Зеленский работает над планом для начала диалога и достижения справедливого мира, - Мелони
Президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает план, который позволит начать диалог насчет войны с Россией и достичь справедливого мира.
Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Зеленский работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир. Поэтому единственная возможность, которая у нас есть, это помогать Украине", - подчеркнула премьер Италии.
Мелони также добавила, что планирует посетить Украину до годовщины полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
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Я уже щось хвилююся!
А ви спитайте в тих, хто наразі в окопах вмирає, чи хочуть вони перемовин?
Там після смерті друзів, крові і згвалтованих жінок така ненавість, що Зеля з Мерлоні просто не попробують, знесуть.
Почитайте що пишуть з окопів.
Тут на форумі всі багато кричать, і мало хто готовий підти в військомат і показати приклад...
Знаєте чого хочуть в окопах? Додому, зігрітись, виспатись, щоб 150 не прилетів.
Пан пише по-українськи але мабуть в ДУШІ не розмовляє українською інакше таке би не написав.
А як би був, то не писав би дурниць.
По натхненню, чи робота така?
Рублі кацапські кишеню не жмуть???
https://twitter.com/antiputler_news/status/1621539426756091905
Скажи: хутін пуй!
не лякайте нікого.
https://images.cnscdn.com/images/1/2/9/3/1293c19daf673062d9441b269af58dc3/original.jpg
Президент України Володимир Зеленський розробляє план, який дозволить розпочати діалог щодо війни з Росією та досягти справедливого миру.
"Зеленський працює над планом для відкриття діалогу, і для досягнення справедливого миру ми маємо нарощувати зусилля. Але якщо ми думаємо, що треба перешкодити народу бути вільним, щоб досягти миру, то це не є миром. Тому єдина можливість, яка у нас є, це допомагати Україні", - наголосила прем'єр Італії.
Читайте Уважно...ключове слово АЛЕ)) яке створює парадокс.
бо коли словопулучення "зеленський займається планом" і "діалог мирного урегулювання" в одному реченні, це викликає неабияке занепокоєння у партнерів.
А не могли бы Вы, поработать над более справедливой таблицей умножения?
Мелони решила блеснуть тупостью,побить рекорды Савченко ?
Що може розробяти це безтолкове зелене чмо? Знову за своє - перемони з кацапами про якийсь там "мир".