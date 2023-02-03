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Новости Война
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Зеленский говорит, что Россия будет усиливать давление на востоке, и подверг критике тех, кто расслабился в мирных городах.

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия хочет реванша на конец февраля - начало весны, по словам президента, оккупанты хотят забрать восток Украины.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

У Зеленского спросили, к чему готовятся власти страны на конец февраля 2023 года и к чему готовиться украинцам.

"К чему готовиться? Мы в процессе. Мы уже готовимся. Разведка и военные - мы считаем, что будет усиливаться давление на востоке государства.

Россия хочет реванша. Реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет забрать восток. Наша задача не дать такой возможности, не дать до момента усиления нашей армии соответствующим оружием. Считаю, что у нас есть все шансы.

Также они будут хотеть вернуться и иметь реваншистские шаги, вспоминая то поражение, которое у них было осенью, в направлении Лиман и тому подобное.

Наша устойчивость там также зависит от оружия и от мотивации", - ответил Зеленский. 

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По словам президента, в начале вторжения мотивация и дух украинского общества были крепче.

В частности, было ощущение, что все украинское общество едино и находится в состоянии войны против врага, однако сейчас у Зеленского есть ощущение, что некоторые украинские города на отдыхе.

По его словам, это проявление слабости. Он призвал напомнить тем, кто "отдыхает" в Украине, что мы все на войне и вспомнить начало вторжения в феврале 2022 года.

Зеленский Владимир (20311)


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Топ комментарии
+74
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03.02.2023 20:34
+52
Пішов ти в сраку. Люди в "мирних містах" дякуючи тобі і твоїй зеленій шоблі, вижити намагаються.
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03.02.2023 20:35
+51
дуже хотілось би почути ..що б він сказав собі (саме собі) на ті свої закиди з папірця 5 Президенту на стадіоні... (і про війну і мир і про тих, хто наживається на війні...і про так інше )
звиздіти легше (особливо з суфлера у вусі)))) а от відповідати за інсинуації і пусту балаканину...
(до речі, вибачився він хоча б перед Джо Байденом за "перестаньте нагнетать" ??)
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03.02.2023 20:36
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Вирішальне слово буде сказано нашими військовими. ТАКЕ терпіти більше немає сил...
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04.02.2023 11:17 Ответить
https://youtu.be/Wk4qZVkoJ2Q
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04.02.2023 11:24 Ответить
Ага, с тобой росслабишся...
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04.02.2023 11:46 Ответить
Яка нах. може бути "мотивація", коли цвіт нашої Нації, тисячі воїнів, б"ються, померають, гниють, мерзнуть в шанцях і бліндажах, в БМП і БТР-ах, а, тим часом, ховаючись за їхніми спинами, ЇХ ЖЕ КОМАНДУВАННЯ, вище керівництво країни, митники, податківці, нафто-газовики, керівники районів і областей ... розкрадають грабують країну (у т.ч. і Армію!) так, ніби живуть останній день???
Яка нах "мотивація", коли ще до вторгнення була "убита" оборонка, кастрована Армія, і зразу же здана найбільш укріплена лінія оборони між Кримом і материковою частиною України?
Яка нах. "мотивація", коли "верховний головнокомандувач" ніх.я не робить, тільки знімає самолюбованські відосіки та пафосні монологи та нескінченні "подяки" у той час коли країна стоїть на роздоріжжі розграбована доморощеними підарасами і виклянчує жалюгідні рештки ще радянської техніки і ***********, тому що власні можновладці просрали у повному розумінні цього слова? Цю техніку, зброю, ********** Україна і УРСР виробляла, входячи до першої десяятки країн-експортерів зброї, "верховний" ти квартальний підарасе! А зараз солдати рахують кожен снаряд і патрон, залишаючи останній для себе, "верховний" ти дизертире, обісраний!
Повторююся - останнє слово мають сказати наші військові, бо ця камарілья доведе країну до погибелі.
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04.02.2023 11:55 Ответить
То что россия будет усиливать давление - это всё фейки бибиси с целью отпугнуть инвесторов - русские тоже люди...они никогда не будут усиливать давление.... мы помним, зеля эти твои выс**ы , стоившие украинцам тысячи жизней.... А теперь ты - на кражах западной помощи - великим говнокомандующим рисуешься.......
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04.02.2023 11:58 Ответить
Цікаво, а "перша блєді" не забула, як закликАла за гроші здавати переміщення на Донбасі підрозділів ЗСУ?!!
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04.02.2023 13:06 Ответить
Вона о цем з пихатістю згадає коли поїде в Ялту подивитись що там з маєтком !
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04.02.2023 16:40 Ответить
Це говорить той хто 8 років робив вигляд що війни немає.
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04.02.2023 13:12 Ответить
Та 4 рази ухилився від призову !
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04.02.2023 16:39 Ответить
За південь так не воювали, був один бтр на чонгарі, приблизно о 11 годині танки переїхали через жд переїзд і о 17:00 стояли біля південної стели Мелітополь, маршем пройшли, чекали на піхоту і паливо, наступного ранку зайшли в Мелітополь, там 2 наших танки було, один з рпг підірвали під час заправки по вул Ломоносова, танк заправляли посеред вулиці яка проглядається на 1,5-2 км, інший танк підбили біля жд переїзду на північному переїзді пізніше, вже було темно…це з власних спогадів…і пішла далі техніка на Маріуполь, ото було не очікувано для захисників Маріуполя побачити ворожу техніку зі спини…через 3 тижні буде рік цим подіям
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04.02.2023 13:22 Ответить
Зеленский говорит!
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04.02.2023 13:24 Ответить
Всю країну заберуть, якщо не буде посадок за корупцію
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04.02.2023 13:29 Ответить
Так, в мирних містах вже готуються до пасхи та травневих шашликів. Виконують побажання верховного.
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04.02.2023 13:32 Ответить
Він як в паралельній реальності, або як хворий на всю голову в уявній..де він бачить мирні міста? Може вони там і розслабились, а міста просто роблять мовчки, бо довіряти владі неможна.
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04.02.2023 15:09 Ответить
Ах ти ж блаЗЄнський покидьку. Забув про "нужно_пєрєстать_стрєлять"? Забув, як у січні минулого року не вилазив з Буковелю, коли всі волали про вторгнення? Забув про шашлики? Чи для тебе, виродку, війни з 2014р. не існувало? Ти розслаблявся всі вісім років.
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04.02.2023 14:13 Ответить
реванш росії, це неголений гнусавий ватник замість президента у воюючій країні і такі да, народ розслабився, треба було тебе, гніда ватна судити за антиукраїнську москальську пропаганду ще тоді, коли ти хєром на піанінє грав...
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04.02.2023 14:27 Ответить
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04.02.2023 14:47 Ответить
Це хто ж розслабився? Може,волонтери,які сотнями машин мотаються на передок,доставляючи необхідне чи ті,що збирають,нишпорять по всіх благодійникам ,збираючи від зігрівайок до запчастин ,не рахуючи уже ліки,білизну,їжу,різне знаряддя,одяг,взуття,
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04.02.2023 15:02 Ответить
Ще він думає, якщо українці можуть на все скинуться грішма, то можна бюджет на свої гундосканали витрачати
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04.02.2023 15:12 Ответить
Какова красота игры клована: "Зокрема, було відчуття, що все українське суспільство єдине і перебуває у стані війни проти ворога, проте зараз у Зеленського є відчуття, що деякі українські міста на відпочинку.

