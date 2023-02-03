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США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд, - Пентагон (обновлено)

сша,дім,білий

Соединенные Штаты Америки официально предоставляют очередной крупный пакет военной помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер во время брифинга.

"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяет новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд. долларов", - заявил он.

В официальном сообщении на сайте Пентагона уточнили:

"Пакет включает президентские полномочия на передачу помощи в сфере безопасности (Presidential Drawdown – ред.) на сумму $425 миллионов, а также $1,75 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI)", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что первая часть пакета предусматривает предоставление Украине дополнительных ракет для систем HIMARS, 155 мм снаряды; мины калибра 120 мм; 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и патронами против БПЛА. Кроме того, в Украину будут отправлены 181 бронированная машина MRAP; 250 систем Javelin; 2 тысячи противотанковых ракет; противопехотные боеприпасы Claymore; подрывные боеприпасы; другое снаряжение.

Читайте: США планируют закупить для Украины новые танки Abrams, - Пентагон

Часть пакета, финансируемого USAI, предусматривает предоставление Украине двух установок ПВО HAWK; зенитных орудий и боеприпасов; оборудование для интеграции западных пусковых установок с системами ПВО Украины. США также отправят другое оборудование для поддержки украинского ПВО; генераторы; четыре РЛС воздушного наблюдения; 20 контрминометных радаров; беспилотные авиасистемы Puma; высокоточные ракеты. В пакет также войдет оборудование безопасной связи; медицинские принадлежности. Кроме того, часть средств будет израсходована на проведение учений для украинских военных, а также на обслуживание и поддержку техники.

Пентагон (1451) помощь (7793) США (26564)


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Топ комментарии
+32
Амерам-черговий респект...
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03.02.2023 19:43
+26
Cпасибо США
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03.02.2023 19:46
+24
Дякуємо, Джо!
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03.02.2023 19:45
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Амерам-черговий респект...
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03.02.2023 19:43 Ответить
памʼятаю, як в дитинстві, з особливим задоволенням, читав у Жюля Верна в "Таємному остріві" фрагменти, де перелічувалося все добро, яке викинуло на берег... там, так само, був список зі зброї, засобів виживання, то що
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03.02.2023 19:56 Ответить
К сожалению, кто отправлял подарки, умер.
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03.02.2023 22:20 Ответить
Дякуємо, Джо!
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03.02.2023 19:45 Ответить
Cпасибо США
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03.02.2023 19:46 Ответить
Дядечко Джо! Ти - кращий!)))
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03.02.2023 19:46 Ответить
Дякуємо....
Літачків би ще трошки!
І танчиків....
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03.02.2023 19:47 Ответить
а де бімби на 150 км?
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03.02.2023 19:48 Ответить
в зарядах для хаймерсов бомбы гылысыдыбы
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03.02.2023 20:01 Ответить
Пока через 9 мес. ( цикл производства ). если что то придумают с поставками, то раньше. К огромному сожалению.
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03.02.2023 21:13 Ответить
Атакамс? Нема.
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03.02.2023 19:50 Ответить
Є
2-га частина (закрита) для ГУР МО
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03.02.2023 19:59 Ответить
Для лейтенанта Буданова-Гогілашвілі
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03.02.2023 20:08 Ответить
і для ОП (там же Єрмачило сидить)
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03.02.2023 20:00 Ответить
Суммы просто огромные, но в каждый пакет помощи входит зарплата американским и мексиканским рабочим по 50-100 тысяч долларов в год. Десяткам тысяч человек, кто произвел все это оборудование. И еще куда большие зарплаты инженерам и ученым, которые тоже содержатся в ценнике на оружие как оплата научных работ и тестирования до поступления на вооружение.

Мы вполне могли бы производить 80-85% комплектующих самостоятельно и платить 10000 долларов в год нашему рабочему, вполне достаточных для нормальной жизни в нашей стране даже с налогом. Тогда бы на эти же средства налогоплательщиков США можно было создать в 2 раза больше вооружений.

