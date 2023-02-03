Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты: $100 на российский дизель и $45 на масла

ЕС и G7 вводят ценовой потолок на российские нефтепродукты.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Она отметила, что в воскресенье вступит в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

"Вместе с "Большой семеркой" мы устанавливаем предельные цены на эти продукты, сокращая доходы России и обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков", - отметила она.

Ранее в пятницу шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты.

"Послы ЕС сегодня одобрили предельные цены на нефтепродукты перед окончательным принятием Советом ЕС. Важное соглашение в рамках дальнейшего ответа ЕС и партнеров на российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении председательства в Twitter.

Редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк уточнил, что страны ЕС договорились о потолке цен в $100 на российский дизель и $45 на различные масла.

Также, по его информации, страны-члены дали письменное обязательство о пересмотре предельной цены на сырую российскую нефть в марте. Сейчас цена составляет $60.

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