Борьба с коррупцией и независимость судебной системы - фундаментальные условия для вступления Украины в ЕС, - Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что среди "фундаментальных условий" для вступления Украины в ЕС есть реформирование судов и борьба с коррупцией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Суспільному.
"Реформы, направленные на укрепление демократических институтов, особенно верховенства права, борьбу с коррупцией, независимость судебной системы – это фундаментальные условия для того, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Но я уверен, украинские власти понимают, что это приоритет. Я почувствовал, что только через несколько месяцев вы добились значительного прогресса и сделали шаги в правильном направлении", - объяснил председатель Европейского Совета.
По словам Мишеля, в течение следующих месяцев Еврокомиссия представит отчеты, которые укажут Украине, какие дополнительные шаги по пути в ЕС она должна сделать.
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Але це так в ідеалі, а насправді навіть в Європі не все так класно. Бо судівська система це ж офгенський важель впливу, безмежні можна сказати можливості для кожного, хто має на неї вплив, ми ж то вже 30 років кушаємо, тому там всі намогаються своїх чоловічків поставити.
Где нам других людей взять? Может начинать именно с системы? Запад не даром же требует себе прав в наблюдательных советах анти коррупционных органов.
На превеликий жаль, я чи не вперше мушу сказати слова, які мені точно видаються чимось неймовірним, але Україна має реальний шанс програти в цій війні. Не напряму ворогу на полі бою. Поразку може забезпечити особисто Зеленський, який і далі продовжує опікати навколо себе корупціонерів, розкрадачів, зрадників, реваншистів. Не забуваймо, що в нашої перемоги, чи бодай змоги стримувати ворога, є два крила: мужність ЗСУ, мудрість командування, згуртованість суспільства з одного боку й західна допомога з іншого. Наші запаси вичерпувалися ще до червня місяця. Чим наймужніша й наймотивованіша армія світу мала воювати? Попри потоки красивих слів, саме влада робить все можливе й неможливе, щоб ця допомога не стала достатньою для швидкої перемоги. В рашистських кротів можуть бути свої мотиви. Просто згадайте, як ще весною, коли Німеччина круто розверталася в бік України, з нею на місяці зірвали стосунки. А зараз той самий кріт, який організував демарші проти Шольца і Штайнмайєра, так само призначенням послиці-проповідниці орального сексу зірвав постачання *********** старих калібрів з Болгарії, які могли зіграти важливу роль у підготовці наступу. Там безумовна зрада. Зрада, яку Зеленський чи по безпросвітній тупості, чи через причетність захищає й підтримує. Але зараз на передній план виходить дещо ще тотальніше - це неприховано культивована владою мега-корупція. Епопея з танками. Нам їх готували, але не дали, бо Зеленський відмовився боротися з корупцією та усувати любих серцю Єрмака розкрадачів, найперше в міноборони. Після прямих погроз таки щось почав робити - здали кількох, кого було не дуже шкода. Обіцянки танків і навіть винищувачів просто сипонулися. Уже за пару днів усі зрозуміли, що то лише імітація й усе знову зависло. Провели кампанійщину з демонстративними обшуками - ніби розблокувалося, але знову ж усі чекають реальних дій, а не відмазок, тому поки шанси отримати справжню допомогу примарні. Скільки українців мають загинути через те, що ці виродки ніяк не нажеруться? Можете ще добавити історію з нашим чудовим другом Сельчуком Байрактаром. Бажання підопічних Зеленського злупити з нього мільйони перетворило друга на противника. І за це узагалі нікого не покарано. Першим питанням Джону Кірбі на брифінгу з приводу передачі Абрамсів було не про танки, а про абсолютну корупцію. Про це йдеться у розміщеному нижче сюжеті. На жаль, програвши війну корупції Зеленського ми можемо втратити і допомогу й можливість подолати агресора. Зате дехто наржеться досхочу...
Віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель - Зеленському:
"Ми не збираємось більше терпіти корупцію і недотримання зобов'язань. Ми надали вам майже 12 млрд. євро, і маємо право голосу в цих питаннях"(с, tZEinform)
На ЄП вийшла стаття з аналізом того, як Україна виконує "сім кроків", які наближають нас до переговорів щодо вступу до ЄС; найважливіше:
✔️Критерій 1: відбір суддів Конституційного суду
13 грудня парламент ухвалив законопроєкт про реформу КСУ, який оперативно, вже 20 грудня підписав Зеленський. Причому підпис з'явився за день після того, як Венеційська комісія офіційно заявила про невідповідність реформи європейським критеріям.