Надо максимально разгрузить США по тяжелому труду с их ценами на аренду жилья и медицинской страховки и производить самим или хотя бы в Польше или Румынии, где все дешевле. Пускай в США электронику собирают на роботизированном заводе и передают нам в рамках помощи, а мы будет работать на токарных и фрезерных станках и собирать взрывчатку.
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03.02.2023 19:50 Ответить
"10000 долларов в год нашему рабочему, вполне достаточных для нормальной жизни в нашей стране"...
800 баксів на місяць це нормально?
при том, що ціни на продукти вищі за польські чи британські.
Ну якщо на одну людину без сім"ї -то може якось і вистачить на нормальне життя за умови власного житла.
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03.02.2023 20:27 Ответить
Я Вам відкрию страшну таємницю, дуже багато українців живе на ще меншу заробітну плату або пенсію. В мене наприклад пенсія 6000₴ і це ще далеко не маленька. Й да підробітку мені не вистачає. І зарплати в багатьох 10000.
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04.02.2023 21:09 Ответить
но в каждый пакет помощи входит зарплата американским и мексиканским рабочим по 50-100 тысяч долларов в год.

Зачем вы глупости постите сюда? Все вооружение, вся техника в США производится частными компаниями, зарплаты их работников никаким боком не относятся к закупаемому у этих компаний оборудованию. Кроме того, большая часть техники вообще передается из армейских арсеналов.
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03.02.2023 23:31 Ответить
А в арсеналах цю техніку залишили прибульці з Арктура. Якщо хтось вам скаже, що її виробили американські інженери та робітники, (180к та 80к зп в поточних доларах) - киньте в нього камінь.
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04.02.2023 01:30 Ответить
как на 2$ млрд не много. Надеюсь закрытая часть списка по интереснее.
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03.02.2023 19:52 Ответить
Хтось там буде за ленд-ліз згадувати?
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03.02.2023 19:53 Ответить
Получаем бесплатно на десятки млрд.$,давайте срач за платный ленд-лиз разведем.
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03.02.2023 19:58 Ответить
отож бо
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03.02.2023 20:03 Ответить
Лучше бы нам дали по лендлизу тысячи самолетов, танков и ракет как 80 лет назад давали ссср, чем капали по капле лишь бы мы не загнулись
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03.02.2023 20:04 Ответить
Так це не той лендліз, а просто можливість постачати ту саму зброю якщо не виділять на неї гроші.
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03.02.2023 20:09 Ответить
Зараз не роблять таку примітивну техніку яку тоді постачали і яку наклепати за рік можна на роки вперед
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03.02.2023 20:09 Ответить
На то время то была самая современная техника по сравнению с техникой ссср. Через 80 лет сегодняшние абрамсы и ф-16 тоже будут примитивной и смешной техникой
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03.02.2023 20:16 Ответить
Студебекер на час випуску був примітивним а може Аіркобра чи радіолокатори?
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04.02.2023 07:56 Ответить
а США объявили войну московии, что вы сравниваете с 2 мировой. если ленд-лиз подписан, то он будет.
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03.02.2023 20:16 Ответить
GLSDB budet v tom cysle takze.Vot eto uze podalse ot Himars Lugansk,Berdiansk,Mariupol popadiot pod udar gde kacapi vremeno ustrojilis
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03.02.2023 20:01 Ответить
"https://twitter.com/DeptofDefense?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1621554328719835136%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-64355909 Украина получит ракеты дальностью 150 км. В новый пакет военной помощи США Украине вошли боеприпасы GLSDB, сообщил Пентагон ". -
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03.02.2023 20:02 Ответить
отримають, то воно отримають...але є нюанс - через 9 місяців.
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03.02.2023 20:06 Ответить
хай кацапи так думають
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03.02.2023 20:36 Ответить
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03.02.2023 21:39 Ответить
Додаткові ********** до хімарс. Вони спеціально не пишуть що мова йде про ракети на 150 км GLSDB чи їх там і немає? Тепер і живи з думками передали їх чи не передали.
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03.02.2023 20:08 Ответить
Ивана разбудил корейский смартфон, он встал со шведской кровати, выдавил на американскую зубную щётку немецкую зубную пасту, побрился американской бритвой, умылся французским мылом, вскипятил в немецком чайнике воду, насыпал в польскую чашечку бразильский кофе, надел итальянский костюм, подушился японским парфюмом, закрыл китайскую входную дверь на английский замок, сел в немецкий автомобиль, вставил в японскую автомагнитолу диск с британской рок-группой, по дороге купил два американских гамбургера и американскую газировку в американском ресторане быстрого питания, приехал в офис, построенный турецкими строителями, поставил машину на охраняемую парковку с канадской системой видеонаблюдения, поднялся на финском лифте на пятый этаж, вошёл в кабинет с табличкой: "Отдел мерчендайзинга", включил американский компьютер, открыл браузер в американской операционной системе, зашёл в созданную американцами сеть Интернет, напечатал на английском языке веб-адрес американской социальной сети, вошел в свой аккаунт и напечатал: "НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ!"
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03.02.2023 20:16 Ответить
God save the USA
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03.02.2023 20:17 Ответить
US set to give Ukraine longer-range smart bombs.

