Зеленский говорит, что Россия будет усиливать давление на востоке, и подверг критике тех, кто расслабился в мирных городах.
Президент Владимир Зеленский считает, что Россия хочет реванша на конец февраля - начало весны, по словам президента, оккупанты хотят забрать восток Украины.
Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
У Зеленского спросили, к чему готовятся власти страны на конец февраля 2023 года и к чему готовиться украинцам.
"К чему готовиться? Мы в процессе. Мы уже готовимся. Разведка и военные - мы считаем, что будет усиливаться давление на востоке государства.
Россия хочет реванша. Реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет забрать восток. Наша задача не дать такой возможности, не дать до момента усиления нашей армии соответствующим оружием. Считаю, что у нас есть все шансы.
Также они будут хотеть вернуться и иметь реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое у них было осенью, в направлении Лиман и тому подобное.
Наша устойчивость там также зависит от оружия и от мотивации", - ответил Зеленский.
По словам президента, в начале вторжения мотивация и дух украинского общества были крепче.
В частности, было ощущение, что все украинское общество едино и находится в состоянии войны против врага, однако сейчас у Зеленского есть ощущение, что некоторые украинские города на отдыхе.
По его словам, это проявление слабости. Он призвал напомнить тем, кто "отдыхает" в Украине, что мы все на войне и вспомнить начало вторжения в феврале 2022 года.
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Яка нах "мотивація", коли ще до вторгнення була "убита" оборонка, кастрована Армія, і зразу же здана найбільш укріплена лінія оборони між Кримом і материковою частиною України?
Яка нах. "мотивація", коли "верховний головнокомандувач" ніх.я не робить, тільки знімає самолюбованські відосіки та пафосні монологи та нескінченні "подяки" у той час коли країна стоїть на роздоріжжі розграбована доморощеними підарасами і виклянчує жалюгідні рештки ще радянської техніки і ***********, тому що власні можновладці просрали у повному розумінні цього слова? Цю техніку, зброю, ********** Україна і УРСР виробляла, входячи до першої десяятки країн-експортерів зброї, "верховний" ти квартальний підарасе! А зараз солдати рахують кожен снаряд і патрон, залишаючи останній для себе, "верховний" ти дизертире, обісраний!
Повторююся - останнє слово мають сказати наші військові, бо ця камарілья доведе країну до погибелі.
За його словами, це прояв слабкості. Він закликав нагадати тим, хто "відпочиває" в Україні, що ми всі на війні і згадати початок вторгнення в лютому 2022 року."
У клована до сих пор в голове отсутствует временной отрезок с 2014 (когда он веселил рабссейских олигархов по саунам), отдыхал по пять раз в году с 2019 по 2022 год. Что это? Передоз или госизмена?
Натомість там квартальні рожі, мільйони виділених коштів на шоу Лєнки.
Повторюся - військові мусять сказати своє вагоме слово, бо інакше України не стане!