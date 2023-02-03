Курс истории в российских вузах будет начинаться с Киевской Руси и заканчиваться "СВО"

В России был разработан новый курс истории для высших учебных заведений. Он заканчивается изучением российской агрессии против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Министр науки РФ Валерий Фальков говорит, что курс преследует прежде всего не просветительскую, а воспитательную цель.

"У нас есть большая цель – воспитание гражданина, который осознает причастность к истории России, чувствует свою ответственность за ее настоящее и будущее", – сказал он.

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Фальков добавил, что "российской молодежи требуется опора в виде достоверных знаний".

Одна из задач курса – объяснить студентам, что "на протяжении российской истории сильная центральная власть имела важнейшее значение для сохранения национальной государственности".

О проблемах и противоречиях в российской истории преподавателям рекомендуют рассказывать, избегая "отрицательного уклона и очернения".

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Курс будет заканчиваться "отказом США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России", "вооруженными провокациями и подготовкой украинским режимом силового захвата республик Донбасса" и, наконец, полномасштабным вторжением российских войск в Украину, которое в рамках курса будет называться "проведением СВО".

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