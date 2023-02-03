СБУ разоблачила должностных лиц Минобороны на хищении более 5,4 млн грн на строительстве казарм. ФОТОрепортаж
Служба безопасности ликвидировала масштабную схему присвоения государственных денег, предназначенных для развития военной инфраструктуры Сил обороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.
Как отметили в ведомстве, к сделке причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения.
Именно они являются организаторами механизма хищения более 5 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона.
По данным следствия, для реализации сделки руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой по выполнению ремонтно-строительных работ.
"Согласно подписанным документам подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях. Впрочем, соответствующие работы коммерсанты выполнили не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы вывели в тень. Таким образом казармы остались непригодными для проживание военнослужащих", - говорится в сообщении.
Инициированная Службой безопасности строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности.
Во время обысков в помещениях Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, которое является правопреемником Главного квартирно-эксплуатационного управления, и по адресам проживания девять фигурантов в Киеве и Виннице, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.
В настоящее время работник отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Продолжается расследование.
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А большинство работ, особенно гос структур, где начальствовыбирают по блату, туда-то все и хтдят кланятся (ну если усамого особо связей нет) не надо ля-ля...
По поводу справки, то платная больница и нет проблем...
Если у тебя хватает денег, то может проблем и нет, чего не скажешь о большинстве жителей...тоже не надо ля-ля-фа....
, по строительству, то есть разные, тут спору нет, одно дело строить новострой в Киеве, а другое дом в селе, ну блин получал разрешение с Водоканалами, РЕС и т.д. - проблем нет, есть взяточники, но в принципе всё решалось....
Уж поверь, разницы нет где строить, главное что строить и размер взятки будет соответствующий....а что и кск там у тебя "решалось" я догадываюсь....ля-ля-фа-фа...
Дальше ведем ****** выскочки....
это при Януковиче брали за всё, тут спору нет....
Ты плть с какой планеты свалился....сейчас что не берут? Ой мля....
Да взятки есть, этого я не отрицал, но не везде, как ты написал
А я и не писал, что везде....может где-то и нет, за редким исключением, но полюбому кумовство (родственники, знакомые, соседи и т.п.), даже на прием к врачу заходят без очереди восновном свои по блату...их проводят кто нужно...не знал? Угу....
Все остальное даже разбирать неохота, ибо бред и отсебятина....
Послушай, если тебе удается жить правильно, то честь и хвала тебе...лично тебе....ну а за родню твою я не ручаюсь....да и тебе не особо верю...слишком правильный....ни разу не взяток, ни родни, ни договоров....ну прям ангел....угу....
Даже сейчас пример, после русских повреждены дома, пенсы мало того, что нашару получили квартиры и не покупали их за чемодан денег, так и сидят ждут помощи на ремонт, а молодые купили и поврежденное стараются сами делать за свой счет, т.к. понимают что отдали много денег и ценят жилье и хотят сохранить - что дальше говорить то. То есть пенсы не покупали жилье и денег нет, что смешно, куда дели бабло тогда, ведь квартира нашару? А молодые должны и купить и еще у них запас есть на подремонтировать дом, чтобы зима его не доразрушила и сохранить то, за что заплачено много денег.
И что самое поганое это то, что все воспринимают это нормально....А потом удивляемся, почему когда путлер напал у нас ничего нет....вот только зеля плохой, а сами мы все такие хорошие....куюшки в ноздрюлюшки....из 100 - 99 так или иначе замешаны в этом дерьмие...не взятка, так кумовство, не кумовство так договорняк....
ЗЕвлада вирішила КРАСТИ (а-ля Велике Крадівництво) на закупках для армії, бо на дорогах не дають (грошей Західні союзники).
Тому Резніков для них -"свята корова", яку не можна трогати.
.просто не реально 😠
можна тільки по знайомству і за взятку !!
Мабудь ще не награвся в солдатики, то хай йде в ВСУ. Там точно награється.