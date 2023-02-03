РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13064 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
9 632 33

Германия об угрозах Путина из-за танков Leopard для Украины: Абстрактные исторические сравнения для оправдания агрессии

путін

Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия якобы снова сталкивается с "угрозами немецкими танками", как во Вторую мировую войну, являются "абстрактными историческими сравнениями".

 Об этом сообщает tagesschau, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В речи по случаю 80-летия завершения сталинградской битвы Путин утверждал, что России снова угрожают немецкими танками, как это было во время Второй мировой войны. Также он сказал, что Германию якобы "втягивают в войну" против РФ.

Представитель немецкого правительства отметил, что заявления Путина выстроились "в целую серию абстрактных исторических сравнений, неоднократно используемых для оправдания нападения России на Украину".

Гебештрайт подчеркнул, что Германия вместе с другими партнерами занимаются "поставками помощи и вспомогательных услуг; это не является, однако, "участием в войне".

Читайте также: Путин пригрозил Западу из-за поставок Leopard-2 Украине: Нам есть чем ответить. Применением бронетехники это не закончится

Автор: 

Германия (6947) путин владимир (31237) танк (2253) Гебештрайт Штеффен (24)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
ну чего вы оправдываетесь, спасибо за 14+88 танков
показать весь комментарий
03.02.2023 18:31
+11
Маленькое ********* ***** про то что немецкие танки будут ванек убивать, ******* только не ответил на вопрос какого *** ваньки ****** делают в чужой стране, карлик ******
показать весь комментарий
03.02.2023 18:39
+7
коли вже німці порозумнішають та скинуть з себе, то ярмо винуватця
показать весь комментарий
03.02.2023 18:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну чего вы оправдываетесь, спасибо за 14+88 танков
показать весь комментарий
03.02.2023 18:31 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2023 18:46 Ответить
коли вже німці порозумнішають та скинуть з себе, то ярмо винуватця
показать весь комментарий
03.02.2023 18:32 Ответить
до речі знатний тролінг 14 88
показать весь комментарий
03.02.2023 18:33 Ответить
Ющенко с Порошенко здесь каким боком в твоем списке?
показать весь комментарий
03.02.2023 18:45 Ответить
А не при Пете азиатам оплоты или булаты не помню точно модель,все продали? Так в чем он не прав?
показать весь комментарий
03.02.2023 19:13 Ответить
і що, міжнародний попередньо проплачений контракт пропонуєш заводу Малишева не виконувати?
показать весь комментарий
03.02.2023 19:50 Ответить
Контракт был заключен в 1996 году с Пакистаном на поставку 320 Т-80 УД при Кучме, при Порохе в 16-м году был заключен контракт на их модернизацию и ремонт. Поставок танков не было.
показать весь комментарий
03.02.2023 21:00 Ответить
Тоді,коли їм хтось розкаже,що це не вони привели до влади Гітлера,а російські більшовики,коли заборонили Тельману вступати у коаліцію з німецькими соціал-демократами і партією центра.Якби не Тельман,то не було ніякого,так потрібного російським більшовикам Гітлера.
показать весь комментарий
03.02.2023 18:40 Ответить
Wir sind nicht da!
показать весь комментарий
03.02.2023 18:37 Ответить
Маленькое ********* ***** про то что немецкие танки будут ванек убивать, ******* только не ответил на вопрос какого *** ваньки ****** делают в чужой стране, карлик ******
показать весь комментарий
03.02.2023 18:39 Ответить
Мій дідо Василь Савович,які пройшли фінську,вижив у битві під Ясами( вижили два з села) і закінчили війну в Бєлграді дуже б здивувалися тому,що германці допомагають вільній Україні, якою він марив.Ненавиділи дідо люто совєти і фашистів.Дякую, Дойчланд!
показать весь комментарий
03.02.2023 18:40 Ответить
Мій, коли компенсацію отримав від німців, купив телевізор з функцією для людей з порушенням слуху, так все казав - на старості хоч телевізор почув нормально, дякуючи фріцам...від ссср медальки юбілейні..
