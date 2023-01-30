Одна из соучредительниц благотворительного фонда депутата Дрогобычского горсовета от "СН" Слотило внесла залог за фигуранта дела Лозинского Китнера, - СМИ
Роман Китнер вышел под залог, который, по данным СМИ, внесли его защитники и одна из соучредительниц Благотворительного фонда Марты Слотило.
Об этом пишет LVIV.MEDIA, передает Цензор.НЕТ.
"Романа Китнера, фигуранта скандального коррупционного дела с участием экс-замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, на прошлой неделе выпустили под залог. Сумма залога составила 805,2 тысячи гривен. Деньги за него внесли, вероятно, его защитники и одна из соучредителей благотворительной организации "Благотворительный фонд Слотило Марты Игоревны". Об этом LVIV.MEDIA сообщили несколько источников в правоохранительных органах. В частности, 200 тысяч гривен внес Михаил Яковчук, 206,2 тысяч гривен - Евгений Бовкун и 399 тысяч - Ирина Кисера", - пишет издание.
Издание отмечает, по информации, опубликованной на сайте Высшего антикоррупционного суда, Яковчук Михаил Юрьевич и Бовкун Евгений Андреевич являются защитниками Романа Китнера по делу №991/509/23, а по данным аналитической системы Youcontrol, Ирина Кисера является одной из соучредителей фонда Слотило Марты Игоревны вместе с Мартой Слотило и Романом Соколовичем.
"Кроме того, Ирина Кисера имеет собственную школу иностранных языков. Судя по фото на официальной Facebook-странице школы, ее открытие состоялось 11 ноября 2022 года. На нем присутствовал начальник управления цифровизации, информационной политики и коммуникаций Дрогобычского городского совета Зеновий Квасний. Он является членом политической партии "Народный рух Украины" и в 2020 году баллотировался во Львовский областной совет 8-го созыва, а также является зятем присутствующего там Романа Курчика - брата заместителя генерального директора Львовской национальной оперы Тараса Курчика и экс-депутата Львовского областного совета от политической партии "Народный движение Украины". Роман Курчик также является членом политической партии "Народное движение Украины" и депутатом Дрогобычского городского совета", - пишет издание.
Журналист LVIV.MEDIA позвонила Ирине Кисере. На вопрос о внесении ею залога в сумме 399 тысяч гривен за Романа Китнера Ирина отказалась отвечать.
На фото отмечен Виталий Волков
На фото Ирина Кисера с Романом Курчиком
На фото Ирина Кисера с Виталием Вовкивым
На фото Ирина Кисера и Зеновий Квасний
"Роман Китнер является одним из ключевых лиц по делу с участием Лозинского. Именно он, по версии Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 21 января во Львове получил средства в размере 400 тыс. долл., которые отвез в квартиру по ул. Героев УПА Как стало ясно из открытого заседания Высшего антикоррупционного суда Украины и со слов прокурора САП, деньги там получила и размещала сожительница Китнера — Слотило, по нашим данным, Марта Слотило — депутат Дрогобычского городского совета, беспартийная, фракция "Слуга народа". Также Слотило является членом постоянной комиссии совета по вопросам регулирования земельных отношений. Депутат активно занимается волонтерской деятельностью. В частности, она является соучредителем благотворительной организации "Благотворительный фонд Слотило Марты Игоревны. Согласно сообщению о подозрении НАБУ, Лозинский требовал взятку за содействие в заключении договоров на закупки оборудования с предопределенными предприятиями и по завышенным ценам. Для конспирации взятку в размере 400 тыс. долларов Василий Лозинский попросил организатора схемы переслать во Львов", - отмечает издание.
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Ви хотіли очорнити мене і президентську партію? Не вийде! Готуються позови на видання LVIV.MEDIA - Новини Львова і на САП (!!!!) про захист честі та гідності! Далі буде…. P.s. боти та продажні медіа, не забудьте про репост! Варто - Галицькі Новини ви повне дно!!!!"- пише Марта Слотило
на святоє (президентську партію = жінка Цезаря) замахнулись, падонки ????
