Германия об угрозах Путина из-за танков Leopard для Украины: Абстрактные исторические сравнения для оправдания агрессии
Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия якобы снова сталкивается с "угрозами немецкими танками", как во Вторую мировую войну, являются "абстрактными историческими сравнениями".
Об этом сообщает tagesschau, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В речи по случаю 80-летия завершения сталинградской битвы Путин утверждал, что России снова угрожают немецкими танками, как это было во время Второй мировой войны. Также он сказал, что Германию якобы "втягивают в войну" против РФ.
Представитель немецкого правительства отметил, что заявления Путина выстроились "в целую серию абстрактных исторических сравнений, неоднократно используемых для оправдания нападения России на Украину".
Гебештрайт подчеркнул, что Германия вместе с другими партнерами занимаются "поставками помощи и вспомогательных услуг; это не является, однако, "участием в войне".
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Запад никогда не даст победить козломордам. Даже если понадобится, то и сами включатся напрямую. Но после того как они включатся, то через неделю в маскве будут.
Путлера за щкирки из бункера вытащат и в клетку. В клетке он будет сидеть зимой и летом до самого своего конца на центральных площадях европейских городов по очереди. Перевозить клетку будут. Чтобы все могли это чудище нациста увидеть.
Кто угодно повернется мозгами если будет так долго сидеть на таком месте и впитывать в себя только те слухи которые нравятся.
Но это был его выбор и весьма осознанный. Знает, гаденыш что много дров наломал подсидев Ельцина. Взрывы домов в москве, преступления 2й чеченской, Норд-ост и Беслан, абсолютная бензаказанность и безответственность перед кем то. Население то с него не спрашивает совсем. Наоборот, ходят хороводом, молятся, лишь бы не 90-е.
А 90-е по факту никуда не уходили. Просто успешно перешли в 00-е и 10-е.
Воно має бути не перед Росією. У своїй лекції у Бундестазі історик Тімоті Снайдер сказав, що втрати України під час Другої світової війни вищі за втрати Великої Британії, США і Франції разом узятих. Також він сказав про те, що втрати України і Білорусі у Другій світовій вищі за втрати Росії. З цього потрібно виходити Німеччині, коли вона відчуває якусь провину перед Росією.