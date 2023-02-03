Пентагон впервые подтвердил намерение передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB

Соединенные Штаты действительно намерены передать Украине бомбы GLSDB с системой самонаведения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА, об этом сказал на брифинге спикер Пентагона, генерал Пэт Райдер.

"В рамках программы USAI мы предоставим Украине GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, малокалиберные бомбы наземного запуска. – Ред.)", – сказал Райдер, отвечая на вопрос журналиста.

Это первое официальное подтверждение, что США готовы включить в помощь Украине этот тип боеприпасов с системой самонаведения на цель и дальностью до 150 км. Ранее вся информация о возможности поставки ВСУ таких боеприпасов исходила из неофициальных или анонимных источников.

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При этом Райдер не сказал прямо, что GLSDB включены в новый пакет американской военной помощи Украине, но подчеркнул, что боеприпасы предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Это означает, что Пентагон должен заключить контракт на их производство, и ориентировочным сроком их передачи Украине может быть осень 2023 года.

GLSDB совмещает в себе крылатую авиабомбу малого диаметра GBU-39 с разгонным блоком от реактивного снаряда M26, которую можно запускать HIMARS/MLRS. Наведение на цель – по GPS и инерциальное. После запуска бомба отделяется от ракеты в полете, выпускает мини-крылья и, планируя, летит к цели.

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