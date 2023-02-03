Россияне пытаются выполнить приказ Путина о полной оккупации Донбасса до марта. Они не считают потери, - ГУР МО

Интенсивность боев на востоке Украины попытка реализации задачи Путина относительно захвата восточных областей Украины.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, это попытка реализации этих планов. Кроме потери в живой силе и технике. Враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активные события", - рассказал он.

В то же время, по словам Юсова, Украинские Силы обороны не сидят, сложа руки.

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