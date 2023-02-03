По делу Насирова о взятках в 722 млн грн завершено следствие, - САП

Следствие по делу в отношении бывшего главы главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника, подозреваемых в получении взятки в размере 722 млн грн, завершено.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

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Взятка насчитывала в иностранной валюте (5,5 млн долларов и 21 млн евро) через ряд компаний, зарегистрированных за границей, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов.

Денежные средства, по данным следствия, выводили через предприятия-нерезиденты, контроль над деятельностью которых осуществлялся непосредственно Насиров, его советник и другие лица, преимущественно родственники.

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"Для перечисления средств между указанными юридическими лицами под видом предоставления и получения ссуд или поставки продукции подозреваемыми также были привлечены и другие предприятия-посредники, зарегистрированные за пределами Украины. При этом часть средств столь неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из денежных средств бюджетного возмещения НДС, конвертируемых в иностранную валюту", - пояснили в САП.

Действия Насирова квалифицировали ч. 4 ст. 368 УКУ (подкуп лица, оказывающего публичные услуги), его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК (подкуп и соучастие). Следствие по владельцу агрохолдинга еще продолжается.

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Правоохранители закончили следствие по Насирову и его советнику. Материалы дела открыли для адвокатов экс-главы ГФС.