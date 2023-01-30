Украина может получить от партнеров до ста танков за три месяца, - МИД
Украина реально может получить до ста танков от партнеров в течение трех месяцев.
Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он пояснил: Украина сосредоточилась на танках Leopard, потому что их больше всего и они имеются не только на вооружении европейских партнеров. По оценкам Мельника, сейчас есть 2 000 танков, которые могут быть быстро переданы.
"Leopard – это то, что может быть поставлено быстро из Польши, Германии, других государств. Я надеюсь, что на их основе будем иметь хотя бы 100 танков. Это реально. Это реально иметь, если мы говорим об этом периоде трех месяцев", - подчеркнул дипломат.
В то же время Мельник заметил: если сравнивать масштабы с теми, которые позволили победить гитлеровскую Германию, то даже этих танков мало: "Нужно делать новые заказы на следующий год, через два года".
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Другого пути нет. Даже обладая миллиардами на этой планете негде завтра взять танков.
And, as I say, my expression is, let's make America great again.
План загнать в сойло европейскую єкономику. Дать России по ушам и вернуть её к уровню сырьевой колонии. С нашей помощью.
Извините, но нет других планов.
Чем ни разу сорок раз.