Курс истории в российских вузах будет начинаться с Киевской Руси и заканчиваться "СВО"
В России был разработан новый курс истории для высших учебных заведений. Он заканчивается изучением российской агрессии против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Министр науки РФ Валерий Фальков говорит, что курс преследует прежде всего не просветительскую, а воспитательную цель.
"У нас есть большая цель – воспитание гражданина, который осознает причастность к истории России, чувствует свою ответственность за ее настоящее и будущее", – сказал он.
Фальков добавил, что "российской молодежи требуется опора в виде достоверных знаний".
Одна из задач курса – объяснить студентам, что "на протяжении российской истории сильная центральная власть имела важнейшее значение для сохранения национальной государственности".
О проблемах и противоречиях в российской истории преподавателям рекомендуют рассказывать, избегая "отрицательного уклона и очернения".
Курс будет заканчиваться "отказом США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России", "вооруженными провокациями и подготовкой украинским режимом силового захвата республик Донбасса" и, наконец, полномасштабным вторжением российских войск в Украину, которое в рамках курса будет называться "проведением СВО".
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Историографы Франции считают галлов своими предками.
Может не случайно у сборной Франции по футболу на футболках изображен петух.
А їх родичі але інші племена Кельтів (Брити і Скотти) завоювали острова.
Що-до походження Піктів (вчені не знають чи вони теж кельти, чи були в Щотландії ще раніше - тобто родичами більш давнього народу Іберійців).
Вам назвати дати чи в вас є гугл?
Россия так же имеет отношение к Руси, как морская свинка к морю.
«Русские хоть и белые, но у них есть свойства негров. Они не работают более, чем нужно, и без принуждения». - Густав Дитцель, немецкий писатель
«Жалкая нация, нация рабов, снизу доверху все сплошь рабы». - Н. Г. Чернышевский, публицист, революционер (1828 - 1889 гг.)
Малоросійська мова - це українська мова.
Отже, Русь - це Україна.
Житомир - один з найдавніших міст, чомусь називається Житомир, а не Рожьмир.
Житомир, Славомир, Яромир... Ну не було ще тоді Саш і Сєрьож і Дім бо це грецькі імена що прийшли з Візантії пізніше
Етимологія Житомир:
жи́то (žíto, "wheat")
мир (mir, "peace")
Шавки ,барбоси-гавкуни,
Нажершись падалі казали,
А вот , ми ,знаєтє , Валкі....
название поменялось а суть осталась.....