ЄС у відповідь кілька разів закликав Київ переглянути ухвалений закон, а коли стикнувся з ігноруванням проблеми з українського боку - західні партнери повідомили, що відмовляються від участі у відборі з фальсифікованими правилами. Цей тиск зрештою приніс успіх. Уряд визнав проблему та анонсував зміни до проблемного закону.
❗️Утім, наразі проблема не виправлена. Зважаючи на дії влади, рівень виконання критерію, за оцінкою незалежних експертів, знизився з 3 до 2 балів з 10 - це найгірший результат у "кандидатській сімці".
✔️Критерій 2: продовження судової реформи
Головна зміна - це те, що у січні Україна нарешті отримала повноважну ВРП, у якій наразі обрано 15 з 21 члена.
Оцінка експертів - 7 балів з 10 (у минулій хвилі оцінювання було 6).
✔️Критерій 3: антикорупційні органи
Критерій щодо відбору керівника САП виконаний.
Конкурс на нового главу НАБУ, який напевно стане головним у оцінці з боку ЄС, триває. Утім, в останній тиждень з'явилися тривожні дзвіночки: уряд почав наполягати на прискоренні відбору очільника НАБУ, що є небажаним, бо збільшення швидкості перевірки кандидатів, у тому числі громадськістю, негативно вплине на якість такої перевірки.
Оцінка експертів - 7 балів з 10 (у минулій хвилі оцінювання було 6).
✔️Критерій 4: боротьба з відмиванням коштів
За низкою законопроєктів триває робота - йдеться про майбутній закон про засади санкційної політики, про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.
Є також одне зауваження експертів: у листопаді під час ухвалення у другому читанні законопроєкту про запобігання та протидію відмиванню коштів депутати підтримали шкідливі поправки, які послаблюють фінансовий моніторинг публічних діячів всупереч стандартам FATF та вимогам Директиви ЄС 2015/849. Закон набув чинності, брак уваги до вирішення цієї проблеми - негативний тренд.
Загальна оцінка експертів - 6 балів з 10 (у минулій хвилі оцінювання було 5).
✔️Критерій 5: антиолігархічна реформа
Це, разом із конституційною реформою - один із найпроблемніших критеріїв. Але якщо у питанні КС генератором проблем була сама українська влада, то тут зауваження варто адресувати європейській стороні.
По суті, виконання критерію перебуває "в режимі очікування". ЄС вимагає від України підлаштувати та втілити "антиолігархічний закон" 2021 року у відповідності з порадами Венеційської комісії, однак висновку ВК, який дозволив би це зробити, досі немає (хоча за планом він мав бути наданий ще у грудні 2021 року).
❗️Загальна оцінка експертів - 2 бали з 10 (незмінне від минулої хвилі).
✔️Критерій 6: реформа у медіасфері
13 грудня ВРУ ухвалила закон про медіа, який 29 грудня підписав президент.
Експерти консорціуму оцінюють закон схвально. Проєкт був суттєво допрацьований перед ухваленням з урахуванням висновку ЄК та Ради Європи, а також рекомендацій національних гравців.
Загальна оцінка експертів - 9 балів з 10 (суттєве зростання; у минулій хвилі було 6).
✔️Критерій 7: законодавство щодо нацменшин
13 грудня, після довгих дебатів, критики з боку українських експертів та з урахуванням позиції Ради Європи, до якої був надісланий законопроєкт, Верховна рада ухвалила закон "Про національні меншини (спільноти) України".
Загальна оцінка експертів - 8 балів з 10 (суттєве зростання; у минулій хвилі було 5).
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Загалом процес рухається. Не завершений, яко деякі представники влади відрапортували ще у грудні, але прогрес є. Ось тільки навіщо було наїдатися лайна з відбором у КСУ, я хз. Попереджали ж.
Усі їх та дітей маєтки, це виключно «благодійність та доброчесність» особиста, від району і аж до генпрокурорів! Це каста недоТурканих з часів Майдану!! У більш ніж 68% суддівських та прокурорських - посвідчення УБД!!! Ви уявляєте, яка когорта підготовлена з військовим досвідом та із знижками їм комунальних виплат для маєтків!!!
Тому і можуть забаганки особисті на Мальдівах виконувати, коли їм заманеться, а Захисникам України - мокрі чи промерзла окопи на Фронті!!!
Ось тоді ... Можливо ...