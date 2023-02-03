Страны ЕС и G7 вводят потолок цен на российские нефтепродукты: $100 на российский дизель и $45 на масла
ЕС и G7 вводят ценовой потолок на российские нефтепродукты.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Она отметила, что в воскресенье вступит в силу запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов.
"Вместе с "Большой семеркой" мы устанавливаем предельные цены на эти продукты, сокращая доходы России и обеспечивая стабильность мировых энергетических рынков", - отметила она.
Ранее в пятницу шведское председательство в Совете ЕС сообщило, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты.
"Послы ЕС сегодня одобрили предельные цены на нефтепродукты перед окончательным принятием Советом ЕС. Важное соглашение в рамках дальнейшего ответа ЕС и партнеров на российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении председательства в Twitter.
Редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк уточнил, что страны ЕС договорились о потолке цен в $100 на российский дизель и $45 на различные масла.
Также, по его информации, страны-члены дали письменное обязательство о пересмотре предельной цены на сырую российскую нефть в марте. Сейчас цена составляет $60.
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Пан Sainte має рацію (і сенс) кажучи як до нас, українців відносяться розумні люди на Заході - спочатку ви ВСІ українці маєте зрозуміти наслідки своїх вчинків і свого вибору. Приклад Афганістану ще дуже свіжий - багато років і ВЕЛИКИХ грошей вбухано в країну народ якої після відльоту останнього американця зі своєї землі зразу поринув у прірву. Для Заходу це було потрясінням, неможливо нав'язати демократію і цивілізацію народу який цього не хоче.
Згадайте, не те що кого більшість українських виборців вибирала за останні 10-20 років, а просто останнього. Повторятись не буду, всі все знають, але признавати не хочуть свої помилки.
Маєм те що маєм, чого заслужили (за 30 років). І не треба кривити на погане лице.
На бухло будет хватать, а на закусь нет !
Редактори, ви не знаєте, що означає слово масло в українській мові?
и сказать русским что это цена не за барель, а за тонну
low sulfur diesel at 3 USD/gallon,
3 USD ÷ 3.7 litre ≈ 80 ¢/litre.
Spot price during the
last 5 years were as low as 1 USD
and up to 4.5 USD in early 2022.
Heating oil, kerosene, propane are also commodities.
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm
Що ці редактори п'ють чи курять?!