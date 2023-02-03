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Минувшей ночью ВСУ уничтожили опорный пункт войск РФ на Кинбурнской косе, - ОК "Юг"

коса,знищення,кінбурнська

Российские оккупационные войска продолжают стягивать вооружение на Кинбурнскую косу. Украинские силы наносят результативные удары по вражеским позициям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом в комментарии 24 канала сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, минувшей ночью в ВСУ "есть достижения". Был уничтожен очередной опорный пункт войск РФ, который они обустроили на Кинбурнской косе – это две единицы техники, раненые среди личного состава.

Гуменюк уточнила, что о потерях оккупантов стало известно из радиоперехватов.

Она отметила, что украинские защитники отслеживают каждый раз, когда оккупанты стягивают силы на Кинбурнскую косу и продолжают наносить удары, из-за чего войска РФ не находятся там постоянно.

Тем не менее, поскольку войска РФ имеют возможность свозить силы на Кинбурнскую косу по суше, они постоянно стягивают туда новое вооружение и обстреливают Очаковское направление, чтобы не включать Николаевскую область в зерновое соглашение.

Также читайте: Идентифицированы военные РФ, которые обстреливают Очаков с Кинбурнской косы. ФОТОрепортаж

армия РФ (19160) Гуменюк Наталья (577) ВСУ (6577) Кинбурнская (19)


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Кинбурнская коса - это полигон по отстрелу орков. И если этого не происходит, то это исключительно проебы нашей разведки. Наши БПЛА должны быть круглосуточно в воздухе над этой косой. Даже дишманские "Мавики" за 3000$. Пусть они их отстреливают ракетами по 50 000$
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03.02.2023 11:21 Ответить
В Херсонской обл. далеко не то же самое. Там другой ландшафт и совершенно другие силы сосредоточены. Кроме того, они на лев.берегу задолго до отхода готовили новые линии обороны. Там есть куда и как закопаться и спрятаться.
На Кинбурнской косе всего этого нет. Там голый песок на десятки км.
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03.02.2023 11:58 Ответить
Це ви відкрили нік, щоб написати про некомпетентність командування....самі як хоч гривню на дрони перевели? Якщо є кошти на інтернет, то і на допомогу можна знайти.
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03.02.2023 12:08 Ответить
Нарешті той гнійник видалили.
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03.02.2023 12:30 Ответить
Там десь у лісах працюють наші спецназівці. Бережіть себе, морськи котики.
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03.02.2023 12:43 Ответить
Військовим які знходяться біля кінбурськой з цього місяця сказали що вони не знаходяться в зоні бойових дій. Хоча кожен день там прильоти з РСЗВ та важкої артилерії. І платити бойові не будуть. Як це розуміти.
Людям які ризикують життям не будуть платить.
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03.02.2023 22:24 Ответить
 
 