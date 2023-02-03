США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд, - Пентагон (обновлено)
Соединенные Штаты Америки официально предоставляют очередной крупный пакет военной помощи для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер во время брифинга.
"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяет новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд. долларов", - заявил он.
В официальном сообщении на сайте Пентагона уточнили:
"Пакет включает президентские полномочия на передачу помощи в сфере безопасности (Presidential Drawdown – ред.) на сумму $425 миллионов, а также $1,75 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI)", - отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что первая часть пакета предусматривает предоставление Украине дополнительных ракет для систем HIMARS, 155 мм снаряды; мины калибра 120 мм; 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и патронами против БПЛА. Кроме того, в Украину будут отправлены 181 бронированная машина MRAP; 250 систем Javelin; 2 тысячи противотанковых ракет; противопехотные боеприпасы Claymore; подрывные боеприпасы; другое снаряжение.
Часть пакета, финансируемого USAI, предусматривает предоставление Украине двух установок ПВО HAWK; зенитных орудий и боеприпасов; оборудование для интеграции западных пусковых установок с системами ПВО Украины. США также отправят другое оборудование для поддержки украинского ПВО; генераторы; четыре РЛС воздушного наблюдения; 20 контрминометных радаров; беспилотные авиасистемы Puma; высокоточные ракеты. В пакет также войдет оборудование безопасной связи; медицинские принадлежности. Кроме того, часть средств будет израсходована на проведение учений для украинских военных, а также на обслуживание и поддержку техники.
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Літачків би ще трошки!
І танчиків....
2-га частина (закрита) для ГУР МО
Мы вполне могли бы производить 80-85% комплектующих самостоятельно и платить 10000 долларов в год нашему рабочему, вполне достаточных для нормальной жизни в нашей стране даже с налогом. Тогда бы на эти же средства налогоплательщиков США можно было создать в 2 раза больше вооружений.
Надо максимально разгрузить США по тяжелому труду с их ценами на аренду жилья и медицинской страховки и производить самим или хотя бы в Польше или Румынии, где все дешевле. Пускай в США электронику собирают на роботизированном заводе и передают нам в рамках помощи, а мы будет работать на токарных и фрезерных станках и собирать взрывчатку.
800 баксів на місяць це нормально?
при том, що ціни на продукти вищі за польські чи британські.
Ну якщо на одну людину без сім"ї -то може якось і вистачить на нормальне життя за умови власного житла.
Зачем вы глупости постите сюда? Все вооружение, вся техника в США производится частными компаниями, зарплаты их работников никаким боком не относятся к закупаемому у этих компаний оборудованию. Кроме того, большая часть техники вообще передается из армейских арсеналов.
Latest weapons will ****** the current strike range in latest batch of assistance from Washington to Kyiv.
Джерело: https://www.ft.com/content/bb0865cd-e52a-463b-9aae-05264f74e477?segmentId=776b81d7-dd92-c731-****-99cdd37d3a96 FT
если вступит НАТО о рюськой армии забудут через 2 недели
да сша ядерная война одновременно рф китай сша выигривают
дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;
дополнительные 120-мм минометные снаряды;
190 пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами;
181 бронемашина с противоминной защитой (MRAP);
250 систем Javelin;
2 тысячи противотанковых ракет;
противопехотные мины Claymore;
зимнее снаряжение и так далее;
два комплекса ПВО HAWK;
зенитные оружия и боеприпасы;
оборудование для интеграции западных радаров, ракет и ПВО в украинскую систему ПВО;
оборудование для поддержки украинской системы ПВО;
средства для борьбы с дронами;
четыре радара;
20 радаров для защиты от минометных обстрелов, запчасти для других радаров;
беспилотники Puma;
высокоточные ракеты;
медикаменты;
оборудование для защищенных коммуникаций и так далее.
https://zd39b0-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/zd39b0.c97.org/ru/news/2023/2/3/534916/
кацапа ожидают большие сюрпризы.
Чекаємо із нетерпінням виконання "шедевру" "еліти" .
Те що зробів Захід (фрондирами були Франція та Британія)... але "самий смак" це те що відбувалося у "Ввашигтоні" із 25,28 грудня по 5,6 січня ( може "літератра" WP більш цікаво напише про Блінкена та нет тільки танки))) Україна отримала ВСЕ, що треба було після "повороту" 21.09.22. Запізнення вже не півроку....
Тепер постає питання, як це все Добро застосувати на полі бою...зброя стандіртів НАТО в таких обємах потребує реального впровадження стандартів НАТО керуванні військовими частинами на полі бою. Не дарма розумні "хлопці в поганах", мяко кажучи рекомендували, відкласти наступ ЗСУ...
Спроба виконання "шедевру" "еліти" "попросить" не заважати "реформами"...щоб зброя Нато запрацювала.
Про Ф-16 "затримка" теж із цієї "опери"...треба освоїти "за початком" як системи зброї так тактику бою. Наступний "Рамштайн" має вже в добрих традиціях 2023 тільки затвердити нову програму змін підготовки керування в ЗСУ... як реформу згідно вимог стандартів Нато.
Ось зараз тексти Бутусова і інших про "ситему ініціативи через рапорти" будуть в "тему"...
Нагадую, що з початку нового року це вже приблизно 7 та 8 бригадні комплекти техніки. Загалом - на 2-3 повних армійських корпуси.