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Новости Борьба с коррупцией Взяточники
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Одна из соучредительниц благотворительного фонда депутата Дрогобычского горсовета от "СН" Слотило внесла залог за фигуранта дела Лозинского Китнера, - СМИ

кітнера,романа

Роман Китнер вышел под залог, который, по данным СМИ, внесли его защитники и одна из соучредительниц Благотворительного фонда Марты Слотило.

Об этом пишет LVIV.MEDIA, передает Цензор.НЕТ.

"Романа Китнера, фигуранта скандального коррупционного дела с участием экс-замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, на прошлой неделе выпустили под залог. Сумма залога составила 805,2 тысячи гривен. Деньги за него внесли, вероятно, его защитники и одна из соучредителей благотворительной организации "Благотворительный фонд Слотило Марты Игоревны". Об этом LVIV.MEDIA сообщили несколько источников в правоохранительных органах. В частности, 200 тысяч гривен внес Михаил Яковчук, 206,2 тысяч гривен - Евгений Бовкун и 399 тысяч - Ирина Кисера", - пишет издание.

Издание отмечает, по информации, опубликованной на сайте Высшего антикоррупционного суда, Яковчук Михаил Юрьевич и Бовкун Евгений Андреевич являются защитниками Романа Китнера по делу №991/509/23, а по данным аналитической системы Youcontrol, Ирина Кисера является одной из соучредителей фонда Слотило Марты Игоревны вместе с Мартой Слотило и Романом Соколовичем.

"Кроме того, Ирина Кисера имеет собственную школу иностранных языков. Судя по фото на официальной Facebook-странице школы, ее открытие состоялось 11 ноября 2022 года. На нем присутствовал начальник управления цифровизации, информационной политики и коммуникаций Дрогобычского городского совета Зеновий Квасний. Он является членом политической партии "Народный рух Украины" и в 2020 году баллотировался во Львовский областной совет 8-го созыва, а также является зятем присутствующего там Романа Курчика - брата заместителя генерального директора Львовской национальной оперы Тараса Курчика и экс-депутата Львовского областного совета от политической партии "Народный движение Украины". Роман Курчик также является членом политической партии "Народное движение Украины" и депутатом Дрогобычского городского совета", - пишет издание.

Одна из соучредительниц благотворительного фонда депутата Дрогобычского горсовета от СН Слотило внесла залог за фигуранта дела Лозинского Китнера, - СМИ 01
Одна из соучредительниц благотворительного фонда депутата Дрогобычского горсовета от СН Слотило внесла залог за фигуранта дела Лозинского Китнера, - СМИ 02

Одна из соучредительниц благотворительного фонда депутата Дрогобычского горсовета от СН Слотило внесла залог за фигуранта дела Лозинского Китнера, - СМИ 03
Одна из соучредительниц благотворительного фонда депутата Дрогобычского горсовета от СН Слотило внесла залог за фигуранта дела Лозинского Китнера, - СМИ 04

Журналист LVIV.MEDIA позвонила Ирине Кисере. На вопрос о внесении ею залога в сумме 399 тысяч гривен за Романа Китнера Ирина отказалась отвечать.

Одна из соучредительниц благотворительного фонда депутата Дрогобычского горсовета от СН Слотило внесла залог за фигуранта дела Лозинского Китнера, - СМИ 05

На фото отмечен Виталий Волков

Одна из соучредительниц благотворительного фонда депутата Дрогобычского горсовета от СН Слотило внесла залог за фигуранта дела Лозинского Китнера, - СМИ 06

На фото Ирина Кисера с Романом Курчиком


Одна из соучредительниц благотворительного фонда депутата Дрогобычского горсовета от СН Слотило внесла залог за фигуранта дела Лозинского Китнера, - СМИ 07

На фото Ирина Кисера с Виталием Вовкивым


Одна из соучредительниц благотворительного фонда депутата Дрогобычского горсовета от СН Слотило внесла залог за фигуранта дела Лозинского Китнера, - СМИ 08

