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Новости Война
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Зеленский работает над планом для начала диалога и достижения справедливого мира, - Мелони

мелоні

Президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает план, который позволит начать диалог насчет войны с Россией и достичь справедливого мира.

Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Зеленский работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир. Поэтому единственная возможность, которая у нас есть, это помогать Украине", - подчеркнула премьер Италии.

Мелони также добавила, что планирует посетить Украину до годовщины полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Читайте также: Италия готова стать гарантом мирного соглашения в Украине, - премьер Мелони

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) переговоры с Россией (960) Джорджа Мелони (105)


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Топ комментарии
+19
план или аргентинская мука?
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03.02.2023 21:39
+16
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03.02.2023 21:38
+16
справедливий мир........
Я уже щось хвилююся!
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03.02.2023 21:42
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03.02.2023 21:38 Ответить
план или аргентинская мука?
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03.02.2023 21:39 Ответить
краще і те і те
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03.02.2023 21:44 Ответить
...і кальоса?
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03.02.2023 22:21 Ответить
...неважно, главное не пересыпать за дорожную карту
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04.02.2023 06:25 Ответить
крэпкий план.
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03.02.2023 21:39 Ответить
справедливий мир........
Я уже щось хвилююся!
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03.02.2023 21:42 Ответить
Вот к чему приводит чрезмерное употребление макарон.
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03.02.2023 21:42 Ответить
вона працює
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03.02.2023 21:43 Ответить
ніт...вана загоряє ))) воно працює )))
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03.02.2023 22:46 Ответить
"А есть ли у вас план,мистер Фикс?"(с). Да у него мешок планов...
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03.02.2023 21:43 Ответить
а парашка в курсе?
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03.02.2023 21:44 Ответить
План капитуляции перед ******? И мир? Уже вроди искал в очке той твари.
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03.02.2023 21:45 Ответить
З фронту пишеш, спеціялист по очкам?
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03.02.2023 21:56 Ответить
А ти зелепідор з яких окопів пишеш?
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03.02.2023 22:37 Ответить
Він хоче з Пуйлом погодити план????
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03.02.2023 21:46 Ответить
Так він же на законодавчому плані заборонив переговори з ******?
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03.02.2023 21:49 Ответить
Как запретил так и разрешит
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03.02.2023 22:05 Ответить
Воно працює?!?!?! Шось таке знакоме...
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03.02.2023 21:48 Ответить
Коли Зєля каже готує якийсь мир, то закрадається відчуття що він знову якесь кидалово з Єлдаком задумав по типу пірістать стрєлять і відвести війська з забороною стріляти у відповідь.
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03.02.2023 21:49 Ответить
Шось вона стільки накидала . Даваите зброю і не вимахуитесь . Біля Бахмута вже хочуть трасу перерізати .
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03.02.2023 21:52 Ответить
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03.02.2023 21:57 Ответить
Які всі суворі та грізні в комментах.
А ви спитайте в тих, хто наразі в окопах вмирає, чи хочуть вони перемовин?
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03.02.2023 21:57 Ответить
А шановний пан читав?
Там після смерті друзів, крові і згвалтованих жінок така ненавість, що Зеля з Мерлоні просто не попробують, знесуть.
Почитайте що пишуть з окопів.
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03.02.2023 22:09 Ответить
Пофік всім в окопах на чужих жінок, про мертвих друзів теж не місце згадувати, розкиснеш.
Тут на форумі всі багато кричать, і мало хто готовий підти в військомат і показати приклад...
Знаєте чого хочуть в окопах? Додому, зігрітись, виспатись, щоб 150 не прилетів.
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03.02.2023 22:18 Ответить
Може в окопах русні і по*уй на жінок, братів по зброї і дітей.

