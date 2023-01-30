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До конца февраля украинцы смогут обменять до 20 млн старых ламп на LED. В течение З0 января уже подано более 140 тыс. заявок

лампа

Обменять можно 5 старых ламп накаливания на 5 энергоэффективных LED-лампочек. Такая функция снизит нагрузку на энергетическую систему страны и сократит дефицит электроэнергии для пользователей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

"Программа будет длиться не один месяц, мы начинаем с больших городов и постепенно дойдем до самых маленьких сел, которым доставим лампы до конца этого месяца или начала следующего. В общем, мы планируем, что на конец февраля совершеннолетние украинцы смогут обменять в отделениях Укрпочты до 20 миллионов ламп", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что Европейский Союз заявил о готовности закупить 30 млн LED-ламп и, начиная с середины января 2023 года, поэтапно и бесплатно передает их Украине. Еще 5 млн ламп выделит правительство Франции.

Кроме того, ЕС помогает Украине не только LED-лампами, но и генераторами, финансированием ремонта энергоинфраструктуры, проектов энергосбережения и т.д.

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Как сообщалось, начиная с 30 января украинцы могут обменять в отделениях Укрпочты 5 ламп накаливания на столько же энергосберегающих LED-ламп.

Для этого необходимо оставить заявку через приложение "Дія" и, получив подтверждение о наличии ламп, посетить Укрпочту. Если использовать приложение нет возможности, достаточно прийти в отделение Укрпочты, предъявить паспорт и идентификационный код и обменять лампы в порядке очереди.

По состоянию на вечер понедельника, 30 января, украинцы через приложение "Дия" заказали на обмен уже более 140 тыс. энергосберегающих ламп, сообщил вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

Автор: 

Кабмин (14025) Тарифы на электроэнергию (2163) Федоров Михаил (505) Дія (423)


