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Новости Война
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Кулеба предложил Зеленскому решить, разорвать ли отношения с Тегераном: "Решение может быть принято в любой момент"

зеленський

Глава МИД Дмитрий Кулеба предложил президенту Владимиру Зеленскому решить, разрывать ли дипломатические отношения с Ираном.

Об этом он заявил в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, кто бил по объектам военной инфраструктуры в Иране. Мы Ирану ничего злого исторически не сделали. Они начали поставлять боевые дроны-камикадзе России. Они пересекли границу. Это наш сигнал Ирана - каким бы выгодным не казалось вам сотрудничество с Россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду. Дальше уже решение Ирана, как им действовать", - отметил министр.

На вопрос, будет ли разрыв дипломатических отношений с Ираном, Кулеба сказал: "Вы знаете, что я внес такое предложение на рассмотрение президента, этот вопрос абсолютно открыт. Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана".

Также читайте: Пока не зафиксированы поставки России иранских баллистических ракет, - ГУР МО

дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20311) Иран (1790) Кулеба Дмитрий (2880)


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оце плять,швидкість реагування!!! А з білорусією ні?там то все ок?
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03.02.2023 11:08 Ответить
Как можно разрывать отношения с Беларуской ССР. А откуда зеля будет брать битум на закрытие неба?
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03.02.2023 14:20 Ответить
а что там вонючий китай и провонявшаяся индия? две страны-проститутки, не осудившие агрессию расии против Украины...
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03.02.2023 11:10 Ответить
С такой внешней политикой зеленых соплей Украина скатывается в пропасть!
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03.02.2023 11:23 Ответить
Зебилы с белопарашей взасос. Како там Тегеран....
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03.02.2023 11:29 Ответить
Главное не спешить - "не фсьо так однозначно"🤡🤡🤡
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03.02.2023 11:41 Ответить
Нужно вести переговоры, убеждая иранцев так и этак не давать баллистические ракеты РФ, а еще лучше перестать давать дроны-камикадзе. Вот это называется дипломатия. Убеждать, угрожать, настаивать, вести диалог и так далее. А послать нафиг, это крайняя мера - это любой дурак сможет. Если ракеты дадут рашистам - вот тогда посылать нужно, но тогда это будет провал дипломатов.
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03.02.2023 12:47 Ответить
А пом'ятаєте як після того як збили іранці літак МАУ, але до того як нашли чорний ящик Зеля сказав що це була технична аварія ?
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03.02.2023 14:46 Ответить
Разорвут отношения но только после того когда в Украину полетят иранские баллистические ракеты.
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03.02.2023 15:20 Ответить
 
 