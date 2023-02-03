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Курс истории в российских вузах будет начинаться с Киевской Руси и заканчиваться "СВО"

россия,пропаганда,зет

В России был разработан новый курс истории для высших учебных заведений. Он заканчивается изучением российской агрессии против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Министр науки РФ Валерий Фальков говорит, что курс преследует прежде всего не просветительскую, а воспитательную цель.

"У нас есть большая цель – воспитание гражданина, который осознает причастность к истории России, чувствует свою ответственность за ее настоящее и будущее", – сказал он.

Читайте: РФ не удалось мотивировать россиян для затяжной войны в Украине, - ISW

Фальков добавил, что "российской молодежи требуется опора в виде достоверных знаний".

Одна из задач курса – объяснить студентам, что "на протяжении российской истории сильная центральная власть имела важнейшее значение для сохранения национальной государственности".

О проблемах и противоречиях в российской истории преподавателям рекомендуют рассказывать, избегая "отрицательного уклона и очернения".

Также смотрите: "Где воины из Северной Кореи!? Почему срочники не на фронте!? И почему там не введена смертная казнь!?", - новая истерика пропагандиста Соловьева. ВИДЕО

Курс будет заканчиваться "отказом США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России", "вооруженными провокациями и подготовкой украинским режимом силового захвата республик Донбасса" и, наконец, полномасштабным вторжением российских войск в Украину, которое в рамках курса будет называться "проведением СВО".

Смотрите также: Кремлевские пропагандисты признали значительные потери армии РФ в Украине: "Уже в сентябре потери десантных подразделений достигли 45-50 процентов". ВИДЕО

история (2017) пропаганда (3673) россия (95467) высшее образование (182)


