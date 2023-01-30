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Новости Война
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Россия планирует получить от Ирана баллистические ракеты, против которых ПВО Украины бессильна, - Воздушные силы

іран

Остается угроза получения Россией иранских баллистических ракет, против которых украинская Противовоздушная оборона в нынешнем виде бессильна.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Игнат напомнил, что ПВО Украины не может противодействовать баллистическим ракетам врага и зенитным ракетам, которые летят по баллистической траектории. Он отметил важность предоставления нашей стране систем Patriot PAC-3 и SAMP-T.

"Основная из угроз, которая висит в воздухе и еще может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и, определенным образом, ракеты, о которых было объявлено ранее - Fateh и Zolfaghar.

Это баллистика, против баллистики мы не имеем сегодня средств. Понимаем, что баллистика у России есть и в виде тех же ракет "Кинжал". Это - фактически комплекс, но воздушного базирования, который бьет по баллистической траектории. Так же ракеты Х-22... и ракеты С-300 С-400 - зенитные ракеты, которые бьют по баллистической траектории.

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Это - вызовы и угрозы, которые сегодня стоят. Можно уничтожать их (установки -ред.) и на позициях, но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T.

Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла и мы должны на нее реагировать".

Автор: 

армия РФ (19129) Иран (1783) крылатые ракеты (879) ПВО (2727) Воздушные силы (2273) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+13
Бить надо по параше. Громами и другими ракетами, против которых ПВО параши бессильно.
Но сначала их надо откопать из-под асфальта, закатав взамен них под асфальт зелень.
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30.01.2023 21:43
+9
Щодня новини все кращі і кращі
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30.01.2023 21:21
+5
капитан-очевидность с дипломом ветврача
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30.01.2023 21:36
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Щодня новини все кращі і кращі
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30.01.2023 21:21 Ответить
А що там двт ночі ******** браття-эвреї,
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30.01.2023 21:28 Ответить
Не поднимай панику! Ирак в свое время выпустил по Израилю сотни ракет СКАД (Р-17). И толку от этого ?
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30.01.2023 21:31 Ответить
капитан-очевидность с дипломом ветврача
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30.01.2023 21:36 Ответить
"Можна знищувати їх (установки - ред.) і на позиціях, але ж поки нам не дають "атох#лонападе".
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30.01.2023 21:42 Ответить
Бить надо по параше. Громами и другими ракетами, против которых ПВО параши бессильно.
Но сначала их надо откопать из-под асфальта, закатав взамен них под асфальт зелень.
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30.01.2023 21:43 Ответить
100%
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30.01.2023 21:49 Ответить
для этого нужен белорусский битум
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30.01.2023 22:08 Ответить
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30.01.2023 22:21 Ответить
Можно без битума- сбоку подрыться и засунуть подальше, не трогая асфальт.
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31.01.2023 09:58 Ответить
Ну все логічно - країну розносять на друзки вже рік, але ППО ми вам дамо трохи пізніше. Одразу не можна було, бо була б ескалація. Щоправда, невідомо чого, але була б. Ну а поки що просто чекайте. Вам же ж не звикати? І дякуйте, що взагалі вам щось даємо.
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30.01.2023 21:49 Ответить
Ну все логічно - країну розносять на друзки вже рік, але але рашистських "зедєрмаків " з ОП так "зе лідодр" і не прибрав,хоч йому на них, теж цілий рік вказують
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30.01.2023 21:54 Ответить
Так і хочется запитати, а що наша влада 30 років робила? Маючи військовий потенціал розпилювала та розбирала заводи на цеглини і думала як "прибарахлится, чтобы внукам хватило", а зараз дайте, всі дайте.
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30.01.2023 21:54 Ответить
саме так, а кацапи щиро це оплачували.
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30.01.2023 22:21 Ответить
власть ирана - зло
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30.01.2023 22:02 Ответить
Ток ток! УкрОборонПром, МО УА, ви де?
Кажуть що навіть проти іранських ракет ми безсильні, то правда? нас вже Іран обходить? Може ви хоч шаблі та списи розробляти будете? Інститутів багато і всі без роботи.
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30.01.2023 22:11 Ответить
от і побачимо
як ефективно працює іран з рашою
і як парнери з Україною
як що з початку прилетять сотні балістичних ракет по цілям а потім дадуть петріот та самп
то вже точно буде зрозуміло, хочуть вони закінчити війну чи ні
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30.01.2023 22:17 Ответить
Не хочуть. Всім потрібна земля України, а не сильна Україна. Тому чекають, поки ху_ло доб'є нашу промисловість та інфраструктуру.
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30.01.2023 22:26 Ответить
Тролль, якщо твій ху ло "доб'є Україну", то буде землю в США вивозити, бо "всім потрібна земля"? Ну зовсім некреативний троль. За що тобі гроші платять?
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31.01.2023 00:11 Ответить
Смішний ти, довбенику. І дурний. Сперечатися з недоумком немає бажання.
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31.01.2023 05:13 Ответить
Игнат ты бы поинтересовался у шапито-95, как обстоит дело с ракетной программой Украины. Скоро 1 ГОД войны будет.
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30.01.2023 22:23 Ответить
Шановні, дивлюсь коментарі все більш песемістичні. Не переживайте-хлопці тренуються. Росії в УКРАЇНІ не буде..
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30.01.2023 22:47 Ответить
Імпотентний, імпотентний. Ми самі із ним розберемося, троль. Ходи до ферми.
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31.01.2023 00:08 Ответить
Незрозуміло навіщо Ігнат змішує 6рішне із праведним. Будь яка людина, що захоче зрозуміти що таке усі ці ракети, з'ясує, що Х22-звичайний надзвуковий літак, родом із 60-х. І проблема на у самій ракеті, а у банальному факті, що вона не входить у зону ураження ППО, по причині його відсутності у цьому районі. Із С300/400 - ситуація складна із цієї ж причини. Ніякими засобами ППО неможливо створити суцільний захист неба Украни. Сьогодні С 400 застсували по одним обьектам, завтра по іншим. Бкдуть знову розмови, отримали Патріоти, а ракети влучають..
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31.01.2023 00:07 Ответить
После атаки Израиля, на военные заводы Ирана, Иран побоится передавать ракеты России.
Иран понял, что Израиль не допустит испытаний иранских ракет в Украине ...
Израильский самолет-невидимка, F-35, беспрепятственно зашел в воздушное пространство Ирана, запустил несколько беспилотников.
Кстати, этот самолет нанес ракетный удар, по подземному военному объекту, вызвав его обрушение, некоторые СМИ считали, что это было землетрясение.

