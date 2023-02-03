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Новости Агрессия России против Украины Война
13 110 27

Залужный встретился с юным художником, собирающим на нужды армии десятки тысяч гривен, продавая собственные картины. ФОТО

художник,залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с юным художником Максимом Бровченко. У парня есть расстройства аутистического спектра, однако это не мешает ему собирать десятки тысяч гривен для украинской армии, продавая собственные картины.

О встрече с Залужным парень сообщил на собственной Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня у меня была встреча с отличным человеком! Рядом я чувствовал себя в абсолютной безопасности и чувствовал защиту! Главнокомандующий! Моя вера в Победу укрепилась, и я понял, что значит вырасти и стать мужчиной. Это быть таким же крепким, сильным, смелым, справедливым как Он! То, что я видел и чувствовал – это точная уверенность в будущем для Украины! Оно у нас есть!" – поделился впечатлениями Бровченко.

Он также рассказал о подарках от Главнокомандующего.

"Я подарил Валерию Федоровичу картину, на которой нарисовал наших военных уничтожающих орковские ракеты и передал письма от моих друзей Сергея и Кристины. Они, как и я, хотят вернуться домой. Мы знаем, что так будет! У меня теперь есть крутая картина с портретами, часть дула уничтоженного орковского танка, медальон, супер чашка и холст с автографом. Победим! Слава Украине и смерть врагам!" – написал парень.

В начале полномасштабного вторжения юный художник вместе с мамой эвакуировались из временно оккупированного Бердянска. У парня расстройство аутического спектра, однако его картины космической тематики поражают специалистов, из-за чего Максима называют "украинским Пикассо". С начала войны Максим продает свои картины и передает деньги на нужды ВСУ. Он уже заработал для военных десятки тысяч гривен и получил награду от Президента за помощь ВСУ.

Читайте: Завтра США объявят новый пакет военной помощи для Украины: там будут "умные" бомбы, - Financial Times

Залужный встретился с юным художником, собирающим на нужды армии десятки тысяч гривен, продавая собственные картины 01
Залужный встретился с юным художником, собирающим на нужды армии десятки тысяч гривен, продавая собственные картины 02
Залужный встретился с юным художником, собирающим на нужды армии десятки тысяч гривен, продавая собственные картины 03

дети (6489) помощь (7793) ВСУ (6577) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+32
В то время как волонтеры уже собирают миллионы гривен на ЗСУ, бюджетные средства тратятся на единый телемарафет и шоу ДОМ-3 Елены Кравец.
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03.02.2023 13:45
+21
А зелень великокраде.
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03.02.2023 13:43
+15
не на часі...НЕ заважайте знімати відосіки 95-кагалу і Земарафону...лохотрону...там можна посміятися....і арахамії Дуже зайняті...: розблоковують санкції руZZкого Злодія абрамовича...щоб той дав 1000 гривень на ЗСУ ....
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03.02.2023 13:51
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А зелень великокраде.
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03.02.2023 13:43 Ответить
Отлично, будем надеяться, что это начало раскрутки будущего Украинского Президента.
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03.02.2023 13:43 Ответить
потрібна переремога! І він - наш Президент!
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03.02.2023 13:47 Ответить
Президента ? Ні дякую , обосравшийся авторитета вже не має .Типічний кар'єрист і кон'юктурщик .
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03.02.2023 14:44 Ответить
Претендуешь на роль главкома? Или главзебила?
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03.02.2023 19:29 Ответить
В то время как волонтеры уже собирают миллионы гривен на ЗСУ, бюджетные средства тратятся на единый телемарафет и шоу ДОМ-3 Елены Кравец.
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03.02.2023 13:45 Ответить
не на часі...НЕ заважайте знімати відосіки 95-кагалу і Земарафону...лохотрону...там можна посміятися....і арахамії Дуже зайняті...: розблоковують санкції руZZкого Злодія абрамовича...щоб той дав 1000 гривень на ЗСУ ....
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03.02.2023 13:51 Ответить
У этой бабенки глаза хищницы , по ней видно что своего она не упустит. Снимай свои шоу , но на коммерческой основе ,а не за счет государства . Финансировать своих друзей по шоу бизнесу во время войны за счет налогоплательщика может только негодяй.
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03.02.2023 14:01 Ответить
Ми переможемо! Я За Президента!"
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03.02.2023 13:46 Ответить
Уточните фамилию того за кого вы. "Президент" это должность.
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03.02.2023 13:50 Ответить
людина - яка переможе рашку!!!!
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03.02.2023 15:36 Ответить
ЇЇ премагає Україна. Вся Україна не може обіймати посаду Президента.
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03.02.2023 16:39 Ответить
Победит не один человек, а НАРОД.
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03.02.2023 23:09 Ответить
Кобура на ручці стула, з таким начальником не пофілониш.
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03.02.2023 13:47 Ответить
там сидить збоку Верховний Зекомандувач з арахаміями та єрмачками....вони разом стратеги...
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03.02.2023 13:53 Ответить
Невже головнокомандувач у свій вихідний не може зустрітися з достойними українцями?!
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03.02.2023 13:57 Ответить
Який в хєра піар, залужний взагалі, здається, вперше засвітився у цьому році. На відміну від декого...
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03.02.2023 14:09 Ответить
Валерию Федоровичу нужно быть осторожным , актеры болезненно относятся к ЧУЖОЙ славе , а наш президент, к сожалению так и остался лицедеем . Очень надеюсь , что после победы Залужный будет нашим президентом.
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03.02.2023 14:10 Ответить
Дуже зворушлива сцена. Хлопцеві велика повага. Головнокомандувачу вдячність за те, що знаходить час на такі вчинки. Це дуже важливо.
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03.02.2023 14:28 Ответить
Яке сонечко! Шкода,що жодної картини не показали
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03.02.2023 14:30 Ответить
Підросте мобілізують, стрільцем піде
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03.02.2023 15:03 Ответить
Неоднозначне відчуття....
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03.02.2023 15:12 Ответить
хм,готується до політичної карєри?цікаво він поЗЕленішає чи ні?
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03.02.2023 15:43 Ответить
Наші сонечка
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03.02.2023 16:37 Ответить
Дитина допомагае ВСУ,а зелена мерзота безнаказанно грабуе Украіну,чи ця товстосрака зюлька щоб віддати гроші на військових поїхала манду свою гріти-переробилась бідолага.
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03.02.2023 18:14 Ответить
 
 