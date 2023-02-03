Минувшей ночью ВСУ уничтожили опорный пункт войск РФ на Кинбурнской косе, - ОК "Юг"
Российские оккупационные войска продолжают стягивать вооружение на Кинбурнскую косу. Украинские силы наносят результативные удары по вражеским позициям.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом в комментарии 24 канала сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.
По ее словам, минувшей ночью в ВСУ "есть достижения". Был уничтожен очередной опорный пункт войск РФ, который они обустроили на Кинбурнской косе – это две единицы техники, раненые среди личного состава.
Гуменюк уточнила, что о потерях оккупантов стало известно из радиоперехватов.
Она отметила, что украинские защитники отслеживают каждый раз, когда оккупанты стягивают силы на Кинбурнскую косу и продолжают наносить удары, из-за чего войска РФ не находятся там постоянно.
Тем не менее, поскольку войска РФ имеют возможность свозить силы на Кинбурнскую косу по суше, они постоянно стягивают туда новое вооружение и обстреливают Очаковское направление, чтобы не включать Николаевскую область в зерновое соглашение.
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На Кинбурнской косе всего этого нет. Там голый песок на десятки км.
Людям які ризикують життям не будуть платить.