Продолжаются переговоры о поиске платформы по предоставлению Украине тактической авиации, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас ведутся переговоры с западными партнерами о поиске платформы для предоставления Украине тактической авиации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм пресслужбы Минобороны, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьером министром — министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве.
"Что это будет — F-16, Gripen — это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО", - сказал министр.
Он отметил, что, учитывая вероятное наступление россиян, Украина ведет переговоры с партнерами о получении дальнобойных средств поражения с дальностью от 150 км, поскольку такое вооружение, на примере РСЗО HIMARS, доказало свою эффективность на поле боя.
"Они боятся HIMARS, поэтому все свои важные склады с топливом, амуницией, командные пункты вынесли за 120 км от линии фронта. Потому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км. Тогда мы сможем в места концентрации врага наносить поражение и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой", — резюмировал Резников.
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Сначала покажите НАТО 15-20 разнесенных на 50м каждый готовых ангаров в уровень с землей, с сеткой от дронов и оптической маскировкой от кацапских ракет, и асфальтом (на бетоне) из каждого ангара до взлетки, подходящей для ф-18 или даже ф-16. Это сразу мотивирует поставить самолеты. Или ты всерьез думаешь, что НАТО дадут свои самолеты, чтобы мы их ставили крылом к крылу как кацапы 10 штук друг на друге и при попадании мопеда сдетонировали ракеты и все сгорело?
Сначала цемент, песок, вода, гравий, битум и немного химии современной и еще больше очень несовременных работ лопатой (жирдяй из квартала95 отлично тачки с песком будет возить до бетономешалок, также его вместо вибратора можно использовать, кинуть в бетон и он все аккуратно размешает), а потом самолеты.
У нас при совдепіі збудовані тисячі ангарів, що не бояться прямого удару тактичної ядерної зброї, а навкруг них - гектари бетонки, асфальтованих полос та автодоріг.