На фото Ирина Кисера и Зеновий Квасний

"Роман Китнер является одним из ключевых лиц по делу с участием Лозинского. Именно он, по версии Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 21 января во Львове получил средства в размере 400 тыс. долл., которые отвез в квартиру по ул. Героев УПА Как стало ясно из открытого заседания Высшего антикоррупционного суда Украины и со слов прокурора САП, деньги там получила и размещала сожительница Китнера — Слотило, по нашим данным, Марта Слотило — депутат Дрогобычского городского совета, беспартийная, фракция "Слуга народа". Также Слотило является членом постоянной комиссии совета по вопросам регулирования земельных отношений. Депутат активно занимается волонтерской деятельностью. В частности, она является соучредителем благотворительной организации "Благотворительный фонд Слотило Марты Игоревны. Согласно сообщению о подозрении НАБУ, Лозинский требовал взятку за содействие в заключении договоров на закупки оборудования с предопределенными предприятиями и по завышенным ценам. Для конспирации взятку в размере 400 тыс. долларов Василий Лозинский попросил организатора схемы переслать во Львов", - отмечает издание.

Автор: 

взятка (6154) залог (514) коррупция (8558) Лозинский Василий (16) Китнер Роман (1)


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Топ комментарии
+19
Кого ви обрали, ідіоти? Це не новиєЛітца, це ті ж риги, тільки зелені.
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30.01.2023 22:14
+15
Гроші благодійників пішли на заставу підозрюваному у хабарництві?
У благодійників хтось питав згоди на подібні фінти з їхніми грошима?
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30.01.2023 22:25
+13
Ну ось. Слуги прийшли у владу голі-босі, а тепер ворочають баблом.
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30.01.2023 22:14
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Не заборонено, звичайно, інакше було б по-іншому. Мова про мораль - своїх "нє брасаєм"
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30.01.2023 22:18 Ответить
Шмигаль стоїть за всіма цими грошима, відмазує свого подєльника! Шмигаля у відставку! Саме Шмигаль привів цього корупціонера до влади і саме Шмигаль має нести політичну відповідальність за топ корупцію свого протеже! До того ж Шмигаль може бути кінцевим отримувачем цих хабарів!
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31.01.2023 05:21 Ответить
якщо мафія огризається, її знищують !!

Ви хотіли очорнити мене і президентську партію? Не вийде! Готуються позови на видання LVIV.MEDIA - Новини Львова і на САП (!!!!) про захист честі та гідності! Далі буде…. P.s. боти та продажні медіа, не забудьте про репост! Варто - Галицькі Новини ви повне дно!!!!"- пише Марта Слотило

на святоє (президентську партію = жінка Цезаря) замахнулись, падонки ????
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30.01.2023 22:28 Ответить
смешались в кучу кони, люди, кумовья и сожители...

"Депутатка Дрогобицької міської ради https://www.facebook.com/marta.slotylo?__cft__[0]=AZV4zN-sH9HErZpjCJLMz-mPRMlBshDF4eoKoxL01ZXbwufUt2arWKmpvoHEJd9cEnLxb8Lc_9AXliCY9g8XbOzD-Yu9dAQ-syg4D2-_YNkIS8geHIIDdxY9psADt79VpCywTXFZ01ltwnZZZC5Jn6IBuX3Uu8nCBbKGkVD8RoO8i1F6ssjF_wSAqM2QLK_ZRcv415MADLh1qn3sC3s53DwU&__tn__=-]K-R Марта Слотило погрожує виданню https://www.facebook.com/lvv.media/?__cft__[0]=AZV4zN-sH9HErZpjCJLMz-mPRMlBshDF4eoKoxL01ZXbwufUt2arWKmpvoHEJd9cEnLxb8Lc_9AXliCY9g8XbOzD-Yu9dAQ-syg4D2-_YNkIS8geHIIDdxY9psADt79VpCywTXFZ01ltwnZZZC5Jn6IBuX3Uu8nCBbKGkVD8RoO8i1F6ssjF_wSAqM2QLK_ZRcv415MADLh1qn3sC3s53DwU&__tn__=kK-R LVIV.MEDIA - Новини Львова та https://www.facebook.com/sap.gov.ua?__cft__[0]=AZV4zN-sH9HErZpjCJLMz-mPRMlBshDF4eoKoxL01ZXbwufUt2arWKmpvoHEJd9cEnLxb8Lc_9AXliCY9g8XbOzD-Yu9dAQ-syg4D2-_YNkIS8geHIIDdxY9psADt79VpCywTXFZ01ltwnZZZC5Jn6IBuX3Uu8nCBbKGkVD8RoO8i1F6ssjF_wSAqM2QLK_ZRcv415MADLh1qn3sC3s53DwU&__tn__=-]K-R Спеціалізована антикорупційна прокуратура судом щодо захисту честі та гідності. І як підтвердження своєї непричетності до справи пише, що у день передачі грошей 21 січня її співмешканцю Роману Кітнеру вона не була в Україні. Але місцева депутатка настільки недалекоглядна, що опублікувала сторінку в'їзду-виїзду з/в Україну. І вона це зробила в той самий день 21 січня.

