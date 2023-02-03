Войска РФ сосредоточены на востоке, но могут нанести неожиданный удар на юге, - ОК "Південь"

Российские оккупанты сейчас сосредоточены на боевых действиях на восточном направлении, но при этом сохраняется возможность неожиданного удара захватчиков на юге.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"То, что они перебрасывают более подготовленные силы на восток – понятно, что там сейчас сконцентрирован их приоритет. Но южный регион всегда оставался у них в поле зрения – они не выпускают его из-под контроля и держат как дополнительное направление, по которому может быть нанесен, скажем так, неожиданный активный удар", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что Силы обороны готовы к любому развитию событий, продолжают тщательно отслеживать тактику врага.

По словам Гуменюк, тактика россиян постоянно изменяется, они постоянно маневрируют имеющимися ресурсами.

"Даже если наблюдать за корабельной группировкой – носители, даже без особых причин, могут появляться и заходить в пункты базирования", – пояснила спикер ВСУ.

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