Пан пише по-українськи але мабуть в ДУШІ не розмовляє українською інакше таке би не написав.
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03.02.2023 23:11 Ответить
Пан мабуть ніколи в окопах не був.
А як би був, то не писав би дурниць.
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03.02.2023 23:42 Ответить
Ооо. Лайно кацапське поперло ))))
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03.02.2023 22:36 Ответить
А що, солов'їну вивчити кацапський мозок не в змозі? ))))
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03.02.2023 22:39 Ответить
Матом давай, кацапе, не соромся ,воно тобі звично!!!1
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03.02.2023 22:43 Ответить
Бачу, бачу, ти тут багатьох провокуєш )))
По натхненню, чи робота така?
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03.02.2023 22:53 Ответить
То бачу, що робота.
Рублі кацапські кишеню не жмуть???
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03.02.2023 22:56 Ответить
Тому єдина можливість, яка у нас є, це допомагати Україні", - наголосила прем'єр Італії. і саме тому"любителі спагетті" вирішили допомогти куйлу й не надавати Україні танки,які могли б дати ."діти сільвіо" при владі в Італії -друзі його друга окупанта України-"куйла "
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03.02.2023 22:03 Ответить
лише повна деокупація
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03.02.2023 22:06 Ответить
З воїнкомату пишеш?
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03.02.2023 23:15 Ответить
Бачив відео сьогодні у Аслана на твіті взяте у козломордих .Їхній танк штурмує наш окоп і стріляє по позиції з 10 метрів ..Наші чудом вціліли і бахнули з рпг йому башту але зрекешетило і танк поїхав далі .
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03.02.2023 22:08 Ответить
Ось це відео
https://twitter.com/antiputler_news/status/1621539426756091905
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03.02.2023 22:12 Ответить
...повністю шокований
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03.02.2023 22:29 Ответить
У нас не буде чим воювати і хто буде воювати через рік ..у нас втрати за січень неймовірні ...
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03.02.2023 22:09 Ответить
Гугл транслітер росте. Невєроятные не спорю так пишуть. Але буквалтний переклад неймовірні... Це слово означає щось дуже грандіозно позитивне...
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03.02.2023 22:20 Ответить
Чи ти мав на увазі свою расєюшку?
Скажи: хутін пуй!
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03.02.2023 22:21 Ответить
Йому соромно...
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03.02.2023 22:24 Ответить
Та шо ви кажете! У нас взагалі втрат нема! Зате орків косимо тисячами на годину!
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04.02.2023 05:10 Ответить
І що ти пропонуєш, скласти зброю, тоді українська нація буде знищена, ми будемо народом без держави.
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04.02.2023 05:29 Ответить
Нічого не зрозумів.....
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03.02.2023 22:22 Ответить
Ну як...він працює. Шашлики весняні знову не на часі...А заглянуть до х.уйла у вічко хочеться.Фсьо
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03.02.2023 22:43 Ответить
Зеленський працює??? Альоо, '' нє впіхівайтє нєвпіхіваємоє''! Працює,чим відомо всім по піаніно.
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03.02.2023 22:33 Ответить
розпочати діалог з ким?
не лякайте нікого.
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03.02.2023 22:36 Ответить
Жодний діалог з путіним неможливий,тобто ні-є один способ діалогу за допомогою Leopard та ATACMS
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03.02.2023 22:49 Ответить
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03.02.2023 22:52 Ответить
See you whatever
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03.02.2023 23:00 Ответить
we'll see
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03.02.2023 23:06 Ответить
...то просто новое whatever недавно вооружился
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03.02.2023 23:18 Ответить
Это что опять типа надо перестать стрелять ?
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03.02.2023 23:06 Ответить
Шо такоє? По ходу амери ******* із танками та ракетами, Зєля поняв шо запахло жареним із такими поставками.
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03.02.2023 23:14 Ответить
Ніколи не думав, що італійські політики розбираються в "літературі"...де слова і дії повязанні парадоксами))) особливість цієї війни.

https://images.cnscdn.com/images/1/2/9/3/1293c19daf673062d9441b269af58dc3/original.jpg

Президент України Володимир Зеленський розробляє план, який дозволить розпочати діалог щодо війни з Росією та досягти справедливого миру.

"Зеленський працює над планом для відкриття діалогу, і для досягнення справедливого миру ми маємо нарощувати зусилля. Але якщо ми думаємо, що треба перешкодити народу бути вільним, щоб досягти миру, то це не є миром. Тому єдина можливість, яка у нас є, це допомагати Україні", - наголосила прем'єр Італії.

Читайте Уважно...ключове слово АЛЕ)) яке створює парадокс.
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03.02.2023 23:16 Ответить
а може не пейматися верховнюку,
бо коли словопулучення "зеленський займається планом" і "діалог мирного урегулювання" в одному реченні, це викликає неабияке занепокоєння у партнерів.
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03.02.2023 23:16 Ответить
"Зеленський працює" - це, курво, ще той оксюморон !! ))
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04.02.2023 01:18 Ответить
"Я планов Ваших люблю громадьё, размаха шаги саженьи!"

А не могли бы Вы, поработать над более справедливой таблицей умножения?
Мелони решила блеснуть тупостью,побить рекорды Савченко ?
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04.02.2023 02:50 Ответить
Скумбрия по 8....хатынка в Крыму,в Британии,Италии и даже на Кипре,почему то в Израиле нет ничего,,наверно Моссад не дайот....😛но все равно мирная инициатива в Турборежиме...🤣
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04.02.2023 04:37 Ответить
Президент України Володимир Зеленський розробляє план, який дозволить розпочати діалог щодо війни з Росією та досягти справедливого миру.
Що може розробяти це безтолкове зелене чмо? Знову за своє - перемони з кацапами про якийсь там "мир".
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04.02.2023 07:51 Ответить
Мелоні троліт боневтіка.
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04.02.2023 14:26 Ответить
 
 