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Топ комментарии
+17
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03.02.2023 12:21
+12
Все вірно! Після цієї так званої ''сво'' історія рашки як країни закінчиться.
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03.02.2023 12:01
+10
Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия так же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
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03.02.2023 12:08
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в назві новини байда, бо наразі у кацапів є "дрєвня" Русь і аж ніяк не "Київська"
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03.02.2023 11:59 Ответить
А Ви ніколи не допускали, що Байда і Байден, мають щось спільне. Ми з росіянами різні. Росіяни угро-фіни. Українці -Галли! Галичина, випадковість, набір звуків?!
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03.02.2023 12:12 Ответить
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03.02.2023 12:14 Ответить
Буковина - буконьєри, Карибське море.
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03.02.2023 12:15 Ответить
Шукайте відповідь у гальських діалектах.
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03.02.2023 12:20 Ответить
Мешканець Карпат зрозуміє хорвата, які прийшли з Карпат, но навряд мешканця Бретані чи іберийця.
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03.02.2023 12:23 Ответить
Млын кельтское мельница, юнак - юноша, стре - река, скло - чистый, ясный, прозрачный, дыра и нора это на кельтском одно слово - дырка. ПС. Склавины с кельтского: вин - множественное число от бин - обряд, т.е. люди понятного обряда (единоверцы, дубам поклонялись). Древляне от дре - дуб, а дуб на кельтском черный. Друид от дре - тот кто поклоняется дубам.
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03.02.2023 13:15 Ответить
Вибачте! Поки ми будемо продовжувати вірити в байки про русичів, це буде використовувати поребрікю Ми Галли, пращурів яких хрестив Володимир! Призвіщам українців тисячі років. І в більшості, гальські.
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03.02.2023 13:22 Ответить
Та ні!!! Вибачайте також, але генетика вказує на те, що в Україні переважають носії галогрупи R1a, яка вказує на слов'янське коріння населення!
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03.02.2023 17:28 Ответить
Так і бачу тему лекції "Київська Русь і піндоси".
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03.02.2023 12:01 Ответить
там суть що Київська Русь це расея а ніякої України нікада нєбило патмушта бить нє магло
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03.02.2023 12:02 Ответить
Тоді за логікою, Україна це расея, а ті болота це провінція.
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03.02.2023 12:04 Ответить
так і є...вони ж будуть вбивати в голови молоді зо виганяють з Києва пантерохвошиздів з натою і повертають свабоду угнєтьонним малоросам
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03.02.2023 12:06 Ответить
Жесть( З такою больною нацією поряд жити - це треба ставати Ізраілем.
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03.02.2023 12:14 Ответить
абсолютно треба ...ставати як ізраїльом в кубі
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03.02.2023 12:18 Ответить
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03.02.2023 12:21 Ответить
А звідки на британські острова прийшли Галли?!
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03.02.2023 12:21 Ответить
Галли по латыни это петух.
Историографы Франции считают галлов своими предками.
Может не случайно у сборной Франции по футболу на футболках изображен петух.
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03.02.2023 12:52 Ответить
У Франции 80% населения гаплогруппа кельтов R1b, у немцев 50%, у поляков меньше 20%.
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03.02.2023 13:08 Ответить
З Галлії. Але трошечки поправлю. Галли - це група кельтів які дали назву Галлії
А їх родичі але інші племена Кельтів (Брити і Скотти) завоювали острова.
Що-до походження Піктів (вчені не знають чи вони теж кельти, чи були в Щотландії ще раніше - тобто родичами більш давнього народу Іберійців).
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03.02.2023 14:23 Ответить
Все вірно! Після цієї так званої ''сво'' історія рашки як країни закінчиться.
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03.02.2023 12:01 Ответить
нинє прісно і вовекьвєковь!
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03.02.2023 12:03 Ответить
Кацапи присвоїли собі нашу історію.
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03.02.2023 12:01 Ответить
Саме цікаво що їм в принципі нема сенсу привласнювати нашу історію, в них є своя, просто треба перестати називати себе руськими.
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03.02.2023 12:06 Ответить
нехай тим обізянам, яких вони там "навчають", одразу по пакету готують
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03.02.2023 12:03 Ответить
А при чому Київська Русь взагалі до історії кацапів?
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03.02.2023 12:05 Ответить
Частина їх території була заселена русичами.
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03.02.2023 12:07 Ответить
То вони генетично таки рідня українцям?
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03.02.2023 12:10 Ответить
Частково так, меншість, але да, то наші нащадки-манкурти. До того ж СРСР все перемішав, а потім телевізор їм з'їв мізки. В мене однокласник з Чернівців, живе в Самарі і розказував що він мене звільняє.
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03.02.2023 12:13 Ответить
Як же їм там мізки промили... Причомую, вони вважають, що ми їх ненавидимо не через війну, ракети та вбивства, а через те, що нам "пропагують русофобію", і якщо пропаганду вимкнути, буде "мір, дружба, жвачка". Гігантський дурдом.
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03.02.2023 12:17 Ответить
а інша частина розмовляла украiнською мовою
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03.02.2023 12:12 Ответить
Ніяких русичів не існувало. Назву Русь принесли норманни. Рюрік прийшов з дружиною з містечка Руслаген. Українці=Галли!
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03.02.2023 12:15 Ответить
Мова не схожа, зовсім.
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03.02.2023 12:17 Ответить
Рууси с финскава шведы, Русиланд (Швеция), страна гребцов от рууси - грести руками, рууки есть руками. ПС. Варязи с финскава гости.
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03.02.2023 13:04 Ответить
Та ви шо? А чому тоді є купа документів арабських і Візантійських де в тому числі є свідчення про напад Русі на Константинополь і кримські фортеці ДО офіційної дати приходу норманів на Русь?
Вам назвати дати чи в вас є гугл?
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03.02.2023 14:18 Ответить
Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Россия так же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
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03.02.2023 12:08 Ответить
Кацапам нормальної історії зроду не розповідали. Ця маячня мало чим буде відрізнятися від попередньої.
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03.02.2023 12:13 Ответить
*******. ****** не только унитазы ,но и историю. И к сожалению наши предки эту свинособачью нечисть и создали ,- надо было не ссылать разную нечисть на болота. А сразу на кол .
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03.02.2023 12:14 Ответить
Мардва, андрофаги, т.е. людоеды (татарская калька - кацапы) известны со времен Херодота, занимались каннибализмом на мехесрань мудянскай балоте.
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03.02.2023 13:01 Ответить
Ну місцеві надніпрянські Скіфи якби теж за свідченнями тих же греків, робили одяг із шкіри ворогів. Чим не кровожерливі 'людожери'?
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03.02.2023 14:15 Ответить
Есть и одеваться в шкуры разные вещи. ПС. Каннибализм отражает степень архаизма, отсталости. Альтруизм достижение цивилизации.
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03.02.2023 15:34 Ответить
Київську Русь видумали москалі. Була одна Русь з центром в Києві.
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03.02.2023 12:14 Ответить
С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. - Петр I

«Русские хоть и белые, но у них есть свойства негров. Они не работают более, чем нужно, и без принуждения». - Густав Дитцель, немецкий писатель

«Жалкая нация, нация рабов, снизу доверху все сплошь рабы». - Н. Г. Чернышевский, публицист, революционер (1828 - 1889 гг.)
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03.02.2023 12:14 Ответить
Мала Русь - це справжня Русь, просто Русь, на відміну від Великої Русі - захоплених територій.
Малоросійська мова - це українська мова.
Отже, Русь - це Україна.

