Враг продолжает с большими потерями вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 03.02.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Продолжается 345 сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несет большие потери в личном составе и военной технике.

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Барвенково Харьковской области, есть жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время продолжаются обстрелы войсками Российской Федерации населенных пунктов вблизи государственной границы. Под огневое влияние попали районы населённых пунктов Тимоновичи и Гремяч Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Студенок, Стариковое, Волфин и Николаевка на Сумщине и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы Двуречной, Западного, Голубовки, Купянска, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении огневому поражению подверглись Торское Донецкой области и Макеевка, Червонопоповка и Диброва – Луганской.

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На Бахмутском направлении пострадали Спорное, Веселое, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Георгиевка и Марьинка. На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Нескучное, Богоявленка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском - под вражеский огонь попали районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка и Малая Токмачка на Запорожье и Херсон, Качкаровка и Козацкое.

Противник продолжает нести потери. Так, в Беловодске Луганской области, оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли туда около 120 раненых военнослужащих вооруженных сил РФ. Для восполнения своих потерь в живой силе противник продолжает вербовочную кампанию среди заключенных. За последнюю неделю в исправительных учреждениях Новосибирской области Российской Федерации было завербовано до 1000 наемников.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага и 1 - по позиции его ЗРК. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 2 района сосредоточения живой силы противника", - говорится в информации Генштаба ВСУ.