За його словами, це прояв слабкості. Він закликав нагадати тим, хто "відпочиває" в Україні, що ми всі на війні і згадати початок вторгнення в лютому 2022 року."

У клована до сих пор в голове отсутствует временной отрезок с 2014 (когда он веселил рабссейских олигархов по саунам), отдыхал по пять раз в году с 2019 по 2022 год. Что это? Передоз или госизмена?
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04.02.2023 15:18 Ответить
"У клована до сих пор в голове отсутствует......." на этом можно было закончить и поставить многоточие)
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04.02.2023 15:55 Ответить
На марафоні має бути ЗСУ, волонтери. Волонтери ,ЗСУ. Нонстоп.
Натомість там квартальні рожі, мільйони виділених коштів на шоу Лєнки.
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04.02.2023 15:28 Ответить
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04.02.2023 15:53 Ответить
Якій га..дон. що готуватись, до шашликів? Марік 2?
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04.02.2023 16:10 Ответить
ГОТОВЫ КАРАТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, А ТАК ЖЕ КОНФИСКОВЫВАТЬ ВСЁ ИХ ИМУЩЕСТВО КРУГЛОСУТОЧНО !!!
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04.02.2023 16:43 Ответить
У мирних містах хто був розслабленим, той і залишився. А як ви кажете, пан верховний головнокомандувач: "на початку вторгнення мотивація та дух українського суспільства були міцнішими"бо живі були ті, в кого вони були, а тепер багато з них вже мертвий, чи інвалід, чи виснажений повністю. Але кому я пояснюю...
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04.02.2023 22:29 Ответить
А що тут пояснювати? Ця камарілья працює на москву. Вона могла здати Україну і зразу, але не отримала такої команди, бо тоді в Україні залишилася б незруйнованою потужна промисловість, енергетика, інфраструктура. А, найголовніше - СОТНІ ТИСЯЧ, МІЛЬЙОНИ ВОЇНІВ І ПАТРІОТІВ, котрі не дали б жити окупантам. Кремлю і доморощеній квартальній камарільї потрібно було спочатку знищити господарку і перемолоти ЦВІТ НАЦІЇ на фронтах (в обмін на кацапських покидьків, алкоголіків і криміналітет, що , доречі, теж вигідно *****..). А потім - здати.
Повторюся - військові мусять сказати своє вагоме слово, бо інакше України не стане!
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05.02.2023 12:46 Ответить
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