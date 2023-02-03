США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд, - Пентагон (обновлено)

Соединенные Штаты Америки официально предоставляют очередной крупный пакет военной помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер во время брифинга.

"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяет новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд. долларов", - заявил он.

В официальном сообщении на сайте Пентагона уточнили:

"Пакет включает президентские полномочия на передачу помощи в сфере безопасности (Presidential Drawdown – ред.) на сумму $425 миллионов, а также $1,75 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI)", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что первая часть пакета предусматривает предоставление Украине дополнительных ракет для систем HIMARS, 155 мм снаряды; мины калибра 120 мм; 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и патронами против БПЛА. Кроме того, в Украину будут отправлены 181 бронированная машина MRAP; 250 систем Javelin; 2 тысячи противотанковых ракет; противопехотные боеприпасы Claymore; подрывные боеприпасы; другое снаряжение.

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Часть пакета, финансируемого USAI, предусматривает предоставление Украине двух установок ПВО HAWK; зенитных орудий и боеприпасов; оборудование для интеграции западных пусковых установок с системами ПВО Украины. США также отправят другое оборудование для поддержки украинского ПВО; генераторы; четыре РЛС воздушного наблюдения; 20 контрминометных радаров; беспилотные авиасистемы Puma; высокоточные ракеты. В пакет также войдет оборудование безопасной связи; медицинские принадлежности. Кроме того, часть средств будет израсходована на проведение учений для украинских военных, а также на обслуживание и поддержку техники.