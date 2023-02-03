Продолжаются переговоры о поиске платформы по предоставлению Украине тактической авиации, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас ведутся переговоры с западными партнерами о поиске платформы для предоставления Украине тактической авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм пресслужбы Минобороны, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьером министром — министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве.

"Что это будет — F-16, Gripen — это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО", - сказал министр.

Он отметил, что, учитывая вероятное наступление россиян, Украина ведет переговоры с партнерами о получении дальнобойных средств поражения с дальностью от 150 км, поскольку такое вооружение, на примере РСЗО HIMARS, доказало свою эффективность на поле боя.

"Они боятся HIMARS, поэтому все свои важные склады с топливом, амуницией, командные пункты вынесли за 120 км от линии фронта. Потому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км. Тогда мы сможем в места концентрации врага наносить поражение и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой", — резюмировал Резников.

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