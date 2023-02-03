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Новости Война
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Кличко дал интервью Bild, стоя в воронке от "Кинжала": Украине нужны истребители

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад как можно скорее передать Украине самолеты и танки для защиты от российской агрессии.

Кличко дал интервью изданию Bild в воронке от российской ракеты "Кинжал" в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Киев был и остается целью. Мы всегда должны исходить из того, что Путин может снова атаковать нас с наземными войсками", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева призвал союзников к дальнейшим поставкам оружия Украине.

"Нам нужны истребители, наши военные очень четко говорят об этом. Мы должны уметь защищаться", – сказал Кличко.

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Говоря о предоставлении Украине танков, Кличко подверг критике темпы их поставок. "К сожалению, все идет так медленно, мы расплачиваемся жизнями наших граждан и остро нуждаемся в этом оборонном оружии", – сказал мэр Киева.

При этом Кличко категорически отверг идею переговоров с президентом РФ.

"Путин хочет разрушить наше существование, как нам с ним вести переговоры? Нам нужно оружие, чтобы Украина выиграла войну!" – подчеркнул мэр столицы.

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Автор: 

Кличко Виталий (4637) оружие (10210)


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Топ комментарии
+26
Молодец. Некоторым нужно объяснять "на спичках", как Василий Ивановичам. Чтобы доходило.
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03.02.2023 18:42
+13
Та вже пох. З гашим мудрим нарідом буде аристович проти колі катлєти...
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03.02.2023 18:51
+12
Моя мрія щоб на наступних виборах президента в другому турі були Кличко і Залужний. Тоді ця країна вилікується від ******** совка...
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03.02.2023 18:42
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В історії повторюються певні лади і ситуативні схеми. Але в більшості випадків історія - це каталог прем'єр. Історія захоплює, адже «те саме» ніколи не є «тим самим» і майже ідентичні ситуації в нових проявах породжують геть інші результати.©
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03.02.2023 18:37 Ответить
У історії головне не лише бачити факти, а відстежувати причинно-наслідкові зв'язки між ними.
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03.02.2023 19:01 Ответить
Молодец. Некоторым нужно объяснять "на спичках", как Василий Ивановичам. Чтобы доходило.
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03.02.2023 18:42 Ответить
Моя мрія щоб на наступних виборах президента в другому турі були Кличко і Залужний. Тоді ця країна вилікується від ******** совка...
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03.02.2023 18:42 Ответить
поки війна, ніяких виборів.. Терпи))
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03.02.2023 18:45 Ответить
Та вже пох. З гашим мудрим нарідом буде аристович проти колі катлєти...
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03.02.2023 18:51 Ответить
Вы, батенька, еще и оптимист
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03.02.2023 21:59 Ответить
Ты уже эвакуировался из Киева?
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03.02.2023 20:04 Ответить
Залужний-президент, Кличко-прем'єр!
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03.02.2023 18:42 Ответить
А ти главбух=))
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03.02.2023 18:44 Ответить
а ты ЗЕ...л...
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03.02.2023 19:23 Ответить
ХВАТИТ ЗЕДЕРЬМАЧЬЯ ВСЕХ «слуг» ворюг под трибунал‼️
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03.02.2023 19:33 Ответить
Не скажу, що це не гідні кандидатури для політики. Але, ви думаєте у нас є час для їх навчання?
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03.02.2023 19:31 Ответить
Віталій в курсі, що вчора 2 лютого 2023р відбулася чергова комісія земельного дерибану? І війна на заваді не стала.
Замість пам'ятки архітектури 1899 року Столар і Медведчук планують звести черговий ЖК. Вже отримано поштову адресу. У чесних судах вже все порішали. Під ресторан другу мера землю у парку Наталка і купа інших жирних питань.
А такі котловани є на Нивках від прориву труб - це меру на замітку для наступного піару.
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03.02.2023 18:48 Ответить
Ну там явно не от кинджала яма . Но ничего все правильно нужно работать на западную аудиторию, что бы оружие больше и быстрее поставляли
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03.02.2023 18:49 Ответить
Боневтік так не може, бо його памперс у воронку від "кінжала" не влізає.
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03.02.2023 19:10 Ответить
Перестань Київ дерибанити. Ти теж як рашист...
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03.02.2023 19:11 Ответить
Скажи это своему 👹🤡🤢дерьмаку и его подручным 🐷🐽»слугам»
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03.02.2023 19:37 Ответить
Я думаю дадут, но не сразу (как и другое оружие, которое "невозможно" было дать как-бы). Просто нужно поломаться и попричитать, как и всем на старость лет- Европа мля....
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03.02.2023 19:44 Ответить
Мост устал - Он еще нет!
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03.02.2023 21:05 Ответить
Кличко дав інтерв'ю Bild...кажуть це жовта преса. Чому мер Києва говорить про винищувачі? В Києві все Ок? Інформація цінність нуль, як вплив на події.
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03.02.2023 22:40 Ответить
 
 