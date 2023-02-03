СБУ разоблачила должностных лиц Минобороны на хищении более 5,4 млн грн на строительстве казарм. ФОТОрепортаж

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему присвоения государственных денег, предназначенных для развития военной инфраструктуры Сил обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Как отметили в ведомстве, к сделке причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения.

Именно они являются организаторами механизма хищения более 5 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона.

По данным следствия, для реализации сделки руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой по выполнению ремонтно-строительных работ.

"Согласно подписанным документам подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях. Впрочем, соответствующие работы коммерсанты выполнили не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы вывели в тень. Таким образом казармы остались непригодными для проживание военнослужащих", - говорится в сообщении.

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Инициированная Службой безопасности строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности.

Во время обысков в помещениях Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, которое является правопреемником Главного квартирно-эксплуатационного управления, и по адресам проживания девять фигурантов в Киеве и Виннице, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.

В настоящее время работник отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Продолжается расследование.









