РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12682 посетителя онлайн
Новости Война
5 703 6

ВСУ с 24 февраля уничтожили, повредили и захватили 9 тыс. единиц военной техники РФ, эти потери Россия не сможет восстановить в ближайшие годы, - Бутусов

техніка

Реальные потери техники россиянами по меньшей мере на 50% выше.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Очередная юбилейная дата на портале ОРИКС - крупнейшей и авторитетной базе данных уничтоженного вооружения во время Войны за Независимость Украины. Сегодня в базе отмечено уничтожение, повреждение и захват 9 тысяч единиц вооружения ВС РФ, начиная с 24 февраля 2022 года.

Это чрезвычайно высокие потери, которые Россия в ближайшие годы не сможет восстановить, несмотря на все усилия. Россия потеряла сотни миллиардов долларов, строя это вооружение для разрушения Украины, но большая часть этой техники потеряна", - говорится в сообщении.

Бутусов отметил, что настоящие потери РФ значительно больше 9 тыс., поскольку в Ориксе считается только уничтоженная техника, которую кто-то сфотографировал и выложил в сеть.

"Реальные потери России, по меньшей мере, процентов на 50 выше. Но на войне важно делать выводы из подтвержденных фактов. Для сравнения - потери Украины на Ориксе составляют 2887 единиц уничтоженного, поврежденного и захваченного вооружения. Это тоже нужно осознавать, чтобы идти вперед. Мы несем меньшие потери, чем враг, но все равно это большие потери. Победы даются тяжелой ценой", - подытожил журналист.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 129 030 человек (+610 за сутки), 3211 танков, 2212 артсистем, 6382 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

ВСУ с 24 февраля уничтожили, повредили и захватили 9 тыс. единиц военной техники РФ, эти потери Россия не сможет восстановить в ближайшие годы, - Бутусов 01
ВСУ с 24 февраля уничтожили, повредили и захватили 9 тыс. единиц военной техники РФ, эти потери Россия не сможет восстановить в ближайшие годы, - Бутусов 02

Автор: 

армия РФ (19160) россия (95467) техника (1735) Бутусов Юрий (4354) потери (4380)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба буде, путін свинособак заставить воювати вилами, косами і палками. Мяса на убой там багато
показать весь комментарий
03.02.2023 16:36 Ответить
Говори, говори, та знай міру. Справа не в самих росіянах. Так само, як справа була нев німцях під час Другоє світової війни. Війна з Росією моментально припиниться, коли фізично ліквідують цього диявола -Путіна. Але хто це зробить? Балабол Буданов? В.о. Малюк?
показать весь комментарий
03.02.2023 18:19 Ответить
Якраз справа в росіянах. Вони щасливі коли ними керує кривавий диктатор.
показать весь комментарий
03.02.2023 20:51 Ответить
Ну и рашиков есть еще нано-роботы от рогозина для борьбы с "Леопардами"!
Стрелять они по танкам уже научились, а вот различить где чужой танк, а где свой пока нет....
показать весь комментарий
03.02.2023 16:40 Ответить
Там еще есть такая интересная графа - капчуред - захвачено техники.
Её тоже нужно учитывать и обязательно.
Украина потеряла 2887, но захватила 2759 единиц техники, даже если половина из них не пригодны к использованию, то потери - 1500+- единиц.
РФ потеряла 9001, но захватила 859, даже еси больша часть из них наоборот пригодны к использованию, то потери - 8500+- единиц.
И это только то, что было зарегистрировано. Так, что разница не 1 к 3-4, а минимум 1 к 5-6.
показать весь комментарий
03.02.2023 17:35 Ответить
это 20 млрд. долларов, для старой техники вообще меньше. А не поставка газа в Европу это 150 млрд. кубов по 500 евро цены 2021 года, около 75 млрд в год. плюс нефть, уголь, металл. Итого млрд. на 200 потерь каждый год. Бронетехника раши это металлалом для Нато
показать весь комментарий
03.02.2023 18:00 Ответить
 
 