Latest weapons will ****** the current strike range in latest batch of assistance from Washington to Kyiv.



Джерело: https://www.ft.com/content/bb0865cd-e52a-463b-9aae-05264f74e477?segmentId=776b81d7-dd92-c731-****-99cdd37d3a96 FT
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03.02.2023 20:19 Ответить
А винищувачі?! А ракети дальністю хоча б 150 км?!
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03.02.2023 20:19 Ответить
Опять зрада?!
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03.02.2023 23:34 Ответить
Навіщо вам винищувач? Ви його двигун навіть запустити не зможете.
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04.02.2023 10:04 Ответить
Ідіот.
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04.02.2023 11:39 Ответить
Ну... якщо Ви ідіот .... тоді зрозуміло чому винищувач просите.
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04.02.2023 21:58 Ответить
будущее рф от Украини рефе ПИСТОРИУС
если вступит НАТО о рюськой армии забудут через 2 недели
да сша ядерная война одновременно рф китай сша выигривают
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04.02.2023 03:00 Ответить
А де ж ракети на 150 км, про які всі так "гуділи"?
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03.02.2023 20:30 Ответить
Прилетит к кацапам по надобности.
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03.02.2023 21:05 Ответить
Казав Джо що перед тобою окремо відчитається
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03.02.2023 21:05 Ответить
Уже відчитався, осінь 2023
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03.02.2023 21:38 Ответить
https://www.youtube.com/live/w4RBYz58qWs?feature=share Пентагон потвердил
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04.02.2023 00:56 Ответить
вы найдете тута "Гвардия наступления" - МВД
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04.02.2023 03:14 Ответить
Цей список не повний:

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;

дополнительные 120-мм минометные снаряды;

190 пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;

181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);

250 систем Javelin;

2 тысячи противотанковых ракет;

противопехотные мины Claymore;

зимнее снаряжение и так далее;

два комплекса ПВО HAWK;

зенитные оружия и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;

оборудование для поддержки украинской системы ПВО;

средства для борьбы с дронами;

четыре радара;

20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;

беспилотники Puma;

высокоточные ракеты;

медикаменты;

оборудование для защищенных коммуникаций и так далее.
https://zd39b0-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/zd39b0.c97.org/ru/news/2023/2/3/534916/
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03.02.2023 21:32 Ответить
Як бачите в списку є графа "високоточні ракети".
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03.02.2023 21:34 Ответить
ые боеприпасы; другое снаряжение

кацапа ожидают большие сюрпризы.
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03.02.2023 23:21 Ответить
Мда, цікаво читати коментарі...не розуміють, що це вже планова військова допомога. Так буде і в березні, і в квітні... Чи можливе збільшення? Можливе...

Чекаємо із нетерпінням виконання "шедевру" "еліти" .
Те що зробів Захід (фрондирами були Франція та Британія)... але "самий смак" це те що відбувалося у "Ввашигтоні" із 25,28 грудня по 5,6 січня ( може "літератра" WP більш цікаво напише про Блінкена та нет тільки танки))) Україна отримала ВСЕ, що треба було після "повороту" 21.09.22. Запізнення вже не півроку....

Тепер постає питання, як це все Добро застосувати на полі бою...зброя стандіртів НАТО в таких обємах потребує реального впровадження стандартів НАТО керуванні військовими частинами на полі бою. Не дарма розумні "хлопці в поганах", мяко кажучи рекомендували, відкласти наступ ЗСУ...

Спроба виконання "шедевру" "еліти" "попросить" не заважати "реформами"...щоб зброя Нато запрацювала.

Про Ф-16 "затримка" теж із цієї "опери"...треба освоїти "за початком" як системи зброї так тактику бою. Наступний "Рамштайн" має вже в добрих традиціях 2023 тільки затвердити нову програму змін підготовки керування в ЗСУ... як реформу згідно вимог стандартів Нато.

Ось зараз тексти Бутусова і інших про "ситему ініціативи через рапорти" будуть в "тему"...
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03.02.2023 23:41 Ответить
2 бригадні комплекти техніки для механізованих бригад. Добре. Велике спасибі!

Нагадую, що з початку нового року це вже приблизно 7 та 8 бригадні комплекти техніки. Загалом - на 2-3 повних армійських корпуси.
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04.02.2023 14:46 Ответить
 
 