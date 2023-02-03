Зеленский работает над планом для начала диалога и достижения справедливого мира, - Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает план, который позволит начать диалог насчет войны с Россией и достичь справедливого мира.

Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Зеленский работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир. Поэтому единственная возможность, которая у нас есть, это помогать Украине", - подчеркнула премьер Италии.

Мелони также добавила, что планирует посетить Украину до годовщины полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Читайте также: Италия готова стать гарантом мирного соглашения в Украине, - премьер Мелони