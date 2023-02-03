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Новости Война
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"Вернуть военным 30 тыс. грн!", - петиция к Президенту быстро набрала необходимые 25 тыс. голосов

гроші,зсу,виплати

Петиция к президенту Зеленскому с просьбой вернуть отмененные денежные премии в размере 30 тысяч украинским военным, находящимся вне зоны боевых действий, набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время петицию уже подписали 26,1 тыс. человек.

"Прошу вернуть военнослужащим премию 30 000 грн! Нашли на чем экономить! Депутатам увеличиваете заработную плату, а военным уменьшаете?! Где логика? Мы ждем новой массированной агрессии со стороны России и одновременно урезаем выплаты военным? Мы просим Запад об оружии и технике, а в это же время перетряхиваем кошельки защитников страны?

Петиция на сайте президента о повышении военных премий (со 100 тысяч до 150 тысяч, с 30 до 50 тысяч) за счет отмены и снятия надбавок народным депутатам заручается подписями 28 тысяч украинцев, и Владимир Зеленский дает распоряжение проработать такую возможность, но Правительство принимает диаметрально противоположное решение – многим снизить размер премии или вообще ее отменить.

Нельзя залезать в карманы тех, от кого сегодня зависит, удастся ли удержать государство. Властям нужно уже научиться просчитывать свои действия и решения на несколько шагов вперед", - отметила автор петиции Вера Русина.

Читайте: С 1 февраля вступит в силу новый порядок начисления денежного обеспечения военнослужащим Сил обороны 

выплаты (645) петиция (356) ВСУ (6577)


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Топ комментарии
+57
Тепер давайте створимо петицію повернути 50 млн із тєлєшоу кравець на телеаналі дом до державного бюджету.
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03.02.2023 13:53
+40
Тоді я не зможу будувати дороги.
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03.02.2023 13:53
+32
Судячи з того що зарплати добавили суддям та прокурорам і мєнтам --- то на цю братію розраховує влада а не на ЗСУ
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03.02.2023 13:54
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Хто де стояв, тероборона чи ППО, чи вам всі хто в зеленому військові ?
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03.02.2023 14:17 Ответить
Скорійш за все ТРО з офіцерами з числа 25 річних пацанів після військових кафедр. Ті пацани на початку швидше за все намагались якусь підготоку організувати, але досвідчені чолов'яги яким по 45-55 років послали їх з їхньою підготовкою у дупу, мовляв - ви молоді, ви і бігайте а у нас всіх, тут псоріаз, ревматизм, геморой, радикуліт тому фізичні та розумові навантаження протипоказані.(Якщо офіцери з числа колишніх ментів, то ці навіть і не намагались з тією підкотовкою заморачуватись). А далі вийшло як у тому анекдоті: служба подобається і платять добре, але як війна то хоч звільняйся...
Досить типова ситуація.
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03.02.2023 14:43 Ответить
" Я вам ничего не должен, я должен только своим родителям!"(С)
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03.02.2023 14:17 Ответить
В країні мінімалку уряд залишив для громадян на рівні 6.7 тисячі грн.Звичайно можна і 100 тис премії для тих хто в тилу надрукувати але інфляція своє зробить,,і що буде для тих людей хто отримує пенсію у 2-3 тис?
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03.02.2023 21:17 Ответить
Тим кого вивели на перепочинок, неможна різати зарплатню.
Інша справа, що багатенько отримує таку ж, не понюхавши пороху.
Заідьте хоч в Хмельницький - половина міста ходить в уніформи, морді лосняться від жиру, кінця не видно за черевом.
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03.02.2023 14:17 Ответить
@
>кінця не видно за черевом

А повинно бути видно, отой кінець?
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04.02.2023 01:18 Ответить
Принаймні його власнику😂
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04.02.2023 09:48 Ответить
У теробороні в тилу сидять лоби здорові получали 30 000 з них 10 000 грн мзда за те щоб не відправили в Бахмут ..Конешно дилема у них якщо з 17 000 грн віддати 10 000 то тільки 7 000 залишиться
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03.02.2023 14:17 Ответить
ТРО нічого робити на пєрєдку, у неї інщі обовязки, тому вона і ТРО називається
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03.02.2023 14:19 Ответить
В загальному я згідний з вами. Але є нюанс наші генії (альтернативні генії) попутали місцями назви дфтг і тро. Як наслідок є у нас Добровольчі Формування Територіальних Громад назва яких вказує та прям кричить що це щось таке як Добробати, но в реальності все навпаки і є воно тим що мало б називатись ТРО. Зате те що у нас назвали ТРО прописане та використовується як Добробати...

