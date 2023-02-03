"Вернуть военным 30 тыс. грн!", - петиция к Президенту быстро набрала необходимые 25 тыс. голосов
Петиция к президенту Зеленскому с просьбой вернуть отмененные денежные премии в размере 30 тысяч украинским военным, находящимся вне зоны боевых действий, набрала необходимые 25 тыс. голосов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В настоящее время петицию уже подписали 26,1 тыс. человек.
"Прошу вернуть военнослужащим премию 30 000 грн! Нашли на чем экономить! Депутатам увеличиваете заработную плату, а военным уменьшаете?! Где логика? Мы ждем новой массированной агрессии со стороны России и одновременно урезаем выплаты военным? Мы просим Запад об оружии и технике, а в это же время перетряхиваем кошельки защитников страны?
Петиция на сайте президента о повышении военных премий (со 100 тысяч до 150 тысяч, с 30 до 50 тысяч) за счет отмены и снятия надбавок народным депутатам заручается подписями 28 тысяч украинцев, и Владимир Зеленский дает распоряжение проработать такую возможность, но Правительство принимает диаметрально противоположное решение – многим снизить размер премии или вообще ее отменить.
Нельзя залезать в карманы тех, от кого сегодня зависит, удастся ли удержать государство. Властям нужно уже научиться просчитывать свои действия и решения на несколько шагов вперед", - отметила автор петиции Вера Русина.
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Досить типова ситуація.
Інша справа, що багатенько отримує таку ж, не понюхавши пороху.
Заідьте хоч в Хмельницький - половина міста ходить в уніформи, морді лосняться від жиру, кінця не видно за черевом.
>кінця не видно за черевом
А повинно бути видно, отой кінець?
Тобто плутанина і маразм що ппц.
Ніяк по іншому як змовою з кремлем це не назвеш
03.02.2023
Обшуки у Коломойського це звичайно імітація активності для США, але дуже прозорий натяк на подальші ії в смерть переляканого Зеленского. Зеленський ніколи не віддасть Коломойського в США хоча б тому, що проходить з ним в одній справі в суді Делавера. Справі, яка розслідується в рамках процедури "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act"* (*акт RICO, боротьба з організованою злочинністю).
Тому ... Наша порада Коломойському.
Подивіться на долю Лазаренко, який здався юстиції США і тепер тихо і мирно живе в США з сім'є і дітьми, відсидівши певний термін і отримавши певний процент конфіскованих коштів згідно угоди з обвинуваченням.
Зробіть правильний вибір. Інакше вас просто уб'ють.
Уб'ють ті, для кого ви загроза всьому їх існуванню.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
І якщо ви дійсно були на передовій то ви не будете іх захищати.
А вчера приехали ребята из Соледара. Одно отделение. На них реально печально смотреть.
Они морально не отошли еще и и наш тыл просто их убивает не хуже рашистов.
Так вот они сами себя одевают за свои кровно заработанные деньги, чтобы вы понимали, чиновники из МО, что запихивают миллионы в свои диваны! И делают это они потому что МО их не лечит, как положено в нормальных странах и не снабжает всем необходимым, хотя помощь Запада поступает! И догадываюсь почему к ним не доходят ни деньги, ни обеспечение.
И еще хочу сказать, что все эти обыски - это откровенная хepня! Это картинка для Запада. И они не дураки! И поэтому поставки резко в 3 дня замедлились до конца года!
Зеленский, нужно еще резче умнеть насчет своих любих друзів и вообще всех коррупционеров!
Вже місяць наша фракція домагається розгляду законопроєкту 6542, який передбачає виділення в цьогорічному бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь.
І от навіть сьогодні, коли потреба негайного спрямування грошей на армію очевидна як ніколи, Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, «незбалансований» і «популістський»!
Нагадаю, що на будівництво й ремонт доріг цього року передбачено 140 мільярдів гривень. А на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєнь та техніки збройних сил - лише 28 мільярдів.
на підрив боєздатності
і ні що інше
щось я не бачу імені ініціатора цієї ідеї
бо мабудь це робить ОП
Що ж, давайте поговоримо про зп "малу" й "велику". Наприклад порівняємо що таке мале й велике на прикладі бійця і судді!
