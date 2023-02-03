ВСУ с 24 февраля уничтожили, повредили и захватили 9 тыс. единиц военной техники РФ, эти потери Россия не сможет восстановить в ближайшие годы, - Бутусов

Реальные потери техники россиянами по меньшей мере на 50% выше.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Очередная юбилейная дата на портале ОРИКС - крупнейшей и авторитетной базе данных уничтоженного вооружения во время Войны за Независимость Украины. Сегодня в базе отмечено уничтожение, повреждение и захват 9 тысяч единиц вооружения ВС РФ, начиная с 24 февраля 2022 года.

Это чрезвычайно высокие потери, которые Россия в ближайшие годы не сможет восстановить, несмотря на все усилия. Россия потеряла сотни миллиардов долларов, строя это вооружение для разрушения Украины, но большая часть этой техники потеряна", - говорится в сообщении.

Бутусов отметил, что настоящие потери РФ значительно больше 9 тыс., поскольку в Ориксе считается только уничтоженная техника, которую кто-то сфотографировал и выложил в сеть.

"Реальные потери России, по меньшей мере, процентов на 50 выше. Но на войне важно делать выводы из подтвержденных фактов. Для сравнения - потери Украины на Ориксе составляют 2887 единиц уничтоженного, поврежденного и захваченного вооружения. Это тоже нужно осознавать, чтобы идти вперед. Мы несем меньшие потери, чем враг, но все равно это большие потери. Победы даются тяжелой ценой", - подытожил журналист.

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