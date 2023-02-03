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Пентагон впервые подтвердил намерение передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB

пентагон,райдер

Соединенные Штаты действительно намерены передать Украине бомбы GLSDB с системой самонаведения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА, об этом сказал на брифинге спикер Пентагона, генерал Пэт Райдер.

"В рамках программы USAI мы предоставим Украине GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, малокалиберные бомбы наземного запуска. – Ред.)", – сказал Райдер, отвечая на вопрос журналиста.

Это первое официальное подтверждение, что США готовы включить в помощь Украине этот тип боеприпасов с системой самонаведения на цель и дальностью до 150 км. Ранее вся информация о возможности поставки ВСУ таких боеприпасов исходила из неофициальных или анонимных источников.

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При этом Райдер не сказал прямо, что GLSDB включены в новый пакет американской военной помощи Украине, но подчеркнул, что боеприпасы предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это означает, что Пентагон должен заключить контракт на их производство, и ориентировочным сроком их передачи Украине может быть осень 2023 года.

GLSDB совмещает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерциальное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и, планируя, летит к цели.

Читайте: Россиян подозревают в причастности к рассылке писем-бомб по Европе, в том числе в посольство Украины, - The New York Times

бомба (369) крылатые ракеты (879) оружие (10210) помощь (7793) США (26564)


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Топ комментарии
+34
А ти не бачиш звязку між поставками зброї і наскрізь корупційною та набитою агентами московії зеленою владою?
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03.02.2023 21:25
+25
Я уже накатал столько злых писем нашим Конгрессменам, шо, напевно, вже потрапив в какой-то список типа "один из наиболее недоедливых" в NSA..
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03.02.2023 21:27
+24
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03.02.2023 21:28
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Не забувайте, що ці снаряди не будуть передавати з наявних запасів, а це будуть ті, які будуть вироблятися, так що це історія як з танками.
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03.02.2023 22:22 Ответить
НІяких наявних запасів немає. Їх просто не виробляли. Після випробувань, проект заморозили. Виробник не знайшов покупців
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03.02.2023 22:30 Ответить
Нема ніяких наявних запасів. Треба чекати, поки запустять виробництво
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03.02.2023 22:31 Ответить
Если дадут через 9 месяцев то новость ни о чем.
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03.02.2023 23:04 Ответить
Тобто краще зовсім ні як???
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04.02.2023 18:48 Ответить
Не розумію яки претензії до США? У бубочки за грім та асфальт питайте
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04.02.2023 00:20 Ответить
Анатолий Пономаренко 9e9a2459, Чому, зраду видно тільки с Польши , с Израілю, також можна побачити, Ермака, Татарова, и Арохамию , які досі не в тюрмі.
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04.02.2023 11:25 Ответить
Осень, да они прикалываются
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04.02.2023 11:32 Ответить
У Ізраіля є шанс надати альтернативу прямо сьогодні? Надавайте.
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04.02.2023 18:49 Ответить
Пентагон має намір, то це ще нічого не означає,от як передасть, тоді і скажемо гоп!!
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04.02.2023 11:50 Ответить
На жаль така добра новина запізнилася на півроку..
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04.02.2023 12:59 Ответить
Через программу USAI, через 9-12 месяцев минимум мдаааааааааааааа
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04.02.2023 13:10 Ответить
Что дальше?
Пентагон має намір передати Україні пєтарди "Корсар"?
это точно не помощь для возвращения территорий...к сожалению это факт, они тупо тянут время
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04.02.2023 13:16 Ответить
Тобто, 17 кг вибухової речовини, в корпусі без реактивного двигуна, без світла та шуму, розміром 19х180 см, без випромінювання, але з самонаведенням, з пробиттям 2 метрів залізобетону, летить на дистанцію 150 км і прилітає з точністю +/- одна кацапська дупа.

Русні п*зда...
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04.02.2023 14:52 Ответить
Взагалі-то GBU-39 важить 113,5 кг, має бойову частину масою 17 кг і оснащена комбінованою (інерційною, супутниковою та напівактивною лазерною) системою наведення. Дальність її польоту досягає 110 км, а ракета М26 здатна додати до цього показника ще 32 км. Для порівняння Точка-У має осколково-фугасну б/ч масою 162,5 кг чи касетну боєголовку, GMLRS для HIMARS має б/ч 90 кг чи касетну. Ще питання по дальності, як я розумію, така дальність буде якщо запускати GLSDB з літака, але українські літаки не адаптовані для цієї зброї. Якщо ж запускати з наземної установки дальність мабуть буде як у снаряду М26. Так що це зовсім не зброя перелому у війні.
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04.02.2023 15:45 Ответить
Через 5 років після оголошення про наміри передати, США оголосять про зростання імовірності початку обговорення можливої передачі зброї Україні.
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04.02.2023 17:33 Ответить
Не розумію навіщо взагалі це оприлюднювати?
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04.02.2023 18:15 Ответить
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