Які критерії в слові "мала зарплатня"? Скільки суддям взагалі треба? ( а також міністрам і іншим, не пойми чому, отримуючим космічні зарплати в однаковій з нами країні)
Адже їм і їх зарплат, і по мільйону буде мало, вони ще за судові справи та договорняки тягнуть. А чому, наприклад, вирішили що 50 000 в тилу бійцю це велика зарплата? В нас тепер що, є пани і наймити? Наймиту треба врізати, бо війна і то надто багато??? А судді не можна врізати бо що? В судді війни нема??? Бійцю на фронті вирішили сотню тисяч лишити, бо він ризикує життям, це означає, що 100 000 грн імовірно визначена цифра як "велика" і достойна аж настільки, що її виплачують за найнебезпечнішу сьогодні професію. Але ж суддя (міністр) в тилу не ризикує життям, то з якого біса в нього зп більша за бійця на фронті? З логіки виплат випливає, що за найбільші ризики достойно виплачувати 100 000 грн. Оскільки судді нічим не ризикують, значить мають отримувати менше цієї "великої" суми виплат. А якщо ви хочете їх мотивувати і платити "велику зп", то виходить що то і є 100 000 грн.
Які ще аргументи?
Може пора якось вже скромніше себе вести, а? Бл..ді в мантіях і міністерсько-депутатських кріслах?
Загалом в нас має бути зразкова демократична держава без неадекватного відриву бідного народу і невиправдано підозріло багатого особового складу державного апарату.
Коли ми бачимо як європейський міністр їде до дому на велику з роботи, а не кортежем, то маємо розуміти, що то є наша норма, до якої треба прагнути. Один вже пообіцяв, шо на велику їздитиме, його за це і вибрали! Тобто в народу є розуміння і бажання рівності. А на*обувать український народ не треба! Він зараз увесь стріляти вмітиме і після війни повернеться будувати життя вільне й рівне. І його стримати це хіба що терміново підім'яти під себе судову систему, МВС і ЗМІ. А... так це теж вже зробили... що ж, хоч американці своїми аудитами трохи в користь нашому народу попрацюють. Своїх, я дивлюсь, взагалі до влади допускати поки рано.
Не врізайте зарплати військовим. Бо, наприклад, ви і в тилу сците служить, і за 100 000 засцяли б, стратеги мамкині.
Це і є приклад, реального ставлення до Українців цього моно гурту з ВРУ !!!
Це ж не торби та дивани з горою накладених у них грошей !!
адлюки ви платите допомогу депутатам мільйонерам .
Зі списку « пожеланий « візьміть трохи .
Докеруєтеся до того що за свій кошт будуть зброю купувати .
Але її пізніше ніхто не віддасть . От тоді почнеться справді цікаво !!!
Государство решило, что достойная зарплата такого солдата за такую службу во время войны 20 тыс грн и по сравнению с ней, боец на нуле получающий сотку будет чувствовать справедливость и мотивацию. Если 20 тыс это достойная зарплата обычного военнослужащего, то пятикратная разница для фронтовика должна ознаменовать торжество справедливости.
makes
12.5 mio USD per day.
That's one modern battle tank a day.
365 battle tanks per year.
10'000 officials in the rear, each earning 250 USD a day,
makes
.....
(just) 2.5 mio USD per day
.....
Тот кто выступил с таким предложением это враг Украины , это предатель (крот) в правительстве или полезный идиот. В любом случае должен быть привлечен к ответственности и отставке.
Когда президент Украины призывает сплотиться в решающей фазе войны, правительство вместо поддержки военных подрезает им денежное содержание.
Стыдно , стыдно и ещё раз стыдно.
Такого демотивирующего ЗСУ подарка для русни допустить нельзя.
Как офицер запаса я горд тем что наша армия одета , обута и благодаря союзникам неплохо вооружена.
Мотивирована в том числе и нормальным но далеко не высоким денежным содержанием.
Мы обязаны кормить свою армию если не хотим кормить чужую.
Впереди ещё долгая война. Мы обязаны освободить всех украинцев и деокупировать ещё 20 процентов наших территорий .
Верим в ЗСУ . СЛАВА УКРАИНЕ .
@OlomskyV
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https://twitter.com/OlomskyV/status/1621415153685221377 21 год
Колишні судді КСУ мають розмір пенсії 50% від зарплати судді КСУ, тобто трохи більше, ніж 150 тисяч гривень...
Якщо у вас раптом з'явиться хтось, хто зможе розповідати про "кухню" суду, наприклад апеляційного, то ви переконаєтеся, що є паралельний всесвіт, де триває розподіл наших податків на постійно зростаючі потреби касти недоторканних. І це не лише в суді...
Це все, що змінено в умовах стосовно виплати 30тис.
Проте далі є більші уточнення стосовно виплати до 100тис, а також остання редакція доповнена ще однією категорією виплат, це виплата до 50тис відповідній категорії.
Редакція на зараз: 1. Установити, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць
Попередня редакція:
1. Установити, що на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць