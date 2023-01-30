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Украина может получить от партнеров до ста танков за три месяца, - МИД

танк

Украина реально может получить до ста танков от партнеров в течение трех месяцев.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире национального телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он пояснил: Украина сосредоточилась на танках Leopard, потому что их больше всего и они имеются не только на вооружении европейских партнеров. По оценкам Мельника, сейчас есть 2 000 танков, которые могут быть быстро переданы.

"Leopard – это то, что может быть поставлено быстро из Польши, Германии, других государств. Я надеюсь, что на их основе будем иметь хотя бы 100 танков. Это реально. Это реально иметь, если мы говорим об этом периоде трех месяцев", - подчеркнул дипломат.

В то же время Мельник заметил: если сравнивать масштабы с теми, которые позволили победить гитлеровскую Германию, то даже этих танков мало: "Нужно делать новые заказы на следующий год, через два года".

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Автор: 

оружие (10203) танк (2250) Мельник Андрей (228)


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Топ комментарии
+5
иногда хочется свалить в другую галактику,чтоб не жить рядом с этими ***********...дам-не дам,дам к лету,дам к концу года...если вообще дам...тьфу мля
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30.01.2023 20:50
+3
М-да. Но всё же лучше, чем 3 танка до 100 месяцев.
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30.01.2023 20:55
+2
зелёной власти после выходных постнаркотический синдром.. одних не слышно, другие словесным поносом заваливают
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30.01.2023 20:50
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К холодным ногам?
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30.01.2023 20:47 Ответить
зелёной власти после выходных постнаркотический синдром.. одних не слышно, другие словесным поносом заваливают
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30.01.2023 20:50 Ответить
иногда хочется свалить в другую галактику,чтоб не жить рядом с этими ***********...дам-не дам,дам к лету,дам к концу года...если вообще дам...тьфу мля
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30.01.2023 20:50 Ответить
Вы не можете отрицать что наша страна находится под внешним (довольно таки не плохим) управлением. Самое главное: финансы, боеприпасы, разведданные поступают оттуда. Без обид, но и планы наших военных действий поступают оттуда. А значит тяжелая техника поступит тогда когда она будет востребована согласно их планов.
Другого пути нет. Даже обладая миллиардами на этой планете негде завтра взять танков.
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30.01.2023 22:05 Ответить
Беда в том, что планы эти хреновые - добить Украину, чтобы не совалась под ногами.
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30.01.2023 22:37 Ответить
Нет.
And, as I say, my expression is, let's make America great again.
План загнать в сойло европейскую єкономику. Дать России по ушам и вернуть её к уровню сырьевой колонии. С нашей помощью.
Извините, но нет других планов.
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30.01.2023 22:57 Ответить
Зачем постить откровенную ****.ну? Был бы такой план, с февраля бы все сидели, попкорн жевали, а кацап сейчас бы к Ужгороду подходил.
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31.01.2023 01:07 Ответить
Зри в корень. Ищи, кому что выгодно. Не видишь? Сожалею.
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31.01.2023 05:11 Ответить
М-да. Но всё же лучше, чем 3 танка до 100 месяцев.
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30.01.2023 20:55 Ответить
Лучше сорок раз по разу,

Чем ни разу сорок раз.
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30.01.2023 20:59 Ответить
А вы думали, В Германии на ходу 250 Леопардов, остальное на хранении, в других странах еше хуже. Это Украина должна была, вместо того чтобы строить дороги, держть в строю 6000 танков и 4000 "Богдан", а в Европе так не делается.
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30.01.2023 22:08 Ответить
Это был сарказм, если не поняли. Я как раз сторонник дорог, за что большую часть времени провожу в бане. Ваши возражения переадресую адептам секты "Европа вам ничего не должна, свое надо было иметь, теперь бросайтесь асфальтом".
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30.01.2023 22:22 Ответить
Гордість та ображеність. шлях до гріха злопам'ятства.
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30.01.2023 22:30 Ответить
Когда Библию писали кацапов еще небыло, поэтому правила на них не распостраняются.
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30.01.2023 22:35 Ответить
Я про бросайтесь асфальтом.раз сказали два але постійно то вже занадто.
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30.01.2023 22:57 Ответить
Снова переадресую ваши возражения вышеозначеной секте. Дня не проходит , чтобы кто-то тут не позубоскалил на эту тему.
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30.01.2023 23:02 Ответить
Балотниє насікомиє на свінасабачім їзикє з фашиської тілєгі і сюди понаскакало, 😃 насікомиє, купа гів...а в другому напрямку, на расьєї, вам туди👉
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30.01.2023 21:18 Ответить
введите цензуру на тему поставок оружия.это тема не должна обговариваться. это секретная информация.
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30.01.2023 21:25 Ответить
Хай хоч натякають, куди нам боятися. Ситуація "щоб ви так жили", чи це вже "ой" 😂
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30.01.2023 21:44 Ответить
Справжньою інформацією володіють тільки військові. Що, куди, коли і скільки.
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30.01.2023 23:07 Ответить
"обговаривают" эту тему только те, кто понятия не имеет , что происходит на самом деле. Реальная информация находится на уровне высших командиров Генштаба и Совета обороны.
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31.01.2023 01:10 Ответить
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30.01.2023 21:41 Ответить
Не надо так все буквально воспринимать.Многие заявления делаются,чтобы заблудиться врага,а техника возможно уже в Украине или на подходе
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30.01.2023 21:56 Ответить
Интересно в эти обещания остался кто верит
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30.01.2023 23:19 Ответить
 
 