Тобто, 21 січня вона перебувала в Україні. А тепер найцікавіше - передача грошей Кітнеру у сумі 400 тисяч доларів відбулася 21 січня близько 14.20 години на заправці "WOG" у Львові. Тому у мене зустрічне питання до Марти Ігорівни - ви повернулися в Україну з Польщі 21 січня до цієї години, щоб у квартирі по вулиці Герої УПА "отримати та розмістити кошти" чи "отримали і розмістили кошти" та виїхали до Польщі? В суді, ми точно це з'ясуємо.
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30.01.2023 22:56 Ответить
Красти та вимагати хабарі це нормально? Хто вас такому навчив, сім'я, школа?
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30.01.2023 22:28 Ответить
Нет, мадам, во Львове этому учат в детском саду.
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31.01.2023 00:15 Ответить
Сам звідки?
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31.01.2023 00:43 Ответить
Зі Львову, мадам, закінчив львівський політех.
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31.01.2023 00:49 Ответить
А ви звідкіля?
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31.01.2023 00:51 Ответить
Не зі Львова.
Судячи з перших ваших коментарів, вас у вашому "львівському" садку вчили не тільки красти, але і російською мовою.
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31.01.2023 01:02 Ответить
Да, мадам, для вас может єто прозвучит дико, но до 90-х годов во Львове 90% школ было русскоязычных.
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31.01.2023 01:07 Ответить
Жах. І рашисти з малоросами ще намагаються доводити, що імперія та совок свідомо не знищували українську мову.
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31.01.2023 01:09 Ответить
Да, мадам, я являюсь одним из тяжелых наследий языковой политика совка.
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31.01.2023 01:23 Ответить
вiн пише неправду.

"В конце советского периода, в 1988/1989 учебном году во Львове было 24 русских школы (из примерно ста средних школ города)"
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31.01.2023 04:49 Ответить
до 90-х годов во Львове 90% школ было русскоязычных

брехня. свiввiдношення було зовсiм iншим. i до 90-х кацапоязикатих шкiл була меншiсть.

"в конце советского периода, в 1988/1989 учебном году во Львове было 24 русских школы (из примерно ста средних школ города)"
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31.01.2023 04:48 Ответить
Ну ось. Слуги прийшли у владу голі-босі, а тепер ворочають баблом.
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30.01.2023 22:14 Ответить
авжеж, бо благодійствують благодєнствують

"В Биробиджане есть один колхоз,
Евреи там зажиточно живут..."

