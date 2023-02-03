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Продолжаются переговоры о поиске платформы по предоставлению Украине тактической авиации, - Резников

f16

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас ведутся переговоры с западными партнерами о поиске платформы для предоставления Украине тактической авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм пресслужбы Минобороны, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьером министром — министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве.

"Что это будет — F-16, Gripen — это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО", - сказал министр.

Он отметил, что, учитывая вероятное наступление россиян, Украина ведет переговоры с партнерами о получении дальнобойных средств поражения с дальностью от 150 км, поскольку такое вооружение, на примере РСЗО HIMARS, доказало свою эффективность на поле боя.

"Они боятся HIMARS, поэтому все свои важные склады с топливом, амуницией, командные пункты вынесли за 120 км от линии фронта. Потому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км. Тогда мы сможем в места концентрации врага наносить поражение и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой", — резюмировал Резников.

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Автор: 

авиация (2823) самолет (3589) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+13
Платформа для переговорів...
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03.02.2023 19:20
+11
хреново, когда выбором будущей основной авиаплатформы занимается юрист, которому только сейчас объяснили, что яйца не покупаются в литрах. Если оно в яйцах не разбирается, то в самолётах - тем более.
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03.02.2023 19:47
+8
Тільки не кажи їм про яйця по 17, бо таким крадунам не дадуть.
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03.02.2023 19:22
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Платформа для переговорів...
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03.02.2023 19:20 Ответить
Переговори має вести міністр з кришталево чистою репутацією. Рєзніков має йти з посади!
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04.02.2023 03:33 Ответить
Где они будут хранится? Самолетов дешевых нет, а любой самолет мопед с вероятностью 100% уничтожит при попадании.

Сначала покажите НАТО 15-20 разнесенных на 50м каждый готовых ангаров в уровень с землей, с сеткой от дронов и оптической маскировкой от кацапских ракет, и асфальтом (на бетоне) из каждого ангара до взлетки, подходящей для ф-18 или даже ф-16. Это сразу мотивирует поставить самолеты. Или ты всерьез думаешь, что НАТО дадут свои самолеты, чтобы мы их ставили крылом к крылу как кацапы 10 штук друг на друге и при попадании мопеда сдетонировали ракеты и все сгорело?

Сначала цемент, песок, вода, гравий, битум и немного химии современной и еще больше очень несовременных работ лопатой (жирдяй из квартала95 отлично тачки с песком будет возить до бетономешалок, также его вместо вибратора можно использовать, кинуть в бетон и он все аккуратно размешает), а потом самолеты.
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03.02.2023 19:21 Ответить
Ну щодо доріг і асфальту у нас є неперевершений квартальний профі.
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03.02.2023 19:26 Ответить
Олещук очень просит вас вернуться для работы консультантом в его команде.
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03.02.2023 19:41 Ответить
По авиации пусть скажут другие, но принеси-подай с вас на стройке сойдет. 3-й сорт, тоже не брак.
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03.02.2023 19:42 Ответить
"Вумний - шо вутка!" Читаєш - "співає наче соловей!" І народ починає вірить! До чого "правдоподібно"! Але є маленька "зачіпочка", яка каже, що людина не тямить на практиці, а тільки "щось чула"! Ось це - "асфальтом (на бетоне) из каждого ангара до взлетки" Та не кладуть асфальт на бетон! Бо ШЗПП сушать перед польотами у осіннє-зимовий сезон тепловими машинами на базі авіаційних реактивних двигунів А там така температура, що ніякий "асфальт" не витримає - розплавиться! І від того "асфальтного покриття" тільки шмаття полетить На аеродромах застосовують "асфальтобетон" Але там зовсім інша технологія як виготовлення так і укладки Інше розбирать не буду - навіть морочиться не хочеться
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03.02.2023 20:06 Ответить
Кінчай цю мантру.
У нас при совдепіі збудовані тисячі ангарів, що не бояться прямого удару тактичної ядерної зброї, а навкруг них - гектари бетонки, асфальтованих полос та автодоріг.
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03.02.2023 20:29 Ответить
дивишся на стрийський аеродром,і його стан і після цього думаєш яку маячню видав про тисячі ангарів проти тактичної ЯЗ,немає в нас таких ангарів ,якщо стрийські руїни не переконали у відкритому доступі є руїни ангарів в Арцизі,там фіру з гноєм ставити страшно не те що літак.
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05.02.2023 05:12 Ответить
в 90 ті відчужувалось купа аеродромів і іх ніхто не утримував,їх ПИЛЯЛИ НА БРУХТ, плит аеродромних з них давно по будовам розпродали,а те що було суцільною бетонкою,тупо товкли заради арматури на брухт,стрийське летовище тому яскравий і наочний зразок.
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05.02.2023 05:17 Ответить
Тільки не кажи їм про яйця по 17, бо таким крадунам не дадуть.
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03.02.2023 19:22 Ответить
платформа - яйці по 17 зварити - а навар їм запропонувати!
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03.02.2023 19:24 Ответить
Причепилися до літаків, танків. РАКЕТИ!!!
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03.02.2023 19:34 Ответить
рєзніков, баран, про такі речі не треба пздіти на загал.
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03.02.2023 19:39 Ответить
.... він і є той поц!
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03.02.2023 19:50 Ответить
Резніков ще не у в'язниці ? Як довго у нас такі справи тягнуться !
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03.02.2023 19:42 Ответить
хороший адвокат той _ хто докаже в суді, що на швидкості 120 км/год знак "60 км/год" водій не бачить! Резніков сам юрист - зможе доказати, що яйці по 17 не за два а за три (суддя щупати в нього не буде) а це для фаберже навіть дешево!
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03.02.2023 19:55 Ответить
хреново, когда выбором будущей основной авиаплатформы занимается юрист, которому только сейчас объяснили, что яйца не покупаются в литрах. Если оно в яйцах не разбирается, то в самолётах - тем более.
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03.02.2023 19:47 Ответить
Юрист - яйцеклетка!!!!
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03.02.2023 19:56 Ответить
ЯйцеКлєтка - це його майбутнє.
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03.02.2023 20:05 Ответить
Будет покупать самолётов в килограммах. И танков в пачках.
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03.02.2023 20:59 Ответить
Я не знаю для чого це афішувати?Щоб підняти бойовий дух чи настрашити москалів.Ну сказали раз ,два і досить.Ще резніков скаже де саме буде аеродром(((
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03.02.2023 20:01 Ответить
Керівництво України, це медіашльондри.
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03.02.2023 23:23 Ответить
дуже хочеться, щоб при взльоті наших літаків, в кацапстані лунала тривога, херячити не обовязково
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03.02.2023 20:03 Ответить
іди нх...
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03.02.2023 20:10 Ответить
Мабуть, Захід був шокований запросом Рєзнікава літаків у кілограмах, тому взяв час, щоб прийти до тями від професійності зеленого лайна
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03.02.2023 20:25 Ответить
Так розумію, peзніков прагне мати вигляд експерта з бойових дій, донорської зброї, коли його рівень - тилова бульба та яйка, cпiжєні з "нуля".
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03.02.2023 20:37 Ответить
Як би вже Резніков не пижився , він вже ввійшов в історію як Свинарчук Зеленського.(яйцеголовий).
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03.02.2023 23:08 Ответить
 
 