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Топ комментарии
+7
Хм , тепер проблема - де б розжитись тими лампами розжарювання . !? Бо вже років 5 , а може й більше , як користуюсь лише енергоощадними .
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30.01.2023 21:08
+7
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
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30.01.2023 21:31
+6
Можливо для початку треба заборонити продаж ламп розжарювання? Бо і тут "ділки" руку нагріють
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30.01.2023 21:03
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Правила форума Совет форумчан
Цікаво, куди діватимуть ті обмінні лампи розжарювання?
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30.01.2023 21:01 Ответить
да бог с ними меня больше интересует сколько этих led окажутся на "базаре"
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30.01.2023 21:09 Ответить
Спава в тому, що я лед використовую, але не звичайні, а продовгувасті такі, в колбах звичайних ламп. Вони дуже класні і дорогі. Міняти будуть на дешевий шлак. От тут до речі, мені самі лампи розжарювання якось і шкода, бо іноді вони мені в роботі конче необхідні.
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30.01.2023 21:12 Ответить
ну так не меняй
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30.01.2023 21:27 Ответить
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30.01.2023 21:57 Ответить
я вам могу поменять у меня их штук 20)
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30.01.2023 22:51 Ответить
Т.е я 5 себе обменяю и 5 у Вас куплю?
5 ламп в Эпицентре 250 грн = 3 пачки сигарет.
Сколько они будут стоить на рынке?
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30.01.2023 21:46 Ответить
В Епіцентр.
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31.01.2023 00:19 Ответить
Можливо для початку треба заборонити продаж ламп розжарювання? Бо і тут "ділки" руку нагріють
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30.01.2023 21:03 Ответить
Для инкубатора использую ламы накаливания. Для нагрева - лучшее соотношение цены вопроса.
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30.01.2023 21:53 Ответить
Так можна і ДНаТы використовувати... А як в тому інкубаторі себе інкубовані почувають коли світла нема?))
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30.01.2023 23:04 Ответить
Можно использовать что угодно. Но усли перегорит карбоновая нить мне ремонта на сутки. А перегоревшую лампочку я со спальни выкручу.
Лапа обладает самой маленькой инерционностью.
Очень погано почувають. Того щас и не закладываем.
Перепела в гусятнице на припечке топящейся печки лупились.
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30.01.2023 23:13 Ответить
а коли яйця рєзнікова будуть міняти на кілограмові?
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30.01.2023 21:05 Ответить
де логіка? щоб обміняти на нові - треба купити старі? старі вже подорожали. нащо державі ті старі лампи???
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30.01.2023 21:07 Ответить
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
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30.01.2023 21:31 Ответить
ви рахуєте, як 73 процентний, не купити а викрутити
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30.01.2023 21:33 Ответить
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30.01.2023 21:59 Ответить
у багатьох українців таких ламп давно нема, а от купити дешевші стрі та обміняти на лед-лампи можна.
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30.01.2023 22:12 Ответить
У мене їх 30 шт валяється. В люстрах були. Але бігти міняти не збираюсь. Як і срану дію ставити.
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30.01.2023 22:31 Ответить
це ж таке. сказати можна що завгодно. памятаю так за Юліну тисячу говорили, а потом пішов ажіотаж, і у тих, хто говорив, все як в тумані... )))
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30.01.2023 22:36 Ответить
Та державі може й непотрібні, а ось у торгівлі буде навар - спочатку люди куплять, потім Укрпошта туди здасть, потім люди куплять і т.д.
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31.01.2023 00:17 Ответить
Хм , тепер проблема - де б розжитись тими лампами розжарювання . !? Бо вже років 5 , а може й більше , як користуюсь лише енергоощадними .
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30.01.2023 21:08 Ответить
А старі навіщо викинув?
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30.01.2023 22:32 Ответить
....Поперегорали .
Остання лампочка - в підвалі , трималась найдовше . Я навіть не пам'ятаю коли її вкручував там .
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30.01.2023 23:17 Ответить
Сьогодні носив на пошту 5 лямпочок, а мені кажуть нема. Зелені брехуни
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30.01.2023 21:25 Ответить
нам уже 3 млрд на 45 млн житедлів на вакцмнацію по тищі виділяли, тепер 20 млн ламп по пять шт в руки..там ці падли навчаться рахувати не в своїх карманах ???
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30.01.2023 21:25 Ответить
Ніколи
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30.01.2023 21:30 Ответить
є варіант, про горбатого і могилу
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30.01.2023 21:32 Ответить
Нажаль, приплод теж горбатий, і далі по спіральці
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31.01.2023 05:32 Ответить
Очікуваного ефекту небуде!!! Спочатку треба заборонити ввезення та продаж звичайних ламп! Бо люди Будуть купляти в Епіцентрі звичайні лампи за 10-15 грн! І відразу міняти на ЛЕД лампи! Більше всього на лампах зароблять торгові мережі!
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30.01.2023 21:30 Ответить
А ви шо наївно подумали, що всі ці потуги заради нас?
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30.01.2023 21:32 Ответить
Да ладно...
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30.01.2023 21:36 Ответить
Там якийсь чувак на Ютубі розповідає що це лямпи-шпійони і будуть слідкувати за нами і передаватимуть інфу по 6G. Тільки мені не зрозуміло чи є у нас для цього обладнання.
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30.01.2023 21:42 Ответить
Запорожець ти забув ось цей смайлик , поставити наприкінці речення
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30.01.2023 22:27 Ответить
і як завжди у зелених всі лампочки будуть продані через Епіцентри.
А тімошенко, друга зелелененьського, від кормушки відсторонили
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30.01.2023 21:42 Ответить
Эпицентры завалены светодиодными лампами. Ещё на рынок выбросят 20 миллионов европейских (Вы же не думаете что Европа будет для Украины в Китае лампы закупать) лампочек.
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30.01.2023 21:51 Ответить
Прийшов міняти а там тебе вже чекають
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30.01.2023 21:51 Ответить
Можно вообще никуда не выходить, поймают ведь. А так спокойней.
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30.01.2023 22:16 Ответить
У сенсі працівники військкомату, тоді замаскуйся типу
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30.01.2023 22:23 Ответить
Навіщо мені лампи, якщо немає електроенергії?
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30.01.2023 22:01 Ответить
Я зв тому не прийматиму участі. Вибачте це ідіотизм. Мати смартфона і не мати розуму.
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30.01.2023 22:04 Ответить
пілять, що за люди. Ви ж пишете коменти ще до того, як подумати. На рівні рефлексу
оце є охлократія
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30.01.2023 22:13 Ответить
У магазинах і супермаркетах поки що є прості накальні, так що поспішайте, бо скоро не буде такого товару
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30.01.2023 22:19 Ответить
С востором и соплями особенно молодые работники укрпочты, отделений---всю осень и сейчас только и ждут или тревоги или отключки света! И с упоением тарахтят часами. Пенсы расползаются по домам проклиная, приходя за пенсией. Ну и кто за посылкой, забрать отправить. Не отстаёт кстати ощадбанк. Та же причина закрытия. Толпы на улице как при совке на 1 мая. К банкоматам два часа стоять не меньше. Ну вот и лампочки ильича подкинули---ИДИОТЫ!
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30.01.2023 23:46 Ответить
а можна так політ-виродків поміняти?
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31.01.2023 00:31 Ответить
 
 