Житомир - один з найдавніших міст, чомусь називається Житомир, а не Рожьмир.
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03.02.2023 12:22 Ответить
«Ведь немногим больше ста лет тому назад русские были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру - они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести - и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится». - Маркиз де Кюстин, французский писатель, путешественник (1790 - 1857 гг.)
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03.02.2023 12:46 Ответить
Житомир - це не від зернової культури назва. Раджу почитати більше про плем'я Древлян, їх міста Вручій (Овруч), ІсКоростень, Житомир, про місцевих князів Нискіню і його доньку Малушу (мати Святослава).
Житомир, Славомир, Яромир... Ну не було ще тоді Саш і Сєрьож і Дім бо це грецькі імена що прийшли з Візантії пізніше
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03.02.2023 14:12 Ответить
По легенде, город основал в 884 году дружинник князей Аскольда и Дира по имени Житомир, вероятнее всего, новгородец, отказавшийся служить князю Олегу[6][7]. Другие версии названия города - по хорошо растущей ржи (др.-рус - «жито») или по населявшему те места славянскому племени житичей, входивших в племенной союз древлян[8].

Етимологія Житомир:
жи́то (žíto, "wheat")
мир (mir, "peace")
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03.02.2023 14:29 Ответить
Кацапье, не швидіть бумагу переводити. Бо ***** і світу повісять, а над кремлем, до речі рубінові зірки виготовлялись в Ізюмі і на Донбасі, а камінь під гребаний мавзолей тягли з Житомирської області, буде майоріти зовсім інший прапор.
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03.02.2023 12:24 Ответить
"Київська русь" це наратів москалів, вигаданий ще совецькими агіт - ідеологами. Це історична брехлива кацапська модель, привід для окупації та захопленя теріторій інших народів та державних утворень сусідів рабсіян. Схожий ідеологічно брехливй термін "Новгородська русь", завдяки якому в 1475 році була захоплена та винищена московито-мокшанами Новгородська республіка.
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03.02.2023 12:29 Ответить
Вже немає сенсу сперечатися з кацапами хто з нас більш рускіє. Це слово вже наповнене поганим змістом тож хай вони залишать його собі та вдавляться. А в підручниках московських звичайно буде те, що вони потроху "асвабаділі" всі землі на північній схід від Києва, а згодом перенесли сталіцу в центр асвабаждьоних територій. Тобто в Москву.
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03.02.2023 12:35 Ответить
та ні... на цьому базується вся ідея "русского мира", а отже доносити правду - це нищити їх моральний дух на корені.
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03.02.2023 14:37 Ответить
бо виходити московити звільняють Русь від русичів - для адекватних людей - це ERROR
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03.02.2023 14:40 Ответить
немає в них ніякої історії, одна велика та всеосяжна брехня..., а що не прибрехали, то вкрали в когось...
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03.02.2023 12:36 Ответить
свинособако-ландія у брехні народилася - у брехні і подохне
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03.02.2023 12:41 Ответить
Новий навчальний рік ще не почався, то ж ми ще можемо продовжити цей курс, який закінчиться закінченням СВО та втечею Росії з Криму
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03.02.2023 12:41 Ответить
татаро-монгольское иго изучайте!!!. прохффесора!!!))))
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03.02.2023 12:44 Ответить
«Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображённая Московия. ‹…› Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином.» -- К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века (июнь 1856 г.- март 1857 г.)
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03.02.2023 12:51 Ответить
Ыстрория мардвы начинаицца и закончицца на мехесрань мудянскай балоте.
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03.02.2023 12:55 Ответить
Підручники з історії нормальних країн вчать причинно-наслідковим зв'язкам, підручники расєї - "любіть родіну" та "гардіцца родіной".
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03.02.2023 12:57 Ответить
На смітнику жили собаки,
Шавки ,барбоси-гавкуни,
Нажершись падалі казали,
А вот , ми ,знаєтє , Валкі....
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03.02.2023 13:32 Ответить
Так. Їм історію треба починати з того що їх Залісся з фінським населенням було колонією Русі, і платило київським князям данину
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03.02.2023 14:06 Ответить
Початок своєї історії кацапи звісно вкрали в України, але кінець досить логічий, бо після "СВО" расєї вже не буде
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03.02.2023 14:27 Ответить
Тать(Тар )- в переводе вор, бандит, преступник, разбойник Тартария…..страна разбойников…..так в Европе на картах называли еще Московию..а в 1721 Петр Первый своим указом переименовал в Россию.

название поменялось а суть осталась.....
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03.02.2023 14:32 Ответить
Россию зачал царь сифилитик. и ее жители єтим гордятся
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03.02.2023 14:36 Ответить
Россия это не государство, а сборник оккупированных территорий. (Энгельс)
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03.02.2023 14:38 Ответить
А як буде СВО китайською?
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03.02.2023 14:41 Ответить
Мавзолейным обезьянам🦍 будут преподавать даже что Иисус родился в Мавзолее чЛенина и там же стал истинным Христианином православным типа Атеистом чЛениным ..🤣
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03.02.2023 17:46 Ответить
 
 