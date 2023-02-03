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Новости Война
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Зеленский предлагает ВР расширить полномочия глав военных администраций в Харьковской и Херсонской областях

зеленський

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений, согласно которым предлагается расширить полномочия начальников военных администраций ряда населенных пунктов в Херсонской и Харьковской областях.

Проекты постановлений №8414 и №8413 предлагают расширить полномочия начальников военных администраций населенных пунктов в Каховском и Херсонском районах Херсонской области, Изюмском, Купянском и Чугуевском районах Харьковской области, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

На Харьковщине расширение полномочий будет касаться начальников Савинской поселковой военной администрации Изюмского района, Ольховатской, Куриловской сельских и Шевченковской поселковой военных администраций Купянского района, Старосалтовской поселковой военной администрации Чугуевского района.

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Предлагается, чтобы в период действия военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальники военных администраций могли утверждать временную структуру исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.

Также начальникам соответствующих военных администраций населенных пунктов будут подчиняться аппараты сельских, поселковых и городских советов и их исполнительных комитетов, коммунальные предприятия, учреждения и организации территориальных громад.

ВР (29242) Зеленский Владимир (20311) полномочия (178) Харьковщина (5577) военно-гражданская администрация (88) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+8
наступ на місцеве самоврядування. дуже нагальна задача
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03.02.2023 20:22
+7
ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ ОДИН!
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03.02.2023 20:19
+6
ХРЕН ім по всій морді! Будуть красти ще більше!!!!
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03.02.2023 20:18
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ХРЕН ім по всій морді! Будуть красти ще більше!!!!
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03.02.2023 20:18 Ответить
В Украине пока только одна беда - КОРРУПЦИЯ ! И эта беда поедает Украину уже более 30 лет ! Из за этой беды мы до сих пор не в НАТО, и война тоже благодаря ей ! И самое печальное, что ни одна власть с ней не имела желание бороться !
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03.02.2023 21:10 Ответить
ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ ОДИН!
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03.02.2023 20:19 Ответить
Все указанные места по Харьковск обл практически вдоль границы с Белгородск обл. Там растояние до кацапии от 3-6 км всего. Есть буквально в притык. Почти все по прежней власти там оказались предатели. Вся власть буквально----мэры, менты, налоговая, отдел образования, прокуратура---трудно даже поверить как массово оказалось. Может вообще пора отменить пока война исполкомы, только власть военных комендантов оставить? Прояснений то на дано широких по части такого решения. Может и правильно.
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03.02.2023 23:14 Ответить
Якщо ваші слова були б правдою, Харків не встояв б
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04.02.2023 06:08 Ответить
розширь краще собі місцє нижче спини, бо приїхала комісія по нього
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03.02.2023 20:20 Ответить
Не треба цього робити !
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03.02.2023 20:21 Ответить
наступ на місцеве самоврядування. дуже нагальна задача
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03.02.2023 20:22 Ответить
Війна це не іграшка !
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03.02.2023 20:23 Ответить
Все що робить влада, це на свою користь.
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03.02.2023 20:29 Ответить
Додати повноважень президенту! Таке солоденьке, і аж 12 замахів.
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03.02.2023 20:30 Ответить
Додати повноваження можна лише місцевим обраним владам з високим рівнем довіри. До зеленого лайна довіри жодної - там немає жодного призначення нормальної людини - не ватника, не рига, не українофоба...
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03.02.2023 20:36 Ответить
Ну правильно, расширить полномочия глав военных администраций до нехарактерным согласно их обязанностей и когда рашисты, не дай бог, опять попрут (а они будут переть) снять с должности... И возникает риторический вопрос: почему это только на Харьковщине и Херсонщине? Готовим ворота для рашистов? Да, mr. Зеледент?
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03.02.2023 20:38 Ответить
а на Запоріжжі чи Сумах? а Одесі чи Миколаїві??? ім теж кожен день прилітає нехіло
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03.02.2023 20:50 Ответить
Клоун.Дерьмака убери. Кто Тебе верит? В Европе-- Ты ТРЕПЛО!
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03.02.2023 21:44 Ответить
у них і так хавальник розширений... розширьте їм очко на зоні
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03.02.2023 21:56 Ответить
ні в якому разі...
приклад 220 вагонів та 300 фур гуманітарки ********* ВЦА
дадуть більше повноважень, ******** більше в рази....
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03.02.2023 21:56 Ответить
Дебіломарафон не може впоратися з думкою громадян, тому зегнида хоче скасувати місцеве самоврядування, спочатку в окремих областях, потім по всій країні, а тоді всі на виборчий марафон.
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03.02.2023 22:47 Ответить
 
 