"Вернуть военным 30 тыс. грн!", - петиция к Президенту быстро набрала необходимые 25 тыс. голосов

Петиция к президенту Зеленскому с просьбой вернуть отмененные денежные премии в размере 30 тысяч украинским военным, находящимся вне зоны боевых действий, набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время петицию уже подписали 26,1 тыс. человек.

"Прошу вернуть военнослужащим премию 30 000 грн! Нашли на чем экономить! Депутатам увеличиваете заработную плату, а военным уменьшаете?! Где логика? Мы ждем новой массированной агрессии со стороны России и одновременно урезаем выплаты военным? Мы просим Запад об оружии и технике, а в это же время перетряхиваем кошельки защитников страны?



Петиция на сайте президента о повышении военных премий (со 100 тысяч до 150 тысяч, с 30 до 50 тысяч) за счет отмены и снятия надбавок народным депутатам заручается подписями 28 тысяч украинцев, и Владимир Зеленский дает распоряжение проработать такую возможность, но Правительство принимает диаметрально противоположное решение – многим снизить размер премии или вообще ее отменить.



Нельзя залезать в карманы тех, от кого сегодня зависит, удастся ли удержать государство. Властям нужно уже научиться просчитывать свои действия и решения на несколько шагов вперед", - отметила автор петиции Вера Русина.

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