Тобто плутанина і маразм що ппц.
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03.02.2023 14:32 Ответить
Добробати вони були і з 2014 року, а ТРО це вже після реформ Пороха і при активній протидії Зе клоуна який назначив сбір і тренування ТРО Донбасу на 24 (!) лютого 2022 року у місті Маріупіль.
Ніяк по іншому як змовою з кремлем це не назвеш
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03.02.2023 14:52 Ответить
Але з х.я і у них зарплата 30 000 ..Треба було фото зробити автостоянки військомату 2021 року і 2023 року .
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03.02.2023 14:39 Ответить
На голому ентузіазмі навряд чи вони будуть щось охороняти, бо з патріотизмом в Україні біда - 30 років знищення Патріотизму в Україні дають про себе знати, великі зарплатні у ТРО ?, а у судей, депутатів, і військові пенсії штабних паркетних генералів не великі ?
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03.02.2023 14:58 Ответить
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03.02.2023 14:59 Ответить
Ну і дура
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03.02.2023 21:14 Ответить
Далі краще -
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04.02.2023 00:05 Ответить
ЦЕ ВООБЩЕ ЖАХ
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03.02.2023 23:17 Ответить
як раз ТРО не втримали Рубіжне та поплили на Тошківці...і прийшлось залишити Лисичанськ..який Червона Армія так і неспромогла взяли в лоба
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04.02.2023 09:14 Ответить
Не сумнівався, що знайдуться коментарі подібного типу. А ти послужи, та навіть у тилу хоча б с пів року. Не будеш бачити не дружини, не родини, жити у аскетичних умовах. Ходити в душ раз на тиждень максимум. А в твоєму бараку/ палаці на 16 метрів квадратних буде мешкати 12 інших мешканців. Ось тоді я і хотів би подивитися на твоє вдоволене обличчя яке отримує 30000
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03.02.2023 23:11 Ответить
Я ПРОСЛУЖИВ ТАК У АРМІЇ 23РОКИ І ПО ЗДОРОВ*Ю ПЕНСІЯ 4755= ВВ
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03.02.2023 23:22 Ответить
Хроника одного президента

‎03.‎02.‎2023

Обшуки у Коломойського це звичайно імітація активності для США, але дуже прозорий натяк на подальші ії в смерть переляканого Зеленского. Зеленський ніколи не віддасть Коломойського в США хоча б тому, що проходить з ним в одній справі в суді Делавера. Справі, яка розслідується в рамках процедури "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* (*акт RICO, боротьба з організованою злочинністю).

Тому ... Наша порада Коломойському.

Подивіться на долю Лазаренко, який здався юстиції США і тепер тихо і мирно живе в США з сім'є і дітьми, відсидівши певний термін і отримавши певний процент конфіскованих коштів згідно угоди з обвинуваченням.

Зробіть правильний вибір. Інакше вас просто уб'ють.

Уб'ють ті, для кого ви загроза всьому їх існуванню.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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03.02.2023 14:28 Ответить
кто на 0 тому платить нужно более чем 100 и это нужно понимать...сидеть в тылу забивать казла и требовать зарплату когда народ страдает это жлобство
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03.02.2023 14:28 Ответить
Чого ж "страдаєте" ідіть в "тиловики" - воєнкомат радо прийме.
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03.02.2023 14:33 Ответить
В "тиловіки" фіг попадешь) там тільки своі люди, і за взятку.
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03.02.2023 17:25 Ответить
А про ротацію і навчання ви забули? Як думаєте, скільки платили до повномасштабного вторгнення десантникам, тоді коли вони тренувались на полігонах і чи такі зарплати заохочували служити?
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03.02.2023 18:46 Ответить
Тут мова ЗОВСІМ не про ротацію. Купа " бойовиків" до сих пір с початку війни сидять по Тернопільській чи Чернівецькій області, єдина проблема у яких на вихідні зіздити в село за м'ясом.
І якщо ви дійсно були на передовій то ви не будете іх захищати.
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03.02.2023 18:51 Ответить
Тем кто на передовой поднять в три раза, а тыловикам да урезать, еще больше. Знаю я в большинстве случаев этих тыловиков...
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03.02.2023 14:29 Ответить
Меня не парит снимут - не снимут. Но напрягает с каких делов набавляют зп чиновникам, почему солдату закон про ответственность, а этим ***** мародерам бюджета и гуманитарки-все с рук сходит!!!!!! зеленский, ответь **** гундосая!!!!
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03.02.2023 14:33 Ответить
якщо не знають де взяти гроші на будь що,то народ своїм клептоманим слугам підказує:заходиш у любий кабінет від "гандона до трактора"і вибираєш любу сумку і хватить не на одну армію,щей усій країні вистачить.
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03.02.2023 14:34 Ответить
На що вони сподіваються? Зараз знов буде відписка: доручив Шмигалю розібратися і доповісти.
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03.02.2023 14:43 Ответить
Працівникам війскоматів, які на фротні не були, а тільки повістки на вулицях видають, треба урізати.
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03.02.2023 14:51 Ответить
От саме їм і урізали, так вони петицію подали...
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03.02.2023 14:55 Ответить
А про ротацію і навчання ви забули? Як думаєте, скільки платили до повномасштабного вторгнення десантникам, тоді коли вони тренувались на полігонах і чи такі зарплати заохочували служити?
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03.02.2023 18:47 Ответить
Хай дивани чиновників передивляться, може знайдуть щось цікаве
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03.02.2023 14:52 Ответить
Одеська прикордонниця, що витратилась на новий рік у Парижі, підписала однією з перших.
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03.02.2023 14:52 Ответить
лайкократія
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03.02.2023 14:59 Ответить
Менты, что глубоко в тылу, исправно получают эти 30 тысяч.
А вчера приехали ребята из Соледара. Одно отделение. На них реально печально смотреть.
Они морально не отошли еще и и наш тыл просто их убивает не хуже рашистов.
Так вот они сами себя одевают за свои кровно заработанные деньги, чтобы вы понимали, чиновники из МО, что запихивают миллионы в свои диваны! И делают это они потому что МО их не лечит, как положено в нормальных странах и не снабжает всем необходимым, хотя помощь Запада поступает! И догадываюсь почему к ним не доходят ни деньги, ни обеспечение.
И еще хочу сказать, что все эти обыски - это откровенная хepня! Это картинка для Запада. И они не дураки! И поэтому поставки резко в 3 дня замедлились до конца года!
Зеленский, нужно еще резче умнеть насчет своих любих друзів и вообще всех коррупционеров!
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03.02.2023 15:02 Ответить
он ,,поумнел ,, когда в вашингтоне пиндюлей получил от байдэна , а до этого верещучка верещала что мы не понимаем когда сша говорят про нашу коррупцию
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03.02.2023 17:25 Ответить
Я не знаю де та як,но в своєму тиловому містечку бачу таку картину,похваляються у кого дорожче айфон,шукають лоха продати старе авто,бо вже є новіше,молоді бійціці не знають куди ще в себе вкласти (бо нігті,волосся,вії вже нарощені)ботакс та сілікон висушили зовсім мозок.Вони мріють про "нехай війна ще продлиться,щоб заробити"! Коли йде збір на авто чи ще на якусь потребу для військових,вони жлобяться 100 грн. перерахувати.В мене чоловік на фронті так що купували речі,генератори, амуніцію і т.д.за власні кошти,а ще ремонт авто на передку,зняття квартир для перепочинку,горяча їжа при можливості в кафе на 2 лінії.Так що не треба казати про тил....на фронті хлопці зовсім про це не думають!Мені ні які гроши не потрібні,я хочу щоб цей жах скоріше закінчівся та мій чоловік повернувся додому!
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03.02.2023 15:04 Ответить
Офігіли! А де ж потім гроші на золоті яйця брати???
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03.02.2023 15:08 Ответить
Ви зовсім кончені????? Нах їм ті 30к гривень? Новиє ліца які прийшли на зміну всяким Тищенкам та Тимошенкам теж хочуть кататись на Порше та їсти з тарілок за 800 євро! Соромно бути представником зеленої влада та іздити на якомусь Мерседесі за 1млн.
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03.02.2023 15:15 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZVkr7zF-***********************-sqFbR597qCANHh3ybuG8xAMveNLrW4X8yVCO8hfCbnWKLj-3*****************************************************-bSBsR1EvhGUbMGU4YjAFuNXXqYzrp3izBeoxPgw&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10220887504036861?__cft__[0]=AZVkr7zF-***********************-sqFbR597qCANHh3ybuG8xAMveNLrW4X8yVCO8hfCbnWKLj-3*****************************************************-bSBsR1EvhGUbMGU4YjAFuNXXqYzrp3izBeoxPgw&__tn__=%2CO%2CP-R 22 февраль 2022 г.
Вже місяць наша фракція домагається розгляду законопроєкту 6542, який передбачає виділення в цьогорічному бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь.

