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Новости
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СБУ вручила подозрение экс-председателю Херсонской ОГА Лагуте по двум статьям: мошенничество и подделка документов. ФОТО

лагута

По материалам Службы безопасности Украины подозрение получил бывший глава Херсонской областной администрации, занимавший этот пост с октября 2021 по июль 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
  •  ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

"Один из эпизодов, который сейчас расследует украинская спецслужба, касается незаконного завладения имуществом. В частности, бывший чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, весной 2022 года, в самый горячий момент вторжения рашистов, чиновник сам обратился к местной предпринимательнице с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". По патриотичным мотивам, имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство.

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Впрочем, в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и решил приватизировать автомобиль через частного нотариуса.

Таким образом, он получил от нотариуса доверенность, уполномочившую его распоряжаться данным авто (в том числе продать, передать в аренду на условиях по своему усмотрению).

Далее чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот "перепродал" его своему руководителю обратно.

В настоящее время на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена подложная подпись предпринимателя.

Досудебное расследование и установление других возможных фактов противоправной деятельности продолжается.

СБУ вручила подозрение экс-председателю Херсонской ОГА Лагуте по двум статьям: мошенничество и подделка документов 01
СБУ вручила подозрение экс-председателю Херсонской ОГА Лагуте по двум статьям: мошенничество и подделка документов 02

Автор: 

СБУ (19882) Херсон (2808) Лагута Геннадий (20) подозрение (487)


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Топ комментарии
+20
Нет слов.И ведь расчитывал,что Херсон сдадут и все будет шито-крыто...
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03.02.2023 18:25
+17
Твою мать... Чиновник, должность которому была ПОДАРЕНА шашлыковичем в обмен на депутатское место для Козыря по 184 округу осенью 21-го года, попался на примитивной краже машины))) Ну да, это уже уровень, это не пиво в супермаркете тырить... Зебилы, довольны? Фу, мерзость...
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03.02.2023 18:51
+16
"Головне у результаті слідства - не вийти на самих себе":
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03.02.2023 18:47
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Нет слов.И ведь расчитывал,что Херсон сдадут и все будет шито-крыто...
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03.02.2023 18:25 Ответить
При владі зелені шахраї і ворюги.
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03.02.2023 18:28 Ответить
А назначить губернатором такой области охранника-водителя Колыхаева? Что можно ожидать когда губернатором назначается такое? И все ради проведения в Раду своего Козыря на довыборах. Кто за это понесет ответственность?
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03.02.2023 18:47 Ответить
Я в Херсонской политике не шарю...
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03.02.2023 19:01 Ответить
Это вообще-то государственная политика по всей стране с июня 2019 года.Что наголосовали ..
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03.02.2023 19:08 Ответить
Можете ответить,только без обид?Вот прямо сейчас происходит массовый отлов разной сволочи.Губернаторы,руководство таможни,замминистры,даже руководители военных администраций,налоговики,силовики и т.д и т.п.И вот заходят люди в коменты и пишут-видите,что зеленые натворили,сколько гнид у них во власти.А вам не кажется,что правильнее рассуждать по другому?Эти гниды не потому,что Зеленский,и не потому ,что Порошенко,и даже не потому,что Янукович.Эта система выстраивалась еще с советских времен,ну,условно,лет пятьдесят.Она по другому не может работать,если кто-нибудь,допустим,упал с Луны и взятки не берет,бюджет не пилит,и вообще ведет себя прилично,то его сожрут,подставят под уголовку или просто убьют.И в те дни,когда на нары отправляют ключевых людей из этой системы,в коментах раздается привычое "зешмаркля,73 % идиотов выбрали" и прочее говно.Хотя происходит все ровно наоборот,впервые за систему взялись серьезно,вам бы радоваться,или хотя бы написать-ладно,подождем,посмотрим.Даже непонятно становиться,а чего бы вы хотели,, что именно должно произойти?
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03.02.2023 19:44 Ответить
Где за систему взялись? Идет шоу, охота на стрелочников. Чтобы только не трогать первые величины. Например по Тимошенко все было известно еще с лета. И про машины и про гумманитарку. Что он делал еще больше полгода на должности в ОПе? А губернаторы, замешанные в этом? Почему они не были сняты сразу после обысков? Или по МО. Уголовное расследование по Хмельницкому на 450 тыс.баксов, присвоенных им, было еще в апреле. Как он вообще мог быть допущен к подписанию многомиллиардных контрактов в декабре с прокладкой Халимона, имея такой бекграунд? Или по тому же Халимону. Как он вообще мог быть допущен к поставкам продуктов после скандалов 2021 года, когда его словили на поставках гнилых и просроченных продуктов армии? Ведь был большой шум и суды, и Резников этого не мог не знать. Тоже самое касается и зама Тарана. Почему тогда Резников до сих пор министр и не отстранен хотя-бы на время следствия? Ведь это его команда, он за неё несёт полную ответственность. Про цирк с Коломойским не рассказал только ленивый. Поэтому это все шоу для лохов, ничего не понимающих в управлении. Кухаркам может и зайдет.

