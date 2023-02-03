Двум предателям из Херсона, которые помогают российским захватчикам легализовать свою "власть" на временно оккупированных территориях, объявлено о подозрении, - СБУ

СБУ задокументировала преступную деятельность еще двух предателей, добровольно согласившихся сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Управления СБ Украины в Херсонской области.

"Один из них принял предложение представителей оккупационных властей возглавить "Службу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Херсонской области". Другой – занять должность так называемого "начальника юридического отдела" этого же незаконно созданного органа", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, псевдо-начальник имел прямые контакты с руководством оккупационных властей. Именно он координировал деятельность так называемой Службы, о чем отчитывался представителям ФСБ. Предатель выполнял указания российских оккупационных властей относительно строительства фортификационных сооружений.

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Известен факт его предательской деятельности во время временной оккупации Херсона еще в коллективе проукраински настроенных сотрудников ГСЧС. Он посещал подразделения коллег с целью их "перетаскивания" к сотрудничеству с оккупационными властями. Кроме того, препятствовал вывозу спецтехники на подконтрольную Украине территорию.

"Юрист" оккупационного органа напрямую подчинялся своему "руководителю". В его обязанности входило: формирование структуры, укомплектование штата, агитация действующих сотрудников переходить на сторону оккупантов.

Накануне деоккупации Херсона оба предателя скрылись. Сейчас продолжают выполнять преступные задачи оккупационных властей во временно оккупированном Геническе.

Обоим предателям объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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