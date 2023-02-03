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Новости Война
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Россияне пытаются выполнить приказ Путина о полной оккупации Донбасса до марта. Они не считают потери, - ГУР МО

окупанти

Интенсивность боев на востоке Украины попытка реализации задачи Путина относительно захвата восточных областей Украины.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ.

"Февраль-март мы ожидаем очень активных событий. Задача от путина – захватить Донбасс до марта. Ничего не получится. Эти даты уже много раз переносились. Та интенсивность, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, это попытка реализации этих планов. Кроме потери в живой силе и технике. Враг пытается выполнить задачу диктатора. Поэтому да, в ближайшее время будут активные события", - рассказал он.

В то же время, по словам Юсова, Украинские Силы обороны не сидят, сложа руки.

Читайте: Путин переоценил возможности армии РФ, оккупантам не удастся захватить Донбасс до марта, - ISW

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***** другий жюков.
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03.02.2023 12:52 Ответить
Заголовок звучить як якесь виправдання.Та пох,що вони не рахують втрат.А що колись рахували?((((
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03.02.2023 12:59 Ответить
вы бы как хотели чтобы было написано?
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03.02.2023 13:03 Ответить
Росіяни продовжують наступ .
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03.02.2023 13:07 Ответить
Восьмий раз вже бачу цю новину.... ГУР МО - 🤡🤡🤡
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03.02.2023 13:07 Ответить
Коли хтось десь поспішає, він робить багато помилок. Тож в таких випадках потрібно користуватися помилками ворога, бо він поспіхом багато їх зробить. Як би вони були на щось спроможні, то вони б це вже здійснили, але весь час вони усвідомлювали фатальні наслідки цього і тому не поспішали. А тепер за наказом Путіна в авральному режимі вони підуть в самий неорганізований і безглуздій наступ. Тоді чим більше техніки - яскравіше буде горіти, більше живої сили - гарна можливість покращити стрілецьки навички
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03.02.2023 13:08 Ответить
болт всем кацапам с обратной резьбой на всю длину в горло... подохните...
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03.02.2023 13:39 Ответить
КаZZапні щиро бажаю Zдохнути поголовно. Проблема в тім, що втрати під час відсічі сруської навалочі несуть і ЗСУ. А ленд ліз, що мав їх зменшити шляхом формування технічної переваги, за 9 місяців так й не народився.
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03.02.2023 13:51 Ответить
По заголовку понятно что ***** просто хочет ликвидировать всё работоспособное мужское население РФ.
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03.02.2023 14:10 Ответить
 
 