Залужный встретился с юным художником, собирающим на нужды армии десятки тысяч гривен, продавая собственные картины. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с юным художником Максимом Бровченко. У парня есть расстройства аутистического спектра, однако это не мешает ему собирать десятки тысяч гривен для украинской армии, продавая собственные картины.

О встрече с Залужным парень сообщил на собственной Facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня у меня была встреча с отличным человеком! Рядом я чувствовал себя в абсолютной безопасности и чувствовал защиту! Главнокомандующий! Моя вера в Победу укрепилась, и я понял, что значит вырасти и стать мужчиной. Это быть таким же крепким, сильным, смелым, справедливым как Он! То, что я видел и чувствовал – это точная уверенность в будущем для Украины! Оно у нас есть!" – поделился впечатлениями Бровченко.

Он также рассказал о подарках от Главнокомандующего.

"Я подарил Валерию Федоровичу картину, на которой нарисовал наших военных уничтожающих орковские ракеты и передал письма от моих друзей Сергея и Кристины. Они, как и я, хотят вернуться домой. Мы знаем, что так будет! У меня теперь есть крутая картина с портретами, часть дула уничтоженного орковского танка, медальон, супер чашка и холст с автографом. Победим! Слава Украине и смерть врагам!" – написал парень.

В начале полномасштабного вторжения юный художник вместе с мамой эвакуировались из временно оккупированного Бердянска. У парня расстройство аутического спектра, однако его картины космической тематики поражают специалистов, из-за чего Максима называют "украинским Пикассо". С начала войны Максим продает свои картины и передает деньги на нужды ВСУ. Он уже заработал для военных десятки тысяч гривен и получил награду от Президента за помощь ВСУ.

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