезной нагрузки, он может выполнять различные задачи, включая сбор разведывательных данных, наблюдение, обнаружение целей и многое другое.
Оснащенный спутниковым каналом передачи данных и электрооптическими инфракрасными датчиками, Eitan обеспечивает разведку наземным войскам в боевых условиях, может создавать профили движения и атаковать цели.
Он оснащен системами автоматического взлета и посадки (ATOL), спутниковой связи (SATCOM) для увеличения дальности полета, полностью дублированной авионикой и многим другим. Беспилотник длиной 15 м и размахом крыльев 26 м также имеет спутниковую связь для миссий за пределами прямой видимости.
С запасом хода более 30 часов Eitan способен летать на расстояние до 1 000 км на максимальной высоте 40 000 футов. Его способность передавать точную информацию на таких расстояниях делает его вероятным вариантом на тот случай, если Израиль решит нанести удары по целям во вражеских странах.
Eitan участвовал в боевых действиях во время операции «Литой свинец» в 2008 году, еще до того, как он был официально передан ВВС. С тех пор он широко использовался во время операции «Защитный край» в Газе в 2014 году и во время многочисленных вспышек насилия в анклаве, управляемом ХАМАСом.
https://www.obozrevatel.com/person/alfred-koh.htm
https://www.obozrevatel.com/person/alfred-koh.htm Альфред Кох
Вот есть (было?) в Новосибирске такое предприятие - Сибсельмаш. Чтобы было понятно: крупнейшее промышленное предприятие города. Оно производило сельскохозяйственную технику. Но это так, для вида. В качестве хобби. Основной его продукцией (70%) были боеприпасы. И прежде всего - артиллерийские снаряды.
За время Великой Отечественной войны Сибсельмаш произвел 48 миллионов снарядов. Каждый третий снаряд был произведен на этом предприятии. И после войны оно продолжало быть головным предприятием по производству снарядов.
В лихие 90-е, имея доходы бюджета в 10 (десять) раз меньшие, чем сейчас, государство все-таки находило возможность если и не загружать производственные мощности завода оборонзаказом (столько снарядов России было не нужно: она не собиралась ни с кем воевать), то хотя бы выделять деньги на содержание мобилизационных мощностей.
Однако, в жирные (путинские) нулевые средства на содержание мобилизационных мощностей выделяться перестали и предприятие оказалось перед перспективной банкротства.
Военные забили тревогу: крупнейшее предприятие по производству боеприпасов могло просто исчезнуть. А вместе с ним пропадет и уникальное оборудование, готовые производственные линии, ноу-хау, технологические навыки, многолетний производственный опыт и т.д.
И предприятие в 2008 году передают Госкорпорации (ГК) "Ростехнологии" (то есть цельному генерал-полковнику госбезопасности, доктору экономических наук Сергею Викторовичу Чемезову). Бравый чекист тут же обещает предприятию "золотой дождь" аж в 800 млн. рублей… Но этих денег он не выделяет. Немного позже обещает чуть меньше: 600 миллионов рублей. Но и этого не дает. Предприятие под его чутким руководством начинает разрушаться…
Потеряв всякую надежду на собственника (коим является чемезовская ГК "Ростехнологии") руководство Сибсельмаша вместе с военными обращается напрямую в Министерство промышленности. И от Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга выделяются деньги на поддержание мобилизационных мощностей. Важно подчеркнуть, что с самого начала мобилизационное задание с предприятия - не снималось.
Я специально так подробно все описываю, чтобы вы понимали: лучший путинский друг Чемезов, с 2008 года владеет крупнейшим российским предприятием по производству боеприпасов. И к моменту передачи его в собственность "Ростехнологии" это предприятие сохранило все производственные мощности по производству боеприпасов.
Чемезов палец о палец не ударил для того, чтобы сохранить эти мощности. Этим занимались кто угодно: директор завода, департамент Минпромторга, Минобороны. Все. Но только не фактический владелец 100% акций.
Ничего удивительного, что после череды судебных разбирательств, Сибсельмаш признали банкротом, ввели на нем конкурсное производство и осенью 2021 года (за несколько месяцев до СВО) продали какой-то "живопырке" (ООО "Меракс" с уставным капиталов 12 тыс. рублей и оборотом в 200 млн. (чуть больше 3 млн. долларов).
Разумеется, "живопырка" тут же быстренько согласовала с местными властями программу перепрофилирования завода под торговые площади, жилые комплексы и склады. (гы-гы!). При полнейшем безразличии генералиссимуса Чемезова! (Может за ООО "Меракс" он и стоит, кстати. Иначе откуда такая прыть?).
С этого момента имущественный комплекс Сибсельмаша потихоньку исчезает. К октябрю 2022 года (война с Украиной идет уже вовсю и острый дефицит снарядов у россиян уже нельзя скрыть) имущественный комплекс "Сибсельмаш" не только фактически уже распродан, но и физически уничтожен.
Полностью снесена и выровнена площадка под зданиями литейных цехов, которые были задействованы в сплошной технологической цепочке по изготовлению снарядов. Из производственного комплекса продан на металлолом уникальный раскатной стан, предназначенный для изготовления снарядных заготовок. (Подобные станки в России не производятся). Также пущено на металлолом прессовое оборудование. То есть продана или уничтожена та часть имущественного комплекса, без которой невозможно обеспечить жизнедеятельность инфраструктуры завода и выполнить оборонные задачи.
Это все происходит сейчас! Во время войны! Но ни бессмысленный Минпромторг, ни Мантурова, ни Чемезова это обстоятельство совершенно не беспокоит. Они докладывают Путину о том, что производство снарядов увеличено не просто в разы, а на порядок (!) и что сообщения о дефиците снарядов на передовой - это вражеская клевета.
Итак: мы своими глазами видели бойцов Пригожина, которые называли Герасимова "пидором" потому, что у них нет снарядов. Но не верьте глазам и ушам своим, дорогие мои читатели: это все украинская дезинформация.
Мы видим независимую статистику, из которой следует, что интенсивность российских обстрелов снизилась с 60 тыс. выстрелов в сутки до 15 тыс. выстрелов. Но и это все - происки вражеских пропагандистов. А на самом деле, дорогой Владимир Владимирович, в армии никакого "снарядного голода" нет и она попросту завалена боеприпасами. По самое горло.
Теперь вы, дорогие читатели, понимаете, откуда Путин берет информацию, что промышленность гигантскими темпами перестраивается на военный лад, а заводы работают в три смены? Теперь вам понятно, откуда у него рождаются дикие идеи о превосходстве российского ВПК над западным? Теперь понятно, почему он принимает решение продолжить войну и даже начать наступление?
Что я могу сказать? Пусть все так и продолжается. Я только за. Мне лишь людей жалко. Пока все эти чемезовы, мантуровы и путины дербанят бюджет и лечат лохов по телевизору, в Украине гибнут люди.
Что еще можно добавить? Только то, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Слава Украине!
Не зря боты стараются рассорить Украину и Германию.
Бо орки активізувалися...