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Новости Война
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Войска РФ сосредоточены на востоке, но могут нанести неожиданный удар на юге, - ОК "Південь"

гуменюк

Российские оккупанты сейчас сосредоточены на боевых действиях на восточном направлении, но при этом сохраняется возможность неожиданного удара захватчиков на юге.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"То, что они перебрасывают более подготовленные силы на восток – понятно, что там сейчас сконцентрирован их приоритет. Но южный регион всегда оставался у них в поле зрения – они не выпускают его из-под контроля и держат как дополнительное направление, по которому может быть нанесен, скажем так, неожиданный активный удар", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что Силы обороны готовы к любому развитию событий, продолжают тщательно отслеживать тактику врага.

По словам Гуменюк, тактика россиян постоянно изменяется, они постоянно маневрируют имеющимися ресурсами.

"Даже если наблюдать за корабельной группировкой – носители, даже без особых причин, могут появляться и заходить в пункты базирования", – пояснила спикер ВСУ.

Читайте также: Минувшей ночью ВСУ уничтожили опорный пункт войск РФ на Кинбурнской косе, - ОК "Юг"

Автор: 

армия РФ (19160) Донбасс (26955) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+4
атака с білорусії відміняється?
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03.02.2023 18:47
+4
Яка зарплатня у цієї тьотки, яку вона отримує з моїх та ваших податків? Скільки нам коштують оці беззмістовні, порожні та тупі заяви від "офіційної" особи?
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03.02.2023 19:20
+3
У абдристовича сегодня выходной, или обследует анус, перед ходкой на зону?
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03.02.2023 18:55
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атака с білорусії відміняється?
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03.02.2023 18:47 Ответить
не відміняється - переноситься на завтра! Сьогодні можна спати!
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03.02.2023 19:10 Ответить
24 лютого спали , час вже прокидатися
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03.02.2023 20:29 Ответить
Невже ?
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03.02.2023 18:52 Ответить
У абдристовича сегодня выходной, или обследует анус, перед ходкой на зону?
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03.02.2023 18:55 Ответить
Буданов мовчить! Думає........ я йому одному "вірний"!)
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03.02.2023 19:09 Ответить
Бюро прогнозів таке собі за 30 000 грн зарплатню там повітряні сили сьогодні ракетну атаку обіцяли
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03.02.2023 19:10 Ответить
Яка зарплатня у цієї тьотки, яку вона отримує з моїх та ваших податків? Скільки нам коштують оці беззмістовні, порожні та тупі заяви від "офіційної" особи?
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03.02.2023 19:20 Ответить
Гораздо меньше чем у ермака
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03.02.2023 19:56 Ответить
Сьогодні у Бердянську було забагато рашистів...
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03.02.2023 19:25 Ответить
Можно просто её фото опубликовать без текста...
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03.02.2023 19:54 Ответить
Для нормальної розвідки не може бути ніякого "несподіваного удару " , хіба що там такі ж "спеціалісти" як яєчний міністр який перед 24 лютого казав що 170 т козлопітеків в ********** це не ударне угруповання.
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03.02.2023 20:11 Ответить
Гуменюк і Маляр ще ті ванги... Пам'ятаю, як Маляр навесні закликала людей не повертатися у Київ, бо ***** гарантовано знову нападе.
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03.02.2023 20:24 Ответить
Буданов!!!! АУУУУУ!!! Що робити - спати???????
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03.02.2023 21:07 Ответить
https://youtu.be/tBM5RJPtb4M ...

Шайга Тува и Нищета...
Кужугэтович..ты куда бабло слил с Вяличия?🦍🤣
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04.02.2023 04:28 Ответить
Мавзолейные Обезьяны успешно закупили в Лаосе танки Т-34....Держись Вашингтон и Пентагон...рюSSkие ползут,типа встали с КАЛен...🦍👹👺🤣
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04.02.2023 04:30 Ответить
 
 