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Вдовы погибших защитников имеют право на скидку в 50% по оплате "коммуналки", - разъяснение Пенсионного фонда

комуналка

Вдовы погибших защитников Украины имеют право на 50-процентную скидку по оплате коммунальных услуг без учета среднемесячного дохода.

Соответствующее разъяснение предоставил Пенсионный фонд Украины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вдова погибшего защитника Украины имеет право на льготы, определенные статьей 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в том числе на 50-процентную скидку по оплате коммунальных услуг", – говорится в сообщении.

В Фонде отмечают, что льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода, в частности на услуги по управлению многоквартирным домом, по поставкам и распределению природного газа, электрической и тепловой энергии, поставкам горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотводу, обращению с бытовыми отходами, на приобретение твердого топлива и сжиженного газа и т.д.

Указанные льготы предоставляются независимо от вида жилья или формы собственности на него.

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Отмечается, что при расчетах платы за отопление и использование жилья площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Если жена нетрудоспособна и проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отопительной площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку оплаты, и 21 кв.м на семью).

Автор: 

льготы (547) Пенсионный фонд (433) субсидия (624) коммунальные услуги (350)


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Топ комментарии
+13
А чому 50, а не 100 відсотків? А якщо це батько, тати, сім'я, де загиблий був годувальником?
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30.01.2023 20:24
+12
А донька? А мати?
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30.01.2023 20:18
+7
В Україні комунальні платежі давно перетворились на додатковий податок до існуючого 60+% податкового навантаження на доходи громадян
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30.01.2023 20:50
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А донька? А мати?
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30.01.2023 20:18 Ответить
Ну,розумним людям давно вже відомо,що жінки зараз вперш за все одруженні з державою,ось держава,як Чоловік #1,головниц альфа самець і надає такі пільги),а матері його не цікавлять )
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30.01.2023 20:55 Ответить
А чому 50, а не 100 відсотків? А якщо це батько, тати, сім'я, де загиблий був годувальником?
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30.01.2023 20:24 Ответить
В Україні комунальні платежі давно перетворились на додатковий податок до існуючого 60+% податкового навантаження на доходи громадян
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30.01.2023 20:50 Ответить
Які ж добрі наши рідні паночки!
(сякається розчулено)
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30.01.2023 20:53 Ответить
Знову ці совкові знижки на комуналки!! Дайте їм достойну виплату, та повноцінну щомісячну оплату і не потрібно ніяких знижок.
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30.01.2023 22:20 Ответить
Вот цены на коммунальные платежи поднимет наша клептократия в 5 раз и самое время скидочку 50 процентов делать
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30.01.2023 22:46 Ответить
Людина померла захищая батьківщину, а тут тільки 50%… чому не 100%? А скільки пенсія у депутатських рил, які купляли собі мандати та черги до державного корита, а зараз продовжують грабувати? ось зробили для себе нові доходні джерела, як « абонентна» плата, а скільки ще будуть висмоктувати з пальця нові податки… слів не має
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31.01.2023 00:21 Ответить
А що робити родичам тих кого "зарахували" в безвісти пропавші?
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31.01.2023 00:22 Ответить
ахметка проросійський забрав всю енергетику а українцям скидочку в межах норми в злодіїв норми немає
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31.01.2023 00:52 Ответить
На 100%
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31.01.2023 00:52 Ответить
 
 