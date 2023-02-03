Кулеба предложил Зеленскому решить, разорвать ли отношения с Тегераном: "Решение может быть принято в любой момент"

Глава МИД Дмитрий Кулеба предложил президенту Владимиру Зеленскому решить, разрывать ли дипломатические отношения с Ираном.

Об этом он заявил в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, кто бил по объектам военной инфраструктуры в Иране. Мы Ирану ничего злого исторически не сделали. Они начали поставлять боевые дроны-камикадзе России. Они пересекли границу. Это наш сигнал Ирана - каким бы выгодным не казалось вам сотрудничество с Россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду. Дальше уже решение Ирана, как им действовать", - отметил министр.

На вопрос, будет ли разрыв дипломатических отношений с Ираном, Кулеба сказал: "Вы знаете, что я внес такое предложение на рассмотрение президента, этот вопрос абсолютно открыт. Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана".

Также читайте: Пока не зафиксированы поставки России иранских баллистических ракет, - ГУР МО