Иран понял, что совместные учения ВВС США и Израиля, закончившихся неделю тому назад, направлены против него: в пустыне были построены макеты иранских военных заводов, и 145 самолетов обеих стран, тренировались, по их уничтожению.

Некоторые политологи, считают, что , вероятное, уменьшение налетов ирано-российских беспилотников, на города Украины, - результат уничтожения склада беспилотников в Иране.
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31.01.2023 03:23 Ответить
Парадокс, но Иран боится нанести ответный удар, по территории Израиля, понимая, что мощные израильские ПВО, отразит ракетные удары и ,,развяжет,, руки Израилю.
При этом, режим аятолл, перестанет существовать, после реакции Израиля, недалеко от Ирана дежурят, по информации СМИ, 2-3 подводные лодки Израиля, вооруженные израильскими крылатыми ракетами Turbo Popeye.
Кстати, проведенные учения, неделю тому назад, ВВС США и Израиля, были направлены против режима аятолл...Иран понял, что будет уничтожен.
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31.01.2023 03:49 Ответить
в этом случае надо объявить иран страной, напавшей на Украину и мочить ее до упора... нечего вонючим персам Землю загаживать... они такие же смердючие, как и кацапы... мало из иракцы звиздили...
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31.01.2023 06:34 Ответить
 
 