показать весь комментарий
03.02.2023 18:48 Ответить
Можна пояснити, що це за битва під Ясами?
показать весь комментарий
03.02.2023 23:45 Ответить
То нехай починають з себе. Он німецький автопром поважають?? То ж ворожі тачки, треба палити!! Техніку теж розбивати, колективний захід прослуховує разом з амерами з кожної праски!! Бухло отруйне, а амер стаф тер'єри здичавіють по команді з пилесмоку й зжеруть ваших дітей у білих трусиках!! Алярма!
показать весь комментарий
03.02.2023 18:44 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
03.02.2023 18:55 Ответить
цей бункерний крис міг заявити, що Німеччину создал лєнін. там пацієнт зі складним діагнозом
показать весь комментарий
03.02.2023 19:08 Ответить
Не, упрекнут, шо в обход версальскому договору и рапалльскому сговору между РСФСР и Германией, в 1922-ом году, на.уя тада помогали приподняться Гитлеру.
показать весь комментарий
03.02.2023 20:05 Ответить
На українських танках теж хрести. Трусись і гавкай, кремлівський шкет.
показать весь комментарий
03.02.2023 19:15 Ответить
Козломордая москальня еще не знает во что ввязалась.
Запад никогда не даст победить козломордам. Даже если понадобится, то и сами включатся напрямую. Но после того как они включатся, то через неделю в маскве будут.
Путлера за щкирки из бункера вытащат и в клетку. В клетке он будет сидеть зимой и летом до самого своего конца на центральных площадях европейских городов по очереди. Перевозить клетку будут. Чтобы все могли это чудище нациста увидеть.
показать весь комментарий
03.02.2023 19:36 Ответить
они не включатся. Они русских сс*тся
показать весь комментарий
03.02.2023 19:44 Ответить
Неправда ваша. Кацапов перестала бояться вся Средняя Азия вместе с Ким Чен Ыном.
показать весь комментарий
03.02.2023 20:07 Ответить
Та шо там нiтитись... Просто, если ваши диды не спромоглися, подмогните нам слегонца. И все будет чики-пики.
показать весь комментарий
03.02.2023 20:01 Ответить
У пыни крыша давно съехала на почве 2й мировой и собственной исключительности. Десятилетиями нашептывали его прихлебатели какой он незаменимый, великий восстановитель земель русских. Как и сталин, принял страну с сохой а оставит вставшей с колен супердержавой.
Кто угодно повернется мозгами если будет так долго сидеть на таком месте и впитывать в себя только те слухи которые нравятся.
Но это был его выбор и весьма осознанный. Знает, гаденыш что много дров наломал подсидев Ельцина. Взрывы домов в москве, преступления 2й чеченской, Норд-ост и Беслан, абсолютная бензаказанность и безответственность перед кем то. Население то с него не спрашивает совсем. Наоборот, ходят хороводом, молятся, лишь бы не 90-е.
А 90-е по факту никуда не уходили. Просто успешно перешли в 00-е и 10-е.
показать весь комментарий
03.02.2023 20:37 Ответить
ТовариСЧ Гебештрайт, не сцы, этот параноидальный бред рассчитан на внутреннюю тупорылую биосрань, из серии - вставай херня огромная.
показать весь комментарий
03.02.2023 21:12 Ответить
Є приклад Німеччини. У них викривлене поняття провини Німеччини перед Росією.

Воно має бути не перед Росією. У своїй лекції у Бундестазі історик Тімоті Снайдер сказав, що втрати України під час Другої світової війни вищі за втрати Великої Британії, США і Франції разом узятих. Також він сказав про те, що втрати України і Білорусі у Другій світовій вищі за втрати Росії. З цього потрібно виходити Німеччині, коли вона відчуває якусь провину перед Росією.
показать весь комментарий
03.02.2023 21:50 Ответить
Тільки разом з бендерівцями на підєрацію пре тепер вся Європа та США! Ховайтеся!
показать весь комментарий
03.02.2023 23:45 Ответить
А кто немецких танкистов у себя на полигонах учил в 1930-х?Кто с немецкими танкистами уничтожал "польские вооруженные банды" в 1939?Пуйло об этом скромно умалчивает.
показать весь комментарий
04.02.2023 02:29 Ответить
В Мюнхене провели пророссийскую демонстрацию против поставок оружия в Украину. Это уже вторая акция за неделю, проведенная в преддверии конференции по безопасности
показать весь комментарий
04.02.2023 08:31 Ответить
Danke schön, liebe *******.
показать весь комментарий
04.02.2023 08:58 Ответить
 
 