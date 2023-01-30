Россия должна пережить то, что пережили немцы 8-9 мая 1945 года, - Мельник
Украина вместе с партнерами должна найти ответ на вопрос, как сделать, чтобы после нашей победы общество в России, начавшей эту войну, перестало мыслить по-захватнически и желать физически уничтожить своего соседа.
Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отметил дипломат, украинская Формула мира – это первый шаг к тому, чтобы подготовить послевоенный миропорядок. Но нам нужно думать и о том, чтобы сформулировать, в чем наша победа, и какой мы хотим видеть Россию.
"Наши западные партнеры говорят: вот вы вышли на границы (1991 года – ред.), это реалистично. Этого никто там не исключает и не отрицает, что это по силам нашим Вооруженным силам. Но что дальше? Мой ответ прост: Россия должна пережить то, что пережили немцы 8 или 9 мая 1945. Имеется в виду не только капитуляция полная и безусловная капитуляция без переговоров… С Гитлером никто не вел переговоров, хотя он пытался это делать… Но что произошло дальше? Был так называемый процесс денацификации – то, что россияне хотели у нас ввести", – сказал Мельник.
Он отметил, что "вряд ли Россия будет нами оккупирована – по крайней мере, сейчас эта опция все-таки не является первоочередной". По его словам, основной вопрос состоит в том, как сделать так, чтобы общество в России, начавшей эту войну, "перестало мыслить по-захватнически и желать уничтожить физически своего соседа".
"На это ответа нет, и мы сами не дадим ответа, потому что это слишком фундаментально. Здесь нужно думать с нашими партнерами - американцами, немцами, британцами, как сделать невозможной новую большую войну, ее повторение, возможно, в еще более грубом измерении, чем это сейчас. И это те вопросы, которые нас реально беспокоят", - подчеркнул замминистра.
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А що пережили німці 8-9 травня ?? Процес денацифікації проходим нешвидко і не зовсім так, як розказують.
Фукуяма пише, що на держслужбі у них мало кого зачепило, тільки геть затятих.
Крім того, реально посадили теж доволі невеликий відсоток. Інші відбулися як рядові і виконавці, або повиїзджали.
Якби провели конкурс "Золотий Язик України", то хто б став переможцем - Мельник, Буданов, Арестович, хто там ще...?
Або Сам...???
Як раз навпаки, Гітлер тому і застрелився, що не хотів вести перемовини
Bесной 1933 года были созданы первые концентрационные лагеря для политических заключенных.
Причем никакого организованного отпора "фюрер" не встретил. Напротив, поддержка режима росла в той мере, в которой падала безработица. Вот это, наверное, и есть основная вина немцев в том далеком 1933 году: они променяли гражданские права и свободы на мнимую политическую и экономическую стабильность. Ради этого они безропотно согласились на систематическое притеснение, а потом и уничтожение целых групп населения.
Своими силами избавиться от Гитлера немцы так и не смогли. Поэтому и крах "третьего рейха" 8 мая 1945 года был запрограммирован еще 30 января 1933 года.
Какие уроки можно извлечь из того, что произошло в Германии 90 лет назад? Большинство историков склоняются к тому, что главных - два. Во-первых, не бывает демократии без демократов. Ввести демократию указом невозможно. Демократии нужно учиться - снова и снова. Во-вторых, демократия должна уметь защищать себя. Толерантность - одно из главных ее достоинств. Но граница толерантности проходит там, где под вопрос поставлено само существование демократии."
DW
але який сенс в тих рецептах якщо ми продовжуємо відступати на фронті, захід продовжує щоденно через грецію та оае купувати на один мільярд щоденно нафту а росія продовжує вірити що як дотиснуть нас то життя повернеться до кращого і навіть стане луччим бо ха8ли стануть їніми рабами.
гасити пожежу треба а не займатися відбудовою.
ЗБРОЯ.
Всі орки мають здавати екзамени і отримувати сертифікати про денаціфікацію, з забороною мати ножі, сокири. мельник хай займається підлодкою, присвоїти йому звання адмірала підводного флоту. Деталі вирішить коаліція союзників.
@Olko1367
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https://twitter.com/Olko1367/status/1619598464182280194 29 янв.
Завдяки поодиноким героям Суми не були окуповані
А Мельник уже разогнался ) Языком молоть - это дело не сложное.
якби всі посли України кричали так я Мельник в Німеччині...то Україну б "засипали" зброєю ще літом-2022...
ви просто подивіться на "роботу" "послів" вінідіктавай та тарана...і ще "послиці" в Болгарії...і ВСЕ стає ясно...