"Депутатка Дрогобицької міської ради https://www.facebook.com/marta.slotylo?__cft__[0]=AZV4zN-sH9HErZpjCJLMz-mPRMlBshDF4eoKoxL01ZXbwufUt2arWKmpvoHEJd9cEnLxb8Lc_9AXliCY9g8XbOzD-Yu9dAQ-syg4D2-_YNkIS8geHIIDdxY9psADt79VpCywTXFZ01ltwnZZZC5Jn6IBuX3Uu8nCBbKGkVD8RoO8i1F6ssjF_wSAqM2QLK_ZRcv415MADLh1qn3sC3s53DwU&__tn__=-]K-R Марта Слотило погрожує виданню https://www.facebook.com/lvv.media/?__cft__[0]=AZV4zN-sH9HErZpjCJLMz-mPRMlBshDF4eoKoxL01ZXbwufUt2arWKmpvoHEJd9cEnLxb8Lc_9AXliCY9g8XbOzD-Yu9dAQ-syg4D2-_YNkIS8geHIIDdxY9psADt79VpCywTXFZ01ltwnZZZC5Jn6IBuX3Uu8nCBbKGkVD8RoO8i1F6ssjF_wSAqM2QLK_ZRcv415MADLh1qn3sC3s53DwU&__tn__=kK-R LVIV.MEDIA - Новини Львова та https://www.facebook.com/sap.gov.ua?__cft__[0]=AZV4zN-sH9HErZpjCJLMz-mPRMlBshDF4eoKoxL01ZXbwufUt2arWKmpvoHEJd9cEnLxb8Lc_9AXliCY9g8XbOzD-Yu9dAQ-syg4D2-_YNkIS8geHIIDdxY9psADt79VpCywTXFZ01ltwnZZZC5Jn6IBuX3Uu8nCBbKGkVD8RoO8i1F6ssjF_wSAqM2QLK_ZRcv415MADLh1qn3sC3s53DwU&__tn__=-]K-R Спеціалізована антикорупційна прокуратура судом щодо захисту честі та гідності. І як підтвердження своєї непричетності до справи пише, що у день передачі грошей 21 січня її співмешканцю Роману Кітнеру вона не була в Україні. Але місцева депутатка настільки недалекоглядна, що опублікувала сторінку в'їзду-виїзду з/в Україну. І вона це зробила в той самий день 21 січня.
Тобто, 21 січня вона перебувала в Україні. А тепер найцікавіше - передача грошей Кітнеру у сумі 400 тисяч доларів відбулася 21 січня близько 14.20 години на заправці "WOG" у Львові. Тому у мене зустрічне питання до Марти Ігорівни - ви повернулися в Україну з Польщі 21 січня до цієї години, щоб у квартирі по вулиці Герої УПА "отримати та розмістити кошти" чи "отримали і розмістили кошти" та виїхали до Польщі? В суді, ми точно це з'ясуємо.
Судячи з перших ваших коментарів, вас у вашому "львівському" садку вчили не тільки красти, але і російською мовою.
"В конце советского периода, в 1988/1989 учебном году во Львове было 24 русских школы (из примерно ста средних школ города)"
брехня. свiввiдношення було зовсiм iншим. i до 90-х кацапоязикатих шкiл була меншiсть.
"в конце советского периода, в 1988/1989 учебном году во Львове было 24 русских школы (из примерно ста средних школ города)"
благодійствуютьблагодєнствують
"В Биробиджане есть один колхоз,
Евреи там зажиточно живут..."
Викладачка мед коледжу засновує благодійний фонд !!!!!!!!!!!
Измазали Величнішого своїм чоколядом...
"Весна прийде, саджати будемо!" ?!
Зеленські кидають ідіотам узагальнений лозунг, ідіоти самі наповнюють його змістом.
"Зробили їх разом!"- хто кого?
"Кінець епохи бідності!"- для кого?
"Ми всі президенти!"- хто ті ми?
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У благодійників хтось питав згоди на подібні фінти з їхніми грошима?
Німецька мафія? Треба перевірити на зв'язок з Меркель