І от навіть сьогодні, коли потреба негайного спрямування грошей на армію очевидна як ніколи, Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, «незбалансований» і «популістський»!

Нагадаю, що на будівництво й ремонт доріг цього року передбачено 140 мільярдів гривень. А на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєнь та техніки збройних сил - лише 28 мільярдів.
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03.02.2023 15:20 Ответить
Цифры надо поменять местами.
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03.02.2023 16:38 Ответить
Там про бюджет на 2022 рік , а не 2023 !
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03.02.2023 22:45 Ответить
В бюджеті 23 року передбачено на оборону 1 трильйон 326 мілаардів гривень! А ти, "алік красс" - балабол в кращому випадку, в гіршому путінський агент. "лише 28 міліардів"...
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03.02.2023 15:27 Ответить
Там про бюджет на 2022 рік, а не 2023 !!!
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03.02.2023 22:43 Ответить
І взагалі, судячи з переважної більшості коментарів, тут зібралася команда або ображених порохоботів або путінських агентів. У більшості об'єктивністю навіть не пахне, суцільне злостивство (злопыхательство) не більше того.
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03.02.2023 15:34 Ответить
Це тобі, зененій гниді Сирожинкі, нагадали події січня 2022 року, оскільки пам'яті в тебе, тупого виродка, немає зовсім
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03.02.2023 21:28 Ответить
30000 за тыл это до хрена. Люди вкалывают за 6500-10000 в гораздо худших условиях
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03.02.2023 15:41 Ответить
Давай помеянемся жизнями, я пойду вкалывать за 6-10 тис а ты в казарму вместо меня, в сотнях км от дома, где ещё 140 чел, без душа
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04.02.2023 09:03 Ответить
Петиція про закон покарання для військових набрала необхідних голосів і моменто президент відреагував відказом.Те саме буде і тут.Зараз велика кількість тилових військ просто величезна з хвилею мобилизації військ стане в два раз більше.Це все треба одіти ,обути,накормити і інше.Де брати кошти?Будуть коротити виплати ,ба більше в один момент вони взагалі можуть кинуть мінімалку і скажуть країна віськових всіх забезпечила не на часі грошей немає.
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03.02.2023 15:42 Ответить
заберіть з фуфлогону, 95кварталу і кравець
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03.02.2023 15:54 Ответить
Эти 30 тыс. должны войти в размер месячного денежно содержания военнослужащих не как премия, а как обязательная выплата.
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03.02.2023 16:16 Ответить
Після обмеження виплат таких випадків тільки побільшає. Бо існує (поки що) процедура позбавлення премії за п'янки і подібне, і це для багатьох є фактором стримання. Не буде премії - і цього фактора не буде.
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03.02.2023 16:32 Ответить
це ідея колабарантів направлена на дестабілізацію ЗСУ
на підрив боєздатності
і ні що інше
щось я не бачу імені ініціатора цієї ідеї
бо мабудь це робить ОП
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03.02.2023 16:36 Ответить
В Житомирській обл. урізали субвенцію на з\п вчителям, яка і так в середньому становить 8 тис. грн., а тепер немає вже коштів на її виплату вже за січень місяць, а тут вояки печерських пагорбів з різних силових структур вимагають собі повернути ДОПЛАТУ, та ще й розмірі 30 тис. грн. Стидоба!
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03.02.2023 16:40 Ответить
Це проста економіка що б комусь надати великі премії потрібно наповнення податками від реального сектора економіки- виробництво товарів та послуг,зростання ВВП, а що ми маємо реально друкування грошового паперу та допомога від Заходу.
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03.02.2023 21:39 Ответить
Я мобілізований, живу в казармі за сотні км від дома, кожен день виснажливі тренування, все обмундированиє треба купувати за власний рахунок, то я можу навчати дітей без субвенції, а ти сюди за ті "великі" гроши що тут платять, стидоба бл@ть
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04.02.2023 09:10 Ответить
Зебот, який тільки зареєструвався і вже вигороджує ту зелену *******, яка ніколи не буде воювати, але понатягала погони і стукає в себе в груди, що я захисник України. Подивись на любе ТЦК і як там "працюють" у ротах охорони куми\свати\брати і навіть сестри і всі хочуть доплату у 30 тис. , подивись на охоронців у судах бувших мєнтяр і силовиків - теж хочуть доплату, всі ******* мєнти-поліціянти що працюють фактично статистами і пьють кофійок - теж з доплатами. ну-ну
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04.02.2023 10:35 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/@marusyazvirobiy/8751 https://uk.tgstat.com/channel/@marusyazvirobiy Маруся Звіробій 💙💛

