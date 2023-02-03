Кличко дал интервью Bild, стоя в воронке от "Кинжала": Украине нужны истребители

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад как можно скорее передать Украине самолеты и танки для защиты от российской агрессии.

Кличко дал интервью изданию Bild в воронке от российской ракеты "Кинжал" в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Киев был и остается целью. Мы всегда должны исходить из того, что Путин может снова атаковать нас с наземными войсками", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева призвал союзников к дальнейшим поставкам оружия Украине.

"Нам нужны истребители, наши военные очень четко говорят об этом. Мы должны уметь защищаться", – сказал Кличко.

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Говоря о предоставлении Украине танков, Кличко подверг критике темпы их поставок. "К сожалению, все идет так медленно, мы расплачиваемся жизнями наших граждан и остро нуждаемся в этом оборонном оружии", – сказал мэр Киева.

При этом Кличко категорически отверг идею переговоров с президентом РФ.

"Путин хочет разрушить наше существование, как нам с ним вести переговоры? Нам нужно оружие, чтобы Украина выиграла войну!" – подчеркнул мэр столицы.

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