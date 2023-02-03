РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12519 посетителей онлайн
Новости
4 586 23

По делу Насирова о взятках в 722 млн грн завершено следствие, - САП

насіров

Следствие по делу в отношении бывшего главы главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника, подозреваемых в получении взятки в размере 722 млн грн, завершено.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Также читайте: Апелляционный суд оставил без изменений арест и залог в 523 млн грн.

Взятка насчитывала в иностранной валюте (5,5 млн долларов и 21 млн евро) через ряд компаний, зарегистрированных за границей, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов.

Денежные средства, по данным следствия, выводили через предприятия-нерезиденты, контроль над деятельностью которых осуществлялся непосредственно Насиров, его советник и другие лица, преимущественно родственники.

Также читайте: Прокуроры США изъяли доказательства из электронной почты предположительно Луценко и Насирова по делу Джулиани, - Bloomberg

"Для перечисления средств между указанными юридическими лицами под видом предоставления и получения ссуд или поставки продукции подозреваемыми также были привлечены и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть средств столь неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту", - пояснили в САП.

Действия Насирова квалифицировали ч. 4 ст. 368 УКУ (подкуп лица, оказывающего публичные услуги), его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК (подкуп и соучастие). Следствие по владельцу агрохолдинга еще продолжается.

Также читайте: Верховный Суд отклонил иск Насирова на 1 млн грн к врачу, дававшему показания о состоянии его здоровья

Правоохранители закончили следствие по Насирову и его советнику. Материалы дела открыли для адвокатов экс-главы ГФС.

взятка (6156) следствие (234) Насиров Роман (761) САП (2063)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
А стоимость пледа включена в сумму?
показать весь комментарий
03.02.2023 11:19
+9
С такой скоростью и результатами борьбы с коррупцией Украина будет в ЕС лет через 200 !!
показать весь комментарий
03.02.2023 11:20
+7
слідство закінчили...нууууууу...І Хдє дєньгі ?
показать весь комментарий
03.02.2023 11:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слідство закінчили...нууууууу...І Хдє дєньгі ?
показать весь комментарий
03.02.2023 11:17 Ответить
А стоимость пледа включена в сумму?
показать весь комментарий
03.02.2023 11:19 Ответить
Ни один плед во время сдедствия ни один плед не пострал.Выплатят амортизацию.😉
показать весь комментарий
03.02.2023 11:56 Ответить
єто бонус
показать весь комментарий
03.02.2023 11:57 Ответить
Плєд моль трахнула, він потерпілий наразі по справі.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:34 Ответить
й що тепер? мабуть закриють, тому що спливли всі сроки, або насіров дуже хворий...
показать весь комментарий
03.02.2023 11:19 Ответить
а він взагалі зараз на Україні чи десь в Монако?
показать весь комментарий
03.02.2023 11:39 Ответить
С такой скоростью и результатами борьбы с коррупцией Украина будет в ЕС лет через 200 !!
показать весь комментарий
03.02.2023 11:20 Ответить
В задниц точно будем!
показать весь комментарий
03.02.2023 11:28 Ответить
Ахахаха)) три кацапські пєтушка, зареєстровані тиждень тому, розповідають про те, що Україна не буде в ЄС. ***, ну ви і клоуни
показать весь комментарий
03.02.2023 11:41 Ответить
може взагалі "пєтушок" один, аккаунти різні
показать весь комментарий
03.02.2023 11:58 Ответить
Насиров:
- У вас нет доказательств! Листочка с желаниями нет, а на нет и суда нет !
показать весь комментарий
03.02.2023 11:34 Ответить
Картатий плед він хоч зберіг щоб влаштовувати "вистави" в суді?
показать весь комментарий
03.02.2023 11:54 Ответить
дивлюсь на роки "роботи" Насірова і не вірю очам! Адже я стала думка що коррупція почалась в 2019
показать весь комментарий
03.02.2023 11:56 Ответить
Ну його ще і при Порошенку і взяли на цій корупції.. але на пику він типова зелень, як на мене
показать весь комментарий
03.02.2023 12:00 Ответить
Я на ваші звинувачення насірав - сказав Порошенкові Насіров,а Зєлю я не боюсь бо на пику я типова зєлєнь...Не вийшло...і про що це говорить?
показать весь комментарий
03.02.2023 13:50 Ответить
Приємно спостерігати за оперативною роботою маладой Ze команди! Слідство тривало всього 6 років! Сподіваюсь побачити перші посадки ще до 2050! Саме ПОсадки, а не ПЕРЕсадки як з кулебою.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:43 Ответить
Подивимося, чи перетвориться ковдра в клітинку у вікно в клітинку.
показать весь комментарий
03.02.2023 13:39 Ответить
Слідство закінчили, картату ковдру забрали, лікарняний виписали, справу скоро закриють за давністу Гроші не повернуть ніколи
показать весь комментарий
03.02.2023 13:54 Ответить
І де це чмо зараз, за гратами чи на морях?
показать весь комментарий
03.02.2023 15:52 Ответить
And what?
показать весь комментарий
03.02.2023 20:55 Ответить
 
 