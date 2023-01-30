Россия планирует получить от Ирана баллистические ракеты, против которых ПВО Украины бессильна, - Воздушные силы

Остается угроза получения Россией иранских баллистических ракет, против которых украинская Противовоздушная оборона в нынешнем виде бессильна.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Игнат напомнил, что ПВО Украины не может противодействовать баллистическим ракетам врага и зенитным ракетам, которые летят по баллистической траектории. Он отметил важность предоставления нашей стране систем Patriot PAC-3 и SAMP-T.

"Основная из угроз, которая висит в воздухе и еще может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и, определенным образом, ракеты, о которых было объявлено ранее - Fateh и Zolfaghar.

Это баллистика, против баллистики мы не имеем сегодня средств. Понимаем, что баллистика у России есть и в виде тех же ракет "Кинжал". Это - фактически комплекс, но воздушного базирования, который бьет по баллистической траектории. Так же ракеты Х-22... и ракеты С-300 С-400 - зенитные ракеты, которые бьют по баллистической траектории.

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Это - вызовы и угрозы, которые сегодня стоят. Можно уничтожать их (установки -ред.) и на позициях, но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T.

Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла и мы должны на нее реагировать".