Що ж, давайте поговоримо про зп "малу" й "велику". Наприклад порівняємо що таке мале й велике на прикладі бійця і судді!

Які критерії в слові "мала зарплатня"? Скільки суддям взагалі треба? ( а також міністрам і іншим, не пойми чому, отримуючим космічні зарплати в однаковій з нами країні)
Адже їм і їх зарплат, і по мільйону буде мало, вони ще за судові справи та договорняки тягнуть. А чому, наприклад, вирішили що 50 000 в тилу бійцю це велика зарплата? В нас тепер що, є пани і наймити? Наймиту треба врізати, бо війна і то надто багато??? А судді не можна врізати бо що? В судді війни нема??? Бійцю на фронті вирішили сотню тисяч лишити, бо він ризикує життям, це означає, що 100 000 грн імовірно визначена цифра як "велика" і достойна аж настільки, що її виплачують за найнебезпечнішу сьогодні професію. Але ж суддя (міністр) в тилу не ризикує життям, то з якого біса в нього зп більша за бійця на фронті? З логіки виплат випливає, що за найбільші ризики достойно виплачувати 100 000 грн. Оскільки судді нічим не ризикують, значить мають отримувати менше цієї "великої" суми виплат. А якщо ви хочете їх мотивувати і платити "велику зп", то виходить що то і є 100 000 грн.

Які ще аргументи?

Може пора якось вже скромніше себе вести, а? Бл..ді в мантіях і міністерсько-депутатських кріслах?

Загалом в нас має бути зразкова демократична держава без неадекватного відриву бідного народу і невиправдано підозріло багатого особового складу державного апарату.

Коли ми бачимо як європейський міністр їде до дому на велику з роботи, а не кортежем, то маємо розуміти, що то є наша норма, до якої треба прагнути. Один вже пообіцяв, шо на велику їздитиме, його за це і вибрали! Тобто в народу є розуміння і бажання рівності. А на*обувать український народ не треба! Він зараз увесь стріляти вмітиме і після війни повернеться будувати життя вільне й рівне. І його стримати це хіба що терміново підім'яти під себе судову систему, МВС і ЗМІ. А... так це теж вже зробили... що ж, хоч американці своїми аудитами трохи в користь нашому народу попрацюють. Своїх, я дивлюсь, взагалі до влади допускати поки рано.

