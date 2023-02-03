Зеленский предлагает ВР расширить полномочия глав военных администраций в Харьковской и Херсонской областях

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений, согласно которым предлагается расширить полномочия начальников военных администраций ряда населенных пунктов в Херсонской и Харьковской областях.

Проекты постановлений №8414 и №8413 предлагают расширить полномочия начальников военных администраций населенных пунктов в Каховском и Херсонском районах Херсонской области, Изюмском, Купянском и Чугуевском районах Харьковской области, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

На Харьковщине расширение полномочий будет касаться начальников Савинской поселковой военной администрации Изюмского района, Ольховатской, Куриловской сельских и Шевченковской поселковой военных администраций Купянского района, Старосалтовской поселковой военной администрации Чугуевского района.

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Предлагается, чтобы в период действия военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальники военных администраций могли утверждать временную структуру исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.

Также начальникам соответствующих военных администраций населенных пунктов будут подчиняться аппараты сельских, поселковых и городских советов и их исполнительных комитетов, коммунальные предприятия, учреждения и организации территориальных громад.