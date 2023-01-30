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Новости Война
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Россия должна пережить то, что пережили немцы 8-9 мая 1945 года, - Мельник

мельник,андрій

Украина вместе с партнерами должна найти ответ на вопрос, как сделать, чтобы после нашей победы общество в России, начавшей эту войну, перестало мыслить по-захватнически и желать физически уничтожить своего соседа.

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметил дипломат, украинская Формула мира – это первый шаг к тому, чтобы подготовить послевоенный миропорядок. Но нам нужно думать и о том, чтобы сформулировать, в чем наша победа, и какой мы хотим видеть Россию.

"Наши западные партнеры говорят: вот вы вышли на границы (1991 года – ред.), это реалистично. Этого никто там не исключает и не отрицает, что это по силам нашим Вооруженным силам. Но что дальше? Мой ответ прост: Россия должна пережить то, что пережили немцы 8 или 9 мая 1945. Имеется в виду не только капитуляция полная и безусловная капитуляция без переговоров… С Гитлером никто не вел переговоров, хотя он пытался это делать… Но что произошло дальше? Был так называемый процесс денацификации – то, что россияне хотели у нас ввести", – сказал Мельник.

Он отметил, что "вряд ли Россия будет нами оккупирована – по крайней мере, сейчас эта опция все-таки не является первоочередной". По его словам, основной вопрос состоит в том, как сделать так, чтобы общество в России, начавшей эту войну, "перестало мыслить по-захватнически и желать уничтожить физически своего соседа".

"На это ответа нет, и мы сами не дадим ответа, потому что это слишком фундаментально. Здесь нужно думать с нашими партнерами - американцами, немцами, британцами, как сделать невозможной новую большую войну, ее повторение, возможно, в еще более грубом измерении, чем это сейчас. И это те вопросы, которые нас реально беспокоят", - подчеркнул замминистра.

Читайте также: Украине нужно минимум 300 танков и около 500 БМП для контрнаступления, - МИД

Автор: 

россия (95420) Мельник Андрей (228)


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Топ комментарии
+18
Поясніть хтось Мельнику, що там немає чим мислити взагалі... Ці біологічні істоти мають просто зникнути з лиця Землі.
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30.01.2023 20:30
+17
Oleh Kifchuk

@Olko1367

·

https://twitter.com/Olko1367/status/1619598464182280194 29 янв.

Завдяки поодиноким героям Суми не були окуповані

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30.01.2023 20:51
+14
росія має перестати своє паскудне та нікчемне існування, відпустити всі утриманні народи, повернути всі вкрадені землі та назви а ось те що від тієї московії залишиться нехай переживає що хоче
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30.01.2023 20:40
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Мельник - не мели!!!! язиком....
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30.01.2023 20:29 Ответить
Поясніть хтось Мельнику, що там немає чим мислити взагалі... Ці біологічні істоти мають просто зникнути з лиця Землі.
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30.01.2023 20:30 Ответить
СТОП рашизм!!
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30.01.2023 21:42 Ответить
Росія має пережити те, що пережили німці 8-9 травня 1945 року

А що пережили німці 8-9 травня ?? Процес денацифікації проходим нешвидко і не зовсім так, як розказують.

Фукуяма пише, що на держслужбі у них мало кого зачепило, тільки геть затятих.

Крім того, реально посадили теж доволі невеликий відсоток. Інші відбулися як рядові і виконавці, або повиїзджали.
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30.01.2023 20:30 Ответить
Це правда. Люстрація зачепила тільки. найвищих посадовців. Навіть Лєні Ріффешталь "виказала покаяння" і усе. І надалі знімала кіно.
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30.01.2023 20:38 Ответить
Хтось закриє рота цьому провокатору? Говорящий рот Ермака.
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30.01.2023 20:31 Ответить
Ось цікаво.
Якби провели конкурс "Золотий Язик України", то хто б став переможцем - Мельник, Буданов, Арестович, хто там ще...?
Або Сам...???
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30.01.2023 20:31 Ответить
З Гітлером ніхто не вів переговорів, хоча він намагався це робити…

Як раз навпаки, Гітлер тому і застрелився, що не хотів вести перемовини
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30.01.2023 20:32 Ответить
Ага, а всі так хотіли поговорити в квітні 45-го...
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30.01.2023 20:39 Ответить
Как это мне напоминает Германию - "Дорвавшись до власти, Гитлер до самого конца не выпускал ее из рук. Всего за несколько месяцев он сумел установить диктатуру, основанную на терроре. Уже в феврале 1933 года новый рейхсканцлер отменил свободу печати и свободу собраний, в марте фактически лишил власти парламент, в апреле упразднил правительства федеральных земель, в мае разогнал свободные профсоюзы, в июле - запретил все партии, кроме национал-социалистической.
Bесной 1933 года были созданы первые концентрационные лагеря для политических заключенных.
Причем никакого организованного отпора "фюрер" не встретил. Напротив, поддержка режима росла в той мере, в которой падала безработица. Вот это, наверное, и есть основная вина немцев в том далеком 1933 году: они променяли гражданские права и свободы на мнимую политическую и экономическую стабильность. Ради этого они безропотно согласились на систематическое притеснение, а потом и уничтожение целых групп населения.

Своими силами избавиться от Гитлера немцы так и не смогли. Поэтому и крах "третьего рейха" 8 мая 1945 года был запрограммирован еще 30 января 1933 года.

