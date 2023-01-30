Россия планирует получить от Ирана баллистические ракеты, против которых ПВО Украины бессильна, - Воздушные силы
Остается угроза получения Россией иранских баллистических ракет, против которых украинская Противовоздушная оборона в нынешнем виде бессильна.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Игнат напомнил, что ПВО Украины не может противодействовать баллистическим ракетам врага и зенитным ракетам, которые летят по баллистической траектории. Он отметил важность предоставления нашей стране систем Patriot PAC-3 и SAMP-T.
"Основная из угроз, которая висит в воздухе и еще может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и, определенным образом, ракеты, о которых было объявлено ранее - Fateh и Zolfaghar.
Это баллистика, против баллистики мы не имеем сегодня средств. Понимаем, что баллистика у России есть и в виде тех же ракет "Кинжал". Это - фактически комплекс, но воздушного базирования, который бьет по баллистической траектории. Так же ракеты Х-22... и ракеты С-300 С-400 - зенитные ракеты, которые бьют по баллистической траектории.
Это - вызовы и угрозы, которые сегодня стоят. Можно уничтожать их (установки -ред.) и на позициях, но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T.
Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла и мы должны на нее реагировать".
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Но сначала их надо откопать из-под асфальта, закатав взамен них под асфальт зелень.
Кажуть що навіть проти іранських ракет ми безсильні, то правда? нас вже Іран обходить? Може ви хоч шаблі та списи розробляти будете? Інститутів багато і всі без роботи.
як ефективно працює іран з рашою
і як парнери з Україною
як що з початку прилетять сотні балістичних ракет по цілям а потім дадуть петріот та самп
то вже точно буде зрозуміло, хочуть вони закінчити війну чи ні
Иран понял, что Израиль не допустит испытаний иранских ракет в Украине ...
Израильский самолет-невидимка, F-35, беспрепятственно зашел в воздушное пространство Ирана, запустил несколько беспилотников.
Кстати, этот самолет нанес ракетный удар, по подземному военному объекту, вызвав его обрушение, некоторые СМИ считали, что это было землетрясение.
Иран понял, что совместные учения ВВС США и Израиля, закончившихся неделю тому назад, направлены против него: в пустыне были построены макеты иранских военных заводов, и 145 самолетов обеих стран, тренировались, по их уничтожению.
Некоторые политологи, считают, что , вероятное, уменьшение налетов ирано-российских беспилотников, на города Украины, - результат уничтожения склада беспилотников в Иране.
При этом, режим аятолл, перестанет существовать, после реакции Израиля, недалеко от Ирана дежурят, по информации СМИ, 2-3 подводные лодки Израиля, вооруженные израильскими крылатыми ракетами Turbo Popeye.
Кстати, проведенные учения, неделю тому назад, ВВС США и Израиля, были направлены против режима аятолл...Иран понял, что будет уничтожен.