Не врізайте зарплати військовим. Бо, наприклад, ви і в тилу сците служить, і за 100 000 засцяли б, стратеги мамкині.
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03.02.2023 17:04 Ответить
Це скоріше ідея гетьманцева цей подонок і зрадник робе все щоб Украіни не стало і по цьому люди еслі не уберуть цю зелену мерзоту,Украіна загине.
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03.02.2023 18:10 Ответить
Зверніть увагу, яку НАДЛЮДСЬКУ силу духа проявив у ВРУ рахамія, щоб зняти санкції з гаманця прутіна - абрамовича, і як йому заціпило про повернення Захисникам України доплат у 30 тис. Грн !!!
Це і є приклад, реального ставлення до Українців цього моно гурту з ВРУ !!!
Це ж не торби та дивани з горою накладених у них грошей !!
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03.02.2023 18:15 Ответить
Они что там уху ели?
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03.02.2023 19:45 Ответить
Як їх болять 30 тисяч .
адлюки ви платите допомогу депутатам мільйонерам .
Зі списку « пожеланий « візьміть трохи .
Докеруєтеся до того що за свій кошт будуть зброю купувати .
Але її пізніше ніхто не віддасть . От тоді почнеться справді цікаво !!!
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03.02.2023 20:04 Ответить
Більшість дописів писали якісь пришельці з Марсу. 1. ДФТГ ніяких грошей не бере, у тиловій Терноп. о-ті охороняють стратегічні об*єкти за дякую, іноді і чують- "з роботи за власний рахунок на чергування не відпускаю, на твоє місце є інші".2. Т.зв. ТРО- це фактично підрозділи легкої піхоти, постійні- хіба-що 55+, охороняють військомат та упохоронній команді. Не хочете за 30 тисяч перенести трунву через ціле село??? Одяг, до речі, куплений за свій рахунок- запитайтеся на будь-яких похоронах. А поряд ходять десятки осіб, як бички не прив*язані, обурюються "великими" тридцяти тисячами та криються від повісток...
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03.02.2023 20:57 Ответить
и что за кипиш?? да и подписи к чему??если игрь валерьевич всё порешал!!передача денег военнослужащим через СБУ(фотофакт)казлина чемодан нести будеш пол не поцарапай!!кажись шершавые носки одел!! никак не для обыска они годятся!!
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03.02.2023 22:02 Ответить
"Не можна залазити в кишені тих, від кого сьогодні залежить, чи вдасться втримати"... владу!
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03.02.2023 22:25 Ответить
в комментариях, кроме всеобщей ненависти к военкоматам, так и не прозвучало, а сколько же все таки должен получать во время войны обычный мобилизованный солдат в тылу.... перевозящий военные грузы и снаряжение, охраняяющий склады, мосты, аэродромы и другие обьекты., связист, финансист, фельдшер в госпитале, инструктор на полигоне или в учебном центре, военный специалист ремонтных предприятий, боец ТрО сидящий в белорусских болотах или даже выведенный на ротацию с фронта боец ... от понимания величины его достойной зарплаты, далее вверх можно посчитать и достойное вознаграждение для героев сражающихся на передовой... Учесть надо то, что 99% тыловых солдат это обычные мобилизованные отправленные выполнять многочисленные тыловые функции, без которых фронт воевать не сможет... все потеряли свою основную работу, в подавляющем большинстве живут в казарменных условиях, по многочисленным баракам, промзданиям, в спортазалах, иногда в блиндажах ,землянках и палатках... т.е. с минимум удобств или вообще без них. И какая бы не была легкой служба по сравнению с "нулем", но у большинства она тоже 24/7 и год без отпуска... наряды, дежурства, караулы, командировки, и т.д. у многих с оружием в руках. Для многих их зарплата является единственным доходом в семье., и вернуться назад в мирную жизнь возможности нет.
Государство решило, что достойная зарплата такого солдата за такую службу во время войны 20 тыс грн и по сравнению с ней, боец на нуле получающий сотку будет чувствовать справедливость и мотивацию. Если 20 тыс это достойная зарплата обычного военнослужащего, то пятикратная разница для фронтовика должна ознаменовать торжество справедливости.
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03.02.2023 22:53 Ответить
Нічого, скоро грядуть звільнення, роботи немає, виробництва немає, усі підемо на фронт, бо їсти немає що. Не знаю як там у кого а тут грошей вистачає на рис, воду і комуналку.
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04.02.2023 04:51 Ответить
500'000 men in the rear, each earning 25 USD a day,
makes
12.5 mio USD per day.