Какие уроки можно извлечь из того, что произошло в Германии 90 лет назад? Большинство историков склоняются к тому, что главных - два. Во-первых, не бывает демократии без демократов. Ввести демократию указом невозможно. Демократии нужно учиться - снова и снова. Во-вторых, демократия должна уметь защищать себя. Толерантность - одно из главных ее достоинств. Но граница толерантности проходит там, где под вопрос поставлено само существование демократии."

DW
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30.01.2023 20:32 Ответить
Для цього потрібно бомбардувати москву і інші москальські міста, причому масовано.
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30.01.2023 20:38 Ответить
хай сам гвалтує цих тупих самок
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30.01.2023 20:39 Ответить
росія має перестати своє паскудне та нікчемне існування, відпустити всі утриманні народи, повернути всі вкрадені землі та назви а ось те що від тієї московії залишиться нехай переживає що хоче
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30.01.2023 20:40 Ответить
Кацапи перестануть хотіти нападати на сусідів, тільки коли зникнуть.
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30.01.2023 20:44 Ответить
Нехай краще кацапи переживуть те що пережили українці в 1932-1933 роках.
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30.01.2023 20:46 Ответить
припустімо що є вже достатньо рецептів що робити з росією ПІСЛЯ перемоги над нею.

але який сенс в тих рецептах якщо ми продовжуємо відступати на фронті, захід продовжує щоденно через грецію та оае купувати на один мільярд щоденно нафту а росія продовжує вірити що як дотиснуть нас то життя повернеться до кращого і навіть стане луччим бо ха8ли стануть їніми рабами.

гасити пожежу треба а не займатися відбудовою.

ЗБРОЯ.
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30.01.2023 20:46 Ответить
Які тут проблеми, тим більше у викладенні пустодзвона мельника. Розборка рашен-рейху на 40 держав, а основний російський терраріум з денацифікацією, з розброєнням, виплатою репарацій арештом всіх активів і на ртерріторії самого мордора та покаранням військових злочинців. Можна і без судів з змаганням за продукти, одяг,медикаменти і ПММ / На сході - чашка рису, за умови хорошої роботи /
Всі орки мають здавати екзамени і отримувати сертифікати про денаціфікацію, з забороною мати ножі, сокири. мельник хай займається підлодкою, присвоїти йому звання адмірала підводного флоту. Деталі вирішить коаліція союзників.
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30.01.2023 20:47 Ответить
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30.01.2023 20:50 Ответить
Oleh Kifchuk

@Olko1367

·

https://twitter.com/Olko1367/status/1619598464182280194 29 янв.

Завдяки поодиноким героям Суми не були окуповані

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30.01.2023 20:51 Ответить
А что было с немцами? Не прошло и 20-и лет зажили лучше всех и до сих пор живут. После того как стали виновниками смерти 50 миллионов человек.
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30.01.2023 20:55 Ответить
хрена собі... то тільки вони? а совок тіпа білий і пухнастий?
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30.01.2023 21:09 Ответить
Бо вони захопили Європу у 1939-1940 рр. Це не заперечити. А потім вже і СРСР підтягнувся.
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30.01.2023 21:20 Ответить
*********,а в 39му хто парад спільний проводив , хто годував Рейх до 22 червня включно,усім?а з ким адік Польщу ділив? хто воював в Фінляндії,захопив Литву,Латвію та Єстонію,теж адік?
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30.01.2023 21:28 Ответить
Так, Ваша правда, але чи можна переграти результати Нюрнбергського процессу ??
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30.01.2023 21:59 Ответить
совок допомагав пост-казерівській Німетчині з 1924 року, привів до влади Гітлера, заборонивши, через 3-тій інтернаціонал своєму холую тельману вступати в коаліцію з лібералами !!! срср дваперших роки 2Світової війни воював на боці 3Рейху та країн ОСІ !!!





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30.01.2023 21:30 Ответить
написав би інакше: "росія має це не пережити"....
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30.01.2023 20:56 Ответить
СТОП рашизм!!
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30.01.2023 21:48 Ответить
Його хтось перевіряв за крайній час?
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30.01.2023 20:58 Ответить
Ну для этого надо что бы Мельник и ему подобные "работники языком", штурмовали Кремль или уральские бункеры и гордо водрузили там украинский флаг.
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30.01.2023 21:02 Ответить
ой ой одменка за мельника обідився бо я назвав мельника ДОВБОЙОБОМ,на ще один коментик
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30.01.2023 21:08 Ответить
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30.01.2023 21:38 Ответить
На данный момент выйти на 2302 границы и то было бы хорошо, ОРДЛО очистить - супер, ну, а если еще и Крым то вообще идеально... Но до этого всего еще дожить надо.
А Мельник уже разогнался ) Языком молоть - это дело не сложное.
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30.01.2023 21:41 Ответить
Вот Мельник, молодец...националист...я за таких как он
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30.01.2023 21:46 Ответить
100%
якби всі посли України кричали так я Мельник в Німеччині...то Україну б "засипали" зброєю ще літом-2022...
ви просто подивіться на "роботу" "послів" вінідіктавай та тарана...і ще "послиці" в Болгарії...і ВСЕ стає ясно...
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30.01.2023 21:52 Ответить
 
 