Викладачка мед коледжу засновує благодійний фонд !!!!!!!!!!!
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30.01.2023 23:01 Ответить
Хіба "слуги якогось народу" уточнювали, до кого він прийде, той
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31.01.2023 10:07 Ответить
Кого ви обрали, ідіоти? Це не новиєЛітца, це ті ж риги, тільки зелені.
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30.01.2023 22:14 Ответить
это те же шоколадные только зеленые - я всегда говорил что главная беда Зеленского это его окружение
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30.01.2023 22:18 Ответить
Що?
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30.01.2023 22:25 Ответить
А це Окруженіє хто йому нав'язав?
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30.01.2023 22:40 Ответить
я ведь не говорю что он уж белый и пушистый да и не все он во всяком случае решал и как тут поймешь можешь знать человека пол жизни - вроде порядочный а дорываются до корыта и тут понеслось , человеческий фактор , плохо что не сажают вот если бы - поймали и посадили и я уверен что после посадки 20 многие бы призадумались бы но....
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30.01.2023 22:55 Ответить
а неча было с шоколадными свинарчуками нашему белому и пушистому ЗЭлячке путаться!
Измазали Величнішого своїм чоколядом...
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30.01.2023 23:04 Ответить
І хто йому заважає виконувати свою обіцянку від 2019 року:
"Весна прийде, саджати будемо!" ?!
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30.01.2023 23:32 Ответить
А ви звідки взяли що він не виконав обіцянку? "Весна прийде, саджати будемо!" - може він мав на увазі цибулю чи картоплю та взагалі що завгодно що саджають весною, а те що комусь включаючи вас здалося що йшлося про щось інше то не його проблеми .
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31.01.2023 06:20 Ответить
Маніпуляція- плісняве все!
Зеленські кидають ідіотам узагальнений лозунг, ідіоти самі наповнюють його змістом.
"Зробили їх разом!"- хто кого?
"Кінець епохи бідності!"- для кого?
"Ми всі президенти!"- хто ті ми?
"Соціальний ліфт!"- для кого?
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31.01.2023 09:53 Ответить
От і я кажу - бреше.
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31.01.2023 12:05 Ответить
Зеля сам вівів 25 млн. доларів, украдених Каломойським з Привату. Ви про яку чесність Зе?
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30.01.2023 23:28 Ответить
Зелена наволоч!
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30.01.2023 22:15 Ответить
клевета на президентскую партию...
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30.01.2023 23:05 Ответить
взагалі то ще комплімент)))
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31.01.2023 02:10 Ответить
а на армію скільки дали?благодійники корупціонери
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30.01.2023 22:15 Ответить
Сейчас этот перец поедет в важную командировку и дело развалят.
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30.01.2023 22:16 Ответить
Чому не змінюють портновориговський карний кодекс який був розроблений агентурою ще при янику? Адже ця версія кк направлена на поступове знищення країни..
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30.01.2023 22:17 Ответить
Почалось.......
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30.01.2023 22:20 Ответить
Гроші благодійників пішли на заставу підозрюваному у хабарництві?
У благодійників хтось питав згоди на подібні фінти з їхніми грошима?
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30.01.2023 22:25 Ответить
слуга слугу миє. Такі молоді, а вже корупціонери. (((
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30.01.2023 22:26 Ответить
Таким фондам які "благодіють" корупціонерам хер на все рило, а не пожертвування чи донати. Сам фонд потрібно перевірити на цільове використання коштів. Мерзотники!!!
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30.01.2023 22:28 Ответить
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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30.01.2023 22:29 Ответить
Не все волонтеры порядочные люди. Хламидия тоже, вроде как, волонтерил. А оказался редкостным выродком.
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30.01.2023 22:30 Ответить
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31.01.2023 04:51 Ответить
Курве ссы в глаза, а она - божия роса !!!!
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30.01.2023 22:32 Ответить
Курве ссы в глаза, а она - божия роса !!
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30.01.2023 22:35 Ответить
> Роман Кітнер

Німецька мафія? Треба перевірити на зв'язок з Меркель
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30.01.2023 22:55 Ответить
А в Одесі відказнику мобілізації суд виніс рішеня 3 роки вязниці мабуть не корупціонер.
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30.01.2023 22:56 Ответить
Это всё ИПСО какое-то, они там все честные и бескорыстные, особено регианало-слуги зелёные
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30.01.2023 23:17 Ответить
Це тільки підтверджує, що є злочинна група....
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30.01.2023 23:29 Ответить
Вот и оформилась организованная преступная группировка.
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30.01.2023 23:49 Ответить
Просто гнила риба... скільки ти її не готуй все одно смердить.
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31.01.2023 00:21 Ответить
дело притули-резникова живет))-за ворованые донаты потом откупаются
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31.01.2023 01:46 Ответить
 
 