That's one modern battle tank a day.
365 battle tanks per year.

10'000 officials in the rear, each earning 250 USD a day,
makes
.....
(just) 2.5 mio USD per day
.....
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03.02.2023 23:12 Ответить
Прочитав эту новость о постановлении правительства я сначала подумал что это ИПСО. Но это правда и от неё я опешил.
Тот кто выступил с таким предложением это враг Украины , это предатель (крот) в правительстве или полезный идиот. В любом случае должен быть привлечен к ответственности и отставке.
Когда президент Украины призывает сплотиться в решающей фазе войны, правительство вместо поддержки военных подрезает им денежное содержание.
Стыдно , стыдно и ещё раз стыдно.
Такого демотивирующего ЗСУ подарка для русни допустить нельзя.
Как офицер запаса я горд тем что наша армия одета , обута и благодаря союзникам неплохо вооружена.
Мотивирована в том числе и нормальным но далеко не высоким денежным содержанием.
Мы обязаны кормить свою армию если не хотим кормить чужую.
Впереди ещё долгая война. Мы обязаны освободить всех украинцев и деокупировать ещё 20 процентов наших территорий .
Верим в ЗСУ . СЛАВА УКРАИНЕ .
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04.02.2023 00:03 Ответить
Не повернуть. Або надрукують. Грошей немає. Щомісячно тільки на ЗП треба тоді 1 млрд$, з усім іншим це 2 млрд$. Взагалі то тут в тилу якось і на 7 тис виживаємо.
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04.02.2023 04:40 Ответить
Денег нет. Так что пусть радуются что не за пайку. А то мало кто помнит, но часто военным даже жрать не давали.
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04.02.2023 04:49 Ответить
Sunrise

@OlomskyV

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https://twitter.com/OlomskyV/status/1621415153685221377 21 год

Колишні судді КСУ мають розмір пенсії 50% від зарплати судді КСУ, тобто трохи більше, ніж 150 тисяч гривень...

Якщо у вас раптом з'явиться хтось, хто зможе розповідати про "кухню" суду, наприклад апеляційного, то ви переконаєтеся, що є паралельний всесвіт, де триває розподіл наших податків на постійно зростаючі потреби касти недоторканних. І це не лише в суді...
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04.02.2023 07:21 Ответить
Особисто знаю таких які просиділи в тилу цілий рік, щотижня, на вихідні, навідуються до дружини і на передок зовсім не збираються, тому що добре вилизують зади керівництву. Можливо премії їм і не дуже потрібні. Звісно це не стосується тих хто виконує бойові завдання. Тим хто на передкі треба збільшити премію, як раз за рахунок тих хто ошивається в тилу.
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04.02.2023 10:37 Ответить
Боневтік хоч розуміє що він підписує. Можливо телепень не в курсі що тут якраз і сцикотно економити, як в казочці про Балду і попіка.
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04.02.2023 20:11 Ответить
В редакції постанови КМУ 168 що була як тільки її прийняли та деякий час після передбачалась виплата додаткової грошової допомоги в розмірі 30 тис грн, тобто чітко 30тис незалежно від будь-яких факторів. В постанову неодноразово вносились зміни. Останні зміни викликали найбільший суспільний резонанс. Однак, якщо порівняти редакції постанови діючої зараз та попередньої редакції можна побачити, що виплата для так званих тиловиків є на тому ж рівні як і в жовтні 2022 року, тобто виплачується до 30 тис грн пропорційно розрахунку на місяць (до 30тис саме пропорційно в розрахунку на місяць, що відрізняється від редакції на момент прийняття постанови, проте ці зміни діють ще з 19.07.22). Із того, що змінилось то в чинній редакції виключили із отримувачів 30тис військову прокуратуру та судову охорону, і ще зміни щодо державної кримінально-виконавчої служби.
Це все, що змінено в умовах стосовно виплати 30тис.
Проте далі є більші уточнення стосовно виплати до 100тис, а також остання редакція доповнена ще однією категорією виплат, це виплата до 50тис відповідній категорії.

Редакція на зараз: 1. Установити, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць

Попередня редакція:

1. Установити, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць
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05.02.2023 10:45 Ответить
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