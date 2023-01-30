Одна из соучредительниц благотворительного фонда депутата Дрогобычского горсовета от "СН" Слотило внесла залог за фигуранта дела Лозинского Китнера, - СМИ

Роман Китнер вышел под залог, который, по данным СМИ, внесли его защитники и одна из соучредительниц Благотворительного фонда Марты Слотило.

Об этом пишет LVIV.MEDIA, передает Цензор.НЕТ.

"Романа Китнера, фигуранта скандального коррупционного дела с участием экс-замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, на прошлой неделе выпустили под залог. Сумма залога составила 805,2 тысячи гривен. Деньги за него внесли, вероятно, его защитники и одна из соучредителей благотворительной организации "Благотворительный фонд Слотило Марты Игоревны". Об этом LVIV.MEDIA сообщили несколько источников в правоохранительных органах. В частности, 200 тысяч гривен внес Михаил Яковчук, 206,2 тысяч гривен - Евгений Бовкун и 399 тысяч - Ирина Кисера", - пишет издание.

Издание отмечает, по информации, опубликованной на сайте Высшего антикоррупционного суда, Яковчук Михаил Юрьевич и Бовкун Евгений Андреевич являются защитниками Романа Китнера по делу №991/509/23, а по данным аналитической системы Youcontrol, Ирина Кисера является одной из соучредителей фонда Слотило Марты Игоревны вместе с Мартой Слотило и Романом Соколовичем.

"Кроме того, Ирина Кисера имеет собственную школу иностранных языков. Судя по фото на официальной Facebook-странице школы, ее открытие состоялось 11 ноября 2022 года. На нем присутствовал начальник управления цифровизации, информационной политики и коммуникаций Дрогобычского городского совета Зеновий Квасний. Он является членом политической партии "Народный рух Украины" и в 2020 году баллотировался во Львовский областной совет 8-го созыва, а также является зятем присутствующего там Романа Курчика - брата заместителя генерального директора Львовской национальной оперы Тараса Курчика и экс-депутата Львовского областного совета от политической партии "Народный движение Украины". Роман Курчик также является членом политической партии "Народное движение Украины" и депутатом Дрогобычского городского совета", - пишет издание.













Журналист LVIV.MEDIA позвонила Ирине Кисере. На вопрос о внесении ею залога в сумме 399 тысяч гривен за Романа Китнера Ирина отказалась отвечать.

На фото отмечен Виталий Волков

На фото Ирина Кисера с Романом Курчиком





На фото Ирина Кисера с Виталием Вовкивым





На фото Ирина Кисера и Зеновий Квасний

"Роман Китнер является одним из ключевых лиц по делу с участием Лозинского. Именно он, по версии Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 21 января во Львове получил средства в размере 400 тыс. долл., которые отвез в квартиру по ул. Героев УПА Как стало ясно из открытого заседания Высшего антикоррупционного суда Украины и со слов прокурора САП, деньги там получила и размещала сожительница Китнера — Слотило, по нашим данным, Марта Слотило — депутат Дрогобычского городского совета, беспартийная, фракция "Слуга народа". Также Слотило является членом постоянной комиссии совета по вопросам регулирования земельных отношений. Депутат активно занимается волонтерской деятельностью. В частности, она является соучредителем благотворительной организации "Благотворительный фонд Слотило Марты Игоревны. Согласно сообщению о подозрении НАБУ, Лозинский требовал взятку за содействие в заключении договоров на закупки оборудования с предопределенными предприятиями и по завышенным ценам. Для конспирации взятку в размере 400 тыс. долларов Василий Лозинский попросил организатора схемы переслать во Львов", - отмечает издание.