Германия об угрозах Путина из-за танков Leopard для Украины: Абстрактные исторические сравнения для оправдания агрессии

Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия якобы снова сталкивается с "угрозами немецкими танками", как во Вторую мировую войну, являются "абстрактными историческими сравнениями".

Об этом сообщает tagesschau, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В речи по случаю 80-летия завершения сталинградской битвы Путин утверждал, что России снова угрожают немецкими танками, как это было во время Второй мировой войны. Также он сказал, что Германию якобы "втягивают в войну" против РФ.

Представитель немецкого правительства отметил, что заявления Путина выстроились "в целую серию абстрактных исторических сравнений, неоднократно используемых для оправдания нападения России на Украину".

Гебештрайт подчеркнул, что Германия вместе с другими партнерами занимаются "поставками помощи и вспомогательных услуг; это не является, однако, "участием в войне".

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