И последнее. Воры проходимцы были всегда, при любой власти, такова природа. Но такой наглости и такого поголовного воровства на всём в 2-3 раза не было никогда. И такого тупого отмазывания воров. Зеленский даже Януковичу фору дал по наглости. Как-то так.
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03.02.2023 20:22 Ответить
шо це за маячня? ти нас вважаєш дурнішими за тебе,чуваче? просто американські інспектори ,після перевірки,вжахнулися маштабами зе-корупції і вставили пістона в очело одному картавому піаністу-членограю,от він та Єрмак і кинулися гарячково зображати боротьбу з корупцією...якщо ці 2 хочуть побороти корупцію....їм треба просто бити себе по бошках ломами!
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03.02.2023 20:33 Ответить
Это краткое изложение, сказанного выше
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03.02.2023 20:37 Ответить
Я с вами не знаком,поэтому не могу считать вас умнее или глупее.Просто высказал свое собственное мнение,именно собственное,а не заимствованное.
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03.02.2023 20:42 Ответить
Вашє мнєніє, не уважаємий, до сраки! Виказуй його десь на базарі бабі Люсі! А якщо ти ловиш кайфяка від кало-мойші у курточці ФК Дніпро, яке він же сам і знищив, а тепер бравірує в курточці, чи від шуфріча, який навіть не наважився нікуди тікати з України, то ти - запроданець нічим не кращий за калому-шуфряка! Бо ти намагаєшся зараз тут втюхати свою абсолютно нахальну думку щодо "прогресу" в Україні, який тільки пришвидшує регрес!
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18.09.2023 01:53 Ответить
Как это кто ⁉️🤢🤡Банда прихвостней гебнявого ПАЦЮКА дерьмачилы , готовившая Украину передать РАШИСТАМ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ‼️Василевская-смаглюк заявляла, что Портнов помогает им «слугам😈» восстанавливать историческую справедливость «……………………
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04.02.2023 06:06 Ответить
власть на местах думают "пока война ... можно наживаться", пока не начнут расстреливать за такое. то толку не будет.
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03.02.2023 18:26 Ответить
Піну підняли,...тільки щодо результату- є великі сумніви. Суди ж не реформовані. Який тоді сенс у всіх цих "підозрах" ?
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03.02.2023 18:30 Ответить
І вже на лікарняному ліжку. Мразота.
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03.02.2023 18:33 Ответить
картатої ковдри лише не вистачає...
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03.02.2023 18:46 Ответить
Анус для него дело святое! Придется лет 5-7 поработать на зоне петушарой отряда!
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03.02.2023 18:36 Ответить
А как поживает кирюша тимошенко с ворованным автомобилем? Он уже посол в какой стране?
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03.02.2023 18:35 Ответить
Ему дали команду залечь на дно и не отсвечивать.
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03.02.2023 18:48 Ответить
Авто , это мелочевка , он продолжает миллиарды бюджетных денег загребать, компания «кинокит», ВЕЛИКЕКРАДИВНИЦТВО никто не отменял , а всех 🦠🐏73% развели , как всегд
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04.02.2023 06:11 Ответить
Невже на цього козла, при якому Херсонську область окупували за добу, а він, падло, десь ховався пів року, нічого нема, крім цієї муті з машиною? Срані наші спецслужби...
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03.02.2023 18:37 Ответить
"Головне у результаті слідства - не вийти на самих себе":
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03.02.2023 18:47 Ответить
Криса
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03.02.2023 18:41 Ответить
"Зелені" -- недосяжні лідери по зашкварам.
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03.02.2023 19:12 Ответить
Муть якась. Йому подарили машину, він її переоформив на себе сірим способом, бо власник був за кордоном.. Мені більш знається, цей очільник - небезпечний персонаж для зеленої влади, тому що був свідком як зелені здавали херсон. Тепер шукають на нього компромат, щоб мовчав. Це моя думка.
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03.02.2023 18:42 Ответить
І такий поворот не виключений.
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03.02.2023 18:50 Ответить
Он плоть от плоти зеленый. Этого охранника\водителя мера Колыхаева назначил Зеля. Был договорняк - Козырь в Раду, водила в ОДА.
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03.02.2023 18:52 Ответить
Коли закони в Україні будуть людяні тобто пенсії за які можна прожити а не вмерти від голоду бо нема грошей на хліб,таможні податки в Україні в 3 рази більші ніж в Європі - України не буде.і це зрозумів Путін.
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03.02.2023 18:48 Ответить
Твою мать... Чиновник, должность которому была ПОДАРЕНА шашлыковичем в обмен на депутатское место для Козыря по 184 округу осенью 21-го года, попался на примитивной краже машины))) Ну да, это уже уровень, это не пиво в супермаркете тырить... Зебилы, довольны? Фу, мерзость...
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03.02.2023 18:51 Ответить
Кухарка, ой пардон, охранник на должности губернатора. Странно от люмпена ожидать другого.
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03.02.2023 19:10 Ответить
Цей пан безумовно теж є тяжкою спадщиною, залишеною Зєлєнскому Порошенком. Хоча стоп! Поставлений на область у жовтні 2021 року? 🤔 Та все одно Порошенко винен! Це він щалишив собі ключі від кабінету президента, пробрався туди, коли Зєлєнскій був відсутній і затвердив Лагуту на область. Так і було! А тепер серйозно. Навіть незаангажованому у політиці громадянину стає дивно від того мотлоху з кримінальними навичками, набраного Зєлєнскім у владу. І постає питання: ***** у нього немає знайомих серед нормальних людей? Невже коло його спілкування обмежувалося лише такими? І тоді стає сумно.
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03.02.2023 18:59 Ответить
Якому тільки бидлу зелені лайнюк роздали посади владні. Їх всіх треба судити. Це вони привели таку страшну війну в Україну, свідомо чи несвідомо.
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03.02.2023 19:09 Ответить
А я що говорив, що ОВА - на 99% розсадник корупції.........!!!!!!!!!!!! Чекаємо - далі буде!
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03.02.2023 19:16 Ответить
Лагута збіг з Херсону чи не у перші дні війни. Десь тихонько сидів і не пискав. При окупації усіма побутовими питаннями міста займався Колихаєв (до речі, досі невідомо де він). Лагута може росіян і не чекав і триколором не розмахував, але, якби не війна, став би таким собі місцевий феодалом. Порядність на нулі.
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03.02.2023 19:34 Ответить
В первые часы. Колыхаев рассказывал как Лагута пришел к нему, выложил на стол ключи и со словами "разбирайся сам", слинял в бесконечность. И пропал совсем на несколько недель пока не начался перелом под Киевом.
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03.02.2023 20:26 Ответить
А колихаев такий герой, взяв ключі і почав… висаджувати квіти у місті, швиденько освоюючи кошти з бюджету..
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03.02.2023 23:19 Ответить
Цензор такими новостями выдает военную тайну.А то в ЕС непримут.
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03.02.2023 20:01 Ответить
Хто керує Україною? Не? Законодавство Уа як вантажівка, завантажив дрібним маленькім шахраєм- до буцегарні довезуть, а от якщо завантажать щось велике і тяжке то буде їхати довго і під той час розсиплеться.
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03.02.2023 20:26 Ответить
Цього виродка декілька місяців тому тільки призначили, цікаво хто його рекомендував?
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03.02.2023 20:40 Ответить
Это не тот, это тот который был перед ним)
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03.02.2023 21:28 Ответить
От гнида ...
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03.02.2023 21:14 Ответить
Вони зрадники та мародери, а з них намагаються дрібних шахраїв зробити !
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03.02.2023 22:08 Ответить
Епать дешевка!
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03.02.2023 22:21 Ответить
Поки в Україні не буде прирівняно КОРУПЦІЮ до Зради України , а для цього потрібно внести зміни у ст.111 Конституції , у нас нічого не зміниться . Ми корупційно розбещена країна , а тому потрібні кардинальні і жорсткі підходи у цьому питанні . За корупцію потрібно карати напожиттєво і з повною конфіскацією майна не тільки з корупціонера , але і всіх членів його родини , не дивлячись на статуси . Корупція з"їдає країну зсередини , і всі втрати на фронті будуть марними , якщо наші тили такі корумповані , бо непокаране зло тільки примножується .
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04.02.2023 02:16 Ответить
 
 