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В боях в Донецкой области погибли двое альпинистов из Харькова: Александр Заколодний и Григорий Григорьев

григор'єв,заколодний

Похорон харьковского спортсмена-альпиниста Александра Заколоднего, погибшего 21 января 2023 года в боях между Соледаром и Бахмутом, состоится в субботу, 4 февраля, в 13:00.

Об этом в фейсбуке сообщил глава Харьковского областного клуба альпинистов Геннадий Копийка, передает Цензор.НЕТ.

Прощание состоится на кладбище №18 (пр. Гагарина, выезд на Безлюдовку).

Автобус для доставки людей будет ждать в 12:15. по адресу пр. Петра Григоренко, 2а (возле Дворца спорта или скалодрома).

Александру Заколоднему было 35 лет. Он мастер спорта по альпинизму, кандидат в мастера спорта по скалолазанию и туризму, член сборной команды Украины по альпинизму, вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

За восхождение на пять самых высоких вершин Памира и Тянь-Шаня получил звание "Снежный барс". Участвовал в восхождении на восьмитысячники: Украинская Национальная экспедиция 2010 г. на в.Макала (8481 м), экспедиции Харьковского клуба альпинистов на в.Чо-ойю (8201 м) и в. Нанго-Парбат (8126 м). Во время последнего из этих восхождений летом 2013 года в базовом лагере Нанга Парбат террористы расстреляли 10 альпинистов, среди которых трех харьковчан. Заколоднему тогда удалось выжить.

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Копийка рассказал, что на фронт Заколодний пошел вместе с другом, также альпинистом Григорием Григорьевым.

"Они были друзьями по жизни, обоим было по 35, они вместе тренировались, соревновались и ездили в горы. В первые дни военного вторжения они вместе добровольно пошли защищать украинскую землю, вместе воевали в Специальном подразделении и погибли рядом в одном бою", - написал голова альпклуба.

Напомним, Григорий Григорьев был похоронен вчера, 2 февраля, также на 18 кладбище.

Автор: 

альпинист (75) смерть (9216) Донецкая область (9603) потери (4380)


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Топ комментарии
+26
Земля пухом хлопцям! Знали - за що воювали
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03.02.2023 20:16
+25
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03.02.2023 20:20
+18
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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03.02.2023 20:24
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Земля пухом хлопцям! Знали - за що воювали
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03.02.2023 20:16 Ответить
Разом з ними загинуло ще кілька хлопців з Харкова!
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03.02.2023 20:16 Ответить
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03.02.2023 20:20 Ответить
Слава Героям!
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03.02.2023 20:21 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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03.02.2023 20:24 Ответить
прохання до модераторів прибрати цей мотлох anton klichko з його пудінгом
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03.02.2023 20:48 Ответить
Не до модератора пиши , а натисни спам , іще хтось так зробить та й видалять .
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03.02.2023 21:06 Ответить
дякую що підказав
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03.02.2023 21:18 Ответить
Хлопці, тепер будете з Небес дивитися на свої гори.
Неймовірно сумно.
С.У.М.
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03.02.2023 20:40 Ответить
Сум. Чоловічі сльози - по віку - мої сини.
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03.02.2023 21:01 Ответить
Слава Воїнам!!!!!!!!!!
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03.02.2023 21:08 Ответить
Вічна пам'ять Героям
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03.02.2023 21:21 Ответить
Вічна пам'ять! Спочивайте з миром.
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03.02.2023 21:30 Ответить
Вічна памнять колегам... ви тепер на найвищих своїх вершинах 😴
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03.02.2023 21:36 Ответить
 
 