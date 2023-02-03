В боях в Донецкой области погибли двое альпинистов из Харькова: Александр Заколодний и Григорий Григорьев

Похорон харьковского спортсмена-альпиниста Александра Заколоднего, погибшего 21 января 2023 года в боях между Соледаром и Бахмутом, состоится в субботу, 4 февраля, в 13:00.

Об этом в фейсбуке сообщил глава Харьковского областного клуба альпинистов Геннадий Копийка, передает Цензор.НЕТ.

Прощание состоится на кладбище №18 (пр. Гагарина, выезд на Безлюдовку).

Автобус для доставки людей будет ждать в 12:15. по адресу пр. Петра Григоренко, 2а (возле Дворца спорта или скалодрома).

Александру Заколоднему было 35 лет. Он мастер спорта по альпинизму, кандидат в мастера спорта по скалолазанию и туризму, член сборной команды Украины по альпинизму, вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

За восхождение на пять самых высоких вершин Памира и Тянь-Шаня получил звание "Снежный барс". Участвовал в восхождении на восьмитысячники: Украинская Национальная экспедиция 2010 г. на в.Макала (8481 м), экспедиции Харьковского клуба альпинистов на в.Чо-ойю (8201 м) и в. Нанго-Парбат (8126 м). Во время последнего из этих восхождений летом 2013 года в базовом лагере Нанга Парбат террористы расстреляли 10 альпинистов, среди которых трех харьковчан. Заколоднему тогда удалось выжить.

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Копийка рассказал, что на фронт Заколодний пошел вместе с другом, также альпинистом Григорием Григорьевым.

"Они были друзьями по жизни, обоим было по 35, они вместе тренировались, соревновались и ездили в горы. В первые дни военного вторжения они вместе добровольно пошли защищать украинскую землю, вместе воевали в Специальном подразделении и погибли рядом в одном бою", - написал голова альпклуба.

Напомним, Григорий Григорьев был похоронен вчера, 2 февраля, также на 18 кладбище.