Борьба с коррупцией и независимость судебной системы - фундаментальные условия для вступления Украины в ЕС, - Мишель

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что среди "фундаментальных условий" для вступления Украины в ЕС есть реформирование судов и борьба с коррупцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Суспільному.

"Реформы, направленные на укрепление демократических институтов, особенно верховенства права, борьбу с коррупцией, независимость судебной системы – это фундаментальные условия для того, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Но я уверен, украинские власти понимают, что это приоритет. Я почувствовал, что только через несколько месяцев вы добились значительного прогресса и сделали шаги в правильном направлении", - объяснил председатель Европейского Совета.

По словам Мишеля, в течение следующих месяцев Еврокомиссия представит отчеты, которые укажут Украине, какие дополнительные шаги по пути в ЕС она должна сделать.

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