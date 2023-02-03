СБУ вручила подозрение экс-председателю Херсонской ОГА Лагуте по двум статьям: мошенничество и подделка документов. ФОТО

По материалам Службы безопасности Украины подозрение получил бывший глава Херсонской областной администрации, занимавший этот пост с октября 2021 по июль 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

"Один из эпизодов, который сейчас расследует украинская спецслужба, касается незаконного завладения имуществом. В частности, бывший чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, весной 2022 года, в самый горячий момент вторжения рашистов, чиновник сам обратился к местной предпринимательнице с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". По патриотичным мотивам, имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство.

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Впрочем, в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и решил приватизировать автомобиль через частного нотариуса.

Таким образом, он получил от нотариуса доверенность, уполномочившую его распоряжаться данным авто (в том числе продать, передать в аренду на условиях по своему усмотрению).

Далее чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю обратно.

В настоящее время на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена подложная подпись предпринимателя.

Досудебное расследование и установление других